  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
Сантос
0:1
Перерыв
Флуминенсе
0'
0:1
16' Гол
Lucca
20' Желтая карточка
Luiz Felipe III
40' Желтая карточка
Эжидио Перейра
42' Желтая карточка
Yago I
34
Жуан
Пауло
4
Para
I
2
Luiz
Felipe
III
14
Перес
Луан
3
Felipe
Jonatan
17
Винисиус
Оливейра
5
Алисон
II
38
Sandry
Santos
11
Marinho
II
36
Marcos
Leonardo
30
Lucas
Braga
1
Маркос
Дос
Сантос
31
Calegari
33
Huan
Nino2
4
Luccas
Claro
6
Эжидио
Перейра
38
Мартинелли
Габриэл
20
Yago
I
34
Энрике
Луис
77
Нене
Андерсон
7
Lucca
9
Fred
II
Сантос
4-3-3
Флуминенсе
4-2-3-1

Ход матча

16'
0:1
Lucca
(Энрике Луис)
20'
Luiz Felipe III
 
40'
 
Эжидио Перейра
42'
 
Yago I

Бомбардиры внутри турнира

Сантос
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Marinho II 17 (6) 0.46
2. Madson II 5 (1) 0.14
3. Сотельдо Йеферсон 4 (2) 0.11
4. Kaio Jorge 4 0.11
5. Marcos Leonardo 4 (1) 0.11
6. Брунинью Филипе 3 0.08
7. Lucas Braga 2 0.05
8. Jobson III 2 0.05
9. Felipe Jonatan 2 0.05
10. Arthur VIII 2 (1) 0.05
11. Diego Pituca 1 0.03
12. Perez Martinez Lucas VI 1 0.03
13. Ivonei Junior 1 0.03
14. Перес Луан 0 0
15. Laercio 0 0
16. Jean Mota 0 0
17. Карлос Санчес II 0 0
18. Алисон II 0 0
Флуминенсе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Нене Андерсон 8 (4) 0.22
2. Fred II 4 0.11
3. Веллингтон Силва 4 (1) 0.11
4. Marcos Paulo2 3 0.08
5. Lucca 3 0.08
6. Caio Paulista 3 0.08
7. Мартинелли Габриэл 3 0.08
8. Huan Nino2 3 0.08
9. Джон Кеннеди 2 0.05
10. Luccas Claro 2 0.05
11. Yago I 2 0.05
12. Digao II 2 0.05
13. Эванилсон 2 0.05
14. Wánderson do Carmo2 2 0.05
15. Danilo IV 1 0.03
16. Гансо Пауло 1 (1) 0.03
17. Samuel 1 0.03
18. Douglas XV 1 0.03
19. Michel Araujo 1 0.03
20. Эжидио Перейра 0 0
21. Igor Juliao 0 0
22. Hudson1 0 0
23. Маркос Дос Сантос 0 0

Карточки

Сантос
# Игрок      
1. Алисон II 5 2
2. Сотельдо Йеферсон 8 0
3. Felipe Jonatan 7 0
4. Sandry Santos 5 1
5. Jobson III 6 0
6. Perez Martinez Lucas VI 6 0
7. Diego Pituca 5 0
8. Kaio Jorge 5 0
9. Перес Луан 3 1
10. Marinho II 4 0
11. Arthur VIII 2 1
12. Para I 3 0
13. Жуан Пауло 3 0
14. Lucas Braga 3 0
15. Madson II 2 0
16. Alex Nascimento 2 0
17. Lucas Lourenco 2 0
18. Marcos Leonardo 2 0
19. Винисиус Оливейра 1 0
20. Laercio 1 0
21. Jean Mota 1 0
22. Карлос Санчес II 1 0
23. Luiz Felipe III 1 0
24. Guilherme Nunes 1 0
25. Ivonei Junior 1 0
Флуминенсе
# Игрок      
1. Yago I 7 0
2. Hudson1 5 1
3. Веллингтон Силва 6 0
4. Fred II 6 0
5. Igor Juliao 5 0
6. Michel Araujo 5 0
7. Гансо Пауло 4 0
8. Danilo IV 4 0
9. Digao II 4 0
10. Yuri Oliveira Lima 4 0
11. Huan Nino2 4 0
12. Эжидио Перейра 3 0
13. Douglas XV 3 0
14. Эванилсон 3 0
15. Wánderson do Carmo2 3 0
16. Caio Paulista 1 1
17. Андре 2 0
18. Нене Андерсон 2 0
19. Lucca 2 0
20. Matheus Ferraz 2 0
21. Calegari 2 0
22. Мартинелли Габриэл 2 0
23. Fernando Pacheco2 2 0
24. Lucas Barcellos 0 1
25. Энрике Луис 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сантос 20.83% (10) 16.67% (8) 16.67% (8) 8.33% (4) 12.5% (6) 25% (12)
 Флуминенсе 14.29% (7) 10.2% (5) 14.29% (7) 14.29% (7) 18.37% (9) 28.57% (14)

