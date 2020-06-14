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Брондбю
0:0
Первый тайм: 37'

Стадион:
Орхус
0' 37'
1
Швебе
Марвин
6
Херманнссон
Хьёртур
5
Махсо
Андреас
4
Рустед
Сигурд
17
Andreas
Bruus
22
Радошевич
Йосип
19
Morten
Frendrup
2
Гаммельбю
Йенс-Мартин
25
Anis
Ben
Slimane
18
Линнстрем
Йеспер
27
Хедлунд
Симон
1
Эскелинен
Виллиам
34
Дикс
Кевин
3
Бакман
Никлас
5
Тингагер
Фредерик
16
Нильсен
Каспер
22
Benjamin
Steenfeldt
Hvidt
6
Поульсен
Николай
II
29
Блуме
Брор
17
Торстейнссон
Йон
9
Мортенсен
Патрик
7
Анкерсен
Якоб
Брондбю
3-4-1-2
Орхус
4-3-3

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 57 Владение мячом, % 43

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Брондбю
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Вильчек Камиль 17 (3) 0.52
2. Кайзер Доминик 8 0.24
3. Хедлунд Симон 4 0.12
4. Мраз Самуэл 4 0.12
5. Юнг Антони 3 0.09
6. Линнстрем Йеспер 2 0.06
7. Мукхтар Хани 2 0.06
8. Радошевич Йосип 1 0.03
9. Кристенсен Лассе 1 0.03
10. Араюури Паулус 1 0.03
11. Anis Ben Slimane 1 0.03
12. Уре Микаэль 1 0.03
13. Рустед Сигурд 1 0.03
14. Тибблинг Симон 0 0
15. Менса Кевин 0 0
16. Махсо Андреас 0 0
17. Ларссон Юхан 0 0
Орхус
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мортенсен Патрик 13 (4) 0.39
2. Mustapha Bundu 7 (1) 0.21
3. Блуме Брор 5 0.15
4. Торстейнссон Йон 5 0.15
5. Анкерсен Якоб 3 0.09
6. Нильсен Каспер 2 0.06
7. Хелениус Никлас 2 0.06
8. Амини Мустафа 2 0.06
9. Мунксгор Александер 1 0.03
10. Йулсгор Йеспер 1 0.03
11. Поульсен Николай II 0 0
12. Sebastian Hausner 0 0

Карточки

Брондбю
# Игрок      
1. Юнг Антони 8 1
2. Херманнссон Хьёртур 5 1
3. Рустед Сигурд 5 0
4. Morten Frendrup 4 0
5. Вильчек Камиль 2 1
6. Араюури Паулус 2 1
7. Менса Кевин 3 0
8. Махсо Андреас 3 0
9. Линнстрем Йеспер 3 0
10. Кайзер Доминик 2 0
11. Тибблинг Симон 2 0
12. Хедлунд Симон 2 0
13. Радошевич Йосип 2 0
14. Ларссон Юхан 2 0
15. Мраз Самуэл 2 0
16. Anton Skipper 2 0
17. Гаммельбю Йенс-Мартин 1 0
18. Кристенсен Лассе 1 0
19. Уре Микаэль 1 0
20. Бёркеейет Тобиас 1 0
21. Anis Ben Slimane 1 0
Орхус
# Игрок      
1. Поульсен Николай II 11 1
2. Бакман Никлас 6 1
3. Zachary Duncan 5 0
4. Нильсен Каспер 4 0
5. Мунксгор Александер 4 0
6. Йулсгор Йеспер 3 0
7. Амини Мустафа 3 0
8. Торстейнссон Йон 3 0
9. Эскелинен Виллиам 2 0
10. Тингагер Фредерик 2 0
11. Мортенсен Патрик 1 0
12. Анкерсен Якоб 1 0
13. Хелениус Никлас 1 0
14. Йованович Александар II 1 0
15. Mustapha Bundu 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Брондбю 17.78% (8) 11.11% (5) 24.44% (11) 13.33% (6) 17.78% (8) 15.56% (7)
 Орхус 15.79% (6) 13.16% (5) 10.53% (4) 18.42% (7) 26.32% (10) 15.79% (6)

