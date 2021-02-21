Сантос
0:1
Перерыв
Флуминенсе
0:1
16' ГолLucca
20' Желтая карточкаLuiz Felipe III
40' Желтая карточкаЭжидио Перейра
42' Желтая карточкаYago I
34
Жуан
Пауло
4
Para
I
14
Перес
Луан
11
Marinho
II
30
Lucas
Braga
31
Calegari
33
Huan
Nino2
20
Yago
I
34
Энрике
Луис
7
Lucca
9
Fred
II
- Основной состав
-
34 Жуан ПаулоВратарь
-
4 Para IЗащитник
- Защитник
-
14 Перес ЛуанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Marinho IIНападающий
- Нападающий
-
30 Lucas BragaНападающий
- Запасные игроки
-
31 John VictorВратарь
-
41 Jean MotaПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
13 Madson II
-
23 Arthur VIII
-
-
-
Главный тренер: Cuca
- Основной состав
- Вратарь
-
31 CalegariЗащитник
-
33 Huan Nino2Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Yago IПолузащитник
-
34 Энрике ЛуисПолузащитник
- Полузащитник
-
7 LuccaПолузащитник
-
9 Fred IIНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Igor JuliaoЗащитник
- Полузащитник
-
35 АндреПолузащитник
-
23 Джон КеннедиНападающий
-
25 Hudson1
-
-
14 Danilo IV
-
-
28 Samuel
-
-
-
Главный тренер: Marcao
Ход матча
16'
0:1
20'
40'
42'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Marinho II
|17 (6)
|0.46
|2.
|Madson II
|5 (1)
|0.14
|3.
|Сотельдо Йеферсон
|4 (2)
|0.11
|4.
|Kaio Jorge
|4
|0.11
|5.
|Marcos Leonardo
|4 (1)
|0.11
|6.
|Брунинью Филипе
|3
|0.08
|7.
|Lucas Braga
|2
|0.05
|8.
|Jobson III
|2
|0.05
|9.
|Felipe Jonatan
|2
|0.05
|10.
|Arthur VIII
|2 (1)
|0.05
|11.
|Diego Pituca
|1
|0.03
|12.
|Perez Martinez Lucas VI
|1
|0.03
|13.
|Ivonei Junior
|1
|0.03
|14.
|Перес Луан
|0
|0
|15.
|Laercio
|0
|0
|16.
|Jean Mota
|0
|0
|17.
|Карлос Санчес II
|0
|0
|18.
|Алисон II
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Нене Андерсон
|8 (4)
|0.22
|2.
|Fred II
|4
|0.11
|3.
|Веллингтон Силва
|4 (1)
|0.11
|4.
|Marcos Paulo2
|3
|0.08
|5.
|Lucca
|3
|0.08
|6.
|Caio Paulista
|3
|0.08
|7.
|Мартинелли Габриэл
|3
|0.08
|8.
|Huan Nino2
|3
|0.08
|9.
|Джон Кеннеди
|2
|0.05
|10.
|Luccas Claro
|2
|0.05
|11.
|Yago I
|2
|0.05
|12.
|Digao II
|2
|0.05
|13.
|Эванилсон
|2
|0.05
|14.
|Wánderson do Carmo2
|2
|0.05
|15.
|Danilo IV
|1
|0.03
|16.
|Гансо Пауло
|1 (1)
|0.03
|17.
|Samuel
|1
|0.03
|18.
|Douglas XV
|1
|0.03
|19.
|Michel Araujo
|1
|0.03
|20.
|Эжидио Перейра
|0
|0
|21.
|Igor Juliao
|0
|0
|22.
|Hudson1
|0
|0
|23.
|Маркос Дос Сантос
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Алисон II
|5
|2
|2.
|Сотельдо Йеферсон
|8
|0
|3.
|Felipe Jonatan
|7
|0
|4.
|Sandry Santos
|5
|1
|5.
|Jobson III
|6
|0
|6.
|Perez Martinez Lucas VI
|6
|0
|7.
|Diego Pituca
|5
|0
|8.
|Kaio Jorge
|5
|0
|9.
|Перес Луан
|3
|1
|10.
|Marinho II
|4
|0
|11.
|Arthur VIII
|2
|1
|12.
|Para I
|3
|0
|13.
|Жуан Пауло
|3
|0
|14.
|Lucas Braga
|3
|0
|15.
|Madson II
|2
|0
|16.
|Alex Nascimento
|2
|0
|17.
|Lucas Lourenco
|2
|0
|18.
|Marcos Leonardo
|2
|0
|19.
