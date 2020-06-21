Астерас
1:1
Конец матча
Стадион: Теодорос Колокотронис
Атромитос
7' Желтая карточкаDimitrios Goutas
30' Желтая карточкаКивракидис Кириакос
1:0
33' ГолTriantafyllos Pasalidis
37' Желтая карточкаFranco Bellocq
39' Желтая карточкаGiorgos Manousos
1:1
45' ГолРисванис Спирос
55' Желтая карточкаРауль Баэна
65' Желтая карточкаКатранис Александрос
72' Желтая карточкаВеллиос Апостолос
84' Желтая карточкаTriantafyllos Pasalidis
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
23 Adrian Riera
-
11 Regis1
-
Главный тренер: Milan Rastavac
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Гало РодригоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 MadsonПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Рауль БаэнаПолузащитник
-
11 Де Паув НиллПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Savvas Pantelidis
Ход матча
33'
37'
39'
45'
1:1
55'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 1
-
5 Удары в створ 7
-
4 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
23 Нарушения правил 20
-
2 Жёлтые карточки 6
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
56 Владение мячом, % 44
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Барралес Джеронимо
|11 (8)
|0.38
|2.
|Marc Fernandez
|6
|0.21
|3.
|Luis Fernandez1
|5
|0.17
|4.
|Dani Suarez
|3
|0.1
|5.
|Milos Deletic
|2
|0.07
|6.
|Христос Тасулис
|2
|0.07
|7.
|Иглесиас Матиас
|2 (1)
|0.07
|8.
|Гонсалес Энеко
|1
|0.03
|9.
|Фернандес Луис
|1
|0.03
|10.
|Паскуаль Андрес
|1
|0.03
|11.
|Eneko Juaregi
|1
|0.03
|12.
|Triantafyllos Pasalidis
|1
|0.03
|13.
|Adrian Riera
|0
|0
|14.
|Angel Martinez II
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Giorgos Manousos
|9 (4)
|0.31
|2.
|Веллиос Апостолос
|6
|0.21
|3.
|Petros Giakoumakis
|3
|0.1
|4.
|Андруцос Танасис
|3
|0.1
|5.
|Гало Родриго
|2
|0.07
|6.
|Умбидес Хавьер
|2
|0.07
|7.
|Н'Сикулу Кларк
|2
|0.07
|8.
|Угрои Роланд
|2
|0.07
|9.
|Рисванис Спирос
|2
|0.07
|10.
|Нацос Спиридон
|1
|0.03
|11.
|Dimitrios Goutas
|1
|0.03
|12.
|Катранис Александрос
|0
|0
|13.
|Фарлей Роса
|0
|0
|14.
|Харисис Харилаос
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Dani Suarez
|6
|2
|2.
|Барралес Джеронимо
|7
|1
|3.
|Христос Тасулис
|7
|1
|4.
|Иглесиас Матиас
|5
|1
|5.
|Triantafyllos Pasalidis
|5
|1
|6.
|Juan Manuel Munafo
|5
|0
|7.
|Гонсалес Энеко
|5
|0
|8.
|Angel Martinez II
|5
|0
|9.
|Patricio Matricardi
|4
|0
|10.
|Nikos Papadopoulos II
|4
|0
|11.
|Вальенте Хосе
|4
|0
|12.
|Marc Fernandez
|3
|0
|13.
|Влачос Валентинос
|3
|0
|14.
|Milos Deletic
|3
|0
|15.
|Фернандес Борха II
|3
|0
|16.
|Eneko Juaregi
|3
|0
|17.
|Котсирас Яннис
|3
|0
|18.
|Luis Fernandez1
|3
|0
|19.
|Паскуаль Андрес
|2
|0
|20.
|Adrian Riera
|2
|0
|21.
|Franco Bellocq
|1
|0
|22.
|Panagiotis Tzimas
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Харисис Харилаос
|9
|0
|2.
|Рисванис Спирос
|8
|0
|3.
|Dimitrios Goutas
|8
|0
|4.
|Giorgos Manousos
|7
|0
|5.
|Рауль Баэна
|6
|0
|6.
|Катранис Александрос
|6
|0
|7.
|Кивракидис Кириакос
|4
|1
|8.
|Веллиос Апостолос
|5
|0
|9.
|Гало Родриго
|3
|0
|10.
|Н'Сикулу Кларк
|3
|0
|11.
|Нацос Спиридон
|3
|0
|12.
|Андруцос Танасис
|3
|0
|13.
|Madson
|2
|0
|14.
