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  3. Дания
Ольборг
0:2
Конец матча

Стадион: Зрители: 224
Митьюлланд
0'
0:1
28' Гол
Святченко Эрик
31' Желтая карточка
Ван Веерт Том
0:2
40' Гол
Андерссон Йоэль
79' Желтая карточка
Альманн Якоб
82' Желтая карточка
Хенде Марк-Даль
85' Желтая карточка
Педерсен Каспер
90' Желтая карточка
Шварц Ронни
90' Желтая карточка
Robert Kakeeto
90'+5
1
Ринне
Якоб
6
Kristoffer
Pallesen
5
Окоре
Жорес
24
Mathias
Ross
Jensen
3
Альманн
Якоб
8
Фоссум
Ивер
16
Magnus
Christensen
III
21
Ольсен
Патрик
9
Ван
Веерт
Том
17
Куск
Каспер
20
Oliver
Klitten
1
Хансен
Йеспер
6
Андерссон
Йоэль
28
Святченко
Эрик
14
Шольц
Александр
29
Paulo
Victor
IV1
40
Jens-Lys
Michel
Cajuste
38
Frank
Onyeka
11
Мабиль
Авер
36
Дрейер
Андерс
34
Андерсон
Микаэль
9
Каба
Сори
Ольборг
4-3-3
Митьюлланд
4-2-3-1

Ход матча

16'
 
Андерсен Миккель
Хансен Йеспер
28'
0:1
Святченко Эрик
(Дрейер Андерс)
31'
Ван Веерт Том
 
40'
0:2
Андерссон Йоэль
61'
 
Шварц Ронни
Каба Сори
61'
 
Вибе Лассе
Мабиль Авер
66'
Soeren Tengstedt
Куск Каспер
 
66'
Lukas Klitten
Oliver Klitten
 
74'
Robert Kakeeto
Magnus Christensen III
 
79'
Альманн Якоб
 
80'
 
Хенде Марк-Даль
Paulo Victor IV1
81'
 
Спарв Тим
Frank Onyeka
82'
 
Хенде Марк-Даль
83'
Кристенсен Патрик
Альманн Якоб
 
83'
Педерсен Каспер
Mathias Ross Jensen
 
85'
Педерсен Каспер
 
90'
 
Шварц Ронни
90'
Robert Kakeeto
 

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 0 Удары по воротам 6
  • 3 Удары в створ 9
  • 1 Угловые 10
  • 1 Офсайды 2
  • 14 Нарушения правил 13
  • 4 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 40 Владение мячом, % 60

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Ольборг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Андерсен Лукас 10 (3) 0.3
2. Ван Веерт Том 7 0.21
3. Кауфманн Миккель 7 0.21
4. Куск Каспер 5 (1) 0.15
5. Ольсен Патрик 5 0.15
6. Kristoffer Pallesen 2 0.06
7. Frederik Boersting 2 0.06
8. Фоссум Ивер 1 0.03
9. Окоре Жорес 1 0.03
10. Magnus Christensen III 1 0.03
11. Soeren Tengstedt 1 0.03
12. Абильдгор Оливер 1 0.03
13. Альманн Якоб 0 0
14. Кристенсен Патрик 0 0
15. Ринне Якоб 0 0
16. Oliver Klitten 0 0
17. Mathias Ross Jensen 0 0
Митьюлланд
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Evander Ferreira 7 (3) 0.21
2. Мабиль Авер 7 0.21
3. Каба Сори 5 (1) 0.15
4. Святченко Эрик 4 0.12
5. Андерсон Микаэль 4 0.12
6. Frank Onyeka 4 0.12
7. Дрейер Андерс 2 0.06
8. Хансен Эмилиано 2 0.06
9. Шольц Александр 1 0.03
10. Андерссон Йоэль 1 0.03
11. Paulo Victor IV1 1 0.03
12. Николаесен Расмус 1 0.03
13. Jens-Lys Michel Cajuste 1 0.03
14. Викхейм Густав 0 0
15. Junior Brumado 0 0

