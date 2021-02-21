Гремио
0:0
Перерыв
Атлетико Паранаэнсе
43' Желтая карточкаDarlan Mendes
32
Diogo
VII
11
Ewerthon
VI
29
Соуза
Диего
25
Pepe3
16
Abner2
91
Jadson
I
11
Nikao
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Diogo VIIЗащитник
-
11 Ewerthon VIПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Соуза ДиегоНападающий
-
25 Pepe3Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
38 TonhaoЗащитник
-
14 Браз ДавидЗащитник
-
12 Кортез БруноЗащитник
-
20 ThacianoПолузащитник
-
19 Diego ChurinНападающий
- Нападающий
-
10 Jean Pyerre
-
-
-
44 Ruan Neto
-
Главный тренер: Ренато Гаучо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Abner2Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
91 Jadson IПолузащитник
- Нападающий
-
11 NikaoНападающий
- Запасные игроки
-
93 ЖандрейВратарь
-
27 IvaldoЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 ReinaldoПолузащитник
- Нападающий
-
17 Bissoli
-
-
78 Julimar
-
13 Khellven
-
-
33 Lucas Halter
-
Главный тренер: Аутуори Пауло
Ход матча
43'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Соуза Диего
|13 (2)
|0.35
|2.
|Pepe3
|9 (1)
|0.24
|3.
|Jean Pyerre
|5
|0.14
|4.
|Diego Churin
|3 (1)
|0.08
|5.
|Alisson II
|2
|0.05
|6.
|Isaque Elias Brito
|2
|0.05
|7.
|Матеус Энрике
|2
|0.05
|8.
|Феррейра Факундо
|2
|0.05
|9.
|Браз Давид
|2
|0.05
|10.
|Фернандо Луис IV
|1
|0.03
|11.
|Пинарес Сесар
|1
|0.03
|12.
|Ewerthon VI
|1
|0.03
|13.
|Lucas Silva IV
|1 (1)
|0.03
|14.
|Скардовелли Вандерсон
|1
|0.03
|15.
|Миранда Пауло
|1
|0.03
|16.
|Майкон Тьяго
|1
|0.03
|17.
|Thaciano
|1
|0.03
|18.
|Орехуэла Луис
|1
|0.03
|19.
|Darlan Mendes
|1
|0.03
|20.
|Diogo VII
|0
|0
|21.
|Виктор Феррас
|0
|0
|22.
|Робиньо Робсон
|0
|0
|23.
|Paulo Victor III
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Renato Kayzer
|8
|0.22
|2.
|Carlos Eduardo III
|7
|0.19
|3.
|Victor Vitinho4
|4
|0.11
|4.
|Лео Ситтадини
|4
|0.11
|5.
|Abner2
|3
|0.08
|6.
|Nikao
|2
|0.05
|7.
|Thiago Heleno
|2
|0.05
|8.
|Christian Cardoso
|2
|0.05
|9.
|Фернандо Матос
|1
|0.03
|10.
|Жеуванио
|1
|0.03
|11.
|Раванелли Феррейра
|1
|0.03
|12.
|Фабиньо Энрике
|1
|0.03
|13.
|Bissoli
|0
|0
|14.
|Leo Gomes
|0
|0
|15.
|Lucas Halter
|0
|0
|16.
|Khellven
|0
|0
|17.
|Erick2
|0
|0
|18.
|Richard Almeida de Oliveira2
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Матеус Энрике
|8
|1
|2.
|Каннеманн Вальтер
|8
|1
|3.
|Соуза Диего
|7
|1
|4.
|Lucas Silva IV
|6
|0
|5.
|Джеромел Педро
|3
|1
|6.
|Браз Давид
|3
|1
|7.
|Кортез Бруно
|3
|1
|8.
|Миранда Пауло
|4
|0
|9.
|Tonhao
|4
|0
|10.
|Пинарес Сесар
|2
|1
|11.
|Фернандо Луис IV
|2
|1
|12.
|Виктор Феррас
|3
|0
|13.
|Alisson II
|3
|0
|14.
|Darlan Mendes
|3
|0
|15.
|Diogo VII
|2
|0
|16.
|Робиньо Робсон
|2
|0
|17.
|Vanderlei III
|2
|0
|18.
|Скардовелли Вандерсон
|1
|0
|19.
|Феррейра Факундо
|1
|0
|20.
|Ewerthon VI
|1
|0
|21.
|Майкон Тьяго
|1
|0
|22.
|Thaciano
|1
|0
|23.
|Орехуэла Луис
|1
|0
|24.
|Pepe3
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Веллингтон III
|9
|0
|2.
|Christian Cardoso
|7
|0
|3.
|Richard Almeida de Oliveira2
|7
|0
|4.
|Thiago Heleno
|5
|1
|5.
|Лео Ситтадини
|6
|0
|6.
