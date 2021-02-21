Фламенго
0:0
Первый тайм: 6'
Интернасьональ
16
Луис
Филипе
10
Диего
Рибас
27
Энрике
Бруно
35
Jose
Gabriel
20
Moises
VII
47
Кайо
Ранхел
88
Patrick
I
11
Yuri
Alberto
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Луис ФилипеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Диего РибасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
27 Энрике БруноНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
31 NatanЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
35 Joao GomesПолузащитник
- Нападающий
-
13 Joao Lucas2
-
-
40 Pepe4
-
Главный тренер: Rogerio Ceni
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
35 Jose GabrielЗащитник
-
20 Moises VIIЗащитник
- Полузащитник
-
47 Кайо РанхелПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
88 Patrick IПолузащитник
-
11 Yuri AlbertoНападающий
- Запасные игроки
-
6 UendelЗащитник
-
30 ДжонниПолузащитник
-
41 Энрике ПедроПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
33 Gustavo1
-
19 Rodrigo I
-
31 Peglow
-
-
-
-
Главный тренер: Abel Braga
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Педро Гильерме
|13
|0.36
|2.
|Габриэл Барбоза
|13 (6)
|0.36
|3.
|Энрике Бруно
|8 (1)
|0.22
|4.
|Де Арраскаэта Джорджиан
|7
|0.19
|5.
|Рибейро Эвертон
|7
|0.19
|6.
|Исла Маурисио
|2
|0.06
|7.
|Витиньо Виктор
|2
|0.06
|8.
|Луис Филипе
|2
|0.06
|9.
|Энрике Густаво
|2
|0.06
|10.
|Диего Рибас
|1
|0.03
|11.
|Герсон Сантос
|1
|0.03
|12.
|Линкольн
|1
|0.03
|13.
|Виллиан Арао
|1
|0.03
|14.
|Мартинс Родригес
|1
|0.03
|15.
|Natan
|1
|0.03
|16.
|Лео Перейра
|1
|0.03
|17.
|Pepe4
|1
|0.03
|18.
|Тьяго Маия
|0
|0
|19.
|Котулио Матеус
|0
|0
|20.
|Роша Педро
|0
|0
|21.
|Michael 3
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Galhardo Thiago
|17 (6)
|0.47
|2.
|Yuri Alberto
|10
|0.28
|3.
|Patrick I
|6
|0.17
|4.
|Эденилсон дос Сантос
|5 (2)
|0.14
|5.
|Герреро Паоло
|3
|0.08
|6.
|Эрнандес Абель
|3
|0.08
|7.
|Дурадо Родриго
|3
|0.08
|8.
|Peglow
|2
|0.06
|9.
|Кайо Ранхел
|2
|0.06
|10.
|Бошилья Габриэл
|1
|0.03
|11.
|Куэста Виктор
|1
|0.03
|12.
|José Maurisio3
|1
|0.03
|13.
|Мусто Дамиан
|1
|0.03
|14.
|Моледо Родриго
|1
|0.03
|15.
|Gustavo1
|1
|0.03
|16.
|Bruno Praxedes
|1
|0.03
|17.
|Moises VII
|0
|0
|18.
|Heitor Rodrigues da Fonseca
|0
|0
|19.
|Uendel
|0
|0
|20.
|Leandro Miguel Fernandez
|0
|0
|21.
|Саравия Ренсо
|0
|0
|22.
|Marcos Guilherme
|0
|0
|23.
|Rodrigo I
|0
|0
|24.
|Марсело Родиней
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Энрике Бруно
|10
|0
|2.
|Луис Филипе
|8
|0
|3.
|Герсон Сантос
|7
|0
|4.
|Энрике Густаво
|5
|1
|5.
|Диего Рибас
|6
|0
|6.
|Исла Маурисио
|4
|0
|7.
|Рибейро Эвертон
|4
|0
|8.
|Виллиан Арао
|4
|0
|9.
|Витиньо Виктор
|4
|0
|10.
|Тьяго Маия
|4
|0
|11.
|Мартинс Родригес
|4
|0
|12.
|Габриэл Барбоза
|2
|1
|13.
|Natan
|3
|0
|14.
|Joao Gomes
|3
|0
|15.
|Рафинья Марсио
|2
|0
|16.
|Joao Lucas2
|2
|0
|17.
|Алвес Диего
|0
|1
|18.
|Линкольн
|1
|0
|19.
|Кайо Родриго
|1
|0
|20.
|Лео Перейра
|1
|0
|21.
|Гильерме дос Сантос
|1
|0
|22.
|Котулио Матеус
|1
|0
|23.
|Тулер Матеус
|1
|0
|24.
|Michael 3
|1
|0
|25.
|Педро Гильерме
|1
|0
|26.
|Gabriel Noga
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Куэста Виктор
|9
|0
|2.
|Galhardo Thiago
|5
|1
|3.
|Эденилсон дос Сантос
|6
|0
|4.
