56' Желтая карточкаМахсо Андреас
67' Желтая карточкаХерманнссон Хьёртур
70' Желтая карточкаПоульсен Николай II
71' Желтая карточкаMorten Frendrup
83' Желтая карточкаАмини Мустафа
84' Желтая карточкаХелениус Никлас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Уре МикаэльНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Фредриксен Нильс
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
-
34 Дикс КевинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Блуме БрорПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
11 Gift LinksПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Нильсен Давид
Ход матча
56'
71'
83'
84'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
2 Удары по воротам 2
-
3 Удары в створ 4
-
3 Угловые 7
-
2 Офсайды 4
-
15 Нарушения правил 17
-
3 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
52 Владение мячом, % 48
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Вильчек Камиль
|17 (3)
|0.52
|2.
|Кайзер Доминик
|8
|0.24
|3.
|Хедлунд Симон
|4
|0.12
|4.
|Мраз Самуэл
|4
|0.12
|5.
|Юнг Антони
|3
|0.09
|6.
|Линнстрем Йеспер
|2
|0.06
|7.
|Мукхтар Хани
|2
|0.06
|8.
|Радошевич Йосип
|1
|0.03
|9.
|Кристенсен Лассе
|1
|0.03
|10.
|Араюури Паулус
|1
|0.03
|11.
|Anis Ben Slimane
|1
|0.03
|12.
|Уре Микаэль
|1
|0.03
|13.
|Рустед Сигурд
|1
|0.03
|14.
|Тибблинг Симон
|0
|0
|15.
|Менса Кевин
|0
|0
|16.
|Махсо Андреас
|0
|0
|17.
|Ларссон Юхан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мортенсен Патрик
|13 (4)
|0.39
|2.
|Mustapha Bundu
|7 (1)
|0.21
|3.
|Блуме Брор
|5
|0.15
|4.
|Торстейнссон Йон
|5
|0.15
|5.
|Анкерсен Якоб
|3
|0.09
|6.
|Нильсен Каспер
|2
|0.06
|7.
|Хелениус Никлас
|2
|0.06
|8.
|Амини Мустафа
|2
|0.06
|9.
|Мунксгор Александер
|1
|0.03
|10.
|Йулсгор Йеспер
|1
|0.03
|11.
|Поульсен Николай II
|0
|0
|12.
|Sebastian Hausner
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Юнг Антони
|8
|1
|2.
|Херманнссон Хьёртур
|6
|1
|3.
|Рустед Сигурд
|5
|0
|4.
|Morten Frendrup
|5
|0
|5.
|Махсо Андреас
|4
|0
|6.
|Вильчек Камиль
|2
|1
|7.
|Араюури Паулус
|2
|1
|8.
|Менса Кевин
|3
|0
|9.
|Линнстрем Йеспер
|3
|0
|10.
|Кайзер Доминик
|2
|0
|11.
|Тибблинг Симон
|2
|0
|12.
|Хедлунд Симон
|2
|0
|13.
|Радошевич Йосип
|2
|0
|14.
|Ларссон Юхан
|2
|0
|15.
|Мраз Самуэл
|2
|0
|16.
|Anton Skipper
|2
|0
|17.
|Гаммельбю Йенс-Мартин
|1
|0
|18.
|Кристенсен Лассе
|1
|0
|19.
|Уре Микаэль
|1
|0
|20.
|Бёркеейет Тобиас
|1
|0
|21.
|Anis Ben Slimane
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Поульсен Николай II
|12
|1
|2.
|Бакман Никлас
|6
|1
|3.
|Zachary Duncan
|5
|0
|4.
|Амини Мустафа
|4
|0
|5.
|Нильсен Каспер
|4
|0
|6.
|Мунксгор Александер
|4
|0
|7.
|Йулсгор Йеспер
|3
|0
|8.
|Торстейнссон Йон
|3
|0
|9.
|Хелениус Никлас
|2
|0
|10.
|Эскелинен Виллиам
|2
|0
|11.
|Тингагер Фредерик
|2
|0
|12.
|Мортенсен Патрик
|1
|0
|13.
