0:1
7' ГолRodriguinho I
9' Желтая карточкаЭнрике Луис
9' Желтая карточкаRonaldo VI
11' Желтая карточкаMatheus Bahia
45' Желтая карточкаGabriel Dias
52' Желтая карточкаФелипе
0:2
62' ГолRodriguinho I
65' Вторая желтая карточкаФелипе
0:2
66' Не забитый пенальтиRodriguinho I
0:3
66' ГолRodriguinho I
70' Желтая карточкаMariano Vazquez
0:4
80' ПенальтиРосси
83' Желтая карточкаХавьер Тиаго
12
Felipe
Alves
13
Gabriel
Dias
25
Paulo
III
30
Bruno
Melo
15
Фелипе
88
Энрике
Луис
20
Romarinho3
17
David
VI
14
Эрнандо
16
Ronaldo
VI
45
Патрик
II
26
Gregore
11
Росси
- Основной состав
-
12 Felipe AlvesВратарь
-
13 Gabriel DiasЗащитник
- Защитник
-
25 Paulo IIIЗащитник
-
30 Bruno MeloЗащитник
- Полузащитник
-
15 ФелипеПолузащитник
- Полузащитник
-
88 Энрике ЛуисПолузащитник
-
20 Romarinho3Полузащитник
-
17 David VIНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
26 ЖаксонЗащитник
-
6 CarlinhoЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 OsvaldoПолузащитник
-
10 Паулу ЖоауПолузащитник
-
29 BergsonНападающий
-
-
2 Tinga I
-
-
14 Ronald
-
Главный тренер: Enderson Moreira
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
14 ЭрнандоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Ronaldo VIПолузащитник
-
45 Патрик IIПолузащитник
-
26 GregoreПолузащитник
-
11 РоссиНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
12 Зе КарлосПолузащитник
-
-
-
-
-
-
-
17 Elton I
-
36 Ramon1
-
-
Главный тренер: Dado Cavalcanti
Ход матча
7'
0:1
9'
9'
11'
45'
52'
61'
62'
0:2
65'
66'
0:2
66'
0:3
70'
71'
80'
0:4
82'
83'
87'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Веллингтон Паулиста
|9 (2)
|0.24
|2.
|David VI
|7
|0.19
|3.
|Romarinho3
|4
|0.11
|4.
|Juninho V
|3 (3)
|0.08
|5.
|Bergson
|3
|0.08
|6.
|Bruno Melo
|2
|0.05
|7.
|Osvaldo
|1
|0.03
|8.
|Yuri Cesar
|1
|0.03
|9.
|Gabriel Dias
|1
|0.03
|10.
|Фелипе
|1
|0.03
|11.
|Igor Torres
|1
|0.03
|12.
|Tinga I
|0
|0
|13.
|Ronald
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Gilberto IV
|9 (1)
|0.24
|2.
|Rodriguinho I
|8 (2)
|0.22
|3.
|Росси
|4 (1)
|0.11
|4.
|Jose Elber
|3
|0.08
|5.
|Daniel XII
|3
|0.08
|6.
|Clayson
|3 (1)
|0.08
|7.
|Juan Pablo Ramirez
|2
|0.05
|8.
|Saldanha
|2
|0.05
|9.
|Jose Ferreira
|2
|0.05
|10.
|Gabriel Novaes
|2
|0.05
|11.
|Nino Paraiba
|1
|0.03
|12.
|Marco Antonio2
|1
|0.03
|13.
|Хавьер Тиаго
|1
|0.03
|14.
|Эрнандо
|1
|0.03
|15.
|Anderson IV
|1
|0.03
|16.
|Зе Карлос
|1
|0.03
|17.
|Fessin
|1
|0.03
|18.
|Alesson Batista
|1
|0.03
|19.
|Juninho Capixaba
|0
|0
|20.
|Ronaldo VI
|0
|0
|21.
|Gregore
|0
|0
|22.
|Anderson Oliveira2
|0
|0
|23.
|Matheus Bahia
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Фелипе
|13
|2
|2.
|Juninho V
|7
|2
|3.
|Paulo III
|8
|0
|4.
|Жаксон
|7
|0
|5.
|Bruno Melo
|4
|1
|6.
|Derley II
|5
|0
|7.
|David VI
|5
|0
|8.
|Gabriel Dias
|3
|1
|9.
|Juan Quintero II
|3
|1
|10.
|Carlinho
|3
|0
|11.
|Romarinho3
|3
|0
|12.
