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  3. Дания
Ольборг
0:2
Второй тайм: 49'

Стадион:
Митьюлланд
0'
0:1
28' Гол
Святченко Эрик
31' Желтая карточка
Ван Веерт Том
0:2
40' Гол
Андерссон Йоэль
49'
1
Ринне
Якоб
6
Kristoffer
Pallesen
5
Окоре
Жорес
24
Mathias
Ross
Jensen
3
Альманн
Якоб
8
Фоссум
Ивер
16
Magnus
Christensen
III
21
Ольсен
Патрик
9
Ван
Веерт
Том
17
Куск
Каспер
20
Oliver
Klitten
1
Хансен
Йеспер
6
Андерссон
Йоэль
28
Святченко
Эрик
14
Шольц
Александр
29
Paulo
Victor
IV1
40
Jens-Lys
Michel
Cajuste
38
Frank
Onyeka
11
Мабиль
Авер
36
Дрейер
Андерс
34
Андерсон
Микаэль
9
Каба
Сори
Ольборг
4-3-3
Митьюлланд
4-2-3-1

Ход матча

16'
 
Андерсен Миккель
Хансен Йеспер
28'
0:1
Святченко Эрик
(Дрейер Андерс)
31'
Ван Веерт Том
 
40'
0:2
Андерссон Йоэль

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 0 Удары по воротам 4
  • 1 Удары в створ 6
  • 0 Угловые 7
  • 0 Офсайды 1
  • 10 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 41 Владение мячом, % 59

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Ольборг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Андерсен Лукас 10 (3) 0.3
2. Ван Веерт Том 7 0.21
3. Кауфманн Миккель 7 0.21
4. Куск Каспер 5 (1) 0.15
5. Ольсен Патрик 5 0.15
6. Kristoffer Pallesen 2 0.06
7. Frederik Boersting 2 0.06
8. Фоссум Ивер 1 0.03
9. Окоре Жорес 1 0.03
10. Magnus Christensen III 1 0.03
11. Soeren Tengstedt 1 0.03
12. Абильдгор Оливер 1 0.03
13. Альманн Якоб 0 0
14. Кристенсен Патрик 0 0
15. Ринне Якоб 0 0
16. Oliver Klitten 0 0
17. Mathias Ross Jensen 0 0
Митьюлланд
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Evander Ferreira 7 (3) 0.21
2. Мабиль Авер 7 0.21
3. Каба Сори 5 (1) 0.15
4. Святченко Эрик 4 0.12
5. Андерсон Микаэль 4 0.12
6. Frank Onyeka 4 0.12
7. Дрейер Андерс 2 0.06
8. Хансен Эмилиано 2 0.06
9. Шольц Александр 1 0.03
10. Андерссон Йоэль 1 0.03
11. Paulo Victor IV1 1 0.03
12. Николаесен Расмус 1 0.03
13. Jens-Lys Michel Cajuste 1 0.03
14. Викхейм Густав 0 0
15. Junior Brumado 0 0

Карточки

Ольборг
# Игрок      
1. Magnus Christensen III 8 0
2. Альманн Якоб 5 0
3. Андерсен Лукас 5 0
4. Ван Веерт Том 5 0
5. Куск Каспер 4 0
6. Окоре Жорес 4 0
7. Ольсен Патрик 4 0
8. Mathias Ross Jensen 4 0
9. Frederik Boersting 3 0
10. Ринне Якоб 2 0
11. Kristoffer Pallesen 1 0
12. Теландер Расмус 1 0
13. Фоссум Ивер 1 0
14. Педерсен Каспер 1 0
15. Robert Kakeeto 1 0
16. Oliver Klitten 1 0
17. Кауфманн Миккель 1 0
18. Абильдгор Оливер 1 0
Митьюлланд
# Игрок      
1. Frank Onyeka 9 0
2. Святченко Эрик 4 1
3. Evander Ferreira 4 1
4. Каба Сори 5 0
5. Мабиль Авер 3 1
6. Ayo Simon Okusun 4 0
7. Андерсон Микаэль 4 0
8. Junior Brumado 4 0
9. Jens-Lys Michel Cajuste 3 0
10. Хансен Йеспер 2 0
11. Андерссон Йоэль 2 0
12. Николаесен Расмус 2 0
13. Шварц Ронни 1 0
14. Вибе Лассе 1 0
15. Шольц Александр 1 0
16. Хансен Эмилиано 1 0
17. Джеймс Маньрекар 1 0
18. Nicolas Madsen 1 0
19. Paulo Victor IV1 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ольборг 12.5% (5) 15% (6) 15% (6) 22.5% (9) 15% (6) 20% (8)
 Митьюлланд 5.26% (2) 21.05% (8) 23.68% (9) 21.05% (8) 21.05% (8) 7.89% (3)

