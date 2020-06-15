Силькеборг
6:0
Конец матча
Стадион: JYSK Park Зрители: 294
Оденсе
16' Желтая карточкаЛюикс Кес
24' Желтая карточкаСвеннсен Сандер
1:0
25' Гол в свои воротаЛаурсен Райан
2:0
28' ГолВаллис Николай
33' Желтая карточкаМоберг Вегар
34' Желтая карточкаJunior Brumado
3:0
46' ГолJunior Brumado
4:0
52' ГолМадсен Мадс Эмиль
5:0
73' ГолХольтен Эмиль
6:0
76' ГолAlexander Lind
86' Желтая карточкаЛарсен Каспер
30
Ромо
Рафаэль
23
Лесняк
Филип
30
Манде
Саюба
24
Лунд
Марко
14
Томасен
Йенс
15
Max
Fenger
- Основной состав
-
30 Ромо РафаэльВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Лесняк ФилипПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Бринк МаркПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Кент Нилсен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
30 Манде СаюбаВратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Лунд МаркоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Томасен ЙенсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
15 Max FengerНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
-
25 Moses Opondo
-
-
-
Главный тренер: Jakob Michelsen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
Ход матча
16'
24'
25'
1:0
28'
33'
34'
46'
3:0
52'
73'
5:0
76'
86'
Статистика матча
-
6 Голы 0
-
7 Удары по воротам 2
-
1 Удары в створ 6
-
3 Угловые 2
-
2 Офсайды 3
-
10 Нарушения правил 5
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
57 Владение мячом, % 43
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Шварц Ронни
|12 (1)
|0.38
|2.
|Валлис Николай
|4
|0.13
|3.
|Jeppe Okkels
|3
|0.09
|4.
|Хольтен Эмиль
|3
|0.09
|5.
|Махолли Шкодран
|2
|0.06
|6.
|Хагельскьер Андерс
|2
|0.06
|7.
|Mads Kaalund III
|2
|0.06
|8.
|Junior Brumado
|2
|0.06
|9.
|Мадсен Мадс Эмиль
|1
|0.03
|10.
|Кроне Свенн
|1
|0.03
|11.
|Alexander Lind
|1
|0.03
|12.
|Карстенсен Расмус
|1
|0.03
|13.
|Хебо Матиас
|1
|0.03
|14.
|Моберг Вегар
|1
|0.03
|15.
|Лесняк Филип
|0
|0
|16.
|Меллер Фредерик
|0
|0
|17.
|Деннис Флинта
|0
|0
|18.
|Фредерик Алвес Ибсен
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кадри Башким
|10 (3)
|0.31
|2.
|Свеннсен Сандер
|10 (1)
|0.31
|3.
|Клеве Троэльс
|3
|0.09
|4.
|Джейбали Иссам
|2 (1)
|0.06
|5.
|Anders Jacobsen II
|2
|0.06
|6.
|Лаурсен Якоб-Баррет
|1
|0.03
|7.
|Лаурсен Райан
|1
|0.03
|8.
|Лунд Оливер
|1
|0.03
|9.
|Греве Матиас
|1
|0.03
|10.
|Трандарсон Арон-Элис
|1
|0.03
|11.
|Мадс Фрокьяер-Йенсен
|1
|0.03
|12.
|Moses Opondo
|1
|0.03
|13.
|Джанус Драчманн
|0
|0
|14.
|Маду Кингсли
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Кроне Свенн
|7
|1
|2.
|Ромо Рафаэль
|4
|0
|3.
|Лесняк Филип
|3
|0
|4.
|Мадсен Мадс Эмиль
|3
|0
|5.
|Герцен Йеппе
|3
|0
|6.
|Деннис Флинта
|2
|0
|7.
|Люикс Кес
|2
|0
|8.
|Якобсен Симон
|2
|0
|9.
|Валлис Николай
|2
|0
|10.
|Фредерик Алвес Ибсен
|2
|0
|11.
|Рочестер Соренсен Марк
|1
|0
|12.
|Хебо Матиас
|1
|0
|13.
|Моберг Вегар
|1
|0
|14.
|Махолли Шкодран
|1
|0
|15.
|Хольтен Эмиль
|1
|0
|16.
|Бринк Марк
|1
|0
|17.
|Mads Kaalund III
|1
|0
|18.