|Yuri Cesar
|3
|0
|13.
|Веллингтон Паулиста
|2
|0
|14.
|Osvaldo
|2
|0
|15.
|Bergson
|2
|0
|16.
|Tinga I
|2
|0
|17.
|Mariano Vazquez
|2
|0
|18.
|Ronald
|2
|0
|19.
|Роджер де Карвальо
|0
|1
|20.
|Энрике Луис
|1
|0
|21.
|Wanderson VIII
|1
|0
|22.
|Joao Paulo XIII
|1
|0
|23.
|Adriano Marlon
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Gregore
|11
|1
|2.
|Росси
|8
|1
|3.
|Ronaldo VI
|8
|0
|4.
|Daniel XII
|4
|2
|5.
|Gilberto IV
|7
|0
|6.
|Juninho Capixaba
|5
|0
|7.
|Jose Ferreira
|3
|1
|8.
|Nino Paraiba
|4
|0
|9.
|Mendes Elias II
|4
|0
|10.
|Ramon1
|4
|0
|11.
|Lucas Fonseca
|3
|0
|12.
|Anderson IV
|3
|0
|13.
|Rodriguinho I
|3
|0
|14.
|Juan Pablo Ramirez
|3
|0
|15.
|Marco Antonio2
|3
|0
|16.
|Хавьер Тиаго
|2
|0
|17.
|Fernando Edson
|2
|0
|18.
|Matheus Bahia
|2
|0
|19.
|Jose Elber
|0
|1
|20.
|Saldanha
|1
|0
|21.
|Clayson
|1
|0
|22.
|Зе Карлос
|1
|0
|23.
|Alesson Batista
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Форталеза
|15.15% (5)
|6.06% (2)
|21.21% (7)
|18.18% (6)
|27.27% (9)
|12.12% (4)
|Байя
|4.35% (2)
|13.04% (6)
|23.91% (11)
|10.87% (5)
|17.39% (8)
|30.43% (14)
Предыдущие игры
Форталеза Последние 20 матчей: +5 =6 -9Барранкилья 1:2 Форталеза Палмейрас 3:0 Форталеза Форталеза 3:0 Васко да Гама Форталеза 1:1 ФК Атлетико
Кортулуа 3:0 Форталеза Форталеза 3:1 Куритиба Форталеза 2:0 Тигрес Факататива Атлетико Минейро 2:0 Форталеза Форталеза 3:4 Атлетико Уила Атлетико Гойяненсе 2:0 Форталеза Леонес 0:0 Форталеза Форталеза 2:0 Сантос Интернасьональ 4:2 Форталеза Форталеза 0:0 Гремио Спорт Ресифи 1:0 Форталеза Форталеза 0:0 Фламенго Форталеза 0:2 Сеара Брагантино 2:1 Форталеза Форталеза 0:0 Коринтианс Форталеза 1:1 Гойяс
Байя Последние 20 матчей: +4 =5 -11Атлетико Минейро 1:1 Байя Байя 3:3 Гойяс Байя 0:1 Флуминенсе Васко да Гама 0:0 Байя
Байя 2:1 Коринтианс Спорт Ресифи 2:0 Байя Байя 1:0 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Гойяненсе 1:1 Байя Гремио 2:1 Байя Байя 1:2 Интернасьональ Фламенго 4:3 Байя Дефенса и Хустисия 1:0 Байя Палмейрас 3:0 Байя Байя 2:3 Дефенса и Хустисия Байя 0:2 Сеара Унион Санта-Фе 0:0 Байя Байя 1:3 Сан-Паулу Байя 1:0 Унион Санта-Фе Брагантино 4:0 Байя Куритиба 1:2 Байя
Последние игры между собой
Форталеза: победы: 2, ничьи: 6, поражения: 3
Байя: победы: 3, ничьи: 6, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интернасьональ
|36
|20
|9
|7
|60 - 33
|69
|2.
|Фламенго
|36
|20
|8
|8
|65 - 45
|68
|3.
|Сан-Паулу
|36
|17
|12
|7
|57 - 39
|63
|4.
|Атлетико Минейро
|36
|18
|8
|10
|59 - 43
|62
|5.
|Флуминенсе
|36
|17
|9
|10
|52 - 41
|60
|6.
|Палмейрас
|36
|15
|12
|9
|50 - 34
|57
|7.
|Гремио
|36
|13
|17
|6
|52 - 39
|56
|8.
|Сантос
|36
|14
|11
|11
|51 - 48
|53
|9.
