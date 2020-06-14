Сённерйюск
1:0
Конец матча
Стадион: Сидбанк Парк Зрители: 300
Люнгбю
40' Желтая карточкаVictor Ekani
1:0
51' ГолАбсалонсен Йохан
60' Желтая карточкаAlexander Bah
66' Желтая карточкаЧорлу Резан
69' Желтая карточкаJoao Pereira III
90' Желтая карточкаНильсен Лассе II
29
Victor
Ekani
90
Альбек
Мадс
18
Шиембе
Кевин
21
Хебо
Матиас
10
Чорлу
Резан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Victor EkaniПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
90 Альбек МадсПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
47 Довбик АртёмНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Glen Riddersholm
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Шиембе КевинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Хебо МатиасПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Чорлу РезанПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Christian Nielsen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
40'
51'
60'
66'
69'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
5 Удары по воротам 1
-
4 Удары в створ 4
-
5 Угловые 4
-
4 Офсайды 1
-
11 Нарушения правил 7
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
48 Владение мячом, % 52
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Якобсен Кристиан II
|7 (1)
|0.22
|2.
|Лидер Март
|6
|0.19
|3.
|Абсалонсен Йохан
|3 (1)
|0.09
|4.
|Рохас Марко
|2
|0.06
|5.
|Альбек Мадс
|2
|0.06
|6.
|Anders Jacobsen II
|2
|0.06
|7.
|Довбик Артём
|2
|0.06
|8.
|Peter Christiansen2
|2
|0.06
|9.
|Хассан Рилван
|1
|0.03
|10.
|Stefan Gartenmann
|1
|0.03
|11.
|Jeppe Simonsen
|1
|0.03
|12.
|Бангор Патрик
|1
|0.03
|13.
|Joao Pereira III
|1
|0.03
|14.
|Аманкваа Данни
|0
|0
|15.
|Alexander Bah
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гюткьяер Фредерик
|6
|0.19
|2.
|Чорлу Резан
|5
|0.16
|3.
|Gustav Marcussen
|3
|0.09
|4.
|Andre Riel
|3
|0.09
|5.
|Да Силва Патрик
|2
|0.06
|6.
|Нильсен Эмиль
|2
|0.06
|7.
|Ромер Марсель
|2
|0.06
|8.
|Nikolaj Geertsen
|2
|0.06
|9.
|Фосгаард Лассе
|1
|0.03
|10.
|Хебо Матиас
|1
|0.03
|11.
|Шиембе Кевин
|1
|0.03
|12.
|Йеспер Чристджансен
|1
|0.03
|13.
|Magnus Warming
|1
|0.03
|14.
|Emilio Simonsen
|1
|0.03
|15.
|Kasper Enghardt
|0
|0
|16.
|Adnan Mohammed
|0
|0
|17.
|Emil Kornvig
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Абсалонсен Йохан
|6
|1
|2.
|Alexander Bah
|7
|0
|3.
|Stefan Gartenmann
|7
|0
|4.
|Якобсен Кристиан II
|6
|0
|5.
|Бангор Патрик
|6
|0
|6.
|Йонссон Эггерт
|5
|0
|7.
|Victor Ekani
|5
|0
|8.
|Милиц Себастьян
|4
|0
|9.
|Альбек Мадс
|3
|0
|10.
|Лидер Март
|3
|0
|11.
|Довбик Артём
|3
|0
|12.
|Хассан Рилван
|2
|0
|13.
|Люикс Кес
|2
|0
|14.
|Nicholas Marfelt
|2
|0
|15.
|Anders Jacobsen II
|2
|0
|16.
|Канструп Пьер
|1
|0
|17.
|Рохас Марко
|1
|0
|18.
|Аманкваа Данни
|1
|0
|19.
|Jeppe Simonsen
|1
|0
|20.
|Joao Pereira III
|1
|0
|21.
|Julius Eskesen
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Kasper Enghardt
|8
|0
|2.
|Nikolaj Geertsen
|6
|0
|3.
|Ромер Марсель
|5
|0
|4.
|Шиембе Кевин
|5
|0
|5.
|Гюткьяер Фредерик
|4
|0
|6.
|Чорлу Резан
|4
|0
|7.
|Да Силва Патрик
|3
|0
|8.
|Эрнсков Мартин
|3
|0
|9.
|Йеспер Чристджансен
|2
|0
|10.
|Нильсен Лассе II
|2
|0
|11.
|Thomas Mikkelsen III
|2
|0
|12.
|Frederik Winther2
|2
|0
|13.
|Andre Riel
|1
|0
|14.
