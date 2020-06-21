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Астерас
1:1
Конец матча

Стадион:
Атромитос
0'
7' Желтая карточка
Dimitrios Goutas
30' Желтая карточка
Кивракидис Кириакос
1:0
33' Гол
Triantafyllos Pasalidis
37' Желтая карточка
Franco Bellocq
39' Желтая карточка
Giorgos Manousos
1:1
45' Гол
Рисванис Спирос
55' Желтая карточка
Рауль Баэна
65' Желтая карточка
Катранис Александрос
72' Желтая карточка
Веллиос Апостолос
84' Желтая карточка
Triantafyllos Pasalidis
90'+6
1
Nikos
Papadopoulos
II
27
Котсирас
Яннис
4
Triantafyllos
Pasalidis
34
Patricio
Matricardi
3
Христос
Тасулис
12
Juan
Manuel
Munafo
14
Franco
Bellocq
77
Milos
Deletic
10
Luis
Fernandez1
40
Паскуаль
Андрес
30
Барралес
Джеронимо
35
Christos
Mandas
19
Кивракидис
Кириакос
44
Рисванис
Спирос
4
Dimitrios
Goutas
3
Катранис
Александрос
6
Харисис
Харилаос
7
Бусуладжич
Азер
12
Гало
Родриго
14
Андруцос
Танасис
9
Giorgos
Manousos
39
Веллиос
Апостолос
Астерас
4-2-3-1
Атромитос
4-2-3-1

Ход матча

7'
 
Dimitrios Goutas
27'
 
Рауль Баэна
Харисис Харилаос
30'
 
Кивракидис Кириакос
33'
Triantafyllos Pasalidis
(Luis Fernandez1)
1:0
37'
Franco Bellocq
 
39'
 
Giorgos Manousos
45'
1:1
Рисванис Спирос
(Гало Родриго)
46'
Adrian Riera
Паскуаль Андрес
 
46'
Фернандес Борха II
Juan Manuel Munafo
 
55'
 
Рауль Баэна
65'
 
Катранис Александрос
70'
 
Рабельо Бриан
Андруцос Танасис
70'
 
Н'Сикулу Кларк
Giorgos Manousos
72'
 
Веллиос Апостолос
79'
Panagiotis Tzimas
Milos Deletic
 
84'
Triantafyllos Pasalidis
 
86'
 
Petros Giakoumakis
Веллиос Апостолос
87'
 
Умбидес Хавьер
Гало Родриго
87'
Marc Fernandez
Luis Fernandez1
 
90'
Антцулас Георгиос
Franco Bellocq
 

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 1
  • 5 Удары в створ 7
  • 4 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 23 Нарушения правил 20
  • 2 Жёлтые карточки 6
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 56 Владение мячом, % 44

Бомбардиры внутри турнира

Астерас
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Барралес Джеронимо 11 (8) 0.38
2. Marc Fernandez 6 0.21
3. Luis Fernandez1 5 0.17
4. Dani Suarez 3 0.1
5. Milos Deletic 2 0.07
6. Христос Тасулис 2 0.07
7. Иглесиас Матиас 2 (1) 0.07
8. Гонсалес Энеко 1 0.03
9. Фернандес Луис 1 0.03
10. Паскуаль Андрес 1 0.03
11. Eneko Juaregi 1 0.03
12. Triantafyllos Pasalidis 1 0.03
13. Adrian Riera 0 0
14. Angel Martinez II 0 0
Атромитос
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Giorgos Manousos 9 (4) 0.31
2. Веллиос Апостолос 6 0.21
3. Petros Giakoumakis 3 0.1
4. Андруцос Танасис 3 0.1
5. Гало Родриго 2 0.07
6. Умбидес Хавьер 2 0.07
7. Н'Сикулу Кларк 2 0.07
8. Угрои Роланд 2 0.07
9. Рисванис Спирос 2 0.07
10. Нацос Спиридон 1 0.03
11. Dimitrios Goutas 1 0.03
12. Катранис Александрос 0 0
13. Фарлей Роса 0 0
14. Харисис Харилаос 0 0

