  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
Фламенго
0:0
Первый тайм: 6'
Интернасьональ
0' 6'
45
Hugo
Nogueira
44
Исла
Маурисио
2
Энрике
Густаво
3
Кайо
Родриго
16
Луис
Филипе
7
Рибейро
Эвертон
8
Герсон
Сантос
10
Диего
Рибас
14
Де
Арраскаэта
Джорджиан
9
Габриэл
Барбоза
27
Энрике
Бруно
12
Marcelo
Lomba
22
Марсело
Родиней
14
Рибейро
Лукас
35
Jose
Gabriel
20
Moises
VII
13
Дурадо
Родриго
47
Кайо
Ранхел
8
Эденилсон
дос
Сантос
45
Bruno
Praxedes
88
Patrick
I
11
Yuri
Alberto
Фламенго
4-4-2
Интернасьональ
4-1-4-1

Бомбардиры внутри турнира

Фламенго
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Педро Гильерме 13 0.36
2. Габриэл Барбоза 13 (6) 0.36
3. Энрике Бруно 8 (1) 0.22
4. Де Арраскаэта Джорджиан 7 0.19
5. Рибейро Эвертон 7 0.19
6. Исла Маурисио 2 0.06
7. Витиньо Виктор 2 0.06
8. Луис Филипе 2 0.06
9. Энрике Густаво 2 0.06
10. Диего Рибас 1 0.03
11. Герсон Сантос 1 0.03
12. Линкольн 1 0.03
13. Виллиан Арао 1 0.03
14. Мартинс Родригес 1 0.03
15. Natan 1 0.03
16. Лео Перейра 1 0.03
17. Pepe4 1 0.03
18. Тьяго Маия 0 0
19. Котулио Матеус 0 0
20. Роша Педро 0 0
21. Michael 3 0 0
Интернасьональ
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Galhardo Thiago 17 (6) 0.47
2. Yuri Alberto 10 0.28
3. Patrick I 6 0.17
4. Эденилсон дос Сантос 5 (2) 0.14
5. Герреро Паоло 3 0.08
6. Эрнандес Абель 3 0.08
7. Дурадо Родриго 3 0.08
8. Peglow 2 0.06
9. Кайо Ранхел 2 0.06
10. Бошилья Габриэл 1 0.03
11. Куэста Виктор 1 0.03
12. José Maurisio3 1 0.03
13. Мусто Дамиан 1 0.03
14. Моледо Родриго 1 0.03
15. Gustavo1 1 0.03
16. Bruno Praxedes 1 0.03
17. Moises VII 0 0
18. Heitor Rodrigues da Fonseca 0 0
19. Uendel 0 0
20. Leandro Miguel Fernandez 0 0
21. Саравия Ренсо 0 0
22. Marcos Guilherme 0 0
23. Rodrigo I 0 0
24. Марсело Родиней 0 0

Карточки

Фламенго
# Игрок      
1. Энрике Бруно 10 0
2. Луис Филипе 8 0
3. Герсон Сантос 7 0
4. Энрике Густаво 5 1
5. Диего Рибас 6 0
6. Исла Маурисио 4 0
7. Рибейро Эвертон 4 0
8. Виллиан Арао 4 0
9. Витиньо Виктор 4 0
10. Тьяго Маия 4 0
11. Мартинс Родригес 4 0
12. Габриэл Барбоза 2 1
13. Natan 3 0
14. Joao Gomes 3 0
15. Рафинья Марсио 2 0
16. Joao Lucas2 2 0
17. Алвес Диего 0 1
18. Линкольн 1 0
19. Кайо Родриго 1 0
20. Лео Перейра 1 0
21. Гильерме дос Сантос 1 0
22. Котулио Матеус 1 0
23. Тулер Матеус 1 0
24. Michael 3 1 0
25. Педро Гильерме 1 0
26. Gabriel Noga 1 0
Интернасьональ
# Игрок      
1. Куэста Виктор 9 0
2. Galhardo Thiago 5 1
3. Эденилсон дос Сантос 6 0
4. Rodrigo I 6 0
5. Моледо Родриго 4 1
6. Marcelo Lomba 5 0
7. Марсело Родиней 5 0
8. Мусто Дамиан 3 1
9. Moises VII 4 0
10. Bruno Praxedes 4 0
11. Heitor Rodrigues da Fonseca 2 1
12. Д'Алессандро Андрес 3 0
13. Кайо Ранхел 3 0
14. Leandro Miguel Fernandez 3 0
15. Дурадо Родриго 3 0
16. Patrick I 3 0
17. Yuri Alberto 3 0
18. Gustavo1 3 0
19. Uendel 1 1
20. Jose Gabriel 1 1
21. Эрнандес Абель 2 0
22. Marcos Guilherme 2 0
23. Бошилья Габриэл 2 0
24. Jussa 2 0
25. William Pottker 0 1
26. Энрике Педро 1 0
27. Саравия Ренсо 1 0
28. Danilo XVI 1 0
29. Рибейро Лукас 1 0
30. Фукс Бруно 1 0
31. José Maurisio3 1 0
32. Peglow 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Фламенго 14.06% (9) 6.25% (4) 20.31% (13) 25% (16) 10.94% (7) 23.44% (15)
 Интернасьональ 20.69% (12) 15.52% (9) 15.52% (9) 12.07% (7) 15.52% (9) 20.69% (12)

