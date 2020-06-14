Сённерйюск
0:0
Второй тайм: 47'
Стадион: Сидбанк Парк
Люнгбю
40' Желтая карточкаVictor Ekani
29
Victor
Ekani
90
Альбек
Мадс
18
Шиембе
Кевин
21
Хебо
Матиас
10
Чорлу
Резан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Victor EkaniПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
90 Альбек МадсПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
47 Довбик АртёмНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Glen Riddersholm
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Шиембе КевинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Хебо МатиасПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Чорлу РезанПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Christian Nielsen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 0
-
3 Угловые 0
-
2 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 3
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 1
-
51 Владение мячом, % 49
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Якобсен Кристиан II
|7 (1)
|0.22
|2.
|Лидер Март
|6
|0.19
|3.
|Рохас Марко
|2
|0.06
|4.
|Альбек Мадс
|2
|0.06
|5.
|Anders Jacobsen II
|2
|0.06
|6.
|Абсалонсен Йохан
|2 (1)
|0.06
|7.
|Довбик Артём
|2
|0.06
|8.
|Peter Christiansen2
|2
|0.06
|9.
|Хассан Рилван
|1
|0.03
|10.
|Stefan Gartenmann
|1
|0.03
|11.
|Jeppe Simonsen
|1
|0.03
|12.
|Бангор Патрик
|1
|0.03
|13.
|Joao Pereira III
|1
|0.03
|14.
|Аманкваа Данни
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гюткьяер Фредерик
|6
|0.19
|2.
|Чорлу Резан
|5
|0.16
|3.
|Gustav Marcussen
|3
|0.09
|4.
|Andre Riel
|3
|0.09
|5.
|Да Силва Патрик
|2
|0.06
|6.
|Нильсен Эмиль
|2
|0.06
|7.
|Ромер Марсель
|2
|0.06
|8.
|Nikolaj Geertsen
|2
|0.06
|9.
|Фосгаард Лассе
|1
|0.03
|10.
|Хебо Матиас
|1
|0.03
|11.
|Шиембе Кевин
|1
|0.03
|12.
|Йеспер Чристджансен
|1
|0.03
|13.
|Magnus Warming
|1
|0.03
|14.
|Emilio Simonsen
|1
|0.03
|15.
|Kasper Enghardt
|0
|0
|16.
|Adnan Mohammed
|0
|0
|17.
|Emil Kornvig
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Абсалонсен Йохан
|6
|1
|2.
|Stefan Gartenmann
|7
|0
|3.
|Якобсен Кристиан II
|6
|0
|4.
|Бангор Патрик
|6
|0
|5.
|Alexander Bah
|6
|0
|6.
|Йонссон Эггерт
|5
|0
|7.
|Victor Ekani
|5
|0
|8.
|Милиц Себастьян
|4
|0
|9.
|Альбек Мадс
|3
|0
|10.
|Лидер Март
|3
|0
|11.
|Довбик Артём
|3
|0
|12.
|Хассан Рилван
|2
|0
|13.
|Люикс Кес
|2
|0
|14.
|Nicholas Marfelt
|2
|0
|15.
|Anders Jacobsen II
|2
|0
|16.
|Канструп Пьер
|1
|0
|17.
|Рохас Марко
|1
|0
|18.
|Аманкваа Данни
|1
|0
|19.
|Jeppe Simonsen
|1
|0
|20.
|Julius Eskesen
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Kasper Enghardt
|8
|0
|2.
|Nikolaj Geertsen
|6
|0
|3.
|Ромер Марсель
|5
|0
|4.
|Шиембе Кевин
|5
|0
|5.
|Гюткьяер Фредерик
|4
|0
|6.
|Да Силва Патрик
|3
|0
|7.
|Чорлу Резан
|3
|0
|8.
|Эрнсков Мартин
|3
|0
|9.
|Йеспер Чристджансен
|2
|0
|10.
|Thomas Mikkelsen III
|2
|0
|11.
|Frederik Winther2
|2
|0
|12.
|Andre Riel
|1
|0
|13.
|Фосгаард Лассе
|1
|0
|14.
|Нильсен Лассе II
|1
|0
|15.
|Adnan Mohammed
|1
|0
|16.
|Teksen Ertugrul
|1
|0
|17.
|Emilio Simonsen
|1
|0
|18.
