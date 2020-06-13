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Атромитос
1:1
Второй тайм: 70'

Стадион:
Ламия
0'
14' Желтая карточка
Giorgos Manousos
18' Желтая карточка
Ниассе Ибрахима
0:1
44' Гол
Адехо Даниэль
1:1
45' Гол
Гало Родриго
59' Желтая карточка
Бехарано Данни
70'
35
Christos
Mandas
12
Гало
Родриго
4
Dimitrios
Goutas
44
Рисванис
Спирос
19
Кивракидис
Кириакос
6
Харисис
Харилаос
7
Бусуладжич
Азер
27
Georgios
Ntaviotis
14
Андруцос
Танасис
11
Де
Паув
Нилл
9
Giorgos
Manousos
13
Кахриман
Дамир
23
Скондрас
Яннис
24
Винтра
Лукас
4
Адехо
Даниэль
27
Vanderson
16
Бехарано
Данни
6
Ниассе
Ибрахима
19
Сасси
Исмаил
77
Leonardo
Villalba
II
18
Lazar
Romanic
11
Караманос
Тасос
Атромитос
4-2-3-1
Ламия
4-2-3-1

Ход матча

14'
Giorgos Manousos
 
18'
 
Ниассе Ибрахима
44'
0:1
Адехо Даниэль
(Сасси Исмаил)
45'
Гало Родриго
1:1
46'
Н'Сикулу Кларк
Georgios Ntaviotis
 
46'
 
Andreas Vassilogiannis
Караманос Тасос
46'
Умбидес Хавьер
Харисис Харилаос
 
59'
 
Бехарано Данни
63'
 
Miguel Antonio Bianconi Kohl
Бехарано Данни
64'
 
Konstantinos Bouloulis
Leonardo Villalba II
65'
Веллиос Апостолос
Де Паув Нилл
 

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 3
  • 0 Офсайды 1
  • 12 Нарушения правил 24
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 51 Владение мячом, % 49

Бомбардиры внутри турнира

Атромитос
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Giorgos Manousos 9 (4) 0.31
2. Веллиос Апостолос 6 0.21
3. Petros Giakoumakis 3 0.1
4. Андруцос Танасис 3 0.1
5. Умбидес Хавьер 2 0.07
6. Гало Родриго 2 0.07
7. Н'Сикулу Кларк 2 0.07
8. Угрои Роланд 2 0.07
9. Нацос Спиридон 1 0.03
10. Рисванис Спирос 1 0.03
11. Dimitrios Goutas 1 0.03
12. Катранис Александрос 0 0
13. Фарлей Роса 0 0
14. Харисис Харилаос 0 0
Ламия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Thuram II 6 (2) 0.21
2. Бехарано Данни 2 0.07
3. Аравидис Христос 2 0.07
4. Скондрас Яннис 2 0.07
5. Miguel Antonio Bianconi Kohl 2 0.07
6. Lazar Romanic 1 0.03
7. Димуцос Элини 1 0.03
8. Тайрон Густаво 1 0.03
9. Караманос Тасос 1 0.03
10. Адехо Даниэль 1 0.03
11. Салиакас Манолис 1 0.03
12. Leonardo Villalba II 1 0.03
13. Mark Asigba 1 0.03
14. Vanderson 0 0
15. Сасси Исмаил 0 0