Предыдущие игры

Брондбю Последние 20 матчей: +9 =2 -9
Хорсенс 3:2 Брондбю Брондбю 1:0 Сённерйюск Брондбю 2:4 Видовре Брондбю 2:1 Люнгбю
Люнгбю 2:0 Брондбю Нордшелланн 2:2 Брондбю Брондбю 1:0 Люнгбю Ольборг 3:2 Брондбю Оденсе 0:2 Брондбю Брондбю 1:3 Сённерйюск Брондбю 2:0 Славия Прага Астана 2:1 Брондбю Брондбю 2:0 Норрчёпинг Брондбю 3:0 Видовре Брондбю 2:0 Аварта Брондбю 1:1 Хобро Брондбю 1:2 Митьюлланд Копенгаген 2:1 Брондбю Орхус 2:1 Брондбю Брондбю 2:1 Эсбьерг
Орхус Последние 20 матчей: +13 =4 -3
Ольборг 3:2 Орхус Ольборг 2:3 Орхус Орхус 1:0 Оденсе Орхус 1:1 Раннерс
Силькеборг 2:1 Орхус Эсбьерг 1:4 Орхус Орхус 0:0 Хобро Хорсенс 1:2 Орхус Орхус 1:1 Эстерсунд Копенгаген 0:1 Орхус Орхус 2:0 Хеккен Славия Прага 3:3 Орхус Нордшелланн 4:5 Орхус Орхус 0:2 Ольборг Орхус 2:1 Виборг Митьюлланд 1:3 Орхус Орхус 1:1 Люнгбю Эсбьерг 1:2 Орхус Орхус 2:1 Брондбю Орхус 4:2 Сённерйюск

Последние игры между собой

Брондбю: победы: 10, ничьи: 3, поражения: 7
Орхус: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 10
Орхус 2:1 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 0:3 Орхус Суперлига Дании Брондбю 2:0 Орхус Суперлига Дании Орхус 3:2 Брондбю Суперлига Дании
Брондбю 2:2 Орхус Суперлига Дании Орхус 2:0 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 1:0 Орхус Суперлига Дании Орхус 0:7 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 2:1 Орхус Суперлига Дании Орхус 1:1 Брондбю Суперлига Дании Орхус 2:1 Брондбю Суперлига Дании Орхус 1:2 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 3:0 Орхус Суперлига Дании Орхус 1:3 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 3:2 Орхус Суперлига Дании Орхус 0:3 Брондбю Суперлига Дании Орхус 3:1 Брондбю Суперлига Дании Орхус 5:1 Брондбю Суперлига Дании Орхус 0:0 Брондбю САС Лигаен Брондбю 1:0 Орхус САС Лигаен

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Митьюлланд 27 22 2 3 44 - 14 68
2. Копенгаген 27 18 3 6 48 - 30 57
3. Орхус 0:0 27 14 6 7 42 - 28 48
4. Брондбю 0:0 27 13 4 10 47 - 37 43
5. Нордшелланн 27 12 6 9 49 - 36 42
6. Ольборг 27 11 5 11 44 - 35 38

Понижение. Группа 1

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Раннерс 27 10 5 12 41 - 39 35
2. Хорсенс 27 10 5 12 26 - 45 35
3. Хобро 27 3 15 9 26 - 36 24
4. Эсбьерг 27 5 6 16 26 - 46 21

Понижение. Группа 2

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Оденсе 26 9 6 11 34 - 30 33
2. Люнгбю 27 9 5 13 31 - 46 32
3. Сённерйюск 27 7 9 11 32 - 44 30
4. Силькеборг 26 3 7 16 31 - 55 16
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Broendby Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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