|Винисиус Оливейра
|1
|0
|20.
|Laercio
|1
|0
|21.
|Jean Mota
|1
|0
|22.
|Карлос Санчес II
|1
|0
|23.
|Luiz Felipe III
|1
|0
|24.
|Guilherme Nunes
|1
|0
|25.
|Ivonei Junior
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Yago I
|7
|0
|2.
|Hudson1
|5
|1
|3.
|Веллингтон Силва
|6
|0
|4.
|Fred II
|6
|0
|5.
|Igor Juliao
|5
|0
|6.
|Michel Araujo
|5
|0
|7.
|Гансо Пауло
|4
|0
|8.
|Danilo IV
|4
|0
|9.
|Digao II
|4
|0
|10.
|Yuri Oliveira Lima
|4
|0
|11.
|Huan Nino2
|4
|0
|12.
|Эжидио Перейра
|3
|0
|13.
|Douglas XV
|3
|0
|14.
|Эванилсон
|3
|0
|15.
|Wánderson do Carmo2
|3
|0
|16.
|Caio Paulista
|1
|1
|17.
|Андре
|2
|0
|18.
|Нене Андерсон
|2
|0
|19.
|Lucca
|2
|0
|20.
|Matheus Ferraz
|2
|0
|21.
|Calegari
|2
|0
|22.
|Мартинелли Габриэл
|2
|0
|23.
|Fernando Pacheco2
|2
|0
|24.
|Lucas Barcellos
|0
|1
|25.
|Энрике Луис
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Сантос
|20.83% (10)
|16.67% (8)
|16.67% (8)
|8.33% (4)
|12.5% (6)
|25% (12)
|Флуминенсе
|14.29% (7)
|10.2% (5)
|14.29% (7)
|14.29% (7)
|18.37% (9)
|28.57% (14)
Предыдущие игры
Сантос Последние 20 матчей: +8 =7 -5Атлетико де Сан-Луис 1:0 Сантос Сантос 1:0 Коринтианс Сантос 1:0 Монтеррей Сантос 2:0 Куритиба
Атлетико Гойяненсе 1:1 Сантос Атлас 1:1 Сантос Гремио 3:3 Сантос Сантос 1:1 Клуб Америка Палмейрас 1:0 Сантос Атлетико Минейро 2:0 Сантос Сантос 3:4 Гойяс Мазатлан 0:0 Сантос Форталеза 2:0 Сантос Сантос 2:0 Тигрес Сантос 2:1 Ботафого Рибейрао Сантос 3:0 Бока Хуниорс Сантос 1:0 Крус Асуль Сан-Паулу 0:1 Сантос Бока Хуниорс 0:0 Сантос Сантос 1:1 Сеара
Флуминенсе Последние 20 матчей: +10 =5 -5Сеара 1:3 Флуминенсе Флуминенсе 0:0 Атлетико Минейро Байя 0:1 Флуминенсе Флуминенсе 3:0 Гойяс
Флуминенсе 2:0 Ботафого Рибейрао Куритиба 3:3 Флуминенсе Флуминенсе 1:0 Спорт Ресифи Коринтианс 5:0 Флуминенсе Фламенго 1:2 Флуминенсе Флуминенсе 1:2 Сан-Паулу Атлетико Гойяненсе 2:1 Флуминенсе Васко да Гама 1:1 Флуминенсе Флуминенсе 3:1 Атлетико Паранаэнсе Флуминенсе 0:0 Брагантино Интернасьональ 1:2 Флуминенсе Палмейрас 2:0 Флуминенсе Флуминенсе 0:1 Гремио Форталеза 0:1 Флуминенсе Флуминенсе 3:1 Сантос Флуминенсе 2:2 Сеара
Последние игры между собой
Сантос: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 3
Флуминенсе: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фламенго
|37
|21
|8
|8
|67 - 46
|71
|2.
|Интернасьональ
|37
|20
|9
|8
|61 - 35
|69
|3.
|Атлетико Минейро
|37
|19
|8
|10
|62 - 45
|65
|4.
|Сан-Паулу
|36
|17
|12
|7
|57 - 39
|63
|5.
|Флуминенсе
|1:0
|37
|18
|9
|10
|53 - 41
|63
|6.
|Палмейрас
|36
|15
|12
|9
|50 - 34
|57
|7.
|Гремио
|0:0
|37
|13
|18
|6
|52 - 39
|57
|8.
|Сантос
|0:1
|37
|14
|11
|12
|51 - 49
|53
|9.
|Атлетико Паранаэнсе
|0:0
|37
|14
|9
|14
|36 - 35
|51
|10.
