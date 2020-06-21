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Ксанти
0:0
Перерыв

Стадион:
Панетоликос
0'
6' Желтая карточка
Jorge Diaz1
15' Желтая карточка
Далсью
0:0
45' Не забитый пенальти
Matias Castro II
1
Абад
Карлос
5
Dimos
Baxevanidis
31
Christos
Lisgaras
4
Aristotle
Karasalidis
22
Касадо
Хорхе
10
Джуричкович
Петар
9
Ковачевич
Александар
28
Mehdi
Terki
91
William
Douglas
de
Amorim1
3
Баррьентос
Жан
87
Matias
Castro
II
88
Фернандес
Хесус
37
Angelos
Tsigaras
47
Alexandros
Malis
54
Giorgos
Liavas
23
Kevin
I
11
Jorge
Diaz1
10
Далсью
17
Мунье
Антони
15
Juan
Alvarez3
7
Фарлей
Роса
25
Дауда
Абиола
Ксанти
4-4-2
Панетоликос
4-2-3-1

Ход матча

6'
 
Jorge Diaz1
15'
 
Далсью
45'
Matias Castro II
0:0

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 0
  • 4 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 11 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 56 Владение мячом, % 44

Бомбардиры внутри турнира

Ксанти
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Jordan Faucher 6 0.21
2. Эдуардо Тейшейра 4 (1) 0.14
3. Стургеон Фабиу 2 0.07
4. Christos Lisgaras 2 0.07
5. Аморим Вильям 2 0.07
6. Джуричкович Петар 1 0.03
7. Баррьентос Жан 1 0.03
8. Dimos Baxevanidis 1 0.03
9. Matias Castro II 1 (1) 0.03
10. Ковачевич Александар 0 0
11. Mehdi Terki 0 0
12. Реннелла Винченцо 0 0
13. Касадо Хорхе 0 0
14. Leandro Sosa I 0 0
Панетоликос
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дауда Абиола 5 (1) 0.17
2. Мунье Антони 3 0.1
3. Фарлей Роса 3 0.1
4. Admir Bajrovic 3 (2) 0.1
5. Jorge Diaz1 2 0.07
6. Frederico Duarte 1 0.03
7. Мартьяль Жоан 1 0.03
8. Санья Пьер 1 0.03
9. Vlad Morar 1 0.03
10. Арийиби Гболи 1 0.03
11. Далсью 1 0.03
12. Kevin I 0 0

Карточки

Ксанти
# Игрок      
1. Christos Lisgaras 6 1
2. Dimos Baxevanidis 7 0
3. Ковачевич Александар 7 0
4. Джуричкович Петар 7 0
5. Баррьентос Жан 5 1
6. Mehdi Terki 5 1
7. Камара Хасса 6 0
8. Стургеон Фабиу 4 1
9. Aristotle Karasalidis 5 0
10. Мулин Тибо 4 0
11. Эдуардо Тейшейра 4 0
12. Matias Castro II 4 0
13. Vasilios Fasidis 2 1
14. Jordan Faucher 3 0
15. Leandro Sosa I 3 0
16. Касадо Хорхе 2 0
17. Абад Карлос 2 0
18. Дюрестам Микаэль 1 0
19. Konstantinos Thimianis 1 0
20. William Douglas de Amorim1 1 0
Панетоликос
# Игрок      
1. Angelos Tsigaras 5 2
2. Jorge Diaz1 4 1
3. Далсью 5 0
4. Таар Аймен 5 0
5. Alexandros Malis 5 0
6. Йованович Игор 3 1
7. Vlad Morar 3 1
8. Шёстедт Расмус 3 1
9. Frederico Duarte 4 0
10. Мартьяль Жоан 3 0
11. Санья Пьер 3 0
12. Manolis Tzanakakis 3 0
13. Фарлей Роса 3 0
14. Арийиби Гболи 3 0
15. Kevin I 3 0
16. Giorgos Liavas 3 0
17. Mimito 1 1
18. Adrian Oscar Lucero 2 0
19. Мунье Антони 2 0
20. Christopher Knett 2 0
21. Дауда Абиола 1 0
22. Балби Лучиано 1 0
23. Роман Хоан 1 0
24. Admir Bajrovic 1 0
25. Диас Хорхе 1 0
26. Alexandros Parras 1 0
27. Dimitrios Fytopoulos 1 0
28. Juan Alvarez3 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ксанти 0 11.11% (2) 11.11% (2) 22.22% (4) 33.33% (6) 22.22% (4)
 Панетоликос 0 10.53% (2) 21.05% (4) 15.79% (3) 31.58% (6) 21.05% (4)

