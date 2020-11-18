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Венгрия
 
Позже

Стадион:
Турция
12
Дибус
Денеш
5
Фиоло
Оттила
2
Ланг
Адам
4
Салаи
Аттила
7
Него
Лоик
18
Шигер
Давид
8
Надь
Адам
3
Хандья
Силвестер
13
Кальмар
Жолт
19
Конывес
Норберт
23
Николич
Неманья
III
1
Гюнок
Мерт
7
Сангаре
Назим
3
Демирал
Мерих
4
Кабак
Озан
18
Эркин
Джанер
6
Туфан
Озан
14
Текдемир
Махмут
21
Кавечи
Ирфан
10
Чалханоглу
Хакан
19
Караман
Кенан
9
Тосун
Дженк
Венгрия
3-4-1-2
Турция
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Венгрия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кальмар Жолт 2 0.29
2. Николич Неманья III 2 0.29
3. Собослаи Доминик 2 0.29
4. Конывес Норберт 1 0.14
5. Орбан Вилли 1 0.14
6. Него Лоик 1 0.14
7. Шаллаи Роланд 1 0.14
8. Беше Барнабаш 0 0
9. Хандья Силвестер 0 0
10. Шигер Давид 0 0
Турция
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Караман Кенан 2 0.4
2. Чалханоглу Хакан 1 0.2
3. Туфан Озан 1 0.2
4. Юндер Дженгиз 1 0.2
5. Тосун Дженк 1 (1) 0.2
6. Эркин Джанер 0 0
7. Айхан Кан 0 0
8. Демирал Мерих 0 0

Карточки

Венгрия
# Игрок      
1. Салаи Аттила 3 0
2. Шигер Давид 3 0
3. Фиоло Оттила 2 0
4. Ланг Адам 2 0
5. Газдаг Даниэль 2 0
6. Кальмар Жолт 1 0
7. Ботка Эндре 1 0
8. Надь Адам 1 0
Турция
# Игрок      
1. Йилмаз Бурак 2 1
2. Юндер Дженгиз 2 0
3. Кабак Озан 2 0
4. Текдемир Махмут 1 0
5. Тосун Дженк 1 0
6. Йокушлу Окай 1 0
7. Чалханоглу Хакан 1 0
8. Кавечи Ирфан 1 0
9. Язиджи Юсуф 1 0
10. Демирал Мерих 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Венгрия 0 20% (2) 10% (1) 10% (1) 30% (3) 30% (3)
 Турция 0 16.67% (1) 16.67% (1) 33.33% (2) 16.67% (1) 16.67% (1)

Предыдущие игры

Венгрия Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Венгрия 1:1 Сербия Венгрия 2:1 Исландия РОССИЯ 0:0 Венгрия Сербия 0:1 Венгрия
Болгария 1:3 Венгрия Венгрия 2:3 РОССИЯ Турция 0:1 Венгрия Уэльс 2:0 Венгрия Венгрия 1:2 Уругвай Венгрия 1:0 Азербайджан Хорватия 3:0 Венгрия Венгрия 1:2 Словакия Черногория 2:1 Венгрия Венгрия 1:0 Уэльс Азербайджан 1:3 Венгрия Венгрия 2:1 Хорватия Словакия 2:0 Венгрия Венгрия 2:0 Финляндия Венгрия 2:0 Эстония Эстония 3:3 Венгрия
Турция Последние 20 матчей: +10 =8 -2
Турция 3:2 РОССИЯ Турция 3:3 Хорватия Турция 2:2 Сербия РОССИЯ 1:1 Турция
Германия 3:3 Турция Сербия 0:0 Турция Турция 0:1 Венгрия Андорра 0:2 Турция Турция 0:0 Исландия Франция 1:1 Турция Турция 1:0 Албания Молдова 0:4 Турция Турция 1:0 Андорра Исландия 2:1 Турция Турция 2:0 Франция Турция 2:0 Узбекистан Турция 2:1 Греция Турция 4:0 Молдова Албания 0:2 Турция Турция 0:0 Украина

Последние игры между собой

Венгрия: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 0
Турция: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 2
Турция 0:1 Венгрия Лига наций УЕФА Турция 1:1 Венгрия Чемпионат Мира Венгрия 3:1 Турция Чемпионат Мира

Лига B. Группа 3

Команда Матчи И В Н П Г О
1. РОССИЯ Заявка 5 2 2 1 9 - 7 8
2. Венгрия Заявка 5 2 2 1 5 - 4 8
3. Турция Заявка 5 1 3 1 6 - 6 6
4. Сербия Заявка 5 0 3 2 4 - 7 3
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Венгрия - Турция от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 18 ноября 2020, осталось 23 минуты.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 156
    Венгрия 26.9% (42)
    X 46.2% (72)
    Турция 26.9% (42)
    Все прогнозы
    1.85 Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Венгрия
    Ничья
    Турция
    3.75
    3.51
    2.20
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 3.40 3.30 2.20
    Бонус: 5 000 ₽ 3.75 3.50 2.08
    Бонус: 5 000 ₽ 3.44 3.46 2.13
      3.68 3.51 2.12

    Самый высокий коэффициент на матч «Венгрия» – «Турция» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Венгрия» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Турция» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Венгрия» – «Турция», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    10.00 1.02 7.40 1.06 3.35 1.35 2.60 1.57 2.05 1.82 1.80 2.08 1.41 2.80 1.30 3.65 1.14 6.40 1.08 6.80 1.02 12.50 1.01 12.50 0.00 20.00
    8.80 1.03 7.80 1.06 3.40 1.30 2.45 1.55 1.83 2.08 1.43 2.83 1.28 3.50 1.10 6.05 1.07 6.60 1.00 11.75
    3.55 1.32 3.12 1.40 2.64 1.53 2.09 1.80 1.82 2.09 1.63 2.38 1.44 2.93 1.31 3.63 1.12 7.15
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    1.81 1.92 1.41 2.90 1.13 6.60
    2.88 1.42 1.88 1.92 1.43 2.83 1.12 6.35 1.08 7.70
    3.02 1.42 2.48 1.58 1.93 1.95 1.58 2.50 1.42 3.05
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.44 1.52 1.60 2.25 1.23 3.90
    3.85 1.26 2.53 1.53 1.64 2.26 1.25 3.95 1.16 5.10

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.85 1.95
    Букмекер Да Нет
    4.90 1.20
    Букмекер Да Нет
    3.65 1.28
    Где смотреть матч Венгрия - Турция онлайн

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    Прогнозы на матч Венгрия - Турция

    Исход игры
    Венгрия
    26.9% (42)
    Ничья
    46.2% (72)
    Турция
    26.9% (42)
    Тотал 2.5
    Больше
    53.29% (81)
    Меньше
    46.71% (71)
    Обе команды забьют
    Да
    88.82% (135)
    Нет
    11.18% (17)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    34.6% (54)
    2:1 Венгрия
    19.9% (31)
    1:2 Турция
    18.6% (29)
    2:2 Ничья
    9.6% (15)
    1:0 Венгрия
    3.8% (6)
    0:1 Турция
    3.8% (6)
    1:3 Турция
    1.9% (3)
    2:0 Венгрия
    1.3% (2)
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