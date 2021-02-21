  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
Форталеза
0:1
Перерыв
Байя
0'
0:1
7' Гол
Rodriguinho I
9' Желтая карточка
Энрике Луис
9' Желтая карточка
Ronaldo VI
11' Желтая карточка
Matheus Bahia
12
Felipe
Alves
13
Gabriel
Dias
3
Juan
Quintero
II
25
Paulo
III
30
Bruno
Melo
5
Juninho
V
15
Фелипе
9
Веллингтон
Паулиста
88
Энрике
Луис
20
Romarinho3
17
David
VI
1
Douglas
Friedrich
2
Nino
Paraiba
14
Эрнандо
28
Lucas
Fonseca
79
Matheus
Bahia
16
Ronaldo
VI
45
Патрик
II
26
Gregore
11
Росси
9
Gilberto
IV
10
Rodriguinho
I
Форталеза
4-2-3-1
Байя
4-3-3

Ход матча

7'
0:1
Rodriguinho I
(Nino Paraiba)
9'
Энрике Луис
 
9'
 
Ronaldo VI
11'
 
Matheus Bahia

Бомбардиры внутри турнира

Форталеза
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Веллингтон Паулиста 9 (2) 0.24
2. David VI 7 0.19
3. Romarinho3 4 0.11
4. Juninho V 3 (3) 0.08
5. Bergson 3 0.08
6. Bruno Melo 2 0.05
7. Osvaldo 1 0.03
8. Yuri Cesar 1 0.03
9. Gabriel Dias 1 0.03
10. Фелипе 1 0.03
11. Igor Torres 1 0.03
12. Tinga I 0 0
13. Ronald 0 0
Байя
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Gilberto IV 9 (1) 0.24
2. Rodriguinho I 6 (2) 0.16
3. Росси 3 0.08
4. Jose Elber 3 0.08
5. Daniel XII 3 0.08
6. Clayson 3 (1) 0.08
7. Juan Pablo Ramirez 2 0.05
8. Saldanha 2 0.05
9. Jose Ferreira 2 0.05
10. Gabriel Novaes 2 0.05
11. Nino Paraiba 1 0.03
12. Marco Antonio2 1 0.03
13. Хавьер Тиаго 1 0.03
14. Эрнандо 1 0.03
15. Anderson IV 1 0.03
16. Зе Карлос 1 0.03
17. Fessin 1 0.03
18. Alesson Batista 1 0.03
19. Juninho Capixaba 0 0
20. Ronaldo VI 0 0
21. Gregore 0 0
22. Anderson Oliveira2 0 0
23. Matheus Bahia 0 0

Карточки

Форталеза
# Игрок      
1. Фелипе 12 1
2. Juninho V 7 2
3. Paulo III 8 0
4. Жаксон 7 0
5. Bruno Melo 4 1
6. Derley II 5 0
7. David VI 5 0
8. Juan Quintero II 3 1
9. Gabriel Dias 2 1
10. Carlinho 3 0
11. Romarinho3 3 0
12. Yuri Cesar 3 0
13. Веллингтон Паулиста 2 0
14. Osvaldo 2 0
15. Bergson 2 0
16. Tinga I 2 0
17. Ronald 2 0
18. Роджер де Карвальо 0 1
19. Энрике Луис 1 0
20. Wanderson VIII 1 0
21. Joao Paulo XIII 1 0
22. Mariano Vazquez 1 0
23. Adriano Marlon 1 0
Байя
# Игрок      
1. Gregore 11 1
2. Росси 8 1
3. Ronaldo VI 8 0
4. Daniel XII 4 2
5. Gilberto IV 7 0
6. Juninho Capixaba 5 0
7. Jose Ferreira 3 1
8. Nino Paraiba 4 0
9. Mendes Elias II 4 0
10. Ramon1 4 0
11. Lucas Fonseca 3 0
12. Anderson IV 3 0
13. Rodriguinho I 3 0
14. Juan Pablo Ramirez 3 0
15. Marco Antonio2 3 0
16. Fernando Edson 2 0
17. Matheus Bahia 2 0
18. Jose Elber 0 1
19. Хавьер Тиаго 1 0
20. Saldanha 1 0
21. Clayson 1 0
22. Зе Карлос 1 0
23. Alesson Batista 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Форталеза 15.15% (5) 6.06% (2) 21.21% (7) 18.18% (6) 27.27% (9) 12.12% (4)
 Байя 2.38% (1) 14.29% (6) 26.19% (11) 11.9% (5) 14.29% (6) 30.95% (13)