Предыдущие игры

Сантос Последние 20 матчей: +8 =7 -5
Атлетико де Сан-Луис 1:0 Сантос Сантос 1:0 Коринтианс Сантос 1:0 Монтеррей Сантос 2:0 Куритиба
Атлетико Гойяненсе 1:1 Сантос Атлас 1:1 Сантос Гремио 3:3 Сантос Сантос 1:1 Клуб Америка Палмейрас 1:0 Сантос Атлетико Минейро 2:0 Сантос Сантос 3:4 Гойяс Мазатлан 0:0 Сантос Форталеза 2:0 Сантос Сантос 2:0 Тигрес Сантос 2:1 Ботафого Рибейрао Сантос 3:0 Бока Хуниорс Сантос 1:0 Крус Асуль Сан-Паулу 0:1 Сантос Бока Хуниорс 0:0 Сантос Сантос 1:1 Сеара
Флуминенсе Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Сеара 1:3 Флуминенсе Флуминенсе 0:0 Атлетико Минейро Байя 0:1 Флуминенсе Флуминенсе 3:0 Гойяс
Флуминенсе 2:0 Ботафого Рибейрао Куритиба 3:3 Флуминенсе Флуминенсе 1:0 Спорт Ресифи Коринтианс 5:0 Флуминенсе Фламенго 1:2 Флуминенсе Флуминенсе 1:2 Сан-Паулу Атлетико Гойяненсе 2:1 Флуминенсе Васко да Гама 1:1 Флуминенсе Флуминенсе 3:1 Атлетико Паранаэнсе Флуминенсе 0:0 Брагантино Интернасьональ 1:2 Флуминенсе Палмейрас 2:0 Флуминенсе Флуминенсе 0:1 Гремио Форталеза 0:1 Флуминенсе Флуминенсе 3:1 Сантос Флуминенсе 2:2 Сеара

