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Сённерйюск
1:0
Конец матча

Стадион: Зрители: 300
Люнгбю
0'
40' Желтая карточка
Victor Ekani
1:0
51' Гол
Абсалонсен Йохан
60' Желтая карточка
Alexander Bah
66' Желтая карточка
Чорлу Резан
69' Желтая карточка
Joao Pereira III
90' Желтая карточка
Нильсен Лассе II
90'+6
28
Милиц
Себастьян
9
Alexander
Bah
12
Канструп
Пьер
2
Stefan
Gartenmann
14
Joao
Pereira
III
29
Victor
Ekani
7
Julius
Eskesen
6
Йонссон
Эггерт
90
Альбек
Мадс
15
Абсалонсен
Йохан
10
Anders
Jacobsen
II
31
Thomas
Mikkelsen
III
18
Шиембе
Кевин
14
Nikolaj
Geertsen
23
Грегор
Паскаль
9
Фосгаард
Лассе
30
Ромер
Марсель
21
Хебо
Матиас
4
Да
Силва
Патрик
10
Чорлу
Резан
8
Gustav
Marcussen
16
Нильсен
Эмиль
Сённерйюск
4-1-4-1
Люнгбю
3-4-1-2

Ход матча

40'
Victor Ekani
 
46'
Фредериксен Эмиль
Victor Ekani
 
46'
 
Magnus Warming
Gustav Marcussen
51'
Абсалонсен Йохан
(Alexander Bah)
1:0
60'
Alexander Bah
 
62'
 
Teksen Ertugrul
Nikolaj Geertsen
66'
 
Чорлу Резан
68'
Peter Christiansen2
Anders Jacobsen II
 
68'
Rasmus Vinderslev
Йонссон Эггерт
 
69'
Joao Pereira III
 
73'
 
Magnus Westergaard
Ромер Марсель
75'
Довбик Артём
Альбек Мадс
 
85'
 
Kasper Enghardt
Фосгаард Лассе
85'
 
Нильсен Лассе II
Шиембе Кевин
86'
Бангор Патрик
Alexander Bah
 
90'
 
Нильсен Лассе II

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 1
  • 4 Удары в створ 4
  • 5 Угловые 4
  • 4 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 7
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 48 Владение мячом, % 52

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Сённерйюск
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Якобсен Кристиан II 7 (1) 0.22
2. Лидер Март 6 0.19
3. Абсалонсен Йохан 3 (1) 0.09
4. Рохас Марко 2 0.06
5. Альбек Мадс 2 0.06
6. Anders Jacobsen II 2 0.06
7. Довбик Артём 2 0.06
8. Peter Christiansen2 2 0.06
9. Хассан Рилван 1 0.03
10. Stefan Gartenmann 1 0.03
11. Jeppe Simonsen 1 0.03
12. Бангор Патрик 1 0.03
13. Joao Pereira III 1 0.03
14. Аманкваа Данни 0 0
15. Alexander Bah 0 0
Люнгбю
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гюткьяер Фредерик 6 0.19
2. Чорлу Резан 5 0.16
3. Gustav Marcussen 3 0.09
4. Andre Riel 3 0.09
5. Да Силва Патрик 2 0.06
6. Нильсен Эмиль 2 0.06
7. Ромер Марсель 2 0.06
8. Nikolaj Geertsen 2 0.06
9. Фосгаард Лассе 1 0.03
10. Хебо Матиас 1 0.03
11. Шиембе Кевин 1 0.03
12. Йеспер Чристджансен 1 0.03
13. Magnus Warming 1 0.03
14. Emilio Simonsen 1 0.03
15. Kasper Enghardt 0 0
16. Adnan Mohammed 0 0
17. Emil Kornvig 0 0

Карточки

Сённерйюск
# Игрок      
1. Абсалонсен Йохан 6 1
2. Alexander Bah 7 0
3. Stefan Gartenmann 7 0
4. Якобсен Кристиан II 6 0
5. Бангор Патрик 6 0
6. Йонссон Эггерт 5 0
7. Victor Ekani 5 0
8. Милиц Себастьян 4 0
9. Альбек Мадс 3 0
10. Лидер Март 3 0
11. Довбик Артём 3 0
12. Хассан Рилван 2 0
13. Люикс Кес 2 0
14. Nicholas Marfelt 2 0
15. Anders Jacobsen II 2 0
16. Канструп Пьер 1 0
17. Рохас Марко 1 0
18. Аманкваа Данни 1 0
19. Jeppe Simonsen 1 0
20. Joao Pereira III 1 0
21. Julius Eskesen 1 0
Люнгбю
# Игрок      
1. Kasper Enghardt 8 0
2. Nikolaj Geertsen 6 0
3. Ромер Марсель 5 0
4. Шиембе Кевин 5 0
5. Гюткьяер Фредерик 4 0
6. Чорлу Резан 4 0
7. Да Силва Патрик 3 0
8. Эрнсков Мартин 3 0
9. Йеспер Чристджансен 2 0
10. Нильсен Лассе II 2 0
11. Thomas Mikkelsen III 2 0
12. Frederik Winther2 2 0
13. Andre Riel 1 0
14. Фосгаард Лассе 1 0
15. Adnan Mohammed 1 0
16. Teksen Ertugrul 1 0
17. Emilio Simonsen 1 0
18. Magnus Westergaard 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сённерйюск 6.45% (2) 12.9% (4) 9.68% (3) 22.58% (7) 25.81% (8) 22.58% (7)
 Люнгбю 6.67% (2) 13.33% (4) 20% (6) 6.67% (2) 33.33% (10) 20% (6)

