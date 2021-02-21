Фламенго
2:1
Конец матча
Интернасьональ
0:1
12' ПенальтиЭденилсон дос Сантос
1:1
29' ГолДе Арраскаэта Джорджиан
49' Красная карточкаМарсело Родиней
51' Желтая карточкаДиего Рибас
2:1
63' ГолГабриэл Барбоза
73' Желтая карточкаJoao Gomes
90' Желтая карточкаNatan
90' Желтая карточкаПедро Гильерме
16
Луис
Филипе
10
Диего
Рибас
27
Энрике
Бруно
35
Jose
Gabriel
20
Moises
VII
47
Кайо
Ранхел
88
Patrick
I
11
Yuri
Alberto
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Луис ФилипеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Диего РибасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
27 Энрике БруноНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
31 NatanЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
35 Joao GomesПолузащитник
- Нападающий
-
13 Joao Lucas2
-
-
40 Pepe4
-
Главный тренер: Rogerio Ceni
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
35 Jose GabrielЗащитник
- Защитник
-
20 Moises VIIЗащитник
- Полузащитник
-
47 Кайо РанхелПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
88 Patrick IПолузащитник
-
11 Yuri AlbertoНападающий
- Запасные игроки
-
6 UendelЗащитник
-
30 ДжонниПолузащитник
-
41 Энрике ПедроПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
33 Gustavo1
-
19 Rodrigo I
-
31 Peglow
-
-
-
-
Главный тренер: Abel Braga
Ход матча
12'
29'
49'
51'
59'
63'
73'
82'
82'
90'
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Габриэл Барбоза
|14 (6)
|0.38
|2.
|Педро Гильерме
|13
|0.35
|3.
|Де Арраскаэта Джорджиан
|8
|0.22
|4.
|Энрике Бруно
|8 (1)
|0.22
|5.
|Рибейро Эвертон
|7
|0.19
|6.
|Исла Маурисио
|2
|0.05
|7.
|Витиньо Виктор
|2
|0.05
|8.
|Луис Филипе
|2
|0.05
|9.
|Энрике Густаво
|2
|0.05
|10.
|Диего Рибас
|1
|0.03
|11.
|Герсон Сантос
|1
|0.03
|12.
|Линкольн
|1
|0.03
|13.
|Виллиан Арао
|1
|0.03
|14.
|Мартинс Родригес
|1
|0.03
|15.
|Natan
|1
|0.03
|16.
|Лео Перейра
|1
|0.03
|17.
|Pepe4
|1
|0.03
|18.
|Тьяго Маия
|0
|0
|19.
|Котулио Матеус
|0
|0
|20.
|Роша Педро
|0
|0
|21.
|Michael 3
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Galhardo Thiago
|17 (6)
|0.46
|2.
|Yuri Alberto
|10
|0.27
|3.
|Эденилсон дос Сантос
|6 (3)
|0.16
|4.
|Patrick I
|6
|0.16
|5.
|Герреро Паоло
|3
|0.08
|6.
|Эрнандес Абель
|3
|0.08
|7.
|Дурадо Родриго
|3
|0.08
|8.
|Peglow
|2
|0.05
|9.
|Кайо Ранхел
|2
|0.05
|10.
|Бошилья Габриэл
|1
|0.03
|11.
|Куэста Виктор
|1
|0.03
|12.
|José Maurisio3
|1
|0.03
|13.
|Мусто Дамиан
|1
|0.03
|14.
|Моледо Родриго
|1
|0.03
|15.
|Gustavo1
|1
|0.03
|16.
|Bruno Praxedes
|1
|0.03
|17.
|Moises VII
|0
|0
|18.
|Heitor Rodrigues da Fonseca
|0
|0
|19.
|Uendel
|0
|0
|20.
|Leandro Miguel Fernandez
|0
|0
|21.
|Саравия Ренсо
|0
|0
|22.
|Marcos Guilherme
|0
|0
|23.
|Rodrigo I
|0
|0
|24.
|Марсело Родиней
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Энрике Бруно
|10
|0
|2.
|Луис Филипе
|8
|0
|3.
|Диего Рибас
|7
|0
|4.
|Герсон Сантос
|7
|0
|5.
|Энрике Густаво
|5
|1
|6.
|Исла Маурисио
|4
|0
|7.
|Рибейро Эвертон
|4
|0
|8.
|Виллиан Арао
|4
|0
|9.
|Витиньо Виктор
|4
|0
|10.
|Natan
|4
|0
|11.
|Тьяго Маия
|4
|0
|12.
|Joao Gomes
|4
|0
|13.
|Мартинс Родригес
|4
|0
|14.
|Габриэл Барбоза
|2
|1
|15.
|Рафинья Марсио
|2
|0
|16.
|Joao Lucas2
|2
|0
|17.
|Педро Гильерме
|2
|0
|18.
|Алвес Диего
|0
|1
|19.
|Линкольн
|1
|0
|20.
|Кайо Родриго
|1
|0
|21.
|Лео Перейра
|1
|0
|22.
|Гильерме дос Сантос
|1
|0
|23.
|Котулио Матеус
|1
|0
|24.
