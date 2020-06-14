Ольборг
0:2
Второй тайм: 49'
Стадион: Aalborg Portland Park
Митьюлланд
0:1
28' ГолСвятченко Эрик
31' Желтая карточкаВан Веерт Том
0:2
40' ГолАндерссон Йоэль
17
Куск
Каспер
38
Frank
Onyeka
11
Мабиль
Авер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Куск КасперНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Jacob Friis
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
38 Frank OnyekaПолузащитник
-
11 Мабиль АверПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Вибе ЛассеПолузащитник
- Полузащитник
-
89 Шварц РонниНападающий
-
49 Aral Simsir
-
Главный тренер: Brian Priske
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
28'
0:1
31'
40'
0:2
Статистика матча
-
0 Голы 2
-
0 Удары по воротам 4
-
1 Удары в створ 6
-
0 Угловые 7
-
0 Офсайды 1
-
10 Нарушения правил 8
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
41 Владение мячом, % 59
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Андерсен Лукас
|10 (3)
|0.3
|2.
|Ван Веерт Том
|7
|0.21
|3.
|Кауфманн Миккель
|7
|0.21
|4.
|Куск Каспер
|5 (1)
|0.15
|5.
|Ольсен Патрик
|5
|0.15
|6.
|Kristoffer Pallesen
|2
|0.06
|7.
|Frederik Boersting
|2
|0.06
|8.
|Фоссум Ивер
|1
|0.03
|9.
|Окоре Жорес
|1
|0.03
|10.
|Magnus Christensen III
|1
|0.03
|11.
|Soeren Tengstedt
|1
|0.03
|12.
|Абильдгор Оливер
|1
|0.03
|13.
|Альманн Якоб
|0
|0
|14.
|Кристенсен Патрик
|0
|0
|15.
|Ринне Якоб
|0
|0
|16.
|Oliver Klitten
|0
|0
|17.
|Mathias Ross Jensen
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Evander Ferreira
|7 (3)
|0.21
|2.
|Мабиль Авер
|7
|0.21
|3.
|Каба Сори
|5 (1)
|0.15
|4.
|Святченко Эрик
|4
|0.12
|5.
|Андерсон Микаэль
|4
|0.12
|6.
|Frank Onyeka
|4
|0.12
|7.
|Дрейер Андерс
|2
|0.06
|8.
|Хансен Эмилиано
|2
|0.06
|9.
|Шольц Александр
|1
|0.03
|10.
|Андерссон Йоэль
|1
|0.03
|11.
|Paulo Victor IV1
|1
|0.03
|12.
|Николаесен Расмус
|1
|0.03
|13.
|Jens-Lys Michel Cajuste
|1
|0.03
|14.
|Викхейм Густав
|0
|0
|15.
|Junior Brumado
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Magnus Christensen III
|8
|0
|2.
|Альманн Якоб
|5
|0
|3.
|Андерсен Лукас
|5
|0
|4.
|Ван Веерт Том
|5
|0
|5.
|Куск Каспер
|4
|0
|6.
|Окоре Жорес
|4
|0
|7.
|Ольсен Патрик
|4
|0
|8.
|Mathias Ross Jensen
|4
|0
|9.
|Frederik Boersting
|3
|0
|10.
|Ринне Якоб
|2
|0
|11.
|Kristoffer Pallesen
|1
|0
|12.
|Теландер Расмус
|1
|0
|13.
|Фоссум Ивер
|1
|0
|14.
|Педерсен Каспер
|1
|0
|15.
|Robert Kakeeto
|1
|0
|16.
|Oliver Klitten
|1
|0
|17.
|Кауфманн Миккель
|1
|0
|18.
|Абильдгор Оливер
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Frank Onyeka
|9
|0
|2.
|Святченко Эрик
|4
|1
|3.
|Evander Ferreira
|4
|1
|4.
|Каба Сори
|5
|0
|5.
|Мабиль Авер
|3
|1
|6.
|Ayo Simon Okusun
|4
|0
|7.
|Андерсон Микаэль
|4
|0
|8.
|Junior Brumado
|4
|0
|9.
|Jens-Lys Michel Cajuste
|3
|0
|10.
|Хансен Йеспер
|2
|0
|11.
|Андерссон Йоэль
|2
|0
|12.
|Николаесен Расмус
|2
|0
|13.