|Rodrigo I
|6
|0
|5.
|Моледо Родриго
|4
|1
|6.
|Marcelo Lomba
|5
|0
|7.
|Марсело Родиней
|5
|0
|8.
|Мусто Дамиан
|3
|1
|9.
|Moises VII
|4
|0
|10.
|Bruno Praxedes
|4
|0
|11.
|Heitor Rodrigues da Fonseca
|2
|1
|12.
|Д'Алессандро Андрес
|3
|0
|13.
|Кайо Ранхел
|3
|0
|14.
|Leandro Miguel Fernandez
|3
|0
|15.
|Дурадо Родриго
|3
|0
|16.
|Patrick I
|3
|0
|17.
|Yuri Alberto
|3
|0
|18.
|Gustavo1
|3
|0
|19.
|Uendel
|1
|1
|20.
|Jose Gabriel
|1
|1
|21.
|Эрнандес Абель
|2
|0
|22.
|Marcos Guilherme
|2
|0
|23.
|Бошилья Габриэл
|2
|0
|24.
|Jussa
|2
|0
|25.
|William Pottker
|0
|1
|26.
|Энрике Педро
|1
|0
|27.
|Саравия Ренсо
|1
|0
|28.
|Danilo XVI
|1
|0
|29.
|Рибейро Лукас
|1
|0
|30.
|Фукс Бруно
|1
|0
|31.
|José Maurisio3
|1
|0
|32.
|Peglow
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Фламенго
|14.06% (9)
|6.25% (4)
|20.31% (13)
|25% (16)
|10.94% (7)
|23.44% (15)
|Интернасьональ
|20.69% (12)
|15.52% (9)
|15.52% (9)
|12.07% (7)
|15.52% (9)
|20.69% (12)
Предыдущие игры
Фламенго Последние 20 матчей: +10 =4 -6Фламенго 2:1 Коринтианс Брагантино 1:1 Фламенго Фламенго 2:0 Васко да Гама Спорт Ресифи 0:3 Фламенго
Гремио 2:4 Фламенго Атлетико Паранаэнсе 2:1 Фламенго Фламенго 2:0 Палмейрас Гойяс 0:3 Фламенго Фламенго 0:2 Сеара Фламенго 1:2 Флуминенсе Форталеза 0:0 Фламенго Фламенго 4:3 Байя Фламенго 4:1 Сантос Ботафого Рибейрао 0:1 Фламенго Фламенго 1:1 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 1:1 Фламенго Фламенго 3:1 Куритиба Сан-Паулу 3:0 Фламенго Фламенго 1:1 Атлетико Гойяненсе Фламенго 1:2 Сан-Паулу
Интернасьональ Последние 20 матчей: +10 =5 -5Васко да Гама 0:2 Интернасьональ Интернасьональ 1:2 Спорт Ресифи Атлетико Паранаэнсе 0:0 Интернасьональ Интернасьональ 2:1 Брагантино
Интернасьональ 2:1 Гремио Сан-Паулу 1:5 Интернасьональ Интернасьональ 4:2 Форталеза Интернасьональ 1:0 Гойяс Сеара 0:2 Интернасьональ Байя 1:2 Интернасьональ Интернасьональ 2:0 Палмейрас Интернасьональ 2:1 Ботафого Рибейрао Бока Хуниорс 0:1 Интернасьональ Атлетико Минейро 2:2 Интернасьональ Интернасьональ 0:1 Бока Хуниорс Атлетико Гойяненсе 0:0 Интернасьональ Интернасьональ 1:2 Флуминенсе Америка Минейро 0:1 Интернасьональ Сантос 2:0 Интернасьональ Интернасьональ 0:1 Америка Минейро
Последние игры между собой
Фламенго: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 7
Интернасьональ: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 9
Интернасьональ 2:1 Фламенго Серия A Интернасьональ 2:1 Фламенго Серия A Фламенго 2:0 Интернасьональ Серия A Интернасьональ 2:1 Фламенго Серия A Фламенго 1:0 Интернасьональ Серия A Фламенго 0:1 Интернасьональ Серия A Интернасьональ 1:2 Фламенго Серия A Фламенго 2:0 Интернасьональ Бразилейро Серия А Интернасьональ 4:0 Фламенго Бразилейро Серия А Фламенго 2:1 Интернасьональ Бразилейро Серия А Интернасьональ 1:0 Фламенго Бразилейро Серия А Интернасьональ 4:1 Фламенго Серия A Фламенго 3:3 Интернасьональ Серия A Фламенго 1:0 Интернасьональ Серия A Интернасьональ 2:2 Фламенго Серия A Фламенго 3:0 Интернасьональ Серия A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интернасьональ
|36
|20
|9
|7
|60 - 33
|69
|2.
|Фламенго
|36
|20
|8
|8
|65 - 45
|68
|3.
|Сан-Паулу
|36
|17
|12
|7
|57 - 39
|63
|4.
|Атлетико Минейро
|36
|18
|8
|10
|59 - 43
|62
|5.
