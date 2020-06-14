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Брондбю
0:0
Конец матча

Стадион: Зрители: 225
Орхус
0'
56' Желтая карточка
Махсо Андреас
67' Желтая карточка
Херманнссон Хьёртур
70' Желтая карточка
Поульсен Николай II
71' Желтая карточка
Morten Frendrup
83' Желтая карточка
Амини Мустафа
84' Желтая карточка
Хелениус Никлас
90'+4
1
Швебе
Марвин
6
Херманнссон
Хьёртур
5
Махсо
Андреас
4
Рустед
Сигурд
17
Andreas
Bruus
22
Радошевич
Йосип
19
Morten
Frendrup
2
Гаммельбю
Йенс-Мартин
25
Anis
Ben
Slimane
18
Линнстрем
Йеспер
27
Хедлунд
Симон
1
Эскелинен
Виллиам
34
Дикс
Кевин
3
Бакман
Никлас
5
Тингагер
Фредерик
16
Нильсен
Каспер
22
Benjamin
Steenfeldt
Hvidt
6
Поульсен
Николай
II
29
Блуме
Брор
17
Торстейнссон
Йон
9
Мортенсен
Патрик
7
Анкерсен
Якоб
Брондбю
3-4-1-2
Орхус
4-3-3

Ход матча

46'
Тибблинг Симон
Anis Ben Slimane
 
56'
Махсо Андреас
 
59'
Кристенсен Лассе
Радошевич Йосип
 
59'
Уре Микаэль
Линнстрем Йеспер
 
67'
Херманнссон Хьёртур
 
67'
 
Mustapha Bundu
Торстейнссон Йон
67'
 
Gift Links
Анкерсен Якоб
70'
 
Поульсен Николай II
71'
Morten Frendrup
 
75'
 
Амини Мустафа
Блуме Брор
75'
 
Хелениус Никлас
Benjamin Steenfeldt Hvidt
81'
Мраз Самуэл
Andreas Bruus
 
81'
 
Sebastian Hausner
Бакман Никлас
83'
 
Амини Мустафа
84'
 
Хелениус Никлас

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 4
  • 3 Угловые 7
  • 2 Офсайды 4
  • 15 Нарушения правил 17
  • 3 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 52 Владение мячом, % 48

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Брондбю
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Вильчек Камиль 17 (3) 0.52
2. Кайзер Доминик 8 0.24
3. Хедлунд Симон 4 0.12
4. Мраз Самуэл 4 0.12
5. Юнг Антони 3 0.09
6. Линнстрем Йеспер 2 0.06
7. Мукхтар Хани 2 0.06
8. Радошевич Йосип 1 0.03
9. Кристенсен Лассе 1 0.03
10. Араюури Паулус 1 0.03
11. Anis Ben Slimane 1 0.03
12. Уре Микаэль 1 0.03
13. Рустед Сигурд 1 0.03
14. Тибблинг Симон 0 0
15. Менса Кевин 0 0
16. Махсо Андреас 0 0
17. Ларссон Юхан 0 0
Орхус
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мортенсен Патрик 13 (4) 0.39
2. Mustapha Bundu 7 (1) 0.21
3. Блуме Брор 5 0.15
4. Торстейнссон Йон 5 0.15
5. Анкерсен Якоб 3 0.09
6. Нильсен Каспер 2 0.06
7. Хелениус Никлас 2 0.06
8. Амини Мустафа 2 0.06
9. Мунксгор Александер 1 0.03
10. Йулсгор Йеспер 1 0.03
11. Поульсен Николай II 0 0
12. Sebastian Hausner 0 0

Карточки

Брондбю
# Игрок      
1. Юнг Антони 8 1
2. Херманнссон Хьёртур 6 1
3. Рустед Сигурд 5 0
4. Morten Frendrup 5 0
5. Махсо Андреас 4 0
6. Вильчек Камиль 2 1
7. Араюури Паулус 2 1
8. Менса Кевин 3 0
9. Линнстрем Йеспер 3 0
10. Кайзер Доминик 2 0
11. Тибблинг Симон 2 0
12. Хедлунд Симон 2 0
13. Радошевич Йосип 2 0
14. Ларссон Юхан 2 0
15. Мраз Самуэл 2 0
16. Anton Skipper 2 0
17. Гаммельбю Йенс-Мартин 1 0
18. Кристенсен Лассе 1 0
19. Уре Микаэль 1 0
20. Бёркеейет Тобиас 1 0
21. Anis Ben Slimane 1 0
Орхус
# Игрок      
1. Поульсен Николай II 12 1
2. Бакман Никлас 6 1
3. Zachary Duncan 5 0
4. Амини Мустафа 4 0
5. Нильсен Каспер 4 0
6. Мунксгор Александер 4 0
7. Йулсгор Йеспер 3 0
8. Торстейнссон Йон 3 0
9. Хелениус Никлас 2 0
10. Эскелинен Виллиам 2 0
11. Тингагер Фредерик 2 0
12. Мортенсен Патрик 1 0
13. Анкерсен Якоб 1 0
14. Йованович Александар II 1 0
15. Mustapha Bundu 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Брондбю 17.78% (8) 11.11% (5) 24.44% (11) 13.33% (6) 17.78% (8) 15.56% (7)
 Орхус 15.79% (6) 13.16% (5) 10.53% (4) 18.42% (7) 26.32% (10) 15.79% (6)