|Erick2
|5
|0
|7.
|Nikao
|4
|0
|8.
|Жеуванио
|4
|0
|9.
|Jonatan VII
|4
|0
|10.
|Abner2
|4
|0
|11.
|Фернандо Матос
|3
|0
|12.
|Renato Kayzer
|3
|0
|13.
|Khellven
|3
|0
|14.
|Ivaldo
|2
|0
|15.
|Альварадо Джейми
|2
|0
|16.
|Лучо Гонсалес
|1
|0
|17.
|Энрике Педру II
|1
|0
|18.
|Азеведо Марсио
|1
|0
|19.
|Walter Leandro Capeloza Artune I
|1
|0
|20.
|Carlos Eduardo III
|1
|0
|21.
|Агилар Фелипе
|1
|0
|22.
|Leo Gomes
|1
|0
|23.
|Lucas Halter
|1
|0
|24.
|Kawan
|1
|0
|25.
|Victor Vitinho4
|1
|0
|26.
|Pedrinho VI4
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Гремио
|6% (3)
|14% (7)
|20% (10)
|22% (11)
|20% (10)
|18% (9)
|Атлетико Паранаэнсе
|11.11% (4)
|13.89% (5)
|27.78% (10)
|2.78% (1)
|22.22% (8)
|22.22% (8)
Предыдущие игры
Гремио Последние 20 матчей: +7 =9 -4Гремио 1:2 Сан-Паулу Ботафого Рибейрао 2:5 Гремио Гремио 3:3 Сантос Куритиба 1:1 Гремио
Гремио 2:4 Фламенго Интернасьональ 2:1 Гремио Гремио 1:1 Атлетико Минейро Палмейрас 1:1 Гремио Форталеза 0:0 Гремио Гремио 2:1 Байя Сан-Паулу 0:0 Гремио Гремио 2:1 Атлетико Гойяненсе Гремио 1:0 Сан-Паулу Спорт Ресифи 1:1 Гремио Сантос 4:1 Гремио Гойяс 0:0 Гремио Гремио 1:1 Сантос Гремио 4:0 Васко да Гама Гремио 2:0 Гуарани Асунсьон Гремио 2:1 Гойяс
Атлетико Паранаэнсе Последние 20 матчей: +10 =5 -5Атлетико Паранаэнсе 2:1 Атлетико Гойяненсе Коринтианс 3:3 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 0:0 Интернасьональ Сеара 0:2 Атлетико Паранаэнсе
Атлетико Паранаэнсе 2:1 Фламенго Байя 1:0 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 1:1 Сан-Паулу Куритиба 0:0 Атлетико Паранаэнсе Ботафого Рибейрао 0:2 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 3:0 Васко да Гама Брагантино 0:1 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 0:1 Атлетико Минейро Флуминенсе 3:1 Атлетико Паранаэнсе Ривер Плейт 1:0 Атлетико Паранаэнсе Палмейрас 3:0 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 1:1 Ривер Плейт Атлетико Паранаэнсе 1:0 Сантос Атлетико Минейро 0:2 Атлетико Паранаэнсе Гойяс 0:1 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 2:1 Форталеза
Последние игры между собой
Гремио: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 5
Атлетико Паранаэнсе: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 11
Гремио 2:0 Атлетико Паранаэнсе Кубок Атлетико Паранаэнсе 2:1 Гремио Серия A Гремио 0:0 Атлетико Паранаэнсе Серия A Гремио 0:0 Атлетико Паранаэнсе Серия A Атлетико Паранаэнсе 2:3 Гремио Кубок Гремио 4:0 Атлетико Паранаэнсе Кубок Атлетико Паранаэнсе 0:2 Гремио Серия A Гремио 1:0 Атлетико Паранаэнсе Серия A Гремио 0:1 Атлетико Паранаэнсе Кубок Атлетико Паранаэнсе 0:1 Гремио Кубок Атлетико Паранаэнсе 2:0 Гремио Серия A Атлетико Паранаэнсе 1:2 Гремио Серия A Гремио 2:1 Атлетико Паранаэнсе Серия A Гремио 1:0 Атлетико Паранаэнсе Бразилейро Серия А Атлетико Паранаэнсе 1:0 Гремио Бразилейро Серия А Гремио 0:0 Атлетико Паранаэнсе Кубок Бразилии
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фламенго
|37
|21
|8
|8
|67 - 46
|71
|2.
|Интернасьональ
|37
|20
|9
|8
|61 - 35
|69
|3.
|Атлетико Минейро
|37
|19
|8
|10
|62 - 45
|65
|4.
|Сан-Паулу
|36
|17
|12
|7
|57 - 39
|63
|5.
|Флуминенсе
|1:0
|37
|18
|9
|10
|53 - 41
|63
|6.
|Палмейрас
|36
|15
|12
|9
|50 - 34
|57
|7.
