  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Греция
Астерас
1:1
Второй тайм: 48'

Стадион:
Атромитос
0'
7' Желтая карточка
Dimitrios Goutas
30' Желтая карточка
Кивракидис Кириакос
1:0
33' Гол
Triantafyllos Pasalidis
38' Желтая карточка
Franco Bellocq
1:1
45' Гол
Рисванис Спирос
48'
1
Nikos
Papadopoulos
II
27
Котсирас
Яннис
4
Triantafyllos
Pasalidis
34
Patricio
Matricardi
3
Христос
Тасулис
12
Juan
Manuel
Munafo
14
Franco
Bellocq
77
Milos
Deletic
10
Luis
Fernandez1
40
Паскуаль
Андрес
30
Барралес
Джеронимо
35
Christos
Mandas
19
Кивракидис
Кириакос
44
Рисванис
Спирос
4
Dimitrios
Goutas
3
Катранис
Александрос
6
Харисис
Харилаос
7
Бусуладжич
Азер
12
Гало
Родриго
14
Андруцос
Танасис
9
Giorgos
Manousos
39
Веллиос
Апостолос
Астерас
4-2-3-1
Атромитос
4-2-3-1

Ход матча

7'
 
Dimitrios Goutas
27'
 
Рауль Баэна
Харисис Харилаос
30'
 
Кивракидис Кириакос
33'
Triantafyllos Pasalidis
(Luis Fernandez1)
1:0
38'
Franco Bellocq
 
45'
1:1
Рисванис Спирос
(Гало Родриго)
46'
Adrian Riera
Паскуаль Андрес
 
46'
Фернандес Борха II
Juan Manuel Munafo
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 4
  • 2 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 12 Нарушения правил 11
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 1
  • 55 Владение мячом, % 45

Бомбардиры внутри турнира

Астерас
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Барралес Джеронимо 11 (8) 0.38
2. Marc Fernandez 6 0.21
3. Luis Fernandez1 5 0.17
4. Dani Suarez 3 0.1
5. Milos Deletic 2 0.07
6. Христос Тасулис 2 0.07
7. Иглесиас Матиас 2 (1) 0.07
8. Гонсалес Энеко 1 0.03
9. Фернандес Луис 1 0.03
10. Паскуаль Андрес 1 0.03
11. Eneko Juaregi 1 0.03
12. Triantafyllos Pasalidis 1 0.03
13. Adrian Riera 0 0
14. Angel Martinez II 0 0
Атромитос
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Giorgos Manousos 9 (4) 0.31
2. Веллиос Апостолос 6 0.21
3. Petros Giakoumakis 3 0.1
4. Андруцос Танасис 3 0.1
5. Гало Родриго 2 0.07
6. Умбидес Хавьер 2 0.07
7. Н'Сикулу Кларк 2 0.07
8. Угрои Роланд 2 0.07
9. Рисванис Спирос 2 0.07
10. Нацос Спиридон 1 0.03
11. Dimitrios Goutas 1 0.03
12. Катранис Александрос 0 0
13. Фарлей Роса 0 0
14. Харисис Харилаос 0 0

Карточки

Астерас
# Игрок      
1. Dani Suarez 6 2
2. Барралес Джеронимо 7 1
3. Христос Тасулис 7 1
4. Иглесиас Матиас 5 1
5. Triantafyllos Pasalidis 4 1
6. Juan Manuel Munafo 5 0
7. Гонсалес Энеко 5 0
8. Angel Martinez II 5 0
9. Patricio Matricardi 4 0
10. Nikos Papadopoulos II 4 0
11. Вальенте Хосе 4 0
12. Marc Fernandez 3 0
13. Влачос Валентинос 3 0
14. Milos Deletic 3 0
15. Фернандес Борха II 3 0
16. Eneko Juaregi 3 0
17. Котсирас Яннис 3 0
18. Luis Fernandez1 3 0
19. Паскуаль Андрес 2 0
20. Adrian Riera 2 0
21. Franco Bellocq 1 0
22. Panagiotis Tzimas 1 0
Атромитос
# Игрок      
1. Харисис Харилаос 9 0
2. Рисванис Спирос 8 0
3. Dimitrios Goutas 8 0
4. Giorgos Manousos 6 0
5. Кивракидис Кириакос 4 1
6. Рауль Баэна 5 0
7. Катранис Александрос 5 0
8. Веллиос Апостолос 4 0
9. Гало Родриго 3 0
10. Н'Сикулу Кларк 3 0
11. Нацос Спиридон 3 0
12. Андруцос Танасис 3 0
13. Madson 2 0
14. Бусуладжич Азер 2 0
15. Умбидес Хавьер 2 0
16. Фарлей Роса 2 0
17. Georgios Ntaviotis 2 0
18. Де Паув Нилл 1 0
19. Угрои Роланд 1 0
20. Талоша Жоау 1 0
21. Гаруфалиас Ираклис 1 0
22. Теодоракис Христос 1 0
23. Stefanos Stroungis 1 0
24. Christos Mandas 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Астерас 13.33% (4) 13.33% (4) 23.33% (7) 23.33% (7) 3.33% (1) 23.33% (7)
 Атромитос 10% (3) 20% (6) 23.33% (7) 16.67% (5) 6.67% (2) 23.33% (7)

