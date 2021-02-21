  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
Спорт Ресифи
0:0
Первый тайм: 7'
Атлетико Минейро
0' 7'
27
Luan
Polli
15
Рафаэл
Тьере
44
Чико
Флорес
34
Adryelson
2
Patric
II
77
Marcao
VI
5
Ronaldo
II
3
Жуниор
Таварес
30
Тиаго
Невес
94
Luan2
33
Marquinhos2
31
Everson
2
Guga3
4
Ревер
Умберто
3
Алонсо
Хуниор
26
Calebe
29
Аллан
Соуза
8
Jair
II
13
Арана
Гильерме
11
Keno
18
Саша
Эдуардо
70
Саварино
Джефферсон
Спорт Ресифи
3-4-3
Атлетико Минейро
3-4-3

Бомбардиры внутри турнира

Спорт Ресифи
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Iago Maidana 6 (4) 0.16
2. Тиаго Невес 5 0.14
3. Marquinhos2 3 0.08
4. Leandro Barcia 3 0.08
5. Marcao VI 2 0.05
6. Luan2 2 0.05
7. Elton V 2 (1) 0.05
8. Hernane 2 (2) 0.05
9. Patric II 1 0.03
10. Мугни Лукас 1 0.03
11. Jonathan David Gomez 1 0.03
12. Mikael 1 0.03
13. Да Силва Лусиано 0 0
14. Рожерио Жозе 0 0
15. Жуниор Таварес 0 0
16. Betinho2 0 0
Атлетико Минейро
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Keno 10 (4) 0.27
2. Hyoran 8 (2) 0.22
3. Саша Эдуардо 8 0.22
4. Саварино Джефферсон 7 0.19
5. Арана Гильерме 4 0.11
6. Marrony 4 (1) 0.11
7. Натан Аллан 3 0.08
8. Франко Алан 3 0.08
9. Варгас Эдуардо 2 0.05
10. Jair II 2 0.05
11. Алонсо Хуниор 1 0.03
12. Ревер Умберто 1 0.03
13. Igor Rabello 1 0.03
14. Guga3 1 (1) 0.03
15. Сарачо Федерико 1 0.03
16. Everson 0 0
17. Феррейра Мариано 0 0
18. Marquinhos vi 0 0

Карточки

Спорт Ресифи
# Игрок      
1. Marquinhos2 9 0
2. Iago Maidana 8 0
3. Marcao VI 7 0
4. Sander 5 1
5. Adryelson 6 0
6. Betinho2 6 0
7. Patric II 3 1
8. Ricardinho IV 4 0
9. Luan Polli 4 0
10. Ronaldo II 4 0
11. Тиаго Невес 3 0
12. Виллиан Фариас 3 0
13. Raul Prata 3 0
14. Jonathan David Gomez 2 0
15. Hernane 2 0
16. Мугни Лукас 2 0
17. Рафаэл Тьере 2 0
18. Leandro Barcia 2 0
19. Ronaldo III 0 1
20. Жуниор Таварес 0 1
21. Чико Флорес 1 0
22. Да Силва Лусиано 1 0
23. Рожерио Жозе 1 0
24. Elton V 1 0
25. Marcos Serrato 1 0
26. Bruno Roberto 1 0
27. Mailson2 1 0
28. Rafael Luiz 1 0
29. Эвертон 1 0
Атлетико Минейро
# Игрок      
1. Jair II 9 0
2. Аллан Соуза 7 1
3. Алонсо Хуниор 7 0
4. Арана Гильерме 4 0
5. Keno 4 0
6. Dylan Borrero 2 1
7. Ревер Умберто 3 0
8. Саварино Джефферсон 3 0
9. Феррейра Мариано 2 0
10. Hyoran 2 0
11. Gabriel Paulista XVI 2 0
12. Igor Rabello 2 0
13. Guga3 2 0
14. Рафаэл Пирес 0 1
15. Варгас Эдуардо 1 0
16. Savio 1 0
17. Саша Эдуардо 1 0
18. Буэно Веллингтон 1 0
19. Victor IV 1 0
20. Франко Алан 1 0
21. Marrony 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Спорт Ресифи 17.24% (5) 10.34% (3) 31.03% (9) 17.24% (5) 10.34% (3) 13.79% (4)
 Атлетико Минейро 8.93% (5) 14.29% (8) 19.64% (11) 19.64% (11) 19.64% (11) 17.86% (10)