|Тулер Матеус
|1
|0
|25.
|Michael 3
|1
|0
|26.
|Gabriel Noga
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Куэста Виктор
|9
|0
|2.
|Galhardo Thiago
|5
|1
|3.
|Марсело Родиней
|5
|1
|4.
|Эденилсон дос Сантос
|6
|0
|5.
|Rodrigo I
|6
|0
|6.
|Моледо Родриго
|4
|1
|7.
|Marcelo Lomba
|5
|0
|8.
|Мусто Дамиан
|3
|1
|9.
|Moises VII
|4
|0
|10.
|Bruno Praxedes
|4
|0
|11.
|Heitor Rodrigues da Fonseca
|2
|1
|12.
|Д'Алессандро Андрес
|3
|0
|13.
|Кайо Ранхел
|3
|0
|14.
|Leandro Miguel Fernandez
|3
|0
|15.
|Дурадо Родриго
|3
|0
|16.
|Patrick I
|3
|0
|17.
|Yuri Alberto
|3
|0
|18.
|Gustavo1
|3
|0
|19.
|Uendel
|1
|1
|20.
|Jose Gabriel
|1
|1
|21.
|Эрнандес Абель
|2
|0
|22.
|Marcos Guilherme
|2
|0
|23.
|Бошилья Габриэл
|2
|0
|24.
|Jussa
|2
|0
|25.
|William Pottker
|0
|1
|26.
|Энрике Педро
|1
|0
|27.
|Саравия Ренсо
|1
|0
|28.
|Danilo XVI
|1
|0
|29.
|Рибейро Лукас
|1
|0
|30.
|Фукс Бруно
|1
|0
|31.
|José Maurisio3
|1
|0
|32.
|Peglow
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Фламенго
|13.64% (9)
|7.58% (5)
|19.7% (13)
|24.24% (16)
|12.12% (8)
|22.73% (15)
|Интернасьональ
|22.03% (13)
|15.25% (9)
|15.25% (9)
|11.86% (7)
|15.25% (9)
|20.34% (12)
Предыдущие игры
Фламенго Последние 20 матчей: +10 =4 -6Фламенго 2:1 Коринтианс Брагантино 1:1 Фламенго Фламенго 2:0 Васко да Гама Спорт Ресифи 0:3 Фламенго
Гремио 2:4 Фламенго Атлетико Паранаэнсе 2:1 Фламенго Фламенго 2:0 Палмейрас Гойяс 0:3 Фламенго Фламенго 0:2 Сеара Фламенго 1:2 Флуминенсе Форталеза 0:0 Фламенго Фламенго 4:3 Байя Фламенго 4:1 Сантос Ботафого Рибейрао 0:1 Фламенго Фламенго 1:1 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 1:1 Фламенго Фламенго 3:1 Куритиба Сан-Паулу 3:0 Фламенго Фламенго 1:1 Атлетико Гойяненсе Фламенго 1:2 Сан-Паулу
Интернасьональ Последние 20 матчей: +10 =5 -5Васко да Гама 0:2 Интернасьональ Интернасьональ 1:2 Спорт Ресифи Атлетико Паранаэнсе 0:0 Интернасьональ Интернасьональ 2:1 Брагантино
Интернасьональ 2:1 Гремио Сан-Паулу 1:5 Интернасьональ Интернасьональ 4:2 Форталеза Интернасьональ 1:0 Гойяс Сеара 0:2 Интернасьональ Байя 1:2 Интернасьональ Интернасьональ 2:0 Палмейрас Интернасьональ 2:1 Ботафого Рибейрао Бока Хуниорс 0:1 Интернасьональ Атлетико Минейро 2:2 Интернасьональ Интернасьональ 0:1 Бока Хуниорс Атлетико Гойяненсе 0:0 Интернасьональ Интернасьональ 1:2 Флуминенсе Америка Минейро 0:1 Интернасьональ Сантос 2:0 Интернасьональ Интернасьональ 0:1 Америка Минейро
Последние игры между собой
Фламенго: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 7
Интернасьональ: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 9
Интернасьональ 2:1 Фламенго Серия A Интернасьональ 2:1 Фламенго Серия A Фламенго 2:0 Интернасьональ Серия A Интернасьональ 2:1 Фламенго Серия A Фламенго 1:0 Интернасьональ Серия A Фламенго 0:1 Интернасьональ Серия A Интернасьональ 1:2 Фламенго Серия A Фламенго 2:0 Интернасьональ Бразилейро Серия А Интернасьональ 4:0 Фламенго Бразилейро Серия А Фламенго 2:1 Интернасьональ Бразилейро Серия А Интернасьональ 1:0 Фламенго Бразилейро Серия А Интернасьональ 4:1 Фламенго Серия A Фламенго 3:3 Интернасьональ Серия A Фламенго 1:0 Интернасьональ Серия A Интернасьональ 2:2 Фламенго Серия A Фламенго 3:0 Интернасьональ Серия A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фламенго
|37
|21
|8
|8
|67 - 46
|71
|2.
|Интернасьональ
|37
|20
|9
|8
|61 - 35
|69
|3.