|Бусуладжич Азер
|2
|0
|15.
|Умбидес Хавьер
|2
|0
|16.
|Фарлей Роса
|2
|0
|17.
|Georgios Ntaviotis
|2
|0
|18.
|Де Паув Нилл
|1
|0
|19.
|Угрои Роланд
|1
|0
|20.
|Талоша Жоау
|1
|0
|21.
|Гаруфалиас Ираклис
|1
|0
|22.
|Теодоракис Христос
|1
|0
|23.
|Stefanos Stroungis
|1
|0
|24.
|Christos Mandas
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Астерас
|12.9% (4)
|12.9% (4)
|25.81% (8)
|22.58% (7)
|3.23% (1)
|22.58% (7)
|Атромитос
|9.68% (3)
|19.35% (6)
|25.81% (8)
|16.13% (5)
|6.45% (2)
|22.58% (7)
Предыдущие игры
Астерас Последние 20 матчей: + = -Астерас 0:0 Паниониос Лариса 1:2 Астерас Лариса 3:0 Астерас Астерас 1:1 Панатинаикос
Волос 0:1 Астерас Астерас 1:1 Арис Салоники Астерас 2:1 Панетоликос АЕК 2:0 Астерас Ламия 1:1 Астерас Астерас 2:0 Паниониос ПАОК 3:1 Астерас Астерас 1:1 АЕК Астерас 2:0 ОФИ Атромитос 2:1 Астерас Астерас 5:0 Ксанти АЕК 2:1 Астерас Астерас 0:5 Олимпиакос Астерас 1:1 Лариса Астерас 3:2 Платаниас Панатинаикос 1:0 Астерас
Атромитос Последние 20 матчей: + = -Атромитос 1:1 Ламия Арис Салоники 1:2 Атромитос Атромитос 1:0 Ксанти ОФИ 1:0 Атромитос
Атромитос 0:1 Арис Салоники Атромитос 0:1 Олимпиакос Арис Салоники 0:0 Атромитос Атромитос 0:1 АЕК Паниониос 1:0 Атромитос Панатинаикос 3:0 Атромитос Атромитос 0:0 Волос Атромитос 0:2 Волос Панетоликос 0:1 Атромитос Волос 0:3 Атромитос Атромитос 2:1 Астерас ПАОК 5:1 Атромитос Атромитос 1:1 Ламия Лариса 1:2 Атромитос Атромитос 2:2 Арис Салоники Ксанти 1:0 Атромитос
Последние игры между собой
Астерас: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 13
Атромитос: победы: 13, ничьи: 2, поражения: 5
Астерас 0:1 Атромитос Суперлига Атромитос 1:0 Астерас Кубок Астерас 0:1 Атромитос Кубок Атромитос 1:0 Астерас Суперлига Астерас 0:1 Атромитос Суперлига Атромитос 1:0 Астерас Суперлига Атромитос 2:1 Астерас Суперлига Астерас 1:0 Атромитос Суперлига Астерас 1:0 Атромитос Суперлига Атромитос 0:0 Астерас Суперлига Астерас 1:0 Атромитос Суперлига Атромитос 4:3 Астерас Суперлига Атромитос 3:2 Астерас Товарищеские матчи Атромитос 3:1 Астерас Суперлига Астерас 1:0 Атромитос Суперлига Атромитос 3:1 Астерас Суперлига
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|29
|23
|6
|0
|60 - 10
|75
|2.
|ПАОК
|29
|19
|6
|4
|53 - 25
|56
|3.
|АЕК
|29
|16
|8
|5
|47 - 25
|56
|4.
|Панатинаикос
|29
|12
|10
|7
|36 - 27
|46
|5.
|Арис Салоники
|29
|9
|11
|9
|44 - 38
|38
|6.
|ОФИ
|29
|10
|4
|15
|37 - 43
|34
Группа аутсайдеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Астерас
|29
|9
|8
|12
|36 - 39
|35
|2.
|Атромитос
|28
|9
|7
|12
|33 - 38
|34
|3.
|Ламия
|28
|6
|13
|9
|22 - 34
|31
|4.
|Волос
|28
|8
|6
|14
|24 - 43
|30
|5.
|Лариса
|28
|7
|9
|12
|29 - 38
|30
|6.
|Панетоликос
|29
|4
|9
|16
|24 - 45
|21
|7.
|Ксанти
|28
|8
|7
|13
|22 - 34
|19
|8.
|Паниониос
|28
|5
|6
|17
|17 - 45
|15
Аутентификация