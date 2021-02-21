  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
Гремио
1:0
Конец матча
Атлетико Паранаэнсе
0'
43' Желтая карточка
Darlan Mendes
61' Желтая карточка
Nikao
72' Желтая карточка
Феррейра Факундо
75' Желтая карточка
Lucas Silva IV
1:0
77' Гол
Thaciano
90' Красная карточка
Thiago Heleno
90'+5
1
Paulo
Victor
III
2
Виктор
Феррас
28
Миранда
Пауло
4
Каннеманн
Вальтер
32
Diogo
VII
11
Ewerthon
VI
16
Lucas
Silva
IV
15
Darlan
Mendes
46
Isaque
Elias
Brito
29
Соуза
Диего
25
Pepe3
1
Дос
Сантос
Адербар
2
Jonatan
VII
34
Энрике
Педру
II
44
Thiago
Heleno
16
Abner2
88
Christian
Cardoso
18
Лео
Ситтадини
25
Richard
Almeida
de
Oliveira2
91
Jadson
I
96
Carlos
Eduardo
III
11
Nikao
Гремио
4-3-3
Атлетико Паранаэнсе
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Гремио
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Соуза Диего 13 (2) 0.35
2. Pepe3 9 (1) 0.24
3. Jean Pyerre 5 0.14
4. Diego Churin 3 (1) 0.08
5. Alisson II 2 0.05
6. Isaque Elias Brito 2 0.05
7. Матеус Энрике 2 0.05
8. Феррейра Факундо 2 0.05
9. Браз Давид 2 0.05
10. Thaciano 2 0.05
11. Фернандо Луис IV 1 0.03
12. Пинарес Сесар 1 0.03
13. Ewerthon VI 1 0.03
14. Lucas Silva IV 1 (1) 0.03
15. Скардовелли Вандерсон 1 0.03
16. Миранда Пауло 1 0.03
17. Майкон Тьяго 1 0.03
18. Орехуэла Луис 1 0.03
19. Darlan Mendes 1 0.03
20. Diogo VII 0 0
21. Виктор Феррас 0 0
22. Робиньо Робсон 0 0
23. Paulo Victor III 0 0
Атлетико Паранаэнсе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Renato Kayzer 8 0.22
2. Carlos Eduardo III 7 0.19
3. Victor Vitinho4 4 0.11
4. Лео Ситтадини 4 0.11
5. Abner2 3 0.08
6. Nikao 2 0.05
7. Thiago Heleno 2 0.05
8. Christian Cardoso 2 0.05
9. Фернандо Матос 1 0.03
10. Жеуванио 1 0.03
11. Раванелли Феррейра 1 0.03
12. Фабиньо Энрике 1 0.03
13. Bissoli 0 0
14. Leo Gomes 0 0
15. Lucas Halter 0 0
16. Khellven 0 0
17. Erick2 0 0
18. Richard Almeida de Oliveira2 0 0

Карточки

Гремио
# Игрок      
1. Матеус Энрике 8 1
2. Каннеманн Вальтер 8 1
3. Соуза Диего 7 1
4. Lucas Silva IV 7 0
5. Джеромел Педро 3 1
6. Браз Давид 3 1
7. Кортез Бруно 3 1
8. Миранда Пауло 4 0
9. Tonhao 4 0
10. Darlan Mendes 4 0
11. Пинарес Сесар 2 1
12. Фернандо Луис IV 2 1
13. Виктор Феррас 3 0
14. Alisson II 3 0
15. Феррейра Факундо 2 0
16. Diogo VII 2 0
17. Робиньо Робсон 2 0
18. Vanderlei III 2 0
19. Скардовелли Вандерсон 1 0
20. Ewerthon VI 1 0
21. Майкон Тьяго 1 0
22. Thaciano 1 0
23. Орехуэла Луис 1 0
24. Pepe3 1 0
Атлетико Паранаэнсе
# Игрок      
1. Веллингтон III 9 0
2. Thiago Heleno 5 2
3. Christian Cardoso 7 0
4. Richard Almeida de Oliveira2 7 0
5. Лео Ситтадини 6 0
6. Nikao 5 0
7. Erick2 5 0
8. Жеуванио 4 0
9. Jonatan VII 4 0
10. Abner2 4 0
11. Фернандо Матос 3 0
12. Renato Kayzer 3 0
13. Khellven 3 0
14. Ivaldo 2 0
15. Альварадо Джейми 2 0
16. Лучо Гонсалес 1 0
17. Энрике Педру II 1 0
18. Азеведо Марсио 1 0
19. Walter Leandro Capeloza Artune I 1 0
20. Carlos Eduardo III 1 0
21. Агилар Фелипе 1 0
22. Leo Gomes 1 0
23. Lucas Halter 1 0
24. Kawan 1 0
25. Victor Vitinho4 1 0
26. Pedrinho VI4 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Гремио 5.88% (3) 13.73% (7) 19.61% (10) 21.57% (11) 19.61% (10) 19.61% (10)
 Атлетико Паранаэнсе 11.11% (4) 13.89% (5) 27.78% (10) 2.78% (1) 22.22% (8) 22.22% (8)