|Анкерсен Якоб
|1
|0
|14.
|Йованович Александар II
|1
|0
|15.
|Mustapha Bundu
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Брондбю
|17.78% (8)
|11.11% (5)
|24.44% (11)
|13.33% (6)
|17.78% (8)
|15.56% (7)
|Орхус
|15.79% (6)
|13.16% (5)
|10.53% (4)
|18.42% (7)
|26.32% (10)
|15.79% (6)
Предыдущие игры
Брондбю Последние 20 матчей: +9 =2 -9Хорсенс 3:2 Брондбю Брондбю 1:0 Сённерйюск Брондбю 2:4 Видовре Брондбю 2:1 Люнгбю
Люнгбю 2:0 Брондбю Нордшелланн 2:2 Брондбю Брондбю 1:0 Люнгбю Ольборг 3:2 Брондбю Оденсе 0:2 Брондбю Брондбю 1:3 Сённерйюск Брондбю 2:0 Славия Прага Астана 2:1 Брондбю Брондбю 2:0 Норрчёпинг Брондбю 3:0 Видовре Брондбю 2:0 Аварта Брондбю 1:1 Хобро Брондбю 1:2 Митьюлланд Копенгаген 2:1 Брондбю Орхус 2:1 Брондбю Брондбю 2:1 Эсбьерг
Орхус Последние 20 матчей: +13 =4 -3Ольборг 3:2 Орхус Ольборг 2:3 Орхус Орхус 1:0 Оденсе Орхус 1:1 Раннерс
Силькеборг 2:1 Орхус Эсбьерг 1:4 Орхус Орхус 0:0 Хобро Хорсенс 1:2 Орхус Орхус 1:1 Эстерсунд Копенгаген 0:1 Орхус Орхус 2:0 Хеккен Славия Прага 3:3 Орхус Нордшелланн 4:5 Орхус Орхус 0:2 Ольборг Орхус 2:1 Виборг Митьюлланд 1:3 Орхус Орхус 1:1 Люнгбю Эсбьерг 1:2 Орхус Орхус 2:1 Брондбю Орхус 4:2 Сённерйюск
Последние игры между собой
Брондбю: победы: 10, ничьи: 3, поражения: 7
Орхус: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 10
Брондбю 2:2 Орхус Суперлига Дании Орхус 2:0 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 1:0 Орхус Суперлига Дании Орхус 0:7 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 2:1 Орхус Суперлига Дании Орхус 1:1 Брондбю Суперлига Дании Орхус 2:1 Брондбю Суперлига Дании Орхус 1:2 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 3:0 Орхус Суперлига Дании Орхус 1:3 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 3:2 Орхус Суперлига Дании Орхус 0:3 Брондбю Суперлига Дании Орхус 3:1 Брондбю Суперлига Дании Орхус 5:1 Брондбю Суперлига Дании Орхус 0:0 Брондбю САС Лигаен Брондбю 1:0 Орхус САС Лигаен
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Митьюлланд
|27
|22
|2
|3
|44 - 14
|68
|2.
|Копенгаген
|27
|18
|3
|6
|48 - 30
|57
|3.
|Орхус
|27
|14
|6
|7
|42 - 28
|48
|4.
|Брондбю
|27
|13
|4
|10
|47 - 37
|43
|5.
|Нордшелланн
|27
|12
|6
|9
|49 - 36
|42
|6.
|Ольборг
|27
|11
|5
|11
|44 - 35
|38
Понижение. Группа 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Раннерс
|27
|10
|5
|12
|41 - 39
|35
|2.
|Хорсенс
|27
|10
|5
|12
|26 - 45
|35
|3.
|Хобро
|27
|3
|15
|9
|26 - 36
|24
|4.
|Эсбьерг
|27
|5
|6
|16
|26 - 46
|21
Понижение. Группа 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Оденсе
|26
|9
|6
|11
|34 - 30
|33
|2.
|Люнгбю
|27
|9
|5
|13
|31 - 46
|32
|3.
|Сённерйюск
|27
|7
|9
|11
|32 - 44
|30
|4.
|Силькеборг
|26
|3
|7
|16
|31 - 55
|16