Предыдущие игры

Ольборг Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Ольборг 3:2 Орхус Ольборг 2:3 Орхус Эсбьерг 1:1 Ольборг Оденсе 3:4 Ольборг
Ольборг 0:3 Митьюлланд Ольборг 0:3 Митьюлланд Ольборг 3:0 Люнгбю Ольборг 2:0 Копенгаген Копенгаген 3:2 Ольборг Ольборг 3:2 Брондбю Силькеборг 0:2 Ольборг Веннсюссель 0:3 Ольборг Ольборг 1:1 Фрайбург-2 Гётеборг 2:3 Ольборг Орхус 0:2 Ольборг Ольборг 1:3 Нордшелланн Оденсе 0:0 Ольборг Ольборг 1:1 Хобро Кёге 0:3 Ольборг Ольборг 4:0 Хорсенс
Митьюлланд Последние 20 матчей: +16 =0 -4
Нордшелланн 0:1 Митьюлланд Митьюлланд 0:1 Хорсенс Ольборг 0:3 Митьюлланд Ольборг 0:3 Митьюлланд
Раннерс 0:2 Митьюлланд Митьюлланд 3:0 Сённерйюск Хобро 0:2 Митьюлланд Митьюлланд 2:0 Люнгбю Митьюлланд 6:0 Цзянсу Сунин Митьюлланд 2:0 Шаньдун Лунэн Митьюлланд 0:1 Фредерисия Хаммарбю 0:4 Митьюлланд Силькеборг 3:2 Митьюлланд Митьюлланд 4:1 Эсбьерг Митьюлланд 1:3 Орхус Брондбю 1:2 Митьюлланд Митьюлланд 2:1 Силькеборг Оденсе 1:2 Митьюлланд Митьюлланд 4:1 Копенгаген Ольборг 0:1 Митьюлланд

Последние игры между собой

Ольборг: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 14
Митьюлланд: победы: 14, ничьи: 4, поражения: 2
Ольборг 0:3 Митьюлланд Товарищеские матчи Ольборг 0:3 Митьюлланд Товарищеские матчи Ольборг 0:1 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 1:0 Ольборг Суперлига Дании
Митьюлланд 2:1 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 2:1 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 3:0 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 3:3 Митьюлланд Суперлига Дании Ольборг 0:1 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 4:1 Ольборг Суперлига Дании Митьюлланд 1:0 Ольборг Товарищеские матчи Ольборг 2:3 Митьюлланд Кубок Ольборг 1:1 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 2:0 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 0:0 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 1:1 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 0:2 Митьюлланд Суперлига Дании Ольборг 1:2 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 2:0 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 2:0 Митьюлланд Суперлига Дании

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Митьюлланд 2:0 27 22 2 3 44 - 14 68
2. Копенгаген 26 18 2 6 47 - 29 56
3. Орхус 26 14 5 7 42 - 28 47
4. Брондбю 26 13 3 10 47 - 37 42
5. Нордшелланн 26 12 5 9 48 - 35 41
6. Ольборг 0:2 27 11 5 11 44 - 35 38

Понижение. Группа 1

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Раннерс 27 10 5 12 41 - 39 35
2. Хорсенс 27 10 5 12 26 - 45 35
3. Хобро 27 3 15 9 26 - 36 24
4. Эсбьерг 27 5 6 16 26 - 46 21

Понижение. Группа 2

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Оденсе 26 9 6 11 34 - 30 33
2. Люнгбю 26 9 5 12 31 - 45 32
3. Сённерйюск 26 6 9 11 31 - 44 27
4. Силькеборг 26 3 7 16 31 - 55 16
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