Предыдущие игры

Гремио Последние 20 матчей: +7 =9 -4
Гремио 1:2 Сан-Паулу Ботафого Рибейрао 2:5 Гремио Гремио 3:3 Сантос Куритиба 1:1 Гремио
Гремио 2:4 Фламенго Интернасьональ 2:1 Гремио Гремио 1:1 Атлетико Минейро Палмейрас 1:1 Гремио Форталеза 0:0 Гремио Гремио 2:1 Байя Сан-Паулу 0:0 Гремио Гремио 2:1 Атлетико Гойяненсе Гремио 1:0 Сан-Паулу Спорт Ресифи 1:1 Гремио Сантос 4:1 Гремио Гойяс 0:0 Гремио Гремио 1:1 Сантос Гремио 4:0 Васко да Гама Гремио 2:0 Гуарани Асунсьон Гремио 2:1 Гойяс
Атлетико Паранаэнсе Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Атлетико Паранаэнсе 2:1 Атлетико Гойяненсе Коринтианс 3:3 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 0:0 Интернасьональ Сеара 0:2 Атлетико Паранаэнсе
Атлетико Паранаэнсе 2:1 Фламенго Байя 1:0 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 1:1 Сан-Паулу Куритиба 0:0 Атлетико Паранаэнсе Ботафого Рибейрао 0:2 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 3:0 Васко да Гама Брагантино 0:1 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 0:1 Атлетико Минейро Флуминенсе 3:1 Атлетико Паранаэнсе Ривер Плейт 1:0 Атлетико Паранаэнсе Палмейрас 3:0 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 1:1 Ривер Плейт Атлетико Паранаэнсе 1:0 Сантос Атлетико Минейро 0:2 Атлетико Паранаэнсе Гойяс 0:1 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 2:1 Форталеза