Предыдущие игры

Спорт Ресифи Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Спорт Ресифи 0:0 Брагантино Интернасьональ 1:2 Спорт Ресифи Ботафого Рибейрао 0:1 Спорт Ресифи Спорт Ресифи 0:3 Фламенго
Спорт Ресифи 2:0 Байя Коринтианс 3:0 Спорт Ресифи Флуминенсе 1:0 Спорт Ресифи Спорт Ресифи 0:1 Палмейрас Спорт Ресифи 1:0 Форталеза Гойяс 1:0 Спорт Ресифи Спорт Ресифи 1:1 Гремио Спорт Ресифи 1:0 Куритиба Сан-Паулу 1:0 Спорт Ресифи Сантос 4:2 Спорт Ресифи Спорт Ресифи 0:1 Атлетико Гойяненсе Спорт Ресифи 0:2 Васко да Гама Сеара 0:0 Спорт Ресифи Спорт Ресифи 1:0 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Минейро 0:0 Спорт Ресифи Брагантино 2:0 Спорт Ресифи
Атлетико Минейро Последние 20 матчей: +8 =7 -5
Атлетико Минейро 1:1 Байя Флуминенсе 0:0 Атлетико Минейро Гойяс 1:0 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 2:0 Форталеза
Атлетико Минейро 2:0 Сантос Васко да Гама 3:2 Атлетико Минейро Гремио 1:1 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 3:1 Атлетико Гойяненсе Брагантино 2:2 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 2:0 Куритиба Сан-Паулу 3:0 Атлетико Минейро Атлетико Паранаэнсе 0:1 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 2:2 Интернасьональ Атлетико Минейро 2:1 Ботафого Рибейрао Сеара 2:2 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 0:2 Атлетико Паранаэнсе Коринтианс 1:2 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 4:0 Фламенго Палмейрас 3:0 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 0:0 Спорт Ресифи

Последние игры между собой

Спорт Ресифи: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 10
Атлетико Минейро: победы: 10, ничьи: 5, поражения: 4
Атлетико Минейро 0:0 Спорт Ресифи Серия A Атлетико Минейро 5:2 Спорт Ресифи Серия A Спорт Ресифи 3:2 Атлетико Минейро Серия A Спорт Ресифи 1:1 Атлетико Минейро Серия A
Атлетико Минейро 2:2 Спорт Ресифи Серия A Атлетико Минейро 1:0 Спорт Ресифи Серия A Спорт Ресифи 4:4 Атлетико Минейро Серия A Спорт Ресифи 4:1 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Минейро 2:1 Спорт Ресифи Серия A Атлетико Минейро 3:2 Спорт Ресифи Бразилейро Серия А Спорт Ресифи 2:1 Атлетико Минейро Бразилейро Серия А Атлетико Минейро 2:1 Спорт Ресифи Серия A Спорт Ресифи 1:4 Атлетико Минейро Серия A Спорт Ресифи 0:2 Атлетико Минейро Кубок Бразилии Атлетико Минейро 1:0 Спорт Ресифи Кубок Бразилии Атлетико Минейро 1:1 Спорт Ресифи Серия A Спорт Ресифи 2:3 Атлетико Минейро Серия A Спорт Ресифи 3:0 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Минейро 2:1 Спорт Ресифи Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интернасьональ 36 20 9 7 60 - 33 69
2. Фламенго 36 20 8 8 65 - 45 68
3. Сан-Паулу 36 17 12 7 57 - 39 63
4. Атлетико Минейро 36 18 8 10 59 - 43 62
5. Флуминенсе 36 17 9 10 52 - 41 60
6. Палмейрас 36 15 12 9 50 - 34 57
7. Гремио 36 13 17 6 52 - 39 56
8. Сантос 36 14 11 11 51 - 48 53
9. Атлетико Паранаэнсе 36 14 8 14 36 - 35 50
10. Коринтианс 0:0 37 13 11 13 45 - 45 50
11. Брагантино 36 12 13 11 49 - 40 49
12. Сеара 37 13 10 14 52 - 50 49
13. Атлетико Гойяненсе 36 11 13 12 36 - 43 46
14. Спорт Ресифи 36 12 6 18 29 - 45 42
15. Байя 37 11 8 18 46 - 59 41
16. Форталеза 37 10 11 16 34 - 42 41
17. Васко да Гама 0:0 37 9 11 17 34 - 54 38
18. Гойяс 36 9 9 18 39 - 60 36
19. Куритиба 37 7 10 20 30 - 51 31
20. Ботафого Рибейрао 36 4 12 20 30 - 60 24
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 18 13 4 1 39 - 13 43
2. Интернасьональ 18 12 4 2 34 - 17 40
3. Флуминенсе 18 10 5 3 29 - 14 35
4. Фламенго 18 10 4 4 33 - 22 34
5. Палмейрас 18 9 7 2 32 - 15 34
6. Сан-Паулу 18 9 7 2 27 - 15 34
7. Сантос 18 9 6 3 34 - 22 33
8. Гремио 18 9 6 3 33 - 23 33
9. Брагантино 18 9 5 4 33 - 19 32
10. Коринтианс 0:0 19 8 7 4 29 - 23 31
11. Форталеза 19 8 6 5 20 - 15 30
12. Атлетико Паранаэнсе 18 8 5 5 18 - 13 29
13. Байя 18 8 2 8 25 - 26 26
14. Спорт Ресифи 18 8 2 8 17 - 20 26
15. Атлетико Гойяненсе 18 5 9 4 21 - 20 24
16. Васко да Гама 0:0 18 6 5 7 18 - 19 23
17. Сеара 18 6 5 7 20 - 24 23
18. Гойяс 18 6 4 8 19 - 28 22
19. Куритиба 19 4 6 9 13 - 19 18
20. Ботафого Рибейрао 18 2 5 11 15 - 30 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фламенго 18 10 4 4 32 - 23 34
2. Интернасьональ 18 8 5 5 26 - 16 29
3. Сан-Паулу 18 8 5 5 30 - 24 29
4. Сеара 19 7 5 7 32 - 26 26
5. Флуминенсе 18 7 4 7 23 - 27 25
6. Палмейрас 18 6 5 7 18 - 19 23
7. Гремио 18 4 11 3 19 - 16 23
8. Атлетико Гойяненсе 18 6 4 8 15 - 23 22
9. Атлетико Паранаэнсе 18 6 3 9 18 - 22 21
10. Сантос 18 5 5 8 17 - 26 20
11. Коринтианс 0:0 18 5 4 9 16 - 22 19
12. Атлетико Минейро 18 5 4 9 20 - 30 19
13. Брагантино 18 3 8 7 16 - 21 17
14. Спорт Ресифи 18 4 4 10 12 - 25 16
15. Байя 19 3 6 10 21 - 33 15
16. Васко да Гама 0:0 19 3 6 10 16 - 35 15
17. Гойяс 18 3 5 10 20 - 32 14
18. Куритиба 18 3 4 11 17 - 32 13
19. Ботафого Рибейрао 18 2 7 9 15 - 30 13
20. Форталеза 18 2 5 11 14 - 27 11
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Спорт Ресифи
Ничья
Атлетико Минейро
5.60
3.94
1.67
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 5.50 3.80 1.65
Бонус: 10 000 ₽ 5.40 3.70 1.63
Бонус: 5 000 ₽ 5.50 3.94 1.63
Бонус: 5 000 ₽ 5.60 3.80 1.62
  5.41 3.69 1.67

