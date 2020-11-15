Венгрия
Позже
Стадион: Имени Ференца Пушкаша
Турция
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кальмар Жолт
|2
|0.29
|2.
|Николич Неманья III
|2
|0.29
|3.
|Собослаи Доминик
|2
|0.29
|4.
|Конывес Норберт
|1
|0.14
|5.
|Орбан Вилли
|1
|0.14
|6.
|Него Лоик
|1
|0.14
|7.
|Шаллаи Роланд
|1
|0.14
|8.
|Беше Барнабаш
|0
|0
|9.
|Хандья Силвестер
|0
|0
|10.
|Шигер Давид
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Караман Кенан
|2
|0.4
|2.
|Чалханоглу Хакан
|1
|0.2
|3.
|Туфан Озан
|1
|0.2
|4.
|Юндер Дженгиз
|1
|0.2
|5.
|Тосун Дженк
|1 (1)
|0.2
|6.
|Эркин Джанер
|0
|0
|7.
|Айхан Кан
|0
|0
|8.
|Демирал Мерих
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Салаи Аттила
|3
|0
|2.
|Шигер Давид
|3
|0
|3.
|Фиоло Оттила
|2
|0
|4.
|Ланг Адам
|2
|0
|5.
|Газдаг Даниэль
|2
|0
|6.
|Кальмар Жолт
|1
|0
|7.
|Ботка Эндре
|1
|0
|8.
|Надь Адам
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Йилмаз Бурак
|2
|1
|2.
|Юндер Дженгиз
|2
|0
|3.
|Кабак Озан
|2
|0
|4.
|Текдемир Махмут
|1
|0
|5.
|Тосун Дженк
|1
|0
|6.
|Йокушлу Окай
|1
|0
|7.
|Чалханоглу Хакан
|1
|0
|8.
|Кавечи Ирфан
|1
|0
|9.
|Язиджи Юсуф
|1
|0
|10.
|Демирал Мерих
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Венгрия
|0
|20% (2)
|10% (1)
|10% (1)
|30% (3)
|30% (3)
|Турция
|0
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|33.33% (2)
|16.67% (1)
|16.67% (1)
Предыдущие игры
Венгрия Последние 20 матчей: +10 =3 -7Венгрия 1:1 Сербия Венгрия 2:1 Исландия РОССИЯ 0:0 Венгрия Сербия 0:1 Венгрия
Болгария 1:3 Венгрия Венгрия 2:3 РОССИЯ Турция 0:1 Венгрия Уэльс 2:0 Венгрия Венгрия 1:2 Уругвай Венгрия 1:0 Азербайджан Хорватия 3:0 Венгрия Венгрия 1:2 Словакия Черногория 2:1 Венгрия Венгрия 1:0 Уэльс Азербайджан 1:3 Венгрия Венгрия 2:1 Хорватия Словакия 2:0 Венгрия Венгрия 2:0 Финляндия Венгрия 2:0 Эстония Эстония 3:3 Венгрия
Турция Последние 20 матчей: +10 =8 -2Турция 3:2 РОССИЯ Турция 3:3 Хорватия Турция 2:2 Сербия РОССИЯ 1:1 Турция
Германия 3:3 Турция Сербия 0:0 Турция Турция 0:1 Венгрия Андорра 0:2 Турция Турция 0:0 Исландия Франция 1:1 Турция Турция 1:0 Албания Молдова 0:4 Турция Турция 1:0 Андорра Исландия 2:1 Турция Турция 2:0 Франция Турция 2:0 Узбекистан Турция 2:1 Греция Турция 4:0 Молдова Албания 0:2 Турция Турция 0:0 Украина
Последние игры между собой
Венгрия: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 0
Турция: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 2
Прогнозы на матч Венгрия - Турция
Исход игры
Венгрия
26% (13)
Ничья
56% (28)
Турция
18% (9)
Тотал 2.5
Больше
50% (24)
Меньше
50% (24)
Обе команды забьют
Да
97.92% (47)
Нет
2.08% (1)
Популярный счёт
1:1 Ничья
46% (23)
2:1 Венгрия
22% (11)
1:2 Турция
16% (8)
2:2 Ничья
8% (4)
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