|Фосгаард Лассе
|1
|0
|15.
|Adnan Mohammed
|1
|0
|16.
|Teksen Ertugrul
|1
|0
|17.
|Emilio Simonsen
|1
|0
|18.
|Magnus Westergaard
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Сённерйюск
|6.45% (2)
|12.9% (4)
|9.68% (3)
|22.58% (7)
|25.81% (8)
|22.58% (7)
|Люнгбю
|6.67% (2)
|13.33% (4)
|20% (6)
|6.67% (2)
|33.33% (10)
|20% (6)
Предыдущие игры
Сённерйюск Последние 20 матчей: +6 =6 -8Сённерйюск 2:1 Хорсенс Сённерйюск 2:2 Силькеборг Брондбю 1:0 Сённерйюск Копенгаген 3:1 Сённерйюск
Колдинг 1:1 Сённерйюск Сённерйюск 1:1 Оденсе Раннерс 1:2 Сённерйюск Митьюлланд 3:0 Сённерйюск Нордшелланн 2:1 Сённерйюск Сённерйюск 3:1 Хобро Брондбю 1:3 Сённерйюск Шахтёр Донецк 2:2 Сённерйюск Сённерйюск 0:3 Бачка-Топола Сённерйюск 2:0 Богемианс-1905 Виборг 1:1 Сённерйюск Сённерйюск 0:1 Колдинг Сённерйюск 1:1 Хорсенс Хорсенс 2:1 Сённерйюск Сённерйюск 2:1 Эсбьерг Раннерс 3:0 Сённерйюск
Люнгбю Последние 20 матчей: +7 =5 -8Хобро 2:2 Люнгбю Люнгбю 1:4 Копенгаген Брондбю 2:1 Люнгбю Люнгбю 2:0 Брондбю
Люнгбю 3:2 Векшё Ольборг 3:0 Люнгбю Брондбю 1:0 Люнгбю Люнгбю 2:0 Эсбьерг Митьюлланд 2:0 Люнгбю Люнгбю 0:1 Нюкёбинг Эстерсунд 1:1 Люнгбю Хельсинборг 2:3 Люнгбю Люнгбю 3:1 Видовре Ганза 2:0 Люнгбю Люнгбю 1:0 Силькеборг Орхус 1:1 Люнгбю Люнгбю 1:1 Нордшелланн Сённерйюск 2:2 Люнгбю Люнгбю 4:3 Оденсе Раннерс 2:1 Люнгбю
Последние игры между собой
Сённерйюск: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 9
Люнгбю: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 7
Сённерйюск 1:0 Люнгбю Суперлига Дании Люнгбю 1:1 Сённерйюск Суперлига Дании Люнгбю 2:0 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 1:2 Люнгбю Суперлига Дании Люнгбю 2:0 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 0:1 Люнгбю Суперлига Дании Сённерйюск 1:3 Люнгбю Товарищеские матчи Люнгбю 0:4 Сённерйюск Суперлига Сённерйюск 3:1 Люнгбю САС Лигаен Люнгбю 0:1 Сённерйюск САС Лигаен Сённерйюск 0:4 Люнгбю Товарищеские матчи Сённерйюск 1:0 Люнгбю САС Лигаен Люнгбю 1:0 Сённерйюск САС Лигаен Люнгбю 1:0 Сённерйюск САС Лигаен Люнгбю 2:1 Сённерйюск Товарищеские матчи
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Митьюлланд
|27
|22
|2
|3
|44 - 14
|68
|2.
|Копенгаген
|1:0
|27
|19
|2
|6
|48 - 29
|59
|3.
|Орхус
|26
|14
|5
|7
|42 - 28
|47
|4.
|Брондбю
|26
|13
|3
|10
|47 - 37
|42
|5.
|Нордшелланн
|0:1
|27
|12
|5
|10
|48 - 36
|41
|6.
|Ольборг
|27
|11
|5
|11
|44 - 35
|38
Понижение. Группа 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Раннерс
|27
|10
|5
|12
|41 - 39
|35
|2.
|Хорсенс
|27
|10
|5
|12
|26 - 45
|35
|3.
|Хобро
|27
|3
|15
|9
|26 - 36
|24
|4.
|Эсбьерг
|27
|5
|6
|16
|26 - 46
|21
Понижение. Группа 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Оденсе
|26
|9
|6
|11
|34 - 30
|33
|2.
|Люнгбю
|27
|9
|5
|13
|31 - 46
|32
|3.
|Сённерйюск
|27
|7
|9
|11
|32 - 44
|30
|4.
|Силькеборг
|26
|3
|7
|16
|31 - 55
|16