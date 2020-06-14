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  3. Дания
Сённерйюск
0:0
Второй тайм: 47'

Стадион:
Люнгбю
0'
40' Желтая карточка
Victor Ekani
47'
28
Милиц
Себастьян
9
Alexander
Bah
12
Канструп
Пьер
2
Stefan
Gartenmann
14
Joao
Pereira
III
29
Victor
Ekani
7
Julius
Eskesen
6
Йонссон
Эггерт
90
Альбек
Мадс
15
Абсалонсен
Йохан
10
Anders
Jacobsen
II
31
Thomas
Mikkelsen
III
18
Шиембе
Кевин
14
Nikolaj
Geertsen
23
Грегор
Паскаль
9
Фосгаард
Лассе
30
Ромер
Марсель
21
Хебо
Матиас
4
Да
Силва
Патрик
10
Чорлу
Резан
8
Gustav
Marcussen
16
Нильсен
Эмиль
Сённерйюск
4-1-4-1
Люнгбю
3-4-1-2

Ход матча

40'
Victor Ekani
 
46'
Фредериксен Эмиль
Victor Ekani
 
46'
 
Magnus Warming
Gustav Marcussen

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 0
  • 3 Угловые 0
  • 2 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 3
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 1
  • 51 Владение мячом, % 49

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Сённерйюск
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Якобсен Кристиан II 7 (1) 0.22
2. Лидер Март 6 0.19
3. Рохас Марко 2 0.06
4. Альбек Мадс 2 0.06
5. Anders Jacobsen II 2 0.06
6. Абсалонсен Йохан 2 (1) 0.06
7. Довбик Артём 2 0.06
8. Peter Christiansen2 2 0.06
9. Хассан Рилван 1 0.03
10. Stefan Gartenmann 1 0.03
11. Jeppe Simonsen 1 0.03
12. Бангор Патрик 1 0.03
13. Joao Pereira III 1 0.03
14. Аманкваа Данни 0 0
Люнгбю
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гюткьяер Фредерик 6 0.19
2. Чорлу Резан 5 0.16
3. Gustav Marcussen 3 0.09
4. Andre Riel 3 0.09
5. Да Силва Патрик 2 0.06
6. Нильсен Эмиль 2 0.06
7. Ромер Марсель 2 0.06
8. Nikolaj Geertsen 2 0.06
9. Фосгаард Лассе 1 0.03
10. Хебо Матиас 1 0.03
11. Шиембе Кевин 1 0.03
12. Йеспер Чристджансен 1 0.03
13. Magnus Warming 1 0.03
14. Emilio Simonsen 1 0.03
15. Kasper Enghardt 0 0
16. Adnan Mohammed 0 0
17. Emil Kornvig 0 0

Карточки

Сённерйюск
# Игрок      
1. Абсалонсен Йохан 6 1
2. Stefan Gartenmann 7 0
3. Якобсен Кристиан II 6 0
4. Бангор Патрик 6 0
5. Alexander Bah 6 0
6. Йонссон Эггерт 5 0
7. Victor Ekani 5 0
8. Милиц Себастьян 4 0
9. Альбек Мадс 3 0
10. Лидер Март 3 0
11. Довбик Артём 3 0
12. Хассан Рилван 2 0
13. Люикс Кес 2 0
14. Nicholas Marfelt 2 0
15. Anders Jacobsen II 2 0
16. Канструп Пьер 1 0
17. Рохас Марко 1 0
18. Аманкваа Данни 1 0
19. Jeppe Simonsen 1 0
20. Julius Eskesen 1 0
Люнгбю
# Игрок      
1. Kasper Enghardt 8 0
2. Nikolaj Geertsen 6 0
3. Ромер Марсель 5 0
4. Шиембе Кевин 5 0
5. Гюткьяер Фредерик 4 0
6. Да Силва Патрик 3 0
7. Чорлу Резан 3 0
8. Эрнсков Мартин 3 0
9. Йеспер Чристджансен 2 0
10. Thomas Mikkelsen III 2 0
11. Frederik Winther2 2 0
12. Andre Riel 1 0
13. Фосгаард Лассе 1 0
14. Нильсен Лассе II 1 0
15. Adnan Mohammed 1 0
16. Teksen Ertugrul 1 0
17. Emilio Simonsen 1 0
18. Magnus Westergaard 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сённерйюск 6.67% (2) 13.33% (4) 10% (3) 20% (6) 26.67% (8) 23.33% (7)
 Люнгбю 6.67% (2) 13.33% (4) 20% (6) 6.67% (2) 33.33% (10) 20% (6)