Карточки

Астерас
# Игрок      
1. Dani Suarez 6 2
2. Барралес Джеронимо 7 1
3. Христос Тасулис 7 1
4. Иглесиас Матиас 5 1
5. Triantafyllos Pasalidis 5 1
6. Juan Manuel Munafo 5 0
7. Гонсалес Энеко 5 0
8. Angel Martinez II 5 0
9. Patricio Matricardi 4 0
10. Nikos Papadopoulos II 4 0
11. Вальенте Хосе 4 0
12. Marc Fernandez 3 0
13. Влачос Валентинос 3 0
14. Milos Deletic 3 0
15. Фернандес Борха II 3 0
16. Eneko Juaregi 3 0
17. Котсирас Яннис 3 0
18. Luis Fernandez1 3 0
19. Паскуаль Андрес 2 0
20. Adrian Riera 2 0
21. Franco Bellocq 1 0
22. Panagiotis Tzimas 1 0
Атромитос
# Игрок      
1. Харисис Харилаос 9 0
2. Рисванис Спирос 8 0
3. Dimitrios Goutas 8 0
4. Giorgos Manousos 7 0
5. Рауль Баэна 6 0
6. Катранис Александрос 6 0
7. Кивракидис Кириакос 4 1
8. Веллиос Апостолос 5 0
9. Гало Родриго 3 0
10. Н'Сикулу Кларк 3 0
11. Нацос Спиридон 3 0
12. Андруцос Танасис 3 0
13. Madson 2 0
14. Бусуладжич Азер 2 0
15. Умбидес Хавьер 2 0
16. Фарлей Роса 2 0
17. Georgios Ntaviotis 2 0
18. Де Паув Нилл 1 0
19. Угрои Роланд 1 0
20. Талоша Жоау 1 0
21. Гаруфалиас Ираклис 1 0
22. Теодоракис Христос 1 0
23. Stefanos Stroungis 1 0
24. Christos Mandas 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Астерас 12.9% (4) 12.9% (4) 25.81% (8) 22.58% (7) 3.23% (1) 22.58% (7)
 Атромитос 9.68% (3) 19.35% (6) 25.81% (8) 16.13% (5) 6.45% (2) 22.58% (7)

Предыдущие игры

Астерас Последние 20 матчей: + = -
Астерас 0:0 Паниониос Лариса 1:2 Астерас Лариса 3:0 Астерас Астерас 1:1 Панатинаикос
Волос 0:1 Астерас Астерас 1:1 Арис Салоники Астерас 2:1 Панетоликос АЕК 2:0 Астерас Ламия 1:1 Астерас Астерас 2:0 Паниониос ПАОК 3:1 Астерас Астерас 1:1 АЕК Астерас 2:0 ОФИ Атромитос 2:1 Астерас Астерас 5:0 Ксанти АЕК 2:1 Астерас Астерас 0:5 Олимпиакос Астерас 1:1 Лариса Астерас 3:2 Платаниас Панатинаикос 1:0 Астерас
Атромитос Последние 20 матчей: + = -
Атромитос 1:1 Ламия Арис Салоники 1:2 Атромитос Атромитос 1:0 Ксанти ОФИ 1:0 Атромитос
Атромитос 0:1 Арис Салоники Атромитос 0:1 Олимпиакос Арис Салоники 0:0 Атромитос Атромитос 0:1 АЕК Паниониос 1:0 Атромитос Панатинаикос 3:0 Атромитос Атромитос 0:0 Волос Атромитос 0:2 Волос Панетоликос 0:1 Атромитос Волос 0:3 Атромитос Атромитос 2:1 Астерас ПАОК 5:1 Атромитос Атромитос 1:1 Ламия Лариса 1:2 Атромитос Атромитос 2:2 Арис Салоники Ксанти 1:0 Атромитос

Последние игры между собой

Астерас: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 13
Атромитос: победы: 13, ничьи: 2, поражения: 5
Атромитос 2:1 Астерас Суперлига Астерас 2:1 Атромитос Суперлига Астерас 1:1 Атромитос Суперлига Атромитос 3:2 Астерас Суперлига
Астерас 0:1 Атромитос Суперлига Атромитос 1:0 Астерас Кубок Астерас 0:1 Атромитос Кубок Атромитос 1:0 Астерас Суперлига Астерас 0:1 Атромитос Суперлига Атромитос 1:0 Астерас Суперлига Атромитос 2:1 Астерас Суперлига Астерас 1:0 Атромитос Суперлига Астерас 1:0 Атромитос Суперлига Атромитос 0:0 Астерас Суперлига Астерас 1:0 Атромитос Суперлига Атромитос 4:3 Астерас Суперлига Атромитос 3:2 Астерас Товарищеские матчи Атромитос 3:1 Астерас Суперлига Астерас 1:0 Атромитос Суперлига Атромитос 3:1 Астерас Суперлига

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 29 23 6 0 60 - 10 75
2. ПАОК 29 19 6 4 53 - 25 56
3. АЕК 29 16 8 5 47 - 25 56
4. Панатинаикос 29 12 10 7 36 - 27 46
5. Арис Салоники 29 9 11 9 44 - 38 38
6. ОФИ 29 10 4 15 37 - 43 34

Группа аутсайдеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Астерас 29 9 8 12 36 - 39 35
2. Атромитос 28 9 7 12 33 - 38 34
3. Ламия 28 6 13 9 22 - 34 31
4. Волос 28 8 6 14 24 - 43 30
5. Лариса 28 7 9 12 29 - 38 30
6. Панетоликос 29 4 9 16 24 - 45 21
7. Ксанти 28 8 7 13 22 - 34 19
8. Паниониос 28 5 6 17 17 - 45 15
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  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Theodoros Kolokotronis Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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