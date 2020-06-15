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  3. Дания
Силькеборг
6:0
Конец матча

Стадион: Зрители: 294
Оденсе
0'
16' Желтая карточка
Люикс Кес
24' Желтая карточка
Свеннсен Сандер
1:0
25' Гол в свои ворота
Лаурсен Райан
2:0
28' Гол
Валлис Николай
33' Желтая карточка
Моберг Вегар
34' Желтая карточка
Junior Brumado
3:0
46' Гол
Junior Brumado
4:0
52' Гол
Мадсен Мадс Эмиль
5:0
73' Гол
Хольтен Эмиль
6:0
76' Гол
Alexander Lind
86' Желтая карточка
Ларсен Каспер
90'+3
30
Ромо
Рафаэль
26
Карстенсен
Расмус
32
Фредерик
Алвес
Ибсен
4
Люикс
Кес
6
Меллер
Фредерик
21
Мадсен
Мадс
Эмиль
23
Лесняк
Филип
17
Mads
Kaalund
III
8
Моберг
Вегар
19
Валлис
Николай
29
Junior
Brumado
30
Манде
Саюба
4
Лаурсен
Райан
6
Тверсков
Йеппе
24
Лунд
Марко
20
Лаурсен
Якоб-Баррет
19
Трандарсон
Арон-Элис
14
Томасен
Йенс
23
Клеве
Троэльс
29
Мадс
Фрокьяер-Йенсен
10
Свеннсен
Сандер
15
Max
Fenger
Силькеборг
4-3-2-1
Оденсе
4-4-2

Ход матча

16'
Люикс Кес
 
24'
 
Свеннсен Сандер
25'
Лаурсен Райан
1:0
28'
Валлис Николай
(Меллер Фредерик)
2:0
33'
Моберг Вегар
 
34'
Junior Brumado
 
46'
 
Moses Opondo
Свеннсен Сандер
46'
 
Ларсен Каспер
Трандарсон Арон-Элис
46'
 
Шельвик Йорген
Лаурсен Якоб-Баррет
46'
Junior Brumado
(Лесняк Филип)
3:0
52'
Мадсен Мадс Эмиль
(Mads Kaalund III)
4:0
55'
Jeppe Okkels
Валлис Николай
 
55'
Хольтен Эмиль
Junior Brumado
 
55'
 
Jakob Martinsen
Лаурсен Райан
71'
 
Tarik Ibrahimagic
Тверсков Йеппе
73'
Хольтен Эмиль
5:0
75'
Бринк Марк
Моберг Вегар
 
75'
Alexander Lind
Mads Kaalund III
 
76'
Alexander Lind
(Карстенсен Расмус)
6:0
86'
 
Ларсен Каспер
86'
Махолли Шкодран
Лесняк Филип
 

Статистика матча

  • 6 Голы 0
  • 7 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 6
  • 3 Угловые 2
  • 2 Офсайды 3
  • 10 Нарушения правил 5
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 57 Владение мячом, % 43

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Силькеборг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Шварц Ронни 12 (1) 0.38
2. Валлис Николай 4 0.13
3. Jeppe Okkels 3 0.09
4. Хольтен Эмиль 3 0.09
5. Махолли Шкодран 2 0.06
6. Хагельскьер Андерс 2 0.06
7. Mads Kaalund III 2 0.06
8. Junior Brumado 2 0.06
9. Мадсен Мадс Эмиль 1 0.03
10. Кроне Свенн 1 0.03
11. Alexander Lind 1 0.03
12. Карстенсен Расмус 1 0.03
13. Хебо Матиас 1 0.03
14. Моберг Вегар 1 0.03
15. Лесняк Филип 0 0
16. Меллер Фредерик 0 0
17. Деннис Флинта 0 0
18. Фредерик Алвес Ибсен 0 0
Оденсе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кадри Башким 10 (3) 0.31
2. Свеннсен Сандер 10 (1) 0.31
3. Клеве Троэльс 3 0.09
4. Джейбали Иссам 2 (1) 0.06
5. Anders Jacobsen II 2 0.06
6. Лаурсен Якоб-Баррет 1 0.03
7. Лаурсен Райан 1 0.03
8. Лунд Оливер 1 0.03
9. Греве Матиас 1 0.03
10. Трандарсон Арон-Элис 1 0.03
11. Мадс Фрокьяер-Йенсен 1 0.03
12. Moses Opondo 1 0.03
13. Джанус Драчманн 0 0
14. Маду Кингсли 0 0

