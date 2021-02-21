Спорт Ресифи
0:0
Первый тайм: 7'
Атлетико Минейро
27
Luan
Polli
15
Рафаэл
Тьере
44
Чико
Флорес
34
Adryelson
77
Marcao
VI
30
Тиаго
Невес
94
Luan2
33
Marquinhos2
31
Everson
2
Guga3
26
Calebe
29
Аллан
Соуза
8
Jair
II
11
Keno
18
Саша
Эдуардо
- Основной состав
-
27 Luan PolliВратарь
-
15 Рафаэл ТьереЗащитник
-
44 Чико ФлоресЗащитник
-
34 AdryelsonЗащитник
- Полузащитник
-
77 Marcao VIПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Тиаго НевесНападающий
-
94 Luan2Нападающий
-
33 Marquinhos2Нападающий
- Запасные игроки
-
23 Raul PrataЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
66 ЭвертонПолузащитник
-
9 HernaneНападающий
-
39 Gustavo XVII
-
99 Mikael
-
50 Italo
-
43 Pedrao
-
12 Sander
-
1 Mailson2
-
-
Главный тренер: Jair Ventura
- Основной состав
-
31 EversonВратарь
-
2 Guga3Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 CalebeПолузащитник
-
29 Аллан СоузаПолузащитник
-
8 Jair IIПолузащитник
- Полузащитник
-
11 KenoНападающий
-
18 Саша ЭдуардоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
16 Igor RabelloЗащитник
-
20 HyoranПолузащитник
-
21 Франко АланПолузащитник
- Полузащитник
-
-
32 Рафаэл Пирес
-
-
Главный тренер: Сампаоли Хорхе
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Iago Maidana
|6 (4)
|0.16
|2.
|Тиаго Невес
|5
|0.14
|3.
|Marquinhos2
|3
|0.08
|4.
|Leandro Barcia
|3
|0.08
|5.
|Marcao VI
|2
|0.05
|6.
|Luan2
|2
|0.05
|7.
|Elton V
|2 (1)
|0.05
|8.
|Hernane
|2 (2)
|0.05
|9.
|Patric II
|1
|0.03
|10.
|Мугни Лукас
|1
|0.03
|11.
|Jonathan David Gomez
|1
|0.03
|12.
|Mikael
|1
|0.03
|13.
|Да Силва Лусиано
|0
|0
|14.
|Рожерио Жозе
|0
|0
|15.
|Жуниор Таварес
|0
|0
|16.
|Betinho2
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Keno
|10 (4)
|0.27
|2.
|Hyoran
|8 (2)
|0.22
|3.
|Саша Эдуардо
|8
|0.22
|4.
|Саварино Джефферсон
|7
|0.19
|5.
|Арана Гильерме
|4
|0.11
|6.
|Marrony
|4 (1)
|0.11
|7.
|Натан Аллан
|3
|0.08
|8.
|Франко Алан
|3
|0.08
|9.
|Варгас Эдуардо
|2
|0.05
|10.
|Jair II
|2
|0.05
|11.
|Алонсо Хуниор
|1
|0.03
|12.
|Ревер Умберто
|1
|0.03
|13.
|Igor Rabello
|1
|0.03
|14.
|Guga3
|1 (1)
|0.03
|15.
|Сарачо Федерико
|1
|0.03
|16.
|Everson
|0
|0
|17.
|Феррейра Мариано
|0
|0
|18.
|Marquinhos vi
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Marquinhos2
|9
|0
|2.
|Iago Maidana
|8
|0
|3.
|Marcao VI
|7
|0
|4.
|Sander
|5
|1
|5.
|Adryelson
|6
|0
|6.
|Betinho2
|6
|0
|7.
|Patric II
|3
|1
|8.
|Ricardinho IV
|4
|0
|9.
|Luan Polli
|4
|0
|10.
|Ronaldo II
|4
|0
|11.
|Тиаго Невес
|3
|0
|12.
|Виллиан Фариас
|3
|0
|13.
|Raul Prata
|3
|0
|14.
|Jonathan David Gomez
|2
|0
|15.
|Hernane
|2
|0
|16.
|Мугни Лукас
|2
|0
|17.
|Рафаэл Тьере
|2
|0
|18.
|Leandro Barcia
|2
|0
|19.
|Ronaldo III
|0
|1
|20.
|Жуниор Таварес
|0
|1
|21.
|Чико Флорес
|1
|0
|22.
|Да Силва Лусиано
|1
|0
|23.
|Рожерио Жозе
|1
|0
|24.
|Elton V
|1
|0
|25.
|Marcos Serrato
|1
|0
|26.
|Bruno Roberto
|1
|0
|27.
|Mailson2
|1
|0
|28.
|Rafael Luiz
|1
|0
|29.
|Эвертон
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Jair II
|9
|0
|2.
