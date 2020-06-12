  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Дания: Суперлига Дании. Понижение: Группа 2
Эсбьерг
4:2
Конец матча

Стадион: Зрители: 400
Раннерс
0'
1:0
8' Гол
Дауда Мохаммед
2:0
17' Гол
Яковенко Юрий
25' Желтая карточка
Лунги Якоб
3:0
27' Гол
Брорссон Франц
3:1
42' Гол
Emil Riis Jakobsen
3:2
45' Гол
Vito Hammershoej-Mistrati
88' Желтая карточка
Oliver Bundgaard Kristensen
4:2
90' Гол
Кауко Йони
90' Желтая карточка
Каллесеэ Миккель
90'+7
1
Манноне
Вито
25
Бринч
Йеппе
14
Брорссон
Франц
20
Soeren
Reese
17
Конбой
Кевин
6
Парунашвили
Лаша
38
Лунги
Якоб
12
Кужава
Рафал
7
Кауко
Йони
10
Дауда
Мохаммед
23
Яковенко
Юрий
1
Карлгрен
Патрик
4
Томсен
Джонни
8
Писингер
Симон
5
Matti
Lund
Nielsen
II
15
Bjoern
Kopplin
21
Tosin
Kehinde
6
Рёмер
Андре
20
Vito
Hammershoej-Mistrati
22
Греве
Матиас
45
Эгхо
Марвин
9
Emil
Riis
Jakobsen
Эсбьерг
4-1-2-1-2
Раннерс
4-4-2

Ход матча

8'
Дауда Мохаммед
(Манноне Вито)
1:0
17'
Яковенко Юрий
(Конбой Кевин)
2:0
25'
Лунги Якоб
 
27'
Брорссон Франц
(Soeren Reese)
3:0
30'
 
Simon Graves
Tosin Kehinde
30'
 
Лауэнборг Фредерик
Греве Матиас
42'
3:1
Emil Riis Jakobsen
45'
3:2
Vito Hammershoej-Mistrati
(Эгхо Марвин)
71'
Mads Larsen
Яковенко Юрий
 
71'
Эрцег Анте
Парунашвили Лаша
 
77'
 
Каллесеэ Миккель
Томсен Джонни
81'
 
Oliver Bundgaard Kristensen
Лауэнборг Фредерик
86'
Халсти Маркус
Дауда Мохаммед
 
88'
 
Oliver Bundgaard Kristensen
90'
Кауко Йони
(Кужава Рафал)
4:2
90'
 
Каллесеэ Миккель

Статистика матча

  • 4 Голы 2
  • 9 Удары по воротам 4
  • 3 Удары в створ 5
  • 7 Угловые 4
  • 4 Офсайды 0
  • 13 Нарушения правил 11
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 4
  • 38 Владение мячом, % 62

Владение мячом

Предыдущие игры

Эсбьерг Последние 20 матчей: +3 =5 -12
Оденсе 3:1 Эсбьерг Эсбьерг 1:1 Ольборг Эсбьерг 1:1 Фредерисия Хобро 1:1 Эсбьерг
Эсбьерг 1:4 Орхус Эсбьерг 1:2 Нордшелланн Люнгбю 2:0 Эсбьерг Эсбьерг 1:0 Копенгаген Словацко 2:0 Эсбьерг Оренбург 1:0 Эсбьерг Фредерисия 2:2 Эсбьерг Митьюлланд 4:1 Эсбьерг Эсбьерг 3:4 Колдинг Раннерс 3:0 Эсбьерг Сённерйюск 2:1 Эсбьерг Эсбьерг 1:2 Орхус Силькеборг 1:2 Эсбьерг Брондбю 2:1 Эсбьерг АБ 1:2 Эсбьерг Эсбьерг 1:1 Хорсенс
Раннерс Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Копенгаген 2:1 Раннерс Раннерс 0:1 Хобро Орхус 1:1 Раннерс Раннерс 2:1 Веннсюссель
Раннерс 2:1 Веннсюссель Раннерс 0:2 Митьюлланд Раннерс 1:2 Сённерйюск Хорсенс 1:2 Раннерс Раннерс 0:0 Оденсе Крылья Советов 2:2 Раннерс Раннерс 1:3 Чертаново Шкендия 3:3 Раннерс Раннерс 2:0 Вайле Раннерс 4:3 Веннсюссель Фредерисия 2:2 Раннерс Раннерс 3:0 Эсбьерг Силькеборг 2:1 Раннерс Раннерс 3:0 Сённерйюск Нордшелланн 3:0 Раннерс Раннерс 3:3 Ольборг

Последние игры между собой

Эсбьерг: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 8
Раннерс: победы: 8, ничьи: 7, поражения: 5
Раннерс 3:0 Эсбьерг Суперлига Дании Эсбьерг 0:3 Раннерс Суперлига Дании Эсбьерг 2:2 Раннерс Товарищеские матчи Раннерс 0:2 Эсбьерг Суперлига Дании
Эсбьерг 3:3 Раннерс Суперлига Дании Раннерс 0:0 Эсбьерг Суперлига Дании Эсбьерг 0:0 Раннерс Суперлига Дании Раннерс 0:2 Эсбьерг Суперлига Дании Эсбьерг 1:1 Раннерс Суперлига Дании Раннерс 3:1 Эсбьерг Суперлига Дании Эсбьерг 1:0 Раннерс Суперлига Дании Эсбьерг 0:2 Раннерс Суперлига Дании Эсбьерг 0:0 Раннерс Суперлига Дании Раннерс 3:2 Эсбьерг Суперлига Дании Эсбьерг 0:1 Раннерс Суперлига Дании Эсбьерг 2:2 Раннерс Суперлига Дании Раннерс 1:0 Эсбьерг Суперлига Дании Раннерс 3:2 Эсбьерг Суперлига Дании Раннерс 0:1 Эсбьерг Кубок Эсбьерг 4:0 Раннерс Суперлига Дании
Прогнозы на спорт - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Blue Water Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Шарф от сайта
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный



 