Предыдущие игры

Брондбю Последние 20 матчей: +9 =2 -9
Хорсенс 3:2 Брондбю Брондбю 1:0 Сённерйюск Брондбю 2:4 Видовре Брондбю 2:1 Люнгбю
Люнгбю 2:0 Брондбю Нордшелланн 2:2 Брондбю Брондбю 1:0 Люнгбю Ольборг 3:2 Брондбю Оденсе 0:2 Брондбю Брондбю 1:3 Сённерйюск Брондбю 2:0 Славия Прага Астана 2:1 Брондбю Брондбю 2:0 Норрчёпинг Брондбю 3:0 Видовре Брондбю 2:0 Аварта Брондбю 1:1 Хобро Брондбю 1:2 Митьюлланд Копенгаген 2:1 Брондбю Орхус 2:1 Брондбю Брондбю 2:1 Эсбьерг
Орхус Последние 20 матчей: +13 =4 -3
Ольборг 3:2 Орхус Ольборг 2:3 Орхус Орхус 1:0 Оденсе Орхус 1:1 Раннерс
Силькеборг 2:1 Орхус Эсбьерг 1:4 Орхус Орхус 0:0 Хобро Хорсенс 1:2 Орхус Орхус 1:1 Эстерсунд Копенгаген 0:1 Орхус Орхус 2:0 Хеккен Славия Прага 3:3 Орхус Нордшелланн 4:5 Орхус Орхус 0:2 Ольборг Орхус 2:1 Виборг Митьюлланд 1:3 Орхус Орхус 1:1 Люнгбю Эсбьерг 1:2 Орхус Орхус 2:1 Брондбю Орхус 4:2 Сённерйюск

Последние игры между собой

Брондбю: победы: 10, ничьи: 3, поражения: 7
Орхус: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 10
Орхус 2:1 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 0:3 Орхус Суперлига Дании Брондбю 2:0 Орхус Суперлига Дании Орхус 3:2 Брондбю Суперлига Дании
Брондбю 2:2 Орхус Суперлига Дании Орхус 2:0 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 1:0 Орхус Суперлига Дании Орхус 0:7 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 2:1 Орхус Суперлига Дании Орхус 1:1 Брондбю Суперлига Дании Орхус 2:1 Брондбю Суперлига Дании Орхус 1:2 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 3:0 Орхус Суперлига Дании Орхус 1:3 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 3:2 Орхус Суперлига Дании Орхус 0:3 Брондбю Суперлига Дании Орхус 3:1 Брондбю Суперлига Дании Орхус 5:1 Брондбю Суперлига Дании Орхус 0:0 Брондбю САС Лигаен Брондбю 1:0 Орхус САС Лигаен

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Митьюлланд 27 22 2 3 44 - 14 68
2. Копенгаген 27 18 3 6 48 - 30 57
3. Орхус 27 14 6 7 42 - 28 48
4. Брондбю 27 13 4 10 47 - 37 43
5. Нордшелланн 27 12 6 9 49 - 36 42
6. Ольборг 27 11 5 11 44 - 35 38

Понижение. Группа 1

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Раннерс 27 10 5 12 41 - 39 35
2. Хорсенс 27 10 5 12 26 - 45 35
3. Хобро 27 3 15 9 26 - 36 24
4. Эсбьерг 27 5 6 16 26 - 46 21

Понижение. Группа 2

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Оденсе 26 9 6 11 34 - 30 33
2. Люнгбю 27 9 5 13 31 - 46 32
3. Сённерйюск 27 7 9 11 32 - 44 30
4. Силькеборг 26 3 7 16 31 - 55 16
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