|Атлетико Паранаэнсе
|36
|14
|8
|14
|36 - 35
|50
|10.
|Коринтианс
|36
|13
|10
|13
|45 - 45
|49
|11.
|Брагантино
|36
|12
|13
|11
|49 - 40
|49
|12.
|Сеара
|37
|13
|10
|14
|52 - 50
|49
|13.
|Атлетико Гойяненсе
|36
|11
|13
|12
|36 - 43
|46
|14.
|Спорт Ресифи
|36
|12
|6
|18
|29 - 45
|42
|15.
|Байя
|37
|11
|8
|18
|46 - 59
|41
|16.
|Форталеза
|37
|10
|11
|16
|34 - 42
|41
|17.
|Васко да Гама
|36
|9
|10
|17
|34 - 54
|37
|18.
|Гойяс
|36
|9
|9
|18
|39 - 60
|36
|19.
|Куритиба
|37
|7
|10
|20
|30 - 51
|31
|20.
|Ботафого Рибейрао
|36
|4
|12
|20
|30 - 60
|24
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|18
|13
|4
|1
|39 - 13
|43
|2.
|Интернасьональ
|18
|12
|4
|2
|34 - 17
|40
|3.
|Флуминенсе
|18
|10
|5
|3
|29 - 14
|35
|4.
|Фламенго
|18
|10
|4
|4
|33 - 22
|34
|5.
|Палмейрас
|18
|9
|7
|2
|32 - 15
|34
|6.
|Сан-Паулу
|18
|9
|7
|2
|27 - 15
|34
|7.
|Сантос
|18
|9
|6
|3
|34 - 22
|33
|8.
|Гремио
|18
|9
|6
|3
|33 - 23
|33
|9.
|Брагантино
|18
|9
|5
|4
|33 - 19
|32
|10.
|Коринтианс
|18
|8
|6
|4
|29 - 23
|30
|11.
|Форталеза
|19
|8
|6
|5
|20 - 15
|30
|12.
|Атлетико Паранаэнсе
|18
|8
|5
|5
|18 - 13
|29
|13.
|Байя
|18
|8
|2
|8
|25 - 26
|26
|14.
|Спорт Ресифи
|18
|8
|2
|8
|17 - 20
|26
|15.
|Атлетико Гойяненсе
|18
|5
|9
|4
|21 - 20
|24
|16.
|Васко да Гама
|18
|6
|5
|7
|18 - 19
|23
|17.
|Сеара
|18
|6
|5
|7
|20 - 24
|23
|18.
|Гойяс
|18
|6
|4
|8
|19 - 28
|22
|19.
|Куритиба
|19
|4
|6
|9
|13 - 19
|18
|20.
|Ботафого Рибейрао
|18
|2
|5
|11
|15 - 30
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фламенго
|18
|10
|4
|4
|32 - 23
|34
|2.
|Интернасьональ
|18
|8
|5
|5
|26 - 16
|29
|3.
|Сан-Паулу
|18
|8
|5
|5
|30 - 24
|29
|4.
|Сеара
|19
|7
|5
|7
|32 - 26
|26
|5.
|Флуминенсе
|18
|7
|4
|7
|23 - 27
|25
|6.
|Палмейрас
|18
|6
|5
|7
|18 - 19
|23
|7.
|Гремио
|18
|4
|11
|3
|19 - 16
|23
|8.
|Атлетико Гойяненсе
|18
|6
|4
|8
|15 - 23
|22
|9.
|Атлетико Паранаэнсе
|18
|6
|3
|9
|18 - 22
|21
|10.
|Сантос
|18
|5
|5
|8
|17 - 26
|20
|11.
|Коринтианс
|18
|5
|4
|9
|16 - 22
|19
|12.
|Атлетико Минейро
|18
|5
|4
|9
|20 - 30
|19
|13.
|Брагантино
|18
|3
|8
|7
|16 - 21
|17
|14.
|Спорт Ресифи
|18
|4
|4
|10
|12 - 25
|16
|15.
|Байя
|19
|3
|6
|10
|21 - 33
|15
|16.
|Гойяс
|18
|3
|5
|10
|20 - 32
|14
|17.
|Васко да Гама
|18
|3
|5
|10
|16 - 35
|14
|18.
|Куритиба
|18
|3
|4
|11
|17 - 32
|13
|19.
|Ботафого Рибейрао
|18
|2
|7
|9
|15 - 30
|13
|20.
|Форталеза
|18
|2
|5
|11
|14 - 27
|11
Победитель
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