|Шварц Ронни
|1
|0
|14.
|Вибе Лассе
|1
|0
|15.
|Шольц Александр
|1
|0
|16.
|Хансен Эмилиано
|1
|0
|17.
|Джеймс Маньрекар
|1
|0
|18.
|Nicolas Madsen
|1
|0
|19.
|Paulo Victor IV1
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ольборг
|12.5% (5)
|15% (6)
|15% (6)
|22.5% (9)
|15% (6)
|20% (8)
|Митьюлланд
|5.26% (2)
|21.05% (8)
|23.68% (9)
|21.05% (8)
|21.05% (8)
|7.89% (3)
Предыдущие игры
Ольборг Последние 20 матчей: +11 =4 -5Ольборг 3:2 Орхус Ольборг 2:3 Орхус Эсбьерг 1:1 Ольборг Оденсе 3:4 Ольборг
Ольборг 0:3 Митьюлланд Ольборг 0:3 Митьюлланд Ольборг 3:0 Люнгбю Ольборг 2:0 Копенгаген Копенгаген 3:2 Ольборг Ольборг 3:2 Брондбю Силькеборг 0:2 Ольборг Веннсюссель 0:3 Ольборг Ольборг 1:1 Фрайбург-2 Гётеборг 2:3 Ольборг Орхус 0:2 Ольборг Ольборг 1:3 Нордшелланн Оденсе 0:0 Ольборг Ольборг 1:1 Хобро Кёге 0:3 Ольборг Ольборг 4:0 Хорсенс
Митьюлланд Последние 20 матчей: +16 =0 -4Нордшелланн 0:1 Митьюлланд Митьюлланд 0:1 Хорсенс Ольборг 0:3 Митьюлланд Ольборг 0:3 Митьюлланд
Раннерс 0:2 Митьюлланд Митьюлланд 3:0 Сённерйюск Хобро 0:2 Митьюлланд Митьюлланд 2:0 Люнгбю Митьюлланд 6:0 Цзянсу Сунин Митьюлланд 2:0 Шаньдун Лунэн Митьюлланд 0:1 Фредерисия Хаммарбю 0:4 Митьюлланд Силькеборг 3:2 Митьюлланд Митьюлланд 4:1 Эсбьерг Митьюлланд 1:3 Орхус Брондбю 1:2 Митьюлланд Митьюлланд 2:1 Силькеборг Оденсе 1:2 Митьюлланд Митьюлланд 4:1 Копенгаген Ольборг 0:1 Митьюлланд
Последние игры между собой
Ольборг: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 14
Митьюлланд: победы: 14, ничьи: 4, поражения: 2
Митьюлланд 2:1 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 2:1 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 3:0 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 3:3 Митьюлланд Суперлига Дании Ольборг 0:1 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 4:1 Ольборг Суперлига Дании Митьюлланд 1:0 Ольборг Товарищеские матчи Ольборг 2:3 Митьюлланд Кубок Ольборг 1:1 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 2:0 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 0:0 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 1:1 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 0:2 Митьюлланд Суперлига Дании Ольборг 1:2 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 2:0 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 2:0 Митьюлланд Суперлига Дании
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Митьюлланд
|2:0
|27
|22
|2
|3
|44 - 14
|68
|2.
|Копенгаген
|26
|18
|2
|6
|47 - 29
|56
|3.
|Орхус
|26
|14
|5
|7
|42 - 28
|47
|4.
|Брондбю
|26
|13
|3
|10
|47 - 37
|42
|5.
|Нордшелланн
|26
|12
|5
|9
|48 - 35
|41
|6.
|Ольборг
|0:2
|27
|11
|5
|11
|44 - 35
|38
Понижение. Группа 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Раннерс
|27
|10
|5
|12
|41 - 39
|35
|2.
|Хорсенс
|27
|10
|5
|12
|26 - 45
|35
|3.
|Хобро
|27
|3
|15
|9
|26 - 36
|24
|4.
|Эсбьерг
|27
|5
|6
|16
|26 - 46
|21
Понижение. Группа 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Оденсе
|26
|9
|6
|11
|34 - 30
|33
|2.
|Люнгбю
|26
|9
|5
|12
|31 - 45
|32
|3.
|Сённерйюск
|26
|6
|9
|11
|31 - 44
|27
|4.
|Силькеборг
|26
|3
|7
|16
|31 - 55
|16