Предыдущие игры

Форталеза Последние 20 матчей: +5 =6 -9
Барранкилья 1:2 Форталеза Палмейрас 3:0 Форталеза Форталеза 3:0 Васко да Гама Форталеза 1:1 ФК Атлетико
Кортулуа 3:0 Форталеза Форталеза 3:1 Куритиба Форталеза 2:0 Тигрес Факататива Атлетико Минейро 2:0 Форталеза Форталеза 3:4 Атлетико Уила Атлетико Гойяненсе 2:0 Форталеза Леонес 0:0 Форталеза Форталеза 2:0 Сантос Интернасьональ 4:2 Форталеза Форталеза 0:0 Гремио Спорт Ресифи 1:0 Форталеза Форталеза 0:0 Фламенго Форталеза 0:2 Сеара Брагантино 2:1 Форталеза Форталеза 0:0 Коринтианс Форталеза 1:1 Гойяс
Байя Последние 20 матчей: +4 =5 -11
Атлетико Минейро 1:1 Байя Байя 3:3 Гойяс Байя 0:1 Флуминенсе Васко да Гама 0:0 Байя
Байя 2:1 Коринтианс Спорт Ресифи 2:0 Байя Байя 1:0 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Гойяненсе 1:1 Байя Гремио 2:1 Байя Байя 1:2 Интернасьональ Фламенго 4:3 Байя Дефенса и Хустисия 1:0 Байя Палмейрас 3:0 Байя Байя 2:3 Дефенса и Хустисия Байя 0:2 Сеара Унион Санта-Фе 0:0 Байя Байя 1:3 Сан-Паулу Байя 1:0 Унион Санта-Фе Брагантино 4:0 Байя Куритиба 1:2 Байя