Предыдущие игры

Астерас Последние 20 матчей: + = -
Астерас 0:0 Паниониос Лариса 1:2 Астерас Лариса 3:0 Астерас Астерас 1:1 Панатинаикос
Волос 0:1 Астерас Астерас 1:1 Арис Салоники Астерас 2:1 Панетоликос АЕК 2:0 Астерас Ламия 1:1 Астерас Астерас 2:0 Паниониос ПАОК 3:1 Астерас Астерас 1:1 АЕК Астерас 2:0 ОФИ Атромитос 2:1 Астерас Астерас 5:0 Ксанти АЕК 2:1 Астерас Астерас 0:5 Олимпиакос Астерас 1:1 Лариса Астерас 3:2 Платаниас Панатинаикос 1:0 Астерас
Атромитос Последние 20 матчей: + = -
Атромитос 1:1 Ламия Арис Салоники 1:2 Атромитос Атромитос 1:0 Ксанти ОФИ 1:0 Атромитос
Атромитос 0:1 Арис Салоники Атромитос 0:1 Олимпиакос Арис Салоники 0:0 Атромитос Атромитос 0:1 АЕК Паниониос 1:0 Атромитос Панатинаикос 3:0 Атромитос Атромитос 0:0 Волос Атромитос 0:2 Волос Панетоликос 0:1 Атромитос Волос 0:3 Атромитос Атромитос 2:1 Астерас ПАОК 5:1 Атромитос Атромитос 1:1 Ламия Лариса 1:2 Атромитос Атромитос 2:2 Арис Салоники Ксанти 1:0 Атромитос

Последние игры между собой

Астерас: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 13
Атромитос: победы: 13, ничьи: 2, поражения: 5
Атромитос 2:1 Астерас Суперлига Астерас 2:1 Атромитос Суперлига Астерас 1:1 Атромитос Суперлига Атромитос 3:2 Астерас Суперлига
Астерас 0:1 Атромитос Суперлига Атромитос 1:0 Астерас Кубок Астерас 0:1 Атромитос Кубок Атромитос 1:0 Астерас Суперлига Астерас 0:1 Атромитос Суперлига Атромитос 1:0 Астерас Суперлига Атромитос 2:1 Астерас Суперлига Астерас 1:0 Атромитос Суперлига Астерас 1:0 Атромитос Суперлига Атромитос 0:0 Астерас Суперлига Астерас 1:0 Атромитос Суперлига Атромитос 4:3 Астерас Суперлига Атромитос 3:2 Астерас Товарищеские матчи Атромитос 3:1 Астерас Суперлига Астерас 1:0 Атромитос Суперлига Атромитос 3:1 Астерас Суперлига

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 28 22 6 0 57 - 10 72
2. ПАОК 29 19 6 4 53 - 25 56
3. АЕК 29 16 8 5 47 - 25 56
4. Панатинаикос 28 12 10 6 36 - 24 46
5. Арис Салоники 29 9 11 9 44 - 38 38
6. ОФИ 29 10 4 15 37 - 43 34

Группа аутсайдеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Астерас 1:1 29 9 8 12 36 - 39 35
2. Атромитос 1:1 28 9 7 12 33 - 38 34
3. Ламия 28 6 13 9 22 - 34 31
4. Волос 28 8 6 14 24 - 43 30
5. Лариса 28 7 9 12 29 - 38 30
6. Панетоликос 0:0 29 4 9 16 23 - 44 21
7. Ксанти 0:0 28 8 7 13 21 - 33 19
8. Паниониос 28 5 6 17 17 - 45 15
Прогнозы на спорт - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Theodoros Kolokotronis Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Астерас 1:1 Атромитос онлайн

Бесплатный просмотр этого матча доступен после быстрой регистрации в следующих букмекерских конторах:

Фонбет

Париматч

БетСити

ВулканБет

1ХСтавка
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Шарф от сайта
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный



 