|Атлетико Минейро
|37
|19
|8
|10
|62 - 45
|65
|4.
|Сан-Паулу
|36
|17
|12
|7
|57 - 39
|63
|5.
|Флуминенсе
|1:0
|37
|18
|9
|10
|53 - 41
|63
|6.
|Палмейрас
|36
|15
|12
|9
|50 - 34
|57
|7.
|Гремио
|0:0
|37
|13
|18
|6
|52 - 39
|57
|8.
|Сантос
|0:1
|37
|14
|11
|12
|51 - 49
|53
|9.
|Атлетико Паранаэнсе
|0:0
|37
|14
|9
|14
|36 - 35
|51
|10.
|Коринтианс
|37
|13
|11
|13
|45 - 45
|50
|11.
|Брагантино
|36
|12
|13
|11
|49 - 40
|49
|12.
|Сеара
|37
|13
|10
|14
|52 - 50
|49
|13.
|Атлетико Гойяненсе
|36
|11
|13
|12
|36 - 43
|46
|14.
|Спорт Ресифи
|37
|12
|6
|19
|31 - 48
|42
|15.
|Байя
|37
|11
|8
|18
|46 - 59
|41
|16.
|Форталеза
|37
|10
|11
|16
|34 - 42
|41
|17.
|Васко да Гама
|37
|9
|11
|17
|34 - 54
|38
|18.
|Гойяс
|36
|9
|9
|18
|39 - 60
|36
|19.
|Куритиба
|37
|7
|10
|20
|30 - 51
|31
|20.
|Ботафого Рибейрао
|36
|4
|12
|20
|30 - 60
|24
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|18
|13
|4
|1
|39 - 13
|43
|2.
|Интернасьональ
|18
|12
|4
|2
|34 - 17
|40
|3.
|Фламенго
|19
|11
|4
|4
|35 - 23
|37
|4.
|Флуминенсе
|1:0
|18
|10
|5
|3
|29 - 14
|35
|5.
|Палмейрас
|18
|9
|7
|2
|32 - 15
|34
|6.
|Сан-Паулу
|18
|9
|7
|2
|27 - 15
|34
|7.
|Гремио
|0:0
|19
|9
|7
|3
|33 - 23
|34
|8.
|Сантос
|0:1
|19
|9
|6
|4
|34 - 23
|33
|9.
|Брагантино
|18
|9
|5
|4
|33 - 19
|32
|10.
|Коринтианс
|19
|8
|7
|4
|29 - 23
|31
|11.
|Форталеза
|19
|8
|6
|5
|20 - 15
|30
|12.
|Атлетико Паранаэнсе
|0:0
|18
|8
|5
|5
|18 - 13
|29
|13.
|Байя
|18
|8
|2
|8
|25 - 26
|26
|14.
|Спорт Ресифи
|19
|8
|2
|9
|19 - 23
|26
|15.
|Атлетико Гойяненсе
|18
|5
|9
|4
|21 - 20
|24
|16.
|Васко да Гама
|18
|6
|5
|7
|18 - 19
|23
|17.
|Сеара
|18
|6
|5
|7
|20 - 24
|23
|18.
|Гойяс
|18
|6
|4
|8
|19 - 28
|22
|19.
|Куритиба
|19
|4
|6
|9
|13 - 19
|18
|20.
|Ботафого Рибейрао
|18
|2
|5
|11
|15 - 30
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фламенго
|18
|10
|4
|4
|32 - 23
|34
|2.
|Сан-Паулу
|18
|8
|5
|5
|30 - 24
|29
|3.
|Интернасьональ
|19
|8
|5
|6
|27 - 18
|29
|4.
|Флуминенсе
|1:0
|19
|8
|4
|7
|24 - 27
|28
|5.
|Сеара
|19
|7
|5
|7
|32 - 26
|26
|6.
|Палмейрас
|18
|6
|5
|7
|18 - 19
|23
|7.
|Гремио
|0:0
|18
|4
|11
|3
|19 - 16
|23
|8.
|Атлетико Гойяненсе
|18
|6
|4
|8
|15 - 23
|22
|9.
|Атлетико Паранаэнсе
|0:0
|19
|6
|4
|9
|18 - 22
|22
|10.
|Атлетико Минейро
|19
|6
|4
|9
|23 - 32
|22
|11.
|Сантос
|0:1
|18
|5
|5
|8
|17 - 26
|20
|12.
|Коринтианс
|18
|5
|4
|9
|16 - 22
|19
|13.
|Брагантино
|18
|3
|8
|7
|16 - 21
|17
|14.
|Спорт Ресифи
|18
|4
|4
|10
|12 - 25
|16
|15.
|Байя
|19
|3
|6
|10
|21 - 33
|15
|16.
|Васко да Гама
|19
|3
|6
|10
|16 - 35
|15
|17.
|Гойяс
|18
|3
|5
|10
|20 - 32
|14
|18.
|Куритиба
|18
|3
|4
|11
|17 - 32
|13
|19.
|Ботафого Рибейрао
|18
|2
|7
|9
|15 - 30
|13
|20.
|Форталеза
|18
|2
|5
|11
|14 - 27
|11
Победитель
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