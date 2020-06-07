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Локомотив Москва
1:1
Конец матча
Динамо Москва
Локомотив Москва
Динамо Москва

Ход матча

31'
Миранчук Алексей
 
50'
1:0
Панченко Кирилл
56'
 
Нжи Клинтон Муа
77'
1:1
Рыков Владимир

Предыдущие игры

Локомотив Москва Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Ростов 1:3 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:0 Ахмат Зенит 0:0 Локомотив Москва Локомотив Москва 3:1 Чайка
Волеренга 0:2 Локомотив Москва Ростов 3:3 Локомотив Москва Спартак Москва 1:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:1 Партизан Локомотив Москва 1:1 Чонбук Хендай Моторс Осиек 2:0 Локомотив Москва ФКСБ 3:3 Локомотив Москва Атлетико М 2:0 Локомотив Москва Арсенал Тула 4:0 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:2 Динамо Москва Локомотив Москва 0:2 Байер Л Тамбов 2:3 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:1 Краснодар Локомотив Москва 1:2 Ювентус Уфа 1:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 0:3 Спартак Москва
Динамо Москва Последние 20 матчей: +12 =4 -4
Ахмат 2:3 Динамо Москва Динамо Москва 1:0 Тамбов Динамо Москва 0:2 Спартак Москва Динамо Москва 4:0 Динамо Минск
Динамо Москва 1:1 Минск Динамо Москва 1:3 Сочи Динамо Москва 5:0 Спартак Юрмала Динамо Москва 1:1 Кайрат Динамо Москва 1:0 Металлург Бекабад Динамо Москва 2:1 Вентспилс Динамо Москва 2:0 Слован Либерец Динамо Москва 3:1 Младост Лучани Динамо Москва 0:2 Лехия Гданьск Динамо Москва 5:1 Заглембе Любин Зенит 3:0 Динамо Москва Локомотив Москва 1:2 Динамо Москва Динамо Москва 2:1 Ростов Сочи 1:1 Динамо Москва Рубин 0:1 Динамо Москва Динамо Москва 1:1 Ахмат

Последние игры между собой

Локомотив Москва: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 6
Динамо Москва: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 9
Локомотив Москва 1:2 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 1:2 Локомотив Москва Премьер-лига Динамо Москва 0:1 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 1:1 Динамо Москва Премьер-лига
Динамо Москва 0:4 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 3:0 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 2:2 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 1:1 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 2:2 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 4:2 Динамо Москва Премьер-лига Локомотив Москва 1:0 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 1:3 Локомотив Москва Премьер-лига Динамо Москва 1:0 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 2:3 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 2:2 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 0:2 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 4:1 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 3:2 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 3:0 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 3:2 Динамо Москва Премьер-лига
  • После матча
  • Спасибо, что смотрели футбол вместе с нами!
  • Второй тайм
  • Свисток
    Финальный свисток! Ничья - 1:1!
  • 83'
    Куликов пробил по воротам после идеальной передачи справа, мяч прошёл мимо цели. 
  • Гол в свои ворота
    76'
    АВТОГОЛ! 1:1! Сравнял "Локомотив" счёт в матче, но сделал это благодаря досадной срезке Рыкова в свои ворота. Дорофеев выполнял передачу, Владимир неудачно оказался на пути мяча. 
  • 70'
    Паршивлюк пробил по воротам после скидки с фланга, мяч пролетел мимо цели. Есть от чего поставить руки в боки. 
Футбольный тест из 100 вопросов
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  • 65'
    Про оборону команды просто забыли, "Локомотив" провёл две неплохие вылазки через правый край и центр, а "Динамо" ответило прорывом через центр. До ударов по воротам не дошло, но смотрелось круто.
  • Замена
    56'
    Кстати, "Динамо" не будет играть в меньшинстве! Вместо Нжи вышел Данилин, вот такой у нас челлендж. 
  • Красная карточка
    55'
    Страсти вышли из-под контроля. Нжи завёлся после того, как арбитр не дал фол на нём, а после сам решил грубо срубить оппонента. Это прямая красная карточка! Едва до потасовки не дошло на поле...
  • Описание гола
    50'
    ГОЛ! Панченко! 0:1! "Динамо" повело! Юсупов сделал передачу на линию штрафной, откуда Панченко пробил по воротам Медведева. Последний не успел войти в игру, парировать выстрел не смог - ему не хватило прыгучести. 
  • Второй тайм начался
    46'
    Начался второй тайм. 
Прогнозы на спорт - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Отправляемся на перерыв. С соблюдением строгих правил социального дистанцирования.
  • 42'
    Снова Скопинцев сделал две навесные подачи в штрафную, где активно работает Магкеев. Даже и не скажешь, что такой товарищеский матч у нас, вполне себе. Отдача есть, а это основной показатель.
  • 40'
    Я знаю, что рано говорить о том, что и как изменилось в "Локомотиве", но одно бросается точно - желание играть. Связано ли это с тем, что хотят показать перед новым тренером, либо изголодались по футболу - вопрос другой, мы о команде говорим больше. 
  • 35'
    Какие скорости-то пошли! Теперь уже через диагональ мяч доставили Скопинцеву, который немного завозился и не успел ни прострелить, ни сделать навес - накрыли вовремя.
  • Не забитый пенальти
    32'
    Алексей Миранчук пробил мимо цели, Шунин отделался лёгким испугом. 
  • Пенальти!
    30'
    Рыбус совершил фланговый проход, выполнил передачу, мяч попал в руку игроку "Динамо". Это пенальти!
  • 26'
    Приятно отмечать то, что у игроков какой-то азарт появился. Уже "Локомотив" стал проявлять больше инициативы, появилось движения больше, осторожность есть, но она не доминанта.
  • 25'
    Школик и Скопинцев проявили неплохое взаимопонимание после того, как последний классно прошёл вдоль фланга. Защита "железнодорожников" сбоев не даёт. 
  • 20'
    В составе "Локомотива" пока самый активный  Магкеев, парень не только в защите отрабатывает классно, но и пробует разгонять атаки. У "Динамо"  хочется выделить Скопинцева - если не по качеству, то по желанию - точно.
  • 18'
    Кстати, ранее московское "Динамо" прокомментировало ситуацию, связанную с отсутствием Морозова, Игбуна и Комличенко. Хорошо, что не коронавирус, хотя другие проблемы никто не отменял. 
  • 15'
    Самое интересное событие последних минут - сольные действия Алексея Миранчука, освободившегося от опекуна и подрезавшего мяч в сторону ворот Шунина. Антон был на месте, подрезка была больше пижонского характера. Кстати, ассистировал Миранчуку Мариу.
  • 10'
    Решили почувствовать мяч уже игроки "Локомотива", не стали они отмечаться активными действиями, а играли в квадрат на своей половине поля. Никаких скоростей нет, боязнь получения травм просто запредельная. 
  • 5'
    Футболисты "Динамо" контролируют мяч, пробуют неплохо комбинировать, "железнодорожники" пока немного в тени на фоне гостей. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался.
  • До матча
  • Добрый день, уважаемые поклонники "Локомотива" и "Динамо". Мы проведём трансляцию основных событий товарищеского матча между этими командами. 
     
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