Предыдущие игры

Фламенго Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Фламенго 2:1 Коринтианс Брагантино 1:1 Фламенго Фламенго 2:0 Васко да Гама Спорт Ресифи 0:3 Фламенго
Гремио 2:4 Фламенго Атлетико Паранаэнсе 2:1 Фламенго Фламенго 2:0 Палмейрас Гойяс 0:3 Фламенго Фламенго 0:2 Сеара Фламенго 1:2 Флуминенсе Форталеза 0:0 Фламенго Фламенго 4:3 Байя Фламенго 4:1 Сантос Ботафого Рибейрао 0:1 Фламенго Фламенго 1:1 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 1:1 Фламенго Фламенго 3:1 Куритиба Сан-Паулу 3:0 Фламенго Фламенго 1:1 Атлетико Гойяненсе Фламенго 1:2 Сан-Паулу
Интернасьональ Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Васко да Гама 0:2 Интернасьональ Интернасьональ 1:2 Спорт Ресифи Атлетико Паранаэнсе 0:0 Интернасьональ Интернасьональ 2:1 Брагантино
Интернасьональ 2:1 Гремио Сан-Паулу 1:5 Интернасьональ Интернасьональ 4:2 Форталеза Интернасьональ 1:0 Гойяс Сеара 0:2 Интернасьональ Байя 1:2 Интернасьональ Интернасьональ 2:0 Палмейрас Интернасьональ 2:1 Ботафого Рибейрао Бока Хуниорс 0:1 Интернасьональ Атлетико Минейро 2:2 Интернасьональ Интернасьональ 0:1 Бока Хуниорс Атлетико Гойяненсе 0:0 Интернасьональ Интернасьональ 1:2 Флуминенсе Америка Минейро 0:1 Интернасьональ Сантос 2:0 Интернасьональ Интернасьональ 0:1 Америка Минейро