Последние игры между собой

Сантос: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 3
Флуминенсе: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 7
Флуминенсе 3:1 Сантос Серия A Флуминенсе 1:1 Сантос Серия A Сантос 2:1 Флуминенсе Серия A Сантос 3:0 Флуминенсе Серия A
Флуминенсе 0:1 Сантос Серия A Сантос 0:0 Флуминенсе Серия A Флуминенсе 3:2 Сантос Серия A Сантос 2:1 Флуминенсе Серия A Флуминенсе 2:4 Сантос Серия A Сантос 3:0 Сантос Кубок Сантос 1:1 Сантос Кубок Сантос 3:1 Флуминенсе Серия A Флуминенсе 2:1 Сантос Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фламенго 37 21 8 8 67 - 46 71
2. Интернасьональ 37 20 9 8 61 - 35 69
3. Атлетико Минейро 37 19 8 10 62 - 45 65
4. Сан-Паулу 36 17 12 7 57 - 39 63
5. Флуминенсе 1:0 37 18 9 10 53 - 41 63
6. Палмейрас 36 15 12 9 50 - 34 57
7. Гремио 0:0 37 13 18 6 52 - 39 57
8. Сантос 0:1 37 14 11 12 51 - 49 53
9. Атлетико Паранаэнсе 0:0 37 14 9 14 36 - 35 51
10. Коринтианс 37 13 11 13 45 - 45 50
11. Брагантино 36 12 13 11 49 - 40 49
12. Сеара 37 13 10 14 52 - 50 49
13. Атлетико Гойяненсе 36 11 13 12 36 - 43 46
14. Спорт Ресифи 37 12 6 19 31 - 48 42
15. Байя 37 11 8 18 46 - 59 41
16. Форталеза 37 10 11 16 34 - 42 41
17. Васко да Гама 37 9 11 17 34 - 54 38
18. Гойяс 36 9 9 18 39 - 60 36
19. Куритиба 37 7 10 20 30 - 51 31
20. Ботафого Рибейрао 36 4 12 20 30 - 60 24
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 18 13 4 1 39 - 13 43
2. Интернасьональ 18 12 4 2 34 - 17 40
3. Фламенго 19 11 4 4 35 - 23 37
4. Флуминенсе 1:0 18 10 5 3 29 - 14 35
5. Палмейрас 18 9 7 2 32 - 15 34
6. Сан-Паулу 18 9 7 2 27 - 15 34
7. Гремио 0:0 19 9 7 3 33 - 23 34
8. Сантос 0:1 19 9 6 4 34 - 23 33
9. Брагантино 18 9 5 4 33 - 19 32
10. Коринтианс 19 8 7 4 29 - 23 31
11. Форталеза 19 8 6 5 20 - 15 30
12. Атлетико Паранаэнсе 0:0 18 8 5 5 18 - 13 29
13. Байя 18 8 2 8 25 - 26 26
14. Спорт Ресифи 19 8 2 9 19 - 23 26
15. Атлетико Гойяненсе 18 5 9 4 21 - 20 24
16. Васко да Гама 18 6 5 7 18 - 19 23
17. Сеара 18 6 5 7 20 - 24 23
18. Гойяс 18 6 4 8 19 - 28 22
19. Куритиба 19 4 6 9 13 - 19 18
20. Ботафого Рибейрао 18 2 5 11 15 - 30 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фламенго 18 10 4 4 32 - 23 34
2. Сан-Паулу 18 8 5 5 30 - 24 29
3. Интернасьональ 19 8 5 6 27 - 18 29
4. Флуминенсе 1:0 19 8 4 7 24 - 27 28
5. Сеара 19 7 5 7 32 - 26 26
6. Палмейрас 18 6 5 7 18 - 19 23
7. Гремио 0:0 18 4 11 3 19 - 16 23
8. Атлетико Гойяненсе 18 6 4 8 15 - 23 22
9. Атлетико Паранаэнсе 0:0 19 6 4 9 18 - 22 22
10. Атлетико Минейро 19 6 4 9 23 - 32 22
11. Сантос 0:1 18 5 5 8 17 - 26 20
12. Коринтианс 18 5 4 9 16 - 22 19
13. Брагантино 18 3 8 7 16 - 21 17
14. Спорт Ресифи 18 4 4 10 12 - 25 16
15. Байя 19 3 6 10 21 - 33 15
16. Васко да Гама 19 3 6 10 16 - 35 15
17. Гойяс 18 3 5 10 20 - 32 14
18. Куритиба 18 3 4 11 17 - 32 13
19. Ботафого Рибейрао 18 2 7 9 15 - 30 13
20. Форталеза 18 2 5 11 14 - 27 11
  • Первый тайм
  • 52'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    42'
    Yago получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    40'
    Эжидио Перейра получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    20'
    Luiz Felipe получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    16'
    Г О О О О Л - Lucca бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Сантос
Ничья
Флуминенсе
9.00
3.65
3.22
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 9.00 3.65 1.60
Бонус: 10 000 ₽ 2.36 3.05 3.15
Бонус: 5 000 ₽ 2.31 3.26 3.22
Бонус: 5 000 ₽ 7.20 3.50 1.53

Самый высокий коэффициент на матч «Сантос» – «Флуминенсе» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Сантос» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Флуминенсе» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Сантос» – «Флуминенсе», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 6 6
6.80 1.08 2.80 1.41 2.08 1.70 1.59 2.28 1.21 4.10 1.06 7.80
7.60 1.05 6.40 1.09 2.82 1.41 2.15 1.70 1.68 2.31 1.31 3.45 1.22 4.10 1.06 7.50 1.04 7.90
7.20 1.07 5.55 1.12 3.50 1.27 2.35 1.55 1.79 2.03 2.08 1.70 1.20 4.20 1.14 5.20 1.02 11.00 1.02 11.00 1.01 12.60 0.00 20.00
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.45 1.51 1.62 2.21 1.30 3.30 1.06 8.00
2.62 1.49 1.72 2.12 1.34 3.26 1.09 7.50 1.06 8.90
2.48 1.50 1.58 2.30 1.09 6.50 1.18 4.50 1.10 6.25
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.30 1.30 2.23 1.61 1.52 2.41 1.12 5.60
3.32 1.33 2.22 1.66 1.53 2.50 1.19 4.75 1.13 6.00
2.23 1.61 1.52 2.41 1.18 4.40

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.95 1.79
1.70 2.08
Букмекер Да Нет
5.20 1.14
3.05 1.35
Букмекер Да Нет
3.80 1.24
3.75 1.25
Где смотреть матч Сантос 0:1 Флуминенсе онлайн

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