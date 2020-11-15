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Венгрия
 
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Стадион:
Турция

Бомбардиры внутри турнира

Венгрия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кальмар Жолт 2 0.29
2. Николич Неманья III 2 0.29
3. Собослаи Доминик 2 0.29
4. Конывес Норберт 1 0.14
5. Орбан Вилли 1 0.14
6. Него Лоик 1 0.14
7. Шаллаи Роланд 1 0.14
8. Беше Барнабаш 0 0
9. Хандья Силвестер 0 0
10. Шигер Давид 0 0
Турция
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Караман Кенан 2 0.4
2. Чалханоглу Хакан 1 0.2
3. Туфан Озан 1 0.2
4. Юндер Дженгиз 1 0.2
5. Тосун Дженк 1 (1) 0.2
6. Эркин Джанер 0 0
7. Айхан Кан 0 0
8. Демирал Мерих 0 0

Карточки

Венгрия
# Игрок      
1. Салаи Аттила 3 0
2. Шигер Давид 3 0
3. Фиоло Оттила 2 0
4. Ланг Адам 2 0
5. Газдаг Даниэль 2 0
6. Кальмар Жолт 1 0
7. Ботка Эндре 1 0
8. Надь Адам 1 0
Турция
# Игрок      
1. Йилмаз Бурак 2 1
2. Юндер Дженгиз 2 0
3. Кабак Озан 2 0
4. Текдемир Махмут 1 0
5. Тосун Дженк 1 0
6. Йокушлу Окай 1 0
7. Чалханоглу Хакан 1 0
8. Кавечи Ирфан 1 0
9. Язиджи Юсуф 1 0
10. Демирал Мерих 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Венгрия 0 20% (2) 10% (1) 10% (1) 30% (3) 30% (3)
 Турция 0 16.67% (1) 16.67% (1) 33.33% (2) 16.67% (1) 16.67% (1)

Предыдущие игры

Венгрия Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Венгрия 1:1 Сербия Венгрия 2:1 Исландия РОССИЯ 0:0 Венгрия Сербия 0:1 Венгрия
Болгария 1:3 Венгрия Венгрия 2:3 РОССИЯ Турция 0:1 Венгрия Уэльс 2:0 Венгрия Венгрия 1:2 Уругвай Венгрия 1:0 Азербайджан Хорватия 3:0 Венгрия Венгрия 1:2 Словакия Черногория 2:1 Венгрия Венгрия 1:0 Уэльс Азербайджан 1:3 Венгрия Венгрия 2:1 Хорватия Словакия 2:0 Венгрия Венгрия 2:0 Финляндия Венгрия 2:0 Эстония Эстония 3:3 Венгрия
Турция Последние 20 матчей: +10 =8 -2
Турция 3:2 РОССИЯ Турция 3:3 Хорватия Турция 2:2 Сербия РОССИЯ 1:1 Турция
Германия 3:3 Турция Сербия 0:0 Турция Турция 0:1 Венгрия Андорра 0:2 Турция Турция 0:0 Исландия Франция 1:1 Турция Турция 1:0 Албания Молдова 0:4 Турция Турция 1:0 Андорра Исландия 2:1 Турция Турция 2:0 Франция Турция 2:0 Узбекистан Турция 2:1 Греция Турция 4:0 Молдова Албания 0:2 Турция Турция 0:0 Украина

Последние игры между собой

Венгрия: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 0
Турция: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 2
Турция 0:1 Венгрия Лига наций УЕФА Турция 1:1 Венгрия Чемпионат Мира Венгрия 3:1 Турция Чемпионат Мира

Лига B. Группа 3

Команда Матчи И В Н П Г О
1. РОССИЯ Заявка 5 2 2 1 9 - 7 8
2. Венгрия Заявка 5 2 2 1 5 - 4 8
3. Турция Заявка 5 1 3 1 6 - 6 6
4. Сербия Заявка 5 0 3 2 4 - 7 3
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Венгрия - Турция от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 18 ноября 2020, осталось 2 дня 19 часов 45 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 50
    Венгрия 26% (13)
    X 56% (28)
    Турция 18% (9)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Венгрия - Турция онлайн

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    Прогнозы на матч Венгрия - Турция

    Исход игры
    Венгрия
    26% (13)
    Ничья
    56% (28)
    Турция
    18% (9)
    Тотал 2.5
    Больше
    50% (24)
    Меньше
    50% (24)
    Обе команды забьют
    Да
    97.92% (47)
    Нет
    2.08% (1)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    46% (23)
    2:1 Венгрия
    22% (11)
    1:2 Турция
    16% (8)
    2:2 Ничья
    8% (4)
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