Предыдущие игры

Сённерйюск Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Сённерйюск 2:1 Хорсенс Сённерйюск 2:2 Силькеборг Брондбю 1:0 Сённерйюск Копенгаген 3:1 Сённерйюск
Колдинг 1:1 Сённерйюск Сённерйюск 1:1 Оденсе Раннерс 1:2 Сённерйюск Митьюлланд 3:0 Сённерйюск Нордшелланн 2:1 Сённерйюск Сённерйюск 3:1 Хобро Брондбю 1:3 Сённерйюск Шахтёр Донецк 2:2 Сённерйюск Сённерйюск 0:3 Бачка-Топола Сённерйюск 2:0 Богемианс-1905 Виборг 1:1 Сённерйюск Сённерйюск 0:1 Колдинг Сённерйюск 1:1 Хорсенс Хорсенс 2:1 Сённерйюск Сённерйюск 2:1 Эсбьерг Раннерс 3:0 Сённерйюск
Люнгбю Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Хобро 2:2 Люнгбю Люнгбю 1:4 Копенгаген Брондбю 2:1 Люнгбю Люнгбю 2:0 Брондбю
Люнгбю 3:2 Векшё Ольборг 3:0 Люнгбю Брондбю 1:0 Люнгбю Люнгбю 2:0 Эсбьерг Митьюлланд 2:0 Люнгбю Люнгбю 0:1 Нюкёбинг Эстерсунд 1:1 Люнгбю Хельсинборг 2:3 Люнгбю Люнгбю 3:1 Видовре Ганза 2:0 Люнгбю Люнгбю 1:0 Силькеборг Орхус 1:1 Люнгбю Люнгбю 1:1 Нордшелланн Сённерйюск 2:2 Люнгбю Люнгбю 4:3 Оденсе Раннерс 2:1 Люнгбю

Последние игры между собой

Сённерйюск: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 9
Люнгбю: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 7
Сённерйюск 2:2 Люнгбю Суперлига Дании Люнгбю 0:3 Сённерйюск Суперлига Дании Люнгбю 1:1 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 1:0 Люнгбю Суперлига Дании
Сённерйюск 1:0 Люнгбю Суперлига Дании Люнгбю 1:1 Сённерйюск Суперлига Дании Люнгбю 2:0 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 1:2 Люнгбю Суперлига Дании Люнгбю 2:0 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 0:1 Люнгбю Суперлига Дании Сённерйюск 1:3 Люнгбю Товарищеские матчи Люнгбю 0:4 Сённерйюск Суперлига Сённерйюск 3:1 Люнгбю САС Лигаен Люнгбю 0:1 Сённерйюск САС Лигаен Сённерйюск 0:4 Люнгбю Товарищеские матчи Сённерйюск 1:0 Люнгбю САС Лигаен Люнгбю 1:0 Сённерйюск САС Лигаен Люнгбю 1:0 Сённерйюск САС Лигаен Люнгбю 2:1 Сённерйюск Товарищеские матчи

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Митьюлланд 27 22 2 3 44 - 14 68
2. Копенгаген 1:0 27 19 2 6 48 - 29 59
3. Орхус 26 14 5 7 42 - 28 47
4. Брондбю 26 13 3 10 47 - 37 42
5. Нордшелланн 0:1 27 12 5 10 48 - 36 41
6. Ольборг 27 11 5 11 44 - 35 38

Понижение. Группа 1

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Раннерс 27 10 5 12 41 - 39 35
2. Хорсенс 27 10 5 12 26 - 45 35
3. Хобро 27 3 15 9 26 - 36 24
4. Эсбьерг 27 5 6 16 26 - 46 21

Понижение. Группа 2

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Оденсе 26 9 6 11 34 - 30 33
2. Люнгбю 27 9 5 13 31 - 46 32
3. Сённерйюск 27 7 9 11 32 - 44 30
4. Силькеборг 26 3 7 16 31 - 55 16
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