Карточки

Силькеборг
# Игрок      
1. Кроне Свенн 7 1
2. Ромо Рафаэль 4 0
3. Лесняк Филип 3 0
4. Мадсен Мадс Эмиль 3 0
5. Герцен Йеппе 3 0
6. Деннис Флинта 2 0
7. Люикс Кес 2 0
8. Якобсен Симон 2 0
9. Валлис Николай 2 0
10. Фредерик Алвес Ибсен 2 0
11. Рочестер Соренсен Марк 1 0
12. Хебо Матиас 1 0
13. Моберг Вегар 1 0
14. Махолли Шкодран 1 0
15. Хольтен Эмиль 1 0
16. Бринк Марк 1 0
17. Mads Kaalund III 1 0
18. Намбиши Валанс 1 0
19. Хагельскьер Андерс 1 0
20. Карстенсен Расмус 1 0
Оденсе
# Игрок      
1. Лунд Оливер 8 1
2. Тверсков Йеппе 5 0
3. Джанус Драчманн 4 0
4. Кадри Башким 4 0
5. Лунд Марко 4 0
6. Леувин Рамон 2 1
7. Джейбали Иссам 3 0
8. Томасен Йенс 3 0
9. Anders Jacobsen II 3 0
10. Alexander Juel Andersen 2 0
11. Лаурсен Якоб-Баррет 2 0
12. Лаурсен Райан 2 0
13. Oliver Christensen 2 0
14. Мадс Фрокьяер-Йенсен 2 0
15. Свеннсен Сандер 1 0
16. Греве Матиас 1 0
17. Ларсен Каспер 1 0
18. Клеве Троэльс 1 0
19. Daniel Obbekjaer 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Силькеборг 2.86% (1) 22.86% (8) 25.71% (9) 20% (7) 11.43% (4) 17.14% (6)
 Оденсе 23.53% (8) 11.76% (4) 23.53% (8) 8.82% (3) 17.65% (6) 14.71% (5)

Предыдущие игры

Силькеборг Последние 20 матчей: +5 =4 -11
Сённерйюск 2:2 Силькеборг Силькеборг 0:2 Нордшелланн Вайле 1:2 Силькеборг Силькеборг 2:1 Орхус
Хорсенс 1:1 Силькеборг Оденсе 1:1 Силькеборг Силькеборг 1:1 Копенгаген Силькеборг 0:2 Ольборг Силькеборг 0:2 Виборг Согндаль 1:0 Силькеборг ЛАСК 6:2 Силькеборг Силькеборг 3:2 Митьюлланд Люнгбю 1:0 Силькеборг Силькеборг 2:1 Раннерс Митьюлланд 2:1 Силькеборг Силькеборг 1:2 Эсбьерг Хорсенс 2:1 Силькеборг Силькеборг 0:1 Брондбю Хобро 1:1 Силькеборг Орхус 3:4 Силькеборг
Оденсе Последние 20 матчей: +6 =7 -7
Оденсе 3:1 Эсбьерг Орхус 1:0 Оденсе Оденсе 3:4 Ольборг Копенгаген 2:2 Оденсе
Сённерйюск 1:1 Оденсе Оденсе 1:1 Силькеборг Раннерс 0:0 Оденсе Оденсе 0:2 Брондбю Оденсе 3:0 Хорсенс Оденсе 1:1 Радник Сурдулица Рубин 0:1 Оденсе Рапид Вена 0:0 Оденсе Оденсе 3:1 Хельсинборг Оденсе 3:0 Мидделфарт Копенгаген 2:1 Оденсе Оденсе 0:0 Ольборг Хорсенс 2:1 Оденсе Оденсе 1:2 Митьюлланд Мальмё 1:2 Оденсе Люнгбю 4:3 Оденсе

Последние игры между собой

Силькеборг: победы: 3, ничьи: 9, поражения: 8
Оденсе: победы: 8, ничьи: 9, поражения: 3
Оденсе 1:1 Силькеборг Суперлига Дании Силькеборг 0:3 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 1:2 Силькеборг Суперлига Дании Силькеборг 1:0 Оденсе Суперлига Дании
Силькеборг 2:1 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 3:1 Силькеборг Суперлига Дании Силькеборг 1:1 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 0:0 Силькеборг Суперлига Дании Оденсе 1:1 Силькеборг Суперлига Дании Силькеборг 0:1 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 2:0 Силькеборг Суперлига Дании Оденсе 1:1 Силькеборг Товарищеские матчи Оденсе 3:3 Силькеборг Суперлига Дании Силькеборг 0:2 Оденсе Суперлига Дании Силькеборг 0:1 Оденсе Суперлига Дании Силькеборг 1:1 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 2:2 Силькеборг САС Лигаен Силькеборг 1:3 Оденсе САС Лигаен Оденсе 3:1 Силькеборг Товарищеские матчи Оденсе 0:0 Силькеборг САС Лигаен

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Митьюлланд 27 22 2 3 44 - 14 68
2. Копенгаген 27 18 3 6 48 - 30 57
3. Орхус 27 14 6 7 42 - 28 48
4. Брондбю 27 13 4 10 47 - 37 43
5. Нордшелланн 27 12 6 9 49 - 36 42
6. Ольборг 27 11 5 11 44 - 35 38

Понижение. Группа 1

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Раннерс 27 10 5 12 41 - 39 35
2. Хорсенс 27 10 5 12 26 - 45 35
3. Хобро 27 3 15 9 26 - 36 24
4. Эсбьерг 27 5 6 16 26 - 46 21

Понижение. Группа 2

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Оденсе 27 9 6 12 34 - 36 33
2. Люнгбю 27 9 5 13 31 - 46 32
3. Сённерйюск 27 7 9 11 32 - 44 30
4. Силькеборг 27 4 7 16 37 - 55 19
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