|Magnus Westergaard
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Сённерйюск
|6.67% (2)
|13.33% (4)
|10% (3)
|20% (6)
|26.67% (8)
|23.33% (7)
|Люнгбю
|6.67% (2)
|13.33% (4)
|20% (6)
|6.67% (2)
|33.33% (10)
|20% (6)
Предыдущие игры
Сённерйюск Последние 20 матчей: +6 =6 -8Сённерйюск 2:1 Хорсенс Сённерйюск 2:2 Силькеборг Брондбю 1:0 Сённерйюск Копенгаген 3:1 Сённерйюск
Колдинг 1:1 Сённерйюск Сённерйюск 1:1 Оденсе Раннерс 1:2 Сённерйюск Митьюлланд 3:0 Сённерйюск Нордшелланн 2:1 Сённерйюск Сённерйюск 3:1 Хобро Брондбю 1:3 Сённерйюск Шахтёр Донецк 2:2 Сённерйюск Сённерйюск 0:3 Бачка-Топола Сённерйюск 2:0 Богемианс-1905 Виборг 1:1 Сённерйюск Сённерйюск 0:1 Колдинг Сённерйюск 1:1 Хорсенс Хорсенс 2:1 Сённерйюск Сённерйюск 2:1 Эсбьерг Раннерс 3:0 Сённерйюск
Люнгбю Последние 20 матчей: +7 =5 -8Хобро 2:2 Люнгбю Люнгбю 1:4 Копенгаген Брондбю 2:1 Люнгбю Люнгбю 2:0 Брондбю
Люнгбю 3:2 Векшё Ольборг 3:0 Люнгбю Брондбю 1:0 Люнгбю Люнгбю 2:0 Эсбьерг Митьюлланд 2:0 Люнгбю Люнгбю 0:1 Нюкёбинг Эстерсунд 1:1 Люнгбю Хельсинборг 2:3 Люнгбю Люнгбю 3:1 Видовре Ганза 2:0 Люнгбю Люнгбю 1:0 Силькеборг Орхус 1:1 Люнгбю Люнгбю 1:1 Нордшелланн Сённерйюск 2:2 Люнгбю Люнгбю 4:3 Оденсе Раннерс 2:1 Люнгбю
Последние игры между собой
Сённерйюск: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 9
Люнгбю: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 7
Сённерйюск 1:0 Люнгбю Суперлига Дании Люнгбю 1:1 Сённерйюск Суперлига Дании Люнгбю 2:0 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 1:2 Люнгбю Суперлига Дании Люнгбю 2:0 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 0:1 Люнгбю Суперлига Дании Сённерйюск 1:3 Люнгбю Товарищеские матчи Люнгбю 0:4 Сённерйюск Суперлига Сённерйюск 3:1 Люнгбю САС Лигаен Люнгбю 0:1 Сённерйюск САС Лигаен Сённерйюск 0:4 Люнгбю Товарищеские матчи Сённерйюск 1:0 Люнгбю САС Лигаен Люнгбю 1:0 Сённерйюск САС Лигаен Люнгбю 1:0 Сённерйюск САС Лигаен Люнгбю 2:1 Сённерйюск Товарищеские матчи
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Митьюлланд
|27
|22
|2
|3
|44 - 14
|68
|2.
|Копенгаген
|26
|18
|2
|6
|47 - 29
|56
|3.
|Орхус
|26
|14
|5
|7
|42 - 28
|47
|4.
|Брондбю
|26
|13
|3
|10
|47 - 37
|42
|5.
|Нордшелланн
|26
|12
|5
|9
|48 - 35
|41
|6.
|Ольборг
|27
|11
|5
|11
|44 - 35
|38
Понижение. Группа 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Раннерс
|27
|10
|5
|12
|41 - 39
|35
|2.
|Хорсенс
|27
|10
|5
|12
|26 - 45
|35
|3.
|Хобро
|27
|3
|15
|9
|26 - 36
|24
|4.
|Эсбьерг
|27
|5
|6
|16
|26 - 46
|21
Понижение. Группа 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Оденсе
|26
|9
|6
|11
|34 - 30
|33
|2.
|Люнгбю
|0:0
|27
|9
|6
|12
|31 - 45
|33
|3.
|Сённерйюск
|0:0
|27
|6
|10
|11
|31 - 44
|28
|4.
|Силькеборг
|26
|3
|7
|16
|31 - 55
|16