Последние игры между собой

Гремио: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 5
Атлетико Паранаэнсе: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 11
Атлетико Паранаэнсе 1:2 Гремио Серия A Атлетико Паранаэнсе 2:0 Гремио Серия A Атлетико Паранаэнсе 2:0 Гремио Кубок Гремио 2:1 Атлетико Паранаэнсе Серия A
Гремио 2:0 Атлетико Паранаэнсе Кубок Атлетико Паранаэнсе 2:1 Гремио Серия A Гремио 0:0 Атлетико Паранаэнсе Серия A Гремио 0:0 Атлетико Паранаэнсе Серия A Атлетико Паранаэнсе 2:3 Гремио Кубок Гремио 4:0 Атлетико Паранаэнсе Кубок Атлетико Паранаэнсе 0:2 Гремио Серия A Гремио 1:0 Атлетико Паранаэнсе Серия A Гремио 0:1 Атлетико Паранаэнсе Кубок Атлетико Паранаэнсе 0:1 Гремио Кубок Атлетико Паранаэнсе 2:0 Гремио Серия A Атлетико Паранаэнсе 1:2 Гремио Серия A Гремио 2:1 Атлетико Паранаэнсе Серия A Гремио 1:0 Атлетико Паранаэнсе Бразилейро Серия А Атлетико Паранаэнсе 1:0 Гремио Бразилейро Серия А Гремио 0:0 Атлетико Паранаэнсе Кубок Бразилии
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фламенго 37 21 8 8 67 - 46 71
2. Интернасьональ 37 20 9 8 61 - 35 69
3. Атлетико Минейро 37 19 8 10 62 - 45 65
4. Сан-Паулу 36 17 12 7 57 - 39 63
5. Флуминенсе 37 17 10 10 53 - 42 61
6. Гремио 37 14 17 6 53 - 39 59
7. Палмейрас 36 15 12 9 50 - 34 57
8. Сантос 37 14 12 11 52 - 49 54
9. Атлетико Паранаэнсе 37 14 8 15 36 - 36 50
10. Коринтианс 37 13 11 13 45 - 45 50
11. Брагантино 0:0 37 12 14 11 49 - 40 50
12. Сеара 37 13 10 14 52 - 50 49
13. Атлетико Гойяненсе 36 11 13 12 36 - 43 46
14. Спорт Ресифи 37 12 6 19 31 - 48 42
15. Байя 37 11 8 18 46 - 59 41
16. Форталеза 37 10 11 16 34 - 42 41
17. Васко да Гама 37 9 11 17 34 - 54 38
18. Гойяс 0:0 37 9 10 18 39 - 60 37
19. Куритиба 37 7 10 20 30 - 51 31
20. Ботафого Рибейрао 36 4 12 20 30 - 60 24
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 18 13 4 1 39 - 13 43
2. Интернасьональ 18 12 4 2 34 - 17 40
3. Фламенго 19 11 4 4 35 - 23 37
4. Гремио 19 10 6 3 34 - 23 36
5. Флуминенсе 18 10 5 3 29 - 14 35
6. Палмейрас 18 9 7 2 32 - 15 34
7. Сан-Паулу 18 9 7 2 27 - 15 34
8. Сантос 19 9 7 3 35 - 23 34
9. Брагантино 0:0 18 9 5 4 33 - 19 32
10. Коринтианс 19 8 7 4 29 - 23 31
11. Форталеза 19 8 6 5 20 - 15 30
12. Атлетико Паранаэнсе 18 8 5 5 18 - 13 29
13. Байя 18 8 2 8 25 - 26 26
14. Спорт Ресифи 19 8 2 9 19 - 23 26
15. Атлетико Гойяненсе 18 5 9 4 21 - 20 24
16. Васко да Гама 18 6 5 7 18 - 19 23
17. Сеара 18 6 5 7 20 - 24 23
18. Гойяс 0:0 19 6 5 8 19 - 28 23
19. Куритиба 19 4 6 9 13 - 19 18
20. Ботафого Рибейрао 18 2 5 11 15 - 30 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фламенго 18 10 4 4 32 - 23 34
2. Сан-Паулу 18 8 5 5 30 - 24 29
3. Интернасьональ 19 8 5 6 27 - 18 29
4. Сеара 19 7 5 7 32 - 26 26
5. Флуминенсе 19 7 5 7 24 - 28 26
6. Палмейрас 18 6 5 7 18 - 19 23
7. Гремио 18 4 11 3 19 - 16 23
8. Атлетико Гойяненсе 18 6 4 8 15 - 23 22
9. Атлетико Минейро 19 6 4 9 23 - 32 22
10. Атлетико Паранаэнсе 19 6 3 10 18 - 23 21
11. Сантос 18 5 5 8 17 - 26 20
12. Коринтианс 18 5 4 9 16 - 22 19
13. Брагантино 0:0 19 3 9 7 16 - 21 18
14. Спорт Ресифи 18 4 4 10 12 - 25 16
15. Байя 19 3 6 10 21 - 33 15
16. Васко да Гама 19 3 6 10 16 - 35 15
17. Гойяс 0:0 18 3 5 10 20 - 32 14
18. Куритиба 18 3 4 11 17 - 32 13
19. Ботафого Рибейрао 18 2 7 9 15 - 30 13
20. Форталеза 18 2 5 11 14 - 27 11
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    43'
    Darlan Mendes получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.12 6.80 82.00
Бонус: 10 000 ₽ 1.90 3.20 4.30
Бонус: 5 000 ₽ 1.85 3.52 4.35
Бонус: 5 000 ₽ 1.13 5.90 38.00
  1.92 3.26 4.48

Самый высокий коэффициент на матч «Гремио» – «Атлетико Паранаэнсе» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Гремио» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Атлетико Паранаэнсе» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Гремио» – «Атлетико Паранаэнсе», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
6.80 1.08 2.75 1.42 2.06 1.71 1.58 2.29 1.21 4.20 1.06 8.00
7.60 1.05 6.40 1.09 2.82 1.41 2.17 1.69 1.68 2.31 1.32 3.38 1.22 4.10 1.06 7.50 1.04 7.90
2.35 1.55 1.55 2.35 1.40 2.80 1.04 9.00 1.78 2.04 1.02 11.00 1.02 11.00 1.02 11.00 1.03 10.00 1.03 10.00 1.01 14.00 0.00 14.00 0.00 20.00
2.92 1.40 2.54 1.52 2.14 1.71 1.79 2.04 1.59 2.36 1.44 2.80 1.21 4.43
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.46 1.51 1.62 2.21 1.30 3.30 1.06 8.20
2.65 1.48 1.72 2.12 1.34 3.26 1.09 7.50 1.06 8.80
1.13 5.40 1.25 3.75 1.13 5.40 1.07 7.60
2.62 1.49 2.15 1.71 1.66 2.23 1.42 2.86 1.34 3.43
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.25 1.31 2.20 1.62 1.51 2.44 1.12 5.60
3.32 1.33 2.22 1.66 1.53 2.50 1.19 4.75 1.13 5.95
2.18 1.63 1.51 2.45 1.18 4.50

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.07 1.70
4.70 1.17
Букмекер Да Нет
5.40 1.13
8.50 1.05
Букмекер Да Нет
4.10 1.21
4.00 1.22
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