Самый высокий коэффициент на матч «Спорт Ресифи» – «Атлетико Минейро» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Спорт Ресифи» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Атлетико Минейро» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Спорт Ресифи» – «Атлетико Минейро», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 6 6
8.20 1.05 3.30 1.31 2.55 1.48 1.79 1.95 1.43 2.70 1.30 3.35 1.10 6.20
8.70 1.03 7.70 1.05 3.20 1.33 2.50 1.53 1.83 2.08 1.42 2.88 1.28 3.54 1.10 6.05 1.07 6.55 1.00 11.25
10.50 1.03 7.80 1.06 3.25 1.31 2.55 1.51 2.08 1.75 1.82 1.99 1.42 2.75 1.29 3.40 1.12 5.70 1.09 6.50 1.01 11.00 0.00 17.50
3.49 1.32 2.87 1.41 2.55 1.53 2.06 1.80 1.81 2.06 1.61 2.38 1.41 2.97 1.29 3.71 1.10 7.86
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.80 1.40 1.85 1.89 1.39 2.85 1.08 6.80
2.95 1.40 1.88 1.92 1.42 2.88 1.12 6.30 1.09 7.70
1.88 1.92 1.39 2.85 1.11 5.90
2.84 1.43 2.34 1.61 1.82 2.02 1.51 2.59 1.36 3.14
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.75 1.24 2.60 1.46 1.65 2.16 1.17 4.70
3.76 1.27 2.50 1.53 1.63 2.28 1.27 3.76 1.16 5.20
2.60 1.48 1.65 2.18 1.25 3.70

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.97 1.78
1.95 1.83
Букмекер Да Нет
5.00 1.15
5.10 1.14
Букмекер Да Нет
3.75 1.25
3.70 1.25
Где смотреть матч Спорт Ресифи 0:0 Атлетико Минейро онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + Фрибет 10 000 руб

Winline





Рейтинг букмекеров
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
2 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
4 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (12) Обзор Играть
5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
7 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
8 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
9 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
10 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 