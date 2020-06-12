Эсбьерг
4:2
Конец матча
Стадион: Блю-Уотер Арена Зрители: 400
Раннерс
1:0
8' ГолДауда Мохаммед
2:0
17' ГолЯковенко Юрий
25' Желтая карточкаЛунги Якоб
3:0
27' ГолБрорссон Франц
3:1
42' ГолEmil Riis Jakobsen
3:2
45' ГолVito Hammershoej-Mistrati
88' Желтая карточкаOliver Bundgaard Kristensen
4:2
90' ГолКауко Йони
90' Желтая карточкаКаллесеэ Миккель
25
Бринч
Йеппе
20
Soeren
Reese
17
Конбой
Кевин
38
Лунги
Якоб
12
Кужава
Рафал
- Основной состав
- Вратарь
-
25 Бринч ЙеппеЗащитник
- Защитник
-
20 Soeren ReeseЗащитник
-
17 Конбой КевинЗащитник
- Полузащитник
-
38 Лунги ЯкобПолузащитник
-
12 Кужава РафалПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
77 Эрцег АнтеПолузащитник
-
50 Mads LarsenПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Соири ПюрюПолузащитник
-
Главный тренер: Троэлс Бек
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Греве МатиасПолузащитник
-
45 Эгхо МарвинНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Jonas DakirВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
28 Simon Graves
-
Главный тренер: Томас Томасберг
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
8'
1:0
17'
2:0
25'
27'
3:0
42'
45'
90'
4:2
90'
Статистика матча
-
4 Голы 2
-
9 Удары по воротам 4
-
3 Удары в створ 5
-
7 Угловые 4
-
4 Офсайды 0
-
13 Нарушения правил 11
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 4
-
38 Владение мячом, % 62
Владение мячом
Предыдущие игры
Эсбьерг Последние 20 матчей: +3 =5 -12Оденсе 3:1 Эсбьерг Эсбьерг 1:1 Ольборг Эсбьерг 1:1 Фредерисия Хобро 1:1 Эсбьерг
Эсбьерг 1:4 Орхус Эсбьерг 1:2 Нордшелланн Люнгбю 2:0 Эсбьерг Эсбьерг 1:0 Копенгаген Словацко 2:0 Эсбьерг Оренбург 1:0 Эсбьерг Фредерисия 2:2 Эсбьерг Митьюлланд 4:1 Эсбьерг Эсбьерг 3:4 Колдинг Раннерс 3:0 Эсбьерг Сённерйюск 2:1 Эсбьерг Эсбьерг 1:2 Орхус Силькеборг 1:2 Эсбьерг Брондбю 2:1 Эсбьерг АБ 1:2 Эсбьерг Эсбьерг 1:1 Хорсенс
Раннерс Последние 20 матчей: +7 =6 -7Копенгаген 2:1 Раннерс Раннерс 0:1 Хобро Орхус 1:1 Раннерс Раннерс 2:1 Веннсюссель
Раннерс 2:1 Веннсюссель Раннерс 0:2 Митьюлланд Раннерс 1:2 Сённерйюск Хорсенс 1:2 Раннерс Раннерс 0:0 Оденсе Крылья Советов 2:2 Раннерс Раннерс 1:3 Чертаново Шкендия 3:3 Раннерс Раннерс 2:0 Вайле Раннерс 4:3 Веннсюссель Фредерисия 2:2 Раннерс Раннерс 3:0 Эсбьерг Силькеборг 2:1 Раннерс Раннерс 3:0 Сённерйюск Нордшелланн 3:0 Раннерс Раннерс 3:3 Ольборг
Последние игры между собой
Эсбьерг: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 8
Раннерс: победы: 8, ничьи: 7, поражения: 5
Эсбьерг 3:3 Раннерс Суперлига Дании Раннерс 0:0 Эсбьерг Суперлига Дании Эсбьерг 0:0 Раннерс Суперлига Дании Раннерс 0:2 Эсбьерг Суперлига Дании Эсбьерг 1:1 Раннерс Суперлига Дании Раннерс 3:1 Эсбьерг Суперлига Дании Эсбьерг 1:0 Раннерс Суперлига Дании Эсбьерг 0:2 Раннерс Суперлига Дании Эсбьерг 0:0 Раннерс Суперлига Дании Раннерс 3:2 Эсбьерг Суперлига Дании Эсбьерг 0:1 Раннерс Суперлига Дании Эсбьерг 2:2 Раннерс Суперлига Дании Раннерс 1:0 Эсбьерг Суперлига Дании Раннерс 3:2 Эсбьерг Суперлига Дании Раннерс 0:1 Эсбьерг Кубок Эсбьерг 4:0 Раннерс Суперлига Дании