|Аллан Соуза
|7
|1
|3.
|Алонсо Хуниор
|7
|0
|4.
|Арана Гильерме
|4
|0
|5.
|Keno
|4
|0
|6.
|Dylan Borrero
|2
|1
|7.
|Ревер Умберто
|3
|0
|8.
|Саварино Джефферсон
|3
|0
|9.
|Феррейра Мариано
|2
|0
|10.
|Hyoran
|2
|0
|11.
|Gabriel Paulista XVI
|2
|0
|12.
|Igor Rabello
|2
|0
|13.
|Guga3
|2
|0
|14.
|Рафаэл Пирес
|0
|1
|15.
|Варгас Эдуардо
|1
|0
|16.
|Savio
|1
|0
|17.
|Саша Эдуардо
|1
|0
|18.
|Буэно Веллингтон
|1
|0
|19.
|Victor IV
|1
|0
|20.
|Франко Алан
|1
|0
|21.
|Marrony
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Спорт Ресифи
|17.24% (5)
|10.34% (3)
|31.03% (9)
|17.24% (5)
|10.34% (3)
|13.79% (4)
|Атлетико Минейро
|8.93% (5)
|14.29% (8)
|19.64% (11)
|19.64% (11)
|19.64% (11)
|17.86% (10)
Предыдущие игры
Спорт Ресифи Последние 20 матчей: +6 =4 -10Спорт Ресифи 0:0 Брагантино Интернасьональ 1:2 Спорт Ресифи Ботафого Рибейрао 0:1 Спорт Ресифи Спорт Ресифи 0:3 Фламенго
Спорт Ресифи 2:0 Байя Коринтианс 3:0 Спорт Ресифи Флуминенсе 1:0 Спорт Ресифи Спорт Ресифи 0:1 Палмейрас Спорт Ресифи 1:0 Форталеза Гойяс 1:0 Спорт Ресифи Спорт Ресифи 1:1 Гремио Спорт Ресифи 1:0 Куритиба Сан-Паулу 1:0 Спорт Ресифи Сантос 4:2 Спорт Ресифи Спорт Ресифи 0:1 Атлетико Гойяненсе Спорт Ресифи 0:2 Васко да Гама Сеара 0:0 Спорт Ресифи Спорт Ресифи 1:0 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Минейро 0:0 Спорт Ресифи Брагантино 2:0 Спорт Ресифи
Атлетико Минейро Последние 20 матчей: +8 =7 -5Атлетико Минейро 1:1 Байя Флуминенсе 0:0 Атлетико Минейро Гойяс 1:0 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 2:0 Форталеза
Атлетико Минейро 2:0 Сантос Васко да Гама 3:2 Атлетико Минейро Гремио 1:1 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 3:1 Атлетико Гойяненсе Брагантино 2:2 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 2:0 Куритиба Сан-Паулу 3:0 Атлетико Минейро Атлетико Паранаэнсе 0:1 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 2:2 Интернасьональ Атлетико Минейро 2:1 Ботафого Рибейрао Сеара 2:2 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 0:2 Атлетико Паранаэнсе Коринтианс 1:2 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 4:0 Фламенго Палмейрас 3:0 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 0:0 Спорт Ресифи
Последние игры между собой
Спорт Ресифи: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 10
Атлетико Минейро: победы: 10, ничьи: 5, поражения: 4
Атлетико Минейро 2:2 Спорт Ресифи Серия A Атлетико Минейро 1:0 Спорт Ресифи Серия A Спорт Ресифи 4:4 Атлетико Минейро Серия A Спорт Ресифи 4:1 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Минейро 2:1 Спорт Ресифи Серия A Атлетико Минейро 3:2 Спорт Ресифи Бразилейро Серия А Спорт Ресифи 2:1 Атлетико Минейро Бразилейро Серия А Атлетико Минейро 2:1 Спорт Ресифи Серия A Спорт Ресифи 1:4 Атлетико Минейро Серия A Спорт Ресифи 0:2 Атлетико Минейро Кубок Бразилии Атлетико Минейро 1:0 Спорт Ресифи Кубок Бразилии Атлетико Минейро 1:1 Спорт Ресифи Серия A Спорт Ресифи 2:3 Атлетико Минейро Серия A Спорт Ресифи 3:0 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Минейро 2:1 Спорт Ресифи Серия A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интернасьональ
|36
|20
|9
|7
|60 - 33
|69
|2.
|Фламенго
|36
|20
|8
|8
|65 - 45
|68
|3.
|Сан-Паулу
|36
|17
|12
|7
|57 - 39
|63
|4.
|Атлетико Минейро
|36
|18
|8
|10
|59 - 43
|62
|5.
|Флуминенсе
|36
|17
|9
|10
|52 - 41
|60
|6.