|Коринтианс
|37
|13
|11
|13
|45 - 45
|50
|11.
|Брагантино
|36
|12
|13
|11
|49 - 40
|49
|12.
|Сеара
|37
|13
|10
|14
|52 - 50
|49
|13.
|Атлетико Гойяненсе
|36
|11
|13
|12
|36 - 43
|46
|14.
|Спорт Ресифи
|37
|12
|6
|19
|31 - 48
|42
|15.
|Байя
|37
|11
|8
|18
|46 - 59
|41
|16.
|Форталеза
|37
|10
|11
|16
|34 - 42
|41
|17.
|Васко да Гама
|37
|9
|11
|17
|34 - 54
|38
|18.
|Гойяс
|36
|9
|9
|18
|39 - 60
|36
|19.
|Куритиба
|37
|7
|10
|20
|30 - 51
|31
|20.
|Ботафого Рибейрао
|36
|4
|12
|20
|30 - 60
|24
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|18
|13
|4
|1
|39 - 13
|43
|2.
|Интернасьональ
|18
|12
|4
|2
|34 - 17
|40
|3.
|Фламенго
|19
|11
|4
|4
|35 - 23
|37
|4.
|Флуминенсе
|1:0
|18
|10
|5
|3
|29 - 14
|35
|5.
|Палмейрас
|18
|9
|7
|2
|32 - 15
|34
|6.
|Сан-Паулу
|18
|9
|7
|2
|27 - 15
|34
|7.
|Гремио
|0:0
|19
|9
|7
|3
|33 - 23
|34
|8.
|Сантос
|0:1
|19
|9
|6
|4
|34 - 23
|33
|9.
|Брагантино
|18
|9
|5
|4
|33 - 19
|32
|10.
|Коринтианс
|19
|8
|7
|4
|29 - 23
|31
|11.
|Форталеза
|19
|8
|6
|5
|20 - 15
|30
|12.
|Атлетико Паранаэнсе
|0:0
|18
|8
|5
|5
|18 - 13
|29
|13.
|Байя
|18
|8
|2
|8
|25 - 26
|26
|14.
|Спорт Ресифи
|19
|8
|2
|9
|19 - 23
|26
|15.
|Атлетико Гойяненсе
|18
|5
|9
|4
|21 - 20
|24
|16.
|Васко да Гама
|18
|6
|5
|7
|18 - 19
|23
|17.
|Сеара
|18
|6
|5
|7
|20 - 24
|23
|18.
|Гойяс
|18
|6
|4
|8
|19 - 28
|22
|19.
|Куритиба
|19
|4
|6
|9
|13 - 19
|18
|20.
|Ботафого Рибейрао
|18
|2
|5
|11
|15 - 30
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фламенго
|18
|10
|4
|4
|32 - 23
|34
|2.
|Сан-Паулу
|18
|8
|5
|5
|30 - 24
|29
|3.
|Интернасьональ
|19
|8
|5
|6
|27 - 18
|29
|4.
|Флуминенсе
|1:0
|19
|8
|4
|7
|24 - 27
|28
|5.
|Сеара
|19
|7
|5
|7
|32 - 26
|26
|6.
|Палмейрас
|18
|6
|5
|7
|18 - 19
|23
|7.
|Гремио
|0:0
|18
|4
|11
|3
|19 - 16
|23
|8.
|Атлетико Гойяненсе
|18
|6
|4
|8
|15 - 23
|22
|9.
|Атлетико Паранаэнсе
|0:0
|19
|6
|4
|9
|18 - 22
|22
|10.
|Атлетико Минейро
|19
|6
|4
|9
|23 - 32
|22
|11.
|Сантос
|0:1
|18
|5
|5
|8
|17 - 26
|20
|12.
|Коринтианс
|18
|5
|4
|9
|16 - 22
|19
|13.
|Брагантино
|18
|3
|8
|7
|16 - 21
|17
|14.
|Спорт Ресифи
|18
|4
|4
|10
|12 - 25
|16
|15.
|Байя
|19
|3
|6
|10
|21 - 33
|15
|16.
|Васко да Гама
|19
|3
|6
|10
|16 - 35
|15
|17.
|Гойяс
|18
|3
|5
|10
|20 - 32
|14
|18.
|Куритиба
|18
|3
|4
|11
|17 - 32
|13
|19.
|Ботафого Рибейрао
|18
|2
|7
|9
|15 - 30
|13
|20.
|Форталеза
|18
|2
|5
|11
|14 - 27
|11
Победитель
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