Карточки

Ольборг
# Игрок      
1. Magnus Christensen III 8 0
2. Альманн Якоб 6 0
3. Андерсен Лукас 5 0
4. Ван Веерт Том 5 0
5. Куск Каспер 4 0
6. Окоре Жорес 4 0
7. Ольсен Патрик 4 0
8. Mathias Ross Jensen 4 0
9. Frederik Boersting 3 0
10. Ринне Якоб 2 0
11. Педерсен Каспер 2 0
12. Robert Kakeeto 2 0
13. Kristoffer Pallesen 1 0
14. Теландер Расмус 1 0
15. Фоссум Ивер 1 0
16. Oliver Klitten 1 0
17. Кауфманн Миккель 1 0
18. Абильдгор Оливер 1 0
Митьюлланд
# Игрок      
1. Frank Onyeka 9 0
2. Святченко Эрик 4 1
3. Evander Ferreira 4 1
4. Каба Сори 5 0
5. Мабиль Авер 3 1
6. Ayo Simon Okusun 4 0
7. Андерсон Микаэль 4 0
8. Junior Brumado 4 0
9. Jens-Lys Michel Cajuste 3 0
10. Шварц Ронни 2 0
11. Хансен Йеспер 2 0
12. Андерссон Йоэль 2 0
13. Николаесен Расмус 2 0
14. Вибе Лассе 1 0
15. Хенде Марк-Даль 1 0
16. Шольц Александр 1 0
17. Хансен Эмилиано 1 0
18. Джеймс Маньрекар 1 0
19. Nicolas Madsen 1 0
20. Paulo Victor IV1 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ольборг 12.5% (5) 15% (6) 15% (6) 22.5% (9) 15% (6) 20% (8)
 Митьюлланд 5% (2) 22.5% (9) 25% (10) 20% (8) 20% (8) 7.5% (3)

Предыдущие игры

Ольборг Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Ольборг 3:2 Орхус Ольборг 2:3 Орхус Эсбьерг 1:1 Ольборг Оденсе 3:4 Ольборг
Ольборг 0:3 Митьюлланд Ольборг 0:3 Митьюлланд Ольборг 3:0 Люнгбю Ольборг 2:0 Копенгаген Копенгаген 3:2 Ольборг Ольборг 3:2 Брондбю Силькеборг 0:2 Ольборг Веннсюссель 0:3 Ольборг Ольборг 1:1 Фрайбург-2 Гётеборг 2:3 Ольборг Орхус 0:2 Ольборг Ольборг 1:3 Нордшелланн Оденсе 0:0 Ольборг Ольборг 1:1 Хобро Кёге 0:3 Ольборг Ольборг 4:0 Хорсенс
Митьюлланд Последние 20 матчей: +16 =0 -4
Нордшелланн 0:1 Митьюлланд Митьюлланд 0:1 Хорсенс Ольборг 0:3 Митьюлланд Ольборг 0:3 Митьюлланд
Раннерс 0:2 Митьюлланд Митьюлланд 3:0 Сённерйюск Хобро 0:2 Митьюлланд Митьюлланд 2:0 Люнгбю Митьюлланд 6:0 Цзянсу Сунин Митьюлланд 2:0 Шаньдун Лунэн Митьюлланд 0:1 Фредерисия Хаммарбю 0:4 Митьюлланд Силькеборг 3:2 Митьюлланд Митьюлланд 4:1 Эсбьерг Митьюлланд 1:3 Орхус Брондбю 1:2 Митьюлланд Митьюлланд 2:1 Силькеборг Оденсе 1:2 Митьюлланд Митьюлланд 4:1 Копенгаген Ольборг 0:1 Митьюлланд

Последние игры между собой

Ольборг: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 14
Митьюлланд: победы: 14, ничьи: 4, поражения: 2
Ольборг 0:3 Митьюлланд Товарищеские матчи Ольборг 0:3 Митьюлланд Товарищеские матчи Ольборг 0:1 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 1:0 Ольборг Суперлига Дании
Митьюлланд 2:1 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 2:1 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 3:0 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 3:3 Митьюлланд Суперлига Дании Ольборг 0:1 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 4:1 Ольборг Суперлига Дании Митьюлланд 1:0 Ольборг Товарищеские матчи Ольборг 2:3 Митьюлланд Кубок Ольборг 1:1 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 2:0 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 0:0 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 1:1 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 0:2 Митьюлланд Суперлига Дании Ольборг 1:2 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 2:0 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 2:0 Митьюлланд Суперлига Дании

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Митьюлланд 27 22 2 3 44 - 14 68
2. Копенгаген 26 18 2 6 47 - 29 56
3. Орхус 26 14 5 7 42 - 28 47
4. Брондбю 26 13 3 10 47 - 37 42
5. Нордшелланн 26 12 5 9 48 - 35 41
6. Ольборг 27 11 5 11 44 - 35 38

Понижение. Группа 1

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Раннерс 27 10 5 12 41 - 39 35
2. Хорсенс 27 10 5 12 26 - 45 35
3. Хобро 27 3 15 9 26 - 36 24
4. Эсбьерг 27 5 6 16 26 - 46 21

Понижение. Группа 2

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Оденсе 26 9 6 11 34 - 30 33
2. Люнгбю 0:0 27 9 6 12 31 - 45 33
3. Сённерйюск 0:0 27 6 10 11 31 - 44 28
4. Силькеборг 26 3 7 16 31 - 55 16
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