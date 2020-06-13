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  3. Дания: Суперлига Дании. Понижение: Группа 2
Хобро
1:1
Конец матча

Стадион: Зрители: 280
Хорсенс
0'
0:1
13' Гол
Брок-Мадсен Николай
1:1
19' Гол
Imed Louati1
90'+4
1
Jesper
Rask
3
Jesper
Boege
2
Якобсен
Симон
24
Rasmus
Minor
Petersen
27
Mathias
Haarup
12
Дамборг
Йонас
9
Imed
Louati1
14
Педерсен
Миккель
18
Christian
Cappis
17
Бабаян
Эдгар
10
Киркеволд
Пол
1
Делач
Матей
11
Peter
Nymann
4
Malte
Kiilerich
Hansen
33
Alexander
Ludwig
II
5
Ламб
Микаэл
18
Louka
Andreasen
8
Bjarke
Jacobsen
10
Ханссон
Халлюр
19
Jonas
Thorsen
7
Peter
Therkildsen
44
Брок-Мадсен
Николай
Хобро
4-1-4-1
Хорсенс
4-4-2

Ход матча

13'
0:1
Брок-Мадсен Николай
(Jonas Thorsen)
19'
Imed Louati1
(Бабаян Эдгар)
1:1
46'
Don Deedson Louicius
Дамборг Йонас
 
59'
 
Кьяер Йеппе
Louka Andreasen
59'
 
Oliver Drost
Peter Therkildsen
76'
 
Машович Эрхан
Брок-Мадсен Николай
77'
Jacob Tjoernelund
Mathias Haarup
 
86'
Mathies Skjellerup
Киркеволд Пол
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 4
  • 7 Удары в створ 3
  • 6 Угловые 3
  • 2 Офсайды 0
  • 10 Нарушения правил 12
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 56 Владение мячом, % 44

Владение мячом

Предыдущие игры

Хобро Последние 20 матчей: +3 =10 -7
Хобро 2:2 Люнгбю Раннерс 0:1 Хобро Хобро 1:1 Виборг Хобро 1:1 Эсбьерг
Орхус 0:0 Хобро Хобро 0:2 Митьюлланд Сённерйюск 3:1 Хобро Хобро 0:0 Скиве Хобро 2:0 Фредерисия Стрёмсгодсет 5:2 Хобро Хобро 4:2 Хорсенс Брондбю 1:1 Хобро Хобро 0:0 Хорсенс Ольборг 1:1 Хобро Копенгаген 2:1 Хобро Хобро 2:2 Нордшелланн Оденсе 2:1 Хобро Хобро 1:1 Силькеборг Хорсенс 1:0 Хобро Хобро 0:2 Ольборг
Хорсенс Последние 20 матчей: +9 =2 -9
Сённерйюск 2:1 Хорсенс Хорсенс 3:2 Брондбю Митьюлланд 0:1 Хорсенс Копенгаген 0:1 Хорсенс
Хорсенс 1:1 Силькеборг Хорсенс 1:2 Раннерс Хорсенс 1:2 Орхус Нордшелланн 6:0 Хорсенс Оденсе 3:0 Хорсенс Хорсенс 1:2 Кристиансунд Бранн 1:0 Хорсенс Хобро 4:2 Хорсенс Хорсенс 3:1 Орхус Фремад Сённерйюск 1:1 Хорсенс Хорсенс 2:1 Сённерйюск Хобро 0:0 Хорсенс Хорсенс 2:1 Оденсе Ольборг 4:0 Хорсенс Хорсенс 2:1 Силькеборг Фремад Амагер 0:3 Хорсенс

Последние игры между собой

Хобро: победы: 4, ничьи: 7, поражения: 2
Хорсенс: победы: 2, ничьи: 7, поражения: 4
Хобро 4:2 Хорсенс Товарищеские матчи Хобро 0:0 Хорсенс Суперлига Дании Хорсенс 1:0 Хобро Суперлига Дании Хорсенс 1:1 Хобро Товарищеские матчи
Хобро 0:0 Хорсенс Суперлига Дании Хорсенс 2:2 Хобро Суперлига Дании Хобро 1:1 Хорсенс Суперлига Дании Хорсенс 2:2 Хобро Суперлига Дании Хобро 2:2 Хорсенс Товарищеские матчи Хорсенс 0:1 Хобро Товарищеские матчи Хобро 2:0 Хорсенс Первый дивизион Хорсенс 2:0 Хобро Первый дивизион Хорсенс 2:5 Хобро Первый дивизион
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