Предыдущие игры

Ксанти Последние 20 матчей: + = -
Волос 1:0 Ксанти Ксанти 1:1 ПАОК Атромитос 1:0 Ксанти Ксанти 0:0 Ламия
Паниониос 0:0 Ксанти Олимпиакос 3:1 Ксанти Ксанти 2:2 ОФИ Арис Салоники 1:0 Ксанти Ксанти 0:1 Панатинаикос Арис Салоники 2:1 Ксанти Волос 1:3 Ксанти Ксанти 0:1 Арис Салоники Ксанти 2:1 Лариса Астерас 5:0 Ксанти Ксанти 0:0 Панетоликос Ксанти 0:1 АЕК ПАОК 2:0 Ксанти Ксанти 3:0 Аполлон Лариса Ксанти 1:0 Атромитос Ламия 1:0 Ксанти
Панетоликос Последние 20 матчей: + = -
Панетоликос 3:0 Лариса Ламия 2:0 Панетоликос Олимпиакос 2:0 Панетоликос Панетоликос 1:0 Паниониос
АЕК 4:0 Панетоликос Панатинаикос 3:1 Панетоликос Панетоликос 1:1 Волос Панетоликос 1:1 АЕК Астерас 2:1 Панетоликос Панетоликос 2:0 Арис Салоники Лариса 2:2 Панетоликос Панетоликос 1:1 Ламия Паниониос 1:1 Панетоликос Панетоликос 0:1 Атромитос Панетоликос 0:0 Паниониос АЕК 3:1 Панетоликос Панетоликос 2:0 ОФИ Ксанти 0:0 Панетоликос Панетоликос 0:3 ПАОК Панетоликос 0:3 Олимпиакос

Последние игры между собой

Ксанти: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 4
Панетоликос: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 10
Ксанти 0:0 Панетоликос Суперлига Панетоликос 1:2 Ксанти Суперлига Панетоликос 0:0 Ксанти Суперлига Ксанти 1:1 Панетоликос Суперлига
Ксанти 1:0 Панетоликос Суперлига Панетоликос 1:3 Ксанти Суперлига Ксанти 2:0 Панетоликос Кубок Ксанти 3:0 Панетоликос Суперлига Панетоликос 2:3 Ксанти Суперлига Панетоликос 2:2 Ксанти Суперлига Ксанти 3:1 Панетоликос Суперлига Ксанти 3:0 Панетоликос Суперлига Ксанти 3:0 Панетоликос Суперлига Панетоликос 5:2 Ксанти Суперлига Панетоликос 1:0 Ксанти Суперлига Ксанти 3:1 Панетоликос Суперлига Ксанти 0:1 Панетоликос Суперлига Панетоликос 2:0 Ксанти Суперлига

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 28 22 6 0 57 - 10 72
2. ПАОК 29 19 6 4 53 - 25 56
3. АЕК 29 16 8 5 47 - 25 56
4. Панатинаикос 28 12 10 6 36 - 24 46
5. Арис Салоники 29 9 11 9 44 - 38 38
6. ОФИ 29 10 4 15 37 - 43 34

Группа аутсайдеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Астерас 1:1 29 9 8 12 36 - 39 35
2. Атромитос 1:1 28 9 7 12 33 - 38 34
3. Ламия 28 6 13 9 22 - 34 31
4. Волос 28 8 6 14 24 - 43 30
5. Лариса 28 7 9 12 29 - 38 30
6. Панетоликос 0:0 29 4 9 16 23 - 44 21
7. Ксанти 0:0 28 8 7 13 21 - 33 19
8. Паниониос 28 5 6 17 17 - 45 15
  • Первый тайм
  • Описание гола
    45'
    ПРОМАХ - Matias Castro бьет пенальти, но не забивает!
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    15'
    Далсью получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    6'
    Jorge Diaz получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Xanthi FC Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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