Последние игры между собой

Форталеза: победы: 2, ничьи: 6, поражения: 3
Байя: победы: 3, ничьи: 6, поражения: 2
Байя 2:1 Форталеза Серия A Форталеза 2:1 Байя Серия A Байя 1:1 Форталеза Серия A Форталеза 2:2 Байя Copa do Nordeste Group Stage
Байя 2:0 Форталеза Кубок Северо-Востока Форталеза 0:0 Байя Кубок Северо-Востока Байя 1:1 Форталеза Кубок Северо-Востока Форталеза 1:2 Байя Кубок Северо-Востока Байя 2:2 Форталеза Серия B Форталеза 3:2 Байя Серия B Байя 1:1 Форталеза Серия B
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интернасьональ 36 20 9 7 60 - 33 69
2. Фламенго 36 20 8 8 65 - 45 68
3. Сан-Паулу 36 17 12 7 57 - 39 63
4. Атлетико Минейро 36 18 8 10 59 - 43 62
5. Флуминенсе 36 17 9 10 52 - 41 60
6. Палмейрас 36 15 12 9 50 - 34 57
7. Гремио 36 13 17 6 52 - 39 56
8. Сантос 36 14 11 11 51 - 48 53
9. Атлетико Паранаэнсе 36 14 8 14 36 - 35 50
10. Коринтианс 36 13 10 13 45 - 45 49
11. Брагантино 36 12 13 11 49 - 40 49
12. Сеара 37 13 10 14 52 - 50 49
13. Атлетико Гойяненсе 36 11 13 12 36 - 43 46
14. Спорт Ресифи 36 12 6 18 29 - 45 42
15. Байя 1:0 37 11 8 18 43 - 59 41
16. Форталеза 0:1 37 10 11 16 34 - 39 41
17. Васко да Гама 36 9 10 17 34 - 54 37
18. Гойяс 36 9 9 18 39 - 60 36
19. Куритиба 37 7 10 20 30 - 51 31
20. Ботафого Рибейрао 36 4 12 20 30 - 60 24
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 18 13 4 1 39 - 13 43
2. Интернасьональ 18 12 4 2 34 - 17 40
3. Флуминенсе 18 10 5 3 29 - 14 35
4. Фламенго 18 10 4 4 33 - 22 34
5. Палмейрас 18 9 7 2 32 - 15 34
6. Сан-Паулу 18 9 7 2 27 - 15 34
7. Сантос 18 9 6 3 34 - 22 33
8. Гремио 18 9 6 3 33 - 23 33
9. Брагантино 18 9 5 4 33 - 19 32
10. Коринтианс 18 8 6 4 29 - 23 30
11. Форталеза 0:1 19 8 6 5 20 - 12 30
12. Атлетико Паранаэнсе 18 8 5 5 18 - 13 29
13. Байя 1:0 18 8 2 8 25 - 26 26
14. Спорт Ресифи 18 8 2 8 17 - 20 26
15. Атлетико Гойяненсе 18 5 9 4 21 - 20 24
16. Васко да Гама 18 6 5 7 18 - 19 23
17. Сеара 18 6 5 7 20 - 24 23
18. Гойяс 18 6 4 8 19 - 28 22
19. Куритиба 19 4 6 9 13 - 19 18
20. Ботафого Рибейрао 18 2 5 11 15 - 30 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фламенго 18 10 4 4 32 - 23 34
2. Интернасьональ 18 8 5 5 26 - 16 29
3. Сан-Паулу 18 8 5 5 30 - 24 29
4. Сеара 19 7 5 7 32 - 26 26
5. Флуминенсе 18 7 4 7 23 - 27 25
6. Палмейрас 18 6 5 7 18 - 19 23
7. Гремио 18 4 11 3 19 - 16 23
8. Атлетико Гойяненсе 18 6 4 8 15 - 23 22
9. Атлетико Паранаэнсе 18 6 3 9 18 - 22 21
10. Сантос 18 5 5 8 17 - 26 20
11. Коринтианс 18 5 4 9 16 - 22 19
12. Атлетико Минейро 18 5 4 9 20 - 30 19
13. Брагантино 18 3 8 7 16 - 21 17
14. Спорт Ресифи 18 4 4 10 12 - 25 16
15. Байя 1:0 19 3 6 10 18 - 33 15
16. Гойяс 18 3 5 10 20 - 32 14
17. Васко да Гама 18 3 5 10 16 - 35 14
18. Куритиба 18 3 4 11 17 - 32 13
19. Ботафого Рибейрао 18 2 7 9 15 - 30 13
20. Форталеза 0:1 18 2 5 11 14 - 27 11
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    11'
    Matheus Bahia получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    9'
    Ronaldo получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    9'
    Luiz Henrique получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    7'
    Г О О О О Л - Rodriguinho бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Форталеза
Ничья
Байя
5.30
3.12
3.55
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 5.30 3.10 1.85
Бонус: 5 000 ₽ 2.24 3.12 3.55
Бонус: 5 000 ₽ 4.50 3.35 1.85
  4.97 2.95 1.89

Самый высокий коэффициент на матч «Форталеза» – «Байя» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Форталеза» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Байя» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Форталеза» – «Байя», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
6.75 1.06 5.70 1.12 2.74 1.43 2.09 1.74 1.64 2.39 1.30 3.52 1.19 4.45 1.05 8.00 1.04 8.70
8.40 1.06 6.20 1.11 4.30 1.18 3.05 1.35 1.81 1.99 1.77 1.97 1.33 3.15 1.37 2.95 1.05 8.50 1.04 9.00 1.02 11.00 1.01 12.60 0.00 20.00
2.78 1.43 3.68 1.26 2.90 1.40 2.01 1.81 1.67 2.19 1.46 2.66 1.55 2.43 1.41 2.83 1.22 4.28
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.48 1.54 1.65 2.24 1.33 3.32 1.08 7.80 1.06 9.20
1.67 2.25 1.85 1.90 1.02 11.00 1.01 12.60
2.49 1.51 2.05 1.75 1.58 2.32 1.37 2.96 1.16 4.86 1.39 2.89 1.13 5.38
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.26 1.34 2.19 1.68 1.51 2.56 1.17 5.00 1.12 6.25
2.31 1.64 1.51 2.46 1.18 4.60

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.44 2.65
Букмекер Да Нет
4.50 1.18
Букмекер Да Нет
3.75 1.23
Где смотреть матч Форталеза 0:1 Байя онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + Фрибет 10 000 руб

Winline





Рейтинг букмекеров
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
2 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
4 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (12) Обзор Играть
5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
7 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
8 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
9 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
10 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 