Карточки

Атромитос
# Игрок      
1. Харисис Харилаос 9 0
2. Рисванис Спирос 8 0
3. Dimitrios Goutas 7 0
4. Giorgos Manousos 6 0
5. Рауль Баэна 5 0
6. Катранис Александрос 5 0
7. Кивракидис Кириакос 3 1
8. Веллиос Апостолос 4 0
9. Гало Родриго 3 0
10. Н'Сикулу Кларк 3 0
11. Нацос Спиридон 3 0
12. Андруцос Танасис 3 0
13. Madson 2 0
14. Умбидес Хавьер 2 0
15. Фарлей Роса 2 0
16. Georgios Ntaviotis 2 0
17. Де Паув Нилл 1 0
18. Угрои Роланд 1 0
19. Бусуладжич Азер 1 0
20. Талоша Жоау 1 0
21. Гаруфалиас Ираклис 1 0
22. Теодоракис Христос 1 0
23. Stefanos Stroungis 1 0
24. Christos Mandas 1 0
Ламия
# Игрок      
1. Бехарано Данни 6 2
2. Димуцос Элини 6 1
3. Vanderson 7 0
4. Пляцикас Василиос 5 1
5. Скондрас Яннис 6 0
6. Тайрон Густаво 4 0
7. Mark Asigba 4 0
8. Адехо Даниэль 3 0
9. Дзанетпулос Адам 3 0
10. Andreas Vassilogiannis 3 0
11. Lazar Romanic 3 0
12. Аравидис Христос 2 0
13. Винтра Лукас 2 0
14. Караманос Тасос 2 0
15. Ниассе Ибрахима 2 0
16. Салиакас Манолис 2 0
17. Теодоропулос Костас 2 0
18. Сасси Исмаил 2 0
19. Lucas Ramos 1 0
20. Miguel Antonio Bianconi Kohl 1 0
21. Leonardo Villalba II 1 0
22. Konstantinos Bouloulis 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Атромитос 10.34% (3) 20.69% (6) 20.69% (6) 17.24% (5) 6.9% (2) 24.14% (7)
 Ламия 9.52% (2) 19.05% (4) 19.05% (4) 14.29% (3) 23.81% (5) 14.29% (3)

Предыдущие игры

Атромитос Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Арис Салоники 1:2 Атромитос Атромитос 1:0 Ксанти ОФИ 1:0 Атромитос Атромитос 0:1 Арис Салоники
Атромитос 0:1 Олимпиакос Арис Салоники 0:0 Атромитос Атромитос 0:1 АЕК Паниониос 1:0 Атромитос Панатинаикос 3:0 Атромитос Атромитос 0:0 Волос Атромитос 0:2 Волос Панетоликос 0:1 Атромитос Волос 0:3 Атромитос Атромитос 2:1 Астерас ПАОК 5:1 Атромитос Атромитос 1:1 Ламия Лариса 1:2 Атромитос Атромитос 2:2 Арис Салоники Ксанти 1:0 Атромитос Атромитос 2:1 ОФИ
Ламия Последние 20 матчей: +5 =9 -6
Ламия 2:0 Панетоликос ОФИ 3:0 Ламия Ламия 2:2 Арис Салоники Ксанти 0:0 Ламия
Олимпиакос 3:2 Ламия Ламия 0:0 Лариса Ламия 0:0 Олимпиакос Волос 1:0 Ламия Ламия 1:1 Астерас Ламия 0:1 ПАОК Панетоликос 1:1 Ламия Ламия 1:1 Трикала Ламия 0:4 Олимпиакос Трикала 0:1 Ламия Паниониос 0:1 Ламия Ламия 0:0 АЕК Атромитос 1:1 Ламия Панатинаикос 2:0 Ламия Ламия 2:1 ОФИ Ламия 3:0 Аиоликос Митилини

Последние игры между собой

Атромитос: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 1
Ламия: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 3
Атромитос 1:1 Ламия Суперлига Ламия 2:2 Атромитос Суперлига Ламия 2:1 Атромитос Суперлига Атромитос 1:0 Ламия Суперлига
Ламия 1:1 Атромитос Суперлига Атромитос 3:0 Ламия Суперлига Атромитос 2:0 Ламия Кубок Ламия 2:2 Атромитос Кубок

Чемпионская группа

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 27 21 6 0 54 - 9 69
2. ПАОК 27 18 5 4 50 - 24 52
3. АЕК 27 15 7 5 43 - 23 52
4. Панатинаикос 27 12 9 6 36 - 24 45
5. Арис Салоники 27 9 10 8 41 - 33 37
6. ОФИ 27 10 4 13 36 - 38 34

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Астерас 27 9 6 12 35 - 38 33
2. Атромитос 1:1 27 9 6 12 32 - 37 33
3. Ламия 1:1 28 6 13 9 22 - 34 31
4. Ксанти 0:1 27 8 6 13 21 - 33 30
5. Лариса 27 7 9 11 29 - 35 30
6. Волос 1:0 28 8 6 14 24 - 43 30
7. Паниониос 27 5 5 17 17 - 45 20
8. Панетоликос 27 3 8 16 20 - 44 17
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • Описание гола
    45'
    Г О О О О Л - Гало Родриго бьет в цель!
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    44'
    Г О О О О Л - Адехо Даниэль бьет в цель!
  • Желтая карточка
    18'
    Ниассе Ибрахима получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    14'
    Йоргос Манусос получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Peristeri Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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