|Флуминенсе
|36
|17
|9
|10
|52 - 41
|60
|6.
|Палмейрас
|36
|15
|12
|9
|50 - 34
|57
|7.
|Гремио
|36
|13
|17
|6
|52 - 39
|56
|8.
|Сантос
|36
|14
|11
|11
|51 - 48
|53
|9.
|Атлетико Паранаэнсе
|36
|14
|8
|14
|36 - 35
|50
|10.
|Коринтианс
|0:0
|37
|13
|11
|13
|45 - 45
|50
|11.
|Брагантино
|36
|12
|13
|11
|49 - 40
|49
|12.
|Сеара
|37
|13
|10
|14
|52 - 50
|49
|13.
|Атлетико Гойяненсе
|36
|11
|13
|12
|36 - 43
|46
|14.
|Спорт Ресифи
|36
|12
|6
|18
|29 - 45
|42
|15.
|Байя
|37
|11
|8
|18
|46 - 59
|41
|16.
|Форталеза
|37
|10
|11
|16
|34 - 42
|41
|17.
|Васко да Гама
|0:0
|37
|9
|11
|17
|34 - 54
|38
|18.
|Гойяс
|36
|9
|9
|18
|39 - 60
|36
|19.
|Куритиба
|37
|7
|10
|20
|30 - 51
|31
|20.
|Ботафого Рибейрао
|36
|4
|12
|20
|30 - 60
|24
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|18
|13
|4
|1
|39 - 13
|43
|2.
|Интернасьональ
|18
|12
|4
|2
|34 - 17
|40
|3.
|Флуминенсе
|18
|10
|5
|3
|29 - 14
|35
|4.
|Фламенго
|18
|10
|4
|4
|33 - 22
|34
|5.
|Палмейрас
|18
|9
|7
|2
|32 - 15
|34
|6.
|Сан-Паулу
|18
|9
|7
|2
|27 - 15
|34
|7.
|Сантос
|18
|9
|6
|3
|34 - 22
|33
|8.
|Гремио
|18
|9
|6
|3
|33 - 23
|33
|9.
|Брагантино
|18
|9
|5
|4
|33 - 19
|32
|10.
|Коринтианс
|0:0
|19
|8
|7
|4
|29 - 23
|31
|11.
|Форталеза
|19
|8
|6
|5
|20 - 15
|30
|12.
|Атлетико Паранаэнсе
|18
|8
|5
|5
|18 - 13
|29
|13.
|Байя
|18
|8
|2
|8
|25 - 26
|26
|14.
|Спорт Ресифи
|18
|8
|2
|8
|17 - 20
|26
|15.
|Атлетико Гойяненсе
|18
|5
|9
|4
|21 - 20
|24
|16.
|Васко да Гама
|0:0
|18
|6
|5
|7
|18 - 19
|23
|17.
|Сеара
|18
|6
|5
|7
|20 - 24
|23
|18.
|Гойяс
|18
|6
|4
|8
|19 - 28
|22
|19.
|Куритиба
|19
|4
|6
|9
|13 - 19
|18
|20.
|Ботафого Рибейрао
|18
|2
|5
|11
|15 - 30
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фламенго
|18
|10
|4
|4
|32 - 23
|34
|2.
|Интернасьональ
|18
|8
|5
|5
|26 - 16
|29
|3.
|Сан-Паулу
|18
|8
|5
|5
|30 - 24
|29
|4.
|Сеара
|19
|7
|5
|7
|32 - 26
|26
|5.
|Флуминенсе
|18
|7
|4
|7
|23 - 27
|25
|6.
|Палмейрас
|18
|6
|5
|7
|18 - 19
|23
|7.
|Гремио
|18
|4
|11
|3
|19 - 16
|23
|8.
|Атлетико Гойяненсе
|18
|6
|4
|8
|15 - 23
|22
|9.
|Атлетико Паранаэнсе
|18
|6
|3
|9
|18 - 22
|21
|10.
|Сантос
|18
|5
|5
|8
|17 - 26
|20
|11.
|Коринтианс
|0:0
|18
|5
|4
|9
|16 - 22
|19
|12.
|Атлетико Минейро
|18
|5
|4
|9
|20 - 30
|19
|13.
|Брагантино
|18
|3
|8
|7
|16 - 21
|17
|14.
|Спорт Ресифи
|18
|4
|4
|10
|12 - 25
|16
|15.
|Байя
|19
|3
|6
|10
|21 - 33
|15
|16.
|Васко да Гама
|0:0
|19
|3
|6
|10
|16 - 35
|15
|17.
|Гойяс
|18
|3
|5
|10
|20 - 32
|14
|18.
|Куритиба
|18
|3
|4
|11
|17 - 32
|13
|19.
|Ботафого Рибейрао
|18
|2
|7
|9
|15 - 30
|13
|20.
|Форталеза
|18
|2
|5
|11
|14 - 27
|11
Победитель
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