Последние игры между собой

Фламенго: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 7
Интернасьональ: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 9
Интернасьональ 2:2 Фламенго Серия A Фламенго 3:1 Интернасьональ Серия A Интернасьональ 1:1 Фламенго Кубок Либертадорес Фламенго 2:0 Интернасьональ Кубок Либертадорес
Интернасьональ 2:1 Фламенго Серия A Интернасьональ 2:1 Фламенго Серия A Фламенго 2:0 Интернасьональ Серия A Интернасьональ 2:1 Фламенго Серия A Фламенго 1:0 Интернасьональ Серия A Фламенго 0:1 Интернасьональ Серия A Интернасьональ 1:2 Фламенго Серия A Фламенго 2:0 Интернасьональ Бразилейро Серия А Интернасьональ 4:0 Фламенго Бразилейро Серия А Фламенго 2:1 Интернасьональ Бразилейро Серия А Интернасьональ 1:0 Фламенго Бразилейро Серия А Интернасьональ 4:1 Фламенго Серия A Фламенго 3:3 Интернасьональ Серия A Фламенго 1:0 Интернасьональ Серия A Интернасьональ 2:2 Фламенго Серия A Фламенго 3:0 Интернасьональ Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интернасьональ 36 20 9 7 60 - 33 69
2. Фламенго 36 20 8 8 65 - 45 68
3. Сан-Паулу 36 17 12 7 57 - 39 63
4. Атлетико Минейро 36 18 8 10 59 - 43 62
5. Флуминенсе 36 17 9 10 52 - 41 60
6. Палмейрас 36 15 12 9 50 - 34 57
7. Гремио 36 13 17 6 52 - 39 56
8. Сантос 36 14 11 11 51 - 48 53
9. Атлетико Паранаэнсе 36 14 8 14 36 - 35 50
10. Коринтианс 0:0 37 13 11 13 45 - 45 50
11. Брагантино 36 12 13 11 49 - 40 49
12. Сеара 37 13 10 14 52 - 50 49
13. Атлетико Гойяненсе 36 11 13 12 36 - 43 46
14. Спорт Ресифи 36 12 6 18 29 - 45 42
15. Байя 37 11 8 18 46 - 59 41
16. Форталеза 37 10 11 16 34 - 42 41
17. Васко да Гама 0:0 37 9 11 17 34 - 54 38
18. Гойяс 36 9 9 18 39 - 60 36
19. Куритиба 37 7 10 20 30 - 51 31
20. Ботафого Рибейрао 36 4 12 20 30 - 60 24
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 18 13 4 1 39 - 13 43
2. Интернасьональ 18 12 4 2 34 - 17 40
3. Флуминенсе 18 10 5 3 29 - 14 35
4. Фламенго 18 10 4 4 33 - 22 34
5. Палмейрас 18 9 7 2 32 - 15 34
6. Сан-Паулу 18 9 7 2 27 - 15 34
7. Сантос 18 9 6 3 34 - 22 33
8. Гремио 18 9 6 3 33 - 23 33
9. Брагантино 18 9 5 4 33 - 19 32
10. Коринтианс 0:0 19 8 7 4 29 - 23 31
11. Форталеза 19 8 6 5 20 - 15 30
12. Атлетико Паранаэнсе 18 8 5 5 18 - 13 29
13. Байя 18 8 2 8 25 - 26 26
14. Спорт Ресифи 18 8 2 8 17 - 20 26
15. Атлетико Гойяненсе 18 5 9 4 21 - 20 24
16. Васко да Гама 0:0 18 6 5 7 18 - 19 23
17. Сеара 18 6 5 7 20 - 24 23
18. Гойяс 18 6 4 8 19 - 28 22
19. Куритиба 19 4 6 9 13 - 19 18
20. Ботафого Рибейрао 18 2 5 11 15 - 30 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фламенго 18 10 4 4 32 - 23 34
2. Интернасьональ 18 8 5 5 26 - 16 29
3. Сан-Паулу 18 8 5 5 30 - 24 29
4. Сеара 19 7 5 7 32 - 26 26
5. Флуминенсе 18 7 4 7 23 - 27 25
6. Палмейрас 18 6 5 7 18 - 19 23
7. Гремио 18 4 11 3 19 - 16 23
8. Атлетико Гойяненсе 18 6 4 8 15 - 23 22
9. Атлетико Паранаэнсе 18 6 3 9 18 - 22 21
10. Сантос 18 5 5 8 17 - 26 20
11. Коринтианс 0:0 18 5 4 9 16 - 22 19
12. Атлетико Минейро 18 5 4 9 20 - 30 19
13. Брагантино 18 3 8 7 16 - 21 17
14. Спорт Ресифи 18 4 4 10 12 - 25 16
15. Байя 19 3 6 10 21 - 33 15
16. Васко да Гама 0:0 19 3 6 10 16 - 35 15
17. Гойяс 18 3 5 10 20 - 32 14
18. Куритиба 18 3 4 11 17 - 32 13
19. Ботафого Рибейрао 18 2 7 9 15 - 30 13
20. Форталеза 18 2 5 11 14 - 27 11
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Фламенго
Ничья
Интернасьональ
1.65
4.35
6.25
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.65 3.60 6.00
Бонус: 10 000 ₽ 1.59 3.85 5.60
Бонус: 5 000 ₽ 1.60 4.35 6.25
Бонус: 5 000 ₽ 1.61 4.10 5.70
  1.61 4.14 5.73

Самый высокий коэффициент на матч «Фламенго» – «Интернасьональ» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Фламенго» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Интернасьональ» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Фламенго» – «Интернасьональ», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
8.40 1.05 3.35 1.30 2.55 1.47 1.81 1.93 1.44 2.65 1.31 3.30 1.10 6.20
10.50 1.01 9.10 1.04 3.32 1.31 2.56 1.51 1.92 2.07 1.43 2.83 1.28 3.54 1.10 6.10 1.07 6.65
10.50 1.02 7.80 1.06 3.30 1.31 2.60 1.50 2.08 1.75 1.82 1.97 1.42 2.70 1.29 3.40 1.12 5.70 1.10 6.40 1.01 11.00 0.00 12.50 0.00 17.50
3.60 1.31 2.73 1.49 2.16 1.74 1.88 2.00 1.66 2.29 1.45 2.85 1.30 3.61 1.11 7.50
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.80 1.40 1.86 1.88 1.39 2.85 1.09 6.80
3.20 1.35 2.00 1.81 1.42 2.88 1.12 6.10 1.09 7.40
1.85 1.95 1.38 2.90 1.12 6.10
2.96 1.43 2.42 1.60 1.88 1.99 1.55 2.55 1.39 3.12
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.80 1.24 2.65 1.44 1.66 2.13 1.17 4.60
3.68 1.28 2.50 1.53 1.61 2.31 1.22 4.25 1.16 5.35
2.65 1.44 1.67 2.12 1.27 3.50

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.99 1.77
1.93 1.75
Букмекер Да Нет
5.00 1.15
5.00 1.15
Букмекер Да Нет
3.75 1.25
3.60 1.27
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