|Палмейрас
|36
|15
|12
|9
|50 - 34
|57
|7.
|Гремио
|36
|13
|17
|6
|52 - 39
|56
|8.
|Сантос
|36
|14
|11
|11
|51 - 48
|53
|9.
|Атлетико Паранаэнсе
|36
|14
|8
|14
|36 - 35
|50
|10.
|Коринтианс
|0:0
|37
|13
|11
|13
|45 - 45
|50
|11.
|Брагантино
|36
|12
|13
|11
|49 - 40
|49
|12.
|Сеара
|37
|13
|10
|14
|52 - 50
|49
|13.
|Атлетико Гойяненсе
|36
|11
|13
|12
|36 - 43
|46
|14.
|Спорт Ресифи
|36
|12
|6
|18
|29 - 45
|42
|15.
|Байя
|37
|11
|8
|18
|46 - 59
|41
|16.
|Форталеза
|37
|10
|11
|16
|34 - 42
|41
|17.
|Васко да Гама
|0:0
|37
|9
|11
|17
|34 - 54
|38
|18.
|Гойяс
|36
|9
|9
|18
|39 - 60
|36
|19.
|Куритиба
|37
|7
|10
|20
|30 - 51
|31
|20.
|Ботафого Рибейрао
|36
|4
|12
|20
|30 - 60
|24
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|18
|13
|4
|1
|39 - 13
|43
|2.
|Интернасьональ
|18
|12
|4
|2
|34 - 17
|40
|3.
|Флуминенсе
|18
|10
|5
|3
|29 - 14
|35
|4.
|Фламенго
|18
|10
|4
|4
|33 - 22
|34
|5.
|Палмейрас
|18
|9
|7
|2
|32 - 15
|34
|6.
|Сан-Паулу
|18
|9
|7
|2
|27 - 15
|34
|7.
|Сантос
|18
|9
|6
|3
|34 - 22
|33
|8.
|Гремио
|18
|9
|6
|3
|33 - 23
|33
|9.
|Брагантино
|18
|9
|5
|4
|33 - 19
|32
|10.
|Коринтианс
|0:0
|19
|8
|7
|4
|29 - 23
|31
|11.
|Форталеза
|19
|8
|6
|5
|20 - 15
|30
|12.
|Атлетико Паранаэнсе
|18
|8
|5
|5
|18 - 13
|29
|13.
|Байя
|18
|8
|2
|8
|25 - 26
|26
|14.
|Спорт Ресифи
|18
|8
|2
|8
|17 - 20
|26
|15.
|Атлетико Гойяненсе
|18
|5
|9
|4
|21 - 20
|24
|16.
|Васко да Гама
|0:0
|18
|6
|5
|7
|18 - 19
|23
|17.
|Сеара
|18
|6
|5
|7
|20 - 24
|23
|18.
|Гойяс
|18
|6
|4
|8
|19 - 28
|22
|19.
|Куритиба
|19
|4
|6
|9
|13 - 19
|18
|20.
|Ботафого Рибейрао
|18
|2
|5
|11
|15 - 30
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фламенго
|18
|10
|4
|4
|32 - 23
|34
|2.
|Интернасьональ
|18
|8
|5
|5
|26 - 16
|29
|3.
|Сан-Паулу
|18
|8
|5
|5
|30 - 24
|29
|4.
|Сеара
|19
|7
|5
|7
|32 - 26
|26
|5.
|Флуминенсе
|18
|7
|4
|7
|23 - 27
|25
|6.
|Палмейрас
|18
|6
|5
|7
|18 - 19
|23
|7.
|Гремио
|18
|4
|11
|3
|19 - 16
|23
|8.
|Атлетико Гойяненсе
|18
|6
|4
|8
|15 - 23
|22
|9.
|Атлетико Паранаэнсе
|18
|6
|3
|9
|18 - 22
|21
|10.
|Сантос
|18
|5
|5
|8
|17 - 26
|20
|11.
|Коринтианс
|0:0
|18
|5
|4
|9
|16 - 22
|19
|12.
|Атлетико Минейро
|18
|5
|4
|9
|20 - 30
|19
|13.
|Брагантино
|18
|3
|8
|7
|16 - 21
|17
|14.
|Спорт Ресифи
|18
|4
|4
|10
|12 - 25
|16
|15.
|Байя
|19
|3
|6
|10
|21 - 33
|15
|16.
|Васко да Гама
|0:0
|19
|3
|6
|10
|16 - 35
|15
|17.
|Гойяс
|18
|3
|5
|10
|20 - 32
|14
|18.
|Куритиба
|18
|3
|4
|11
|17 - 32
|13
|19.
|Ботафого Рибейрао
|18
|2
|7
|9
|15 - 30
|13
|20.
|Форталеза
|18
|2
|5
|11
|14 - 27
|11
Победитель
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