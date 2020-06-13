0:1
13' ГолБрок-Мадсен Николай
1:1
19' ГолImed Louati1
17
Бабаян
Эдгар
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Бабаян ЭдгарПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
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Главный тренер: Петер Соренсен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
-
11 Peter NymannЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
14 Геммер ЙонасПолузащитник
-
17 Oliver DrostНападающий
-
29 Кьяер ЙеппеНападающий
-
21 Джеймс Гомес
-
-
-
Главный тренер: Бо Энриксен
Ход матча
13'
19'
1:1
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
2 Удары по воротам 3
-
4 Удары в створ 3
-
3 Угловые 2
-
1 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
49 Владение мячом, % 51
Владение мячом
Предыдущие игры
Хобро Последние 20 матчей: +3 =10 -7Хобро 2:2 Люнгбю Раннерс 0:1 Хобро Хобро 1:1 Виборг Хобро 1:1 Эсбьерг
Орхус 0:0 Хобро Хобро 0:2 Митьюлланд Сённерйюск 3:1 Хобро Хобро 0:0 Скиве Хобро 2:0 Фредерисия Стрёмсгодсет 5:2 Хобро Хобро 4:2 Хорсенс Брондбю 1:1 Хобро Хобро 0:0 Хорсенс Ольборг 1:1 Хобро Копенгаген 2:1 Хобро Хобро 2:2 Нордшелланн Оденсе 2:1 Хобро Хобро 1:1 Силькеборг Хорсенс 1:0 Хобро Хобро 0:2 Ольборг
Хорсенс Последние 20 матчей: +9 =2 -9Сённерйюск 2:1 Хорсенс Хорсенс 3:2 Брондбю Митьюлланд 0:1 Хорсенс Копенгаген 0:1 Хорсенс
Хорсенс 1:1 Силькеборг Хорсенс 1:2 Раннерс Хорсенс 1:2 Орхус Нордшелланн 6:0 Хорсенс Оденсе 3:0 Хорсенс Хорсенс 1:2 Кристиансунд Бранн 1:0 Хорсенс Хобро 4:2 Хорсенс Хорсенс 3:1 Орхус Фремад Сённерйюск 1:1 Хорсенс Хорсенс 2:1 Сённерйюск Хобро 0:0 Хорсенс Хорсенс 2:1 Оденсе Ольборг 4:0 Хорсенс Хорсенс 2:1 Силькеборг Фремад Амагер 0:3 Хорсенс
Последние игры между собой
Хобро: победы: 4, ничьи: 7, поражения: 2
Хорсенс: победы: 2, ничьи: 7, поражения: 4
Хобро 0:0 Хорсенс Суперлига Дании Хорсенс 2:2 Хобро Суперлига Дании Хобро 1:1 Хорсенс Суперлига Дании Хорсенс 2:2 Хобро Суперлига Дании Хобро 2:2 Хорсенс Товарищеские матчи Хорсенс 0:1 Хобро Товарищеские матчи Хобро 2:0 Хорсенс Первый дивизион Хорсенс 2:0 Хобро Первый дивизион Хорсенс 2:5 Хобро Первый дивизион