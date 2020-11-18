Венгрия
Позже
Стадион: Имени Ференца Пушкаша
Турция
12
Дибус
Денеш
18
Шигер
Давид
13
Кальмар
Жолт
18
Эркин
Джанер
21
Кавечи
Ирфан
- Основной состав
-
12 Дибус ДенешВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Шигер ДавидПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Кальмар ЖолтПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Ботка ЭндреЗащитник
- Защитник
-
20 Дьюрчо АдамПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Шефер АндрашПолузащитник
-
16 Варга КевинПолузащитник
-
14 Чери ТамашПолузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Zoltan Gera
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Эркин ДжанерЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Кавечи ИрфанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
22 Айхан КанЗащитник
-
15 Мюлдюр МертЗащитник
-
16 Байрам ОмерПолузащитник
-
20 Тюрюдж ДенизПолузащитник
-
11 Язиджи ЮсуфПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Гюнеш Шенол
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кальмар Жолт
|2
|0.29
|2.
|Николич Неманья III
|2
|0.29
|3.
|Собослаи Доминик
|2
|0.29
|4.
|Конывес Норберт
|1
|0.14
|5.
|Орбан Вилли
|1
|0.14
|6.
|Него Лоик
|1
|0.14
|7.
|Шаллаи Роланд
|1
|0.14
|8.
|Беше Барнабаш
|0
|0
|9.
|Хандья Силвестер
|0
|0
|10.
|Шигер Давид
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Караман Кенан
|2
|0.4
|2.
|Чалханоглу Хакан
|1
|0.2
|3.
|Туфан Озан
|1
|0.2
|4.
|Юндер Дженгиз
|1
|0.2
|5.
|Тосун Дженк
|1 (1)
|0.2
|6.
|Эркин Джанер
|0
|0
|7.
|Айхан Кан
|0
|0
|8.
|Демирал Мерих
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Салаи Аттила
|3
|0
|2.
|Шигер Давид
|3
|0
|3.
|Фиоло Оттила
|2
|0
|4.
|Ланг Адам
|2
|0
|5.
|Газдаг Даниэль
|2
|0
|6.
|Кальмар Жолт
|1
|0
|7.
|Ботка Эндре
|1
|0
|8.
|Надь Адам
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Йилмаз Бурак
|2
|1
|2.
|Юндер Дженгиз
|2
|0
|3.
|Кабак Озан
|2
|0
|4.
|Текдемир Махмут
|1
|0
|5.
|Тосун Дженк
|1
|0
|6.
|Йокушлу Окай
|1
|0
|7.
|Чалханоглу Хакан
|1
|0
|8.
|Кавечи Ирфан
|1
|0
|9.
|Язиджи Юсуф
|1
|0
|10.
|Демирал Мерих
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Венгрия
|0
|20% (2)
|10% (1)
|10% (1)
|30% (3)
|30% (3)
|Турция
|0
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|33.33% (2)
|16.67% (1)
|16.67% (1)
Предыдущие игры
Венгрия Последние 20 матчей: +10 =3 -7Венгрия 1:1 Сербия Венгрия 2:1 Исландия РОССИЯ 0:0 Венгрия Сербия 0:1 Венгрия
Болгария 1:3 Венгрия Венгрия 2:3 РОССИЯ Турция 0:1 Венгрия Уэльс 2:0 Венгрия Венгрия 1:2 Уругвай Венгрия 1:0 Азербайджан Хорватия 3:0 Венгрия Венгрия 1:2 Словакия Черногория 2:1 Венгрия Венгрия 1:0 Уэльс Азербайджан 1:3 Венгрия Венгрия 2:1 Хорватия Словакия 2:0 Венгрия Венгрия 2:0 Финляндия Венгрия 2:0 Эстония Эстония 3:3 Венгрия
Турция Последние 20 матчей: +10 =8 -2Турция 3:2 РОССИЯ Турция 3:3 Хорватия Турция 2:2 Сербия РОССИЯ 1:1 Турция
Германия 3:3 Турция Сербия 0:0 Турция Турция 0:1 Венгрия Андорра 0:2 Турция Турция 0:0 Исландия Франция 1:1 Турция Турция 1:0 Албания Молдова 0:4 Турция Турция 1:0 Андорра Исландия 2:1 Турция Турция 2:0 Франция Турция 2:0 Узбекистан Турция 2:1 Греция Турция 4:0 Молдова Албания 0:2 Турция Турция 0:0 Украина
Последние игры между собой
Венгрия: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 0
Турция: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Венгрия» – «Турция» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Венгрия» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Турция» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Венгрия» – «Турция», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|
|10.00
|1.02
|7.40
|1.06
|3.35
|1.35
|—
|—
|2.60
|1.57
|2.05
|1.82
|1.80
|2.08
|—
|—
|1.41
|2.80
|1.30
|3.65
|1.14
|6.40
|1.08
|6.80
|1.02
|12.50
|1.01
|12.50
|0.00
|20.00
|
|8.80
|1.03
|7.80
|1.06
|3.40
|1.30
|—
|—
|2.45
|1.55
|—
|—
|1.83
|2.08
|—
|—
|1.43
|2.83
|1.28
|3.50
|1.10
|6.05
|1.07
|6.60
|1.00
|11.75
|—
|—
|—
|—
|
|—
|—
|—
|—
|3.55
|1.32
|3.12
|1.40
|2.64
|1.53
|2.09
|1.80
|1.82
|2.09
|1.63
|2.38
|1.44
|2.93
|1.31
|3.63
|—
|—
|1.12
|7.15
|—
|—
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Венгрия - Турция
Исход игры
Венгрия
26.9% (42)
Ничья
46.2% (72)
Турция
26.9% (42)
Тотал 2.5
Больше
53.29% (81)
Меньше
46.71% (71)
Обе команды забьют
Да
88.82% (135)
Нет
11.18% (17)
Популярный счёт
1:1 Ничья
34.6% (54)
2:1 Венгрия
19.9% (31)
1:2 Турция
18.6% (29)
2:2 Ничья
9.6% (15)
1:0 Венгрия
3.8% (6)
0:1 Турция
3.8% (6)
1:3 Турция
1.9% (3)
2:0 Венгрия
1.3% (2)
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