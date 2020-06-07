  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Товарищеские матчи. Разное
Локомотив Москва
0:0
Первый тайм
Динамо Москва
Локомотив Москва
Динамо Москва

Предыдущие игры

Локомотив Москва Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Ростов 1:3 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:0 Ахмат Зенит 0:0 Локомотив Москва Локомотив Москва 3:1 Чайка
Волеренга 0:2 Локомотив Москва Ростов 3:3 Локомотив Москва Спартак Москва 1:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:1 Партизан Локомотив Москва 1:1 Чонбук Хендай Моторс Осиек 2:0 Локомотив Москва ФКСБ 3:3 Локомотив Москва Атлетико М 2:0 Локомотив Москва Арсенал Тула 4:0 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:2 Динамо Москва Локомотив Москва 0:2 Байер Л Тамбов 2:3 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:1 Краснодар Локомотив Москва 1:2 Ювентус Уфа 1:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 0:3 Спартак Москва
Динамо Москва Последние 20 матчей: +12 =4 -4
Ахмат 2:3 Динамо Москва Динамо Москва 1:0 Тамбов Динамо Москва 0:2 Спартак Москва Динамо Москва 4:0 Динамо Минск
Динамо Москва 1:1 Минск Динамо Москва 1:3 Сочи Динамо Москва 5:0 Спартак Юрмала Динамо Москва 1:1 Кайрат Динамо Москва 1:0 Металлург Бекабад Динамо Москва 2:1 Вентспилс Динамо Москва 2:0 Слован Либерец Динамо Москва 3:1 Младост Лучани Динамо Москва 0:2 Лехия Гданьск Динамо Москва 5:1 Заглембе Любин Зенит 3:0 Динамо Москва Локомотив Москва 1:2 Динамо Москва Динамо Москва 2:1 Ростов Сочи 1:1 Динамо Москва Рубин 0:1 Динамо Москва Динамо Москва 1:1 Ахмат

Последние игры между собой

Локомотив Москва: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 6
Динамо Москва: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 9
Локомотив Москва 1:2 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 1:2 Локомотив Москва Премьер-лига Динамо Москва 0:1 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 1:1 Динамо Москва Премьер-лига
Динамо Москва 0:4 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 3:0 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 2:2 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 1:1 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 2:2 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 4:2 Динамо Москва Премьер-лига Локомотив Москва 1:0 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 1:3 Локомотив Москва Премьер-лига Динамо Москва 1:0 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 2:3 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 2:2 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 0:2 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 4:1 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 3:2 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 3:0 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 3:2 Динамо Москва Премьер-лига
  • Первый тайм
  • 15'
    Самое интересное событие последних минут - сольные действия Алексея Миранчука, освободившегося от опекуна и подрезавшего мяч в сторону ворот Шунина. Антон был на месте, подрезка была больше пижонского характера. 
  • 10'
    Решили почувствовать мяч уже игроки "Локомотива", не стали они отмечаться активными действиями, а играли в квадрат на своей половине поля. Никаких скоростей нет, боязнь получения травм просто запредельная. 
  • 5'
    Футболисты "Динамо" контролируют мяч, пробуют неплохо комбинировать, "железнодорожники" пока немного в тени на фоне гостей. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался.
  • До матча
  • Добрый день, уважаемые поклонники "Локомотива" и "Динамо". Мы проведём трансляцию основных событий товарищеского матча между этими командами. 
     
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Шарф от сайта
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный



 