|Гремио
|0:0
|37
|13
|18
|6
|52 - 39
|57
|8.
|Сантос
|0:1
|37
|14
|11
|12
|51 - 49
|53
|9.
|Атлетико Паранаэнсе
|0:0
|37
|14
|9
|14
|36 - 35
|51
|10.
|Коринтианс
|37
|13
|11
|13
|45 - 45
|50
|11.
|Брагантино
|36
|12
|13
|11
|49 - 40
|49
|12.
|Сеара
|37
|13
|10
|14
|52 - 50
|49
|13.
|Атлетико Гойяненсе
|36
|11
|13
|12
|36 - 43
|46
|14.
|Спорт Ресифи
|37
|12
|6
|19
|31 - 48
|42
|15.
|Байя
|37
|11
|8
|18
|46 - 59
|41
|16.
|Форталеза
|37
|10
|11
|16
|34 - 42
|41
|17.
|Васко да Гама
|37
|9
|11
|17
|34 - 54
|38
|18.
|Гойяс
|36
|9
|9
|18
|39 - 60
|36
|19.
|Куритиба
|37
|7
|10
|20
|30 - 51
|31
|20.
|Ботафого Рибейрао
|36
|4
|12
|20
|30 - 60
|24
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|18
|13
|4
|1
|39 - 13
|43
|2.
|Интернасьональ
|18
|12
|4
|2
|34 - 17
|40
|3.
|Фламенго
|19
|11
|4
|4
|35 - 23
|37
|4.
|Флуминенсе
|1:0
|18
|10
|5
|3
|29 - 14
|35
|5.
|Палмейрас
|18
|9
|7
|2
|32 - 15
|34
|6.
|Сан-Паулу
|18
|9
|7
|2
|27 - 15
|34
|7.
|Гремио
|0:0
|19
|9
|7
|3
|33 - 23
|34
|8.
|Сантос
|0:1
|19
|9
|6
|4
|34 - 23
|33
|9.
|Брагантино
|18
|9
|5
|4
|33 - 19
|32
|10.
|Коринтианс
|19
|8
|7
|4
|29 - 23
|31
|11.
|Форталеза
|19
|8
|6
|5
|20 - 15
|30
|12.
|Атлетико Паранаэнсе
|0:0
|18
|8
|5
|5
|18 - 13
|29
|13.
|Байя
|18
|8
|2
|8
|25 - 26
|26
|14.
|Спорт Ресифи
|19
|8
|2
|9
|19 - 23
|26
|15.
|Атлетико Гойяненсе
|18
|5
|9
|4
|21 - 20
|24
|16.
|Васко да Гама
|18
|6
|5
|7
|18 - 19
|23
|17.
|Сеара
|18
|6
|5
|7
|20 - 24
|23
|18.
|Гойяс
|18
|6
|4
|8
|19 - 28
|22
|19.
|Куритиба
|19
|4
|6
|9
|13 - 19
|18
|20.
|Ботафого Рибейрао
|18
|2
|5
|11
|15 - 30
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фламенго
|18
|10
|4
|4
|32 - 23
|34
|2.
|Сан-Паулу
|18
|8
|5
|5
|30 - 24
|29
|3.
|Интернасьональ
|19
|8
|5
|6
|27 - 18
|29
|4.
|Флуминенсе
|1:0
|19
|8
|4
|7
|24 - 27
|28
|5.
|Сеара
|19
|7
|5
|7
|32 - 26
|26
|6.
|Палмейрас
|18
|6
|5
|7
|18 - 19
|23
|7.
|Гремио
|0:0
|18
|4
|11
|3
|19 - 16
|23
|8.
|Атлетико Гойяненсе
|18
|6
|4
|8
|15 - 23
|22
|9.
|Атлетико Паранаэнсе
|0:0
|19
|6
|4
|9
|18 - 22
|22
|10.
|Атлетико Минейро
|19
|6
|4
|9
|23 - 32
|22
|11.
|Сантос
|0:1
|18
|5
|5
|8
|17 - 26
|20
|12.
|Коринтианс
|18
|5
|4
|9
|16 - 22
|19
|13.
|Брагантино
|18
|3
|8
|7
|16 - 21
|17
|14.
|Спорт Ресифи
|18
|4
|4
|10
|12 - 25
|16
|15.
|Байя
|19
|3
|6
|10
|21 - 33
|15
|16.
|Васко да Гама
|19
|3
|6
|10
|16 - 35
|15
|17.
|Гойяс
|18
|3
|5
|10
|20 - 32
|14
|18.
|Куритиба
|18
|3
|4
|11
|17 - 32
|13
|19.
|Ботафого Рибейрао
|18
|2
|7
|9
|15 - 30
|13
|20.
|Форталеза
|18
|2
|5
|11
|14 - 27
|11
Победитель
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