Предыдущие игры

Сённерйюск Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Сённерйюск 2:1 Хорсенс Сённерйюск 2:2 Силькеборг Брондбю 1:0 Сённерйюск Копенгаген 3:1 Сённерйюск
Колдинг 1:1 Сённерйюск Сённерйюск 1:1 Оденсе Раннерс 1:2 Сённерйюск Митьюлланд 3:0 Сённерйюск Нордшелланн 2:1 Сённерйюск Сённерйюск 3:1 Хобро Брондбю 1:3 Сённерйюск Шахтёр Донецк 2:2 Сённерйюск Сённерйюск 0:3 Бачка-Топола Сённерйюск 2:0 Богемианс-1905 Виборг 1:1 Сённерйюск Сённерйюск 0:1 Колдинг Сённерйюск 1:1 Хорсенс Хорсенс 2:1 Сённерйюск Сённерйюск 2:1 Эсбьерг Раннерс 3:0 Сённерйюск
Люнгбю Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Хобро 2:2 Люнгбю Люнгбю 1:4 Копенгаген Брондбю 2:1 Люнгбю Люнгбю 2:0 Брондбю
Люнгбю 3:2 Векшё Ольборг 3:0 Люнгбю Брондбю 1:0 Люнгбю Люнгбю 2:0 Эсбьерг Митьюлланд 2:0 Люнгбю Люнгбю 0:1 Нюкёбинг Эстерсунд 1:1 Люнгбю Хельсинборг 2:3 Люнгбю Люнгбю 3:1 Видовре Ганза 2:0 Люнгбю Люнгбю 1:0 Силькеборг Орхус 1:1 Люнгбю Люнгбю 1:1 Нордшелланн Сённерйюск 2:2 Люнгбю Люнгбю 4:3 Оденсе Раннерс 2:1 Люнгбю

Последние игры между собой

Сённерйюск: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 9
Люнгбю: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 7
Сённерйюск 2:2 Люнгбю Суперлига Дании Люнгбю 0:3 Сённерйюск Суперлига Дании Люнгбю 1:1 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 1:0 Люнгбю Суперлига Дании
Сённерйюск 1:0 Люнгбю Суперлига Дании Люнгбю 1:1 Сённерйюск Суперлига Дании Люнгбю 2:0 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 1:2 Люнгбю Суперлига Дании Люнгбю 2:0 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 0:1 Люнгбю Суперлига Дании Сённерйюск 1:3 Люнгбю Товарищеские матчи Люнгбю 0:4 Сённерйюск Суперлига Сённерйюск 3:1 Люнгбю САС Лигаен Люнгбю 0:1 Сённерйюск САС Лигаен Сённерйюск 0:4 Люнгбю Товарищеские матчи Сённерйюск 1:0 Люнгбю САС Лигаен Люнгбю 1:0 Сённерйюск САС Лигаен Люнгбю 1:0 Сённерйюск САС Лигаен Люнгбю 2:1 Сённерйюск Товарищеские матчи

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Митьюлланд 27 22 2 3 44 - 14 68
2. Копенгаген 26 18 2 6 47 - 29 56
3. Орхус 26 14 5 7 42 - 28 47
4. Брондбю 26 13 3 10 47 - 37 42
5. Нордшелланн 26 12 5 9 48 - 35 41
6. Ольборг 27 11 5 11 44 - 35 38

Понижение. Группа 1

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Раннерс 27 10 5 12 41 - 39 35
2. Хорсенс 27 10 5 12 26 - 45 35
3. Хобро 27 3 15 9 26 - 36 24
4. Эсбьерг 27 5 6 16 26 - 46 21

Понижение. Группа 2

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Оденсе 26 9 6 11 34 - 30 33
2. Люнгбю 0:0 27 9 6 12 31 - 45 33
3. Сённерйюск 0:0 27 6 10 11 31 - 44 28
4. Силькеборг 26 3 7 16 31 - 55 16
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