|Намбиши Валанс
|1
|0
|19.
|Хагельскьер Андерс
|1
|0
|20.
|Карстенсен Расмус
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Лунд Оливер
|8
|1
|2.
|Тверсков Йеппе
|5
|0
|3.
|Джанус Драчманн
|4
|0
|4.
|Кадри Башким
|4
|0
|5.
|Лунд Марко
|4
|0
|6.
|Леувин Рамон
|2
|1
|7.
|Джейбали Иссам
|3
|0
|8.
|Томасен Йенс
|3
|0
|9.
|Anders Jacobsen II
|3
|0
|10.
|Alexander Juel Andersen
|2
|0
|11.
|Лаурсен Якоб-Баррет
|2
|0
|12.
|Лаурсен Райан
|2
|0
|13.
|Oliver Christensen
|2
|0
|14.
|Мадс Фрокьяер-Йенсен
|2
|0
|15.
|Свеннсен Сандер
|1
|0
|16.
|Греве Матиас
|1
|0
|17.
|Ларсен Каспер
|1
|0
|18.
|Клеве Троэльс
|1
|0
|19.
|Daniel Obbekjaer
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Силькеборг
|2.86% (1)
|22.86% (8)
|25.71% (9)
|20% (7)
|11.43% (4)
|17.14% (6)
|Оденсе
|23.53% (8)
|11.76% (4)
|23.53% (8)
|8.82% (3)
|17.65% (6)
|14.71% (5)
Предыдущие игры
Силькеборг Последние 20 матчей: +5 =4 -11Сённерйюск 2:2 Силькеборг Силькеборг 0:2 Нордшелланн Вайле 1:2 Силькеборг Силькеборг 2:1 Орхус
Хорсенс 1:1 Силькеборг Оденсе 1:1 Силькеборг Силькеборг 1:1 Копенгаген Силькеборг 0:2 Ольборг Силькеборг 0:2 Виборг Согндаль 1:0 Силькеборг ЛАСК 6:2 Силькеборг Силькеборг 3:2 Митьюлланд Люнгбю 1:0 Силькеборг Силькеборг 2:1 Раннерс Митьюлланд 2:1 Силькеборг Силькеборг 1:2 Эсбьерг Хорсенс 2:1 Силькеборг Силькеборг 0:1 Брондбю Хобро 1:1 Силькеборг Орхус 3:4 Силькеборг
Оденсе Последние 20 матчей: +6 =7 -7Оденсе 3:1 Эсбьерг Орхус 1:0 Оденсе Оденсе 3:4 Ольборг Копенгаген 2:2 Оденсе
Сённерйюск 1:1 Оденсе Оденсе 1:1 Силькеборг Раннерс 0:0 Оденсе Оденсе 0:2 Брондбю Оденсе 3:0 Хорсенс Оденсе 1:1 Радник Сурдулица Рубин 0:1 Оденсе Рапид Вена 0:0 Оденсе Оденсе 3:1 Хельсинборг Оденсе 3:0 Мидделфарт Копенгаген 2:1 Оденсе Оденсе 0:0 Ольборг Хорсенс 2:1 Оденсе Оденсе 1:2 Митьюлланд Мальмё 1:2 Оденсе Люнгбю 4:3 Оденсе
Последние игры между собой
Силькеборг: победы: 3, ничьи: 9, поражения: 8
Оденсе: победы: 8, ничьи: 9, поражения: 3
Силькеборг 2:1 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 3:1 Силькеборг Суперлига Дании Силькеборг 1:1 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 0:0 Силькеборг Суперлига Дании Оденсе 1:1 Силькеборг Суперлига Дании Силькеборг 0:1 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 2:0 Силькеборг Суперлига Дании Оденсе 1:1 Силькеборг Товарищеские матчи Оденсе 3:3 Силькеборг Суперлига Дании Силькеборг 0:2 Оденсе Суперлига Дании Силькеборг 0:1 Оденсе Суперлига Дании Силькеборг 1:1 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 2:2 Силькеборг САС Лигаен Силькеборг 1:3 Оденсе САС Лигаен Оденсе 3:1 Силькеборг Товарищеские матчи Оденсе 0:0 Силькеборг САС Лигаен
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Митьюлланд
|27
|22
|2
|3
|44 - 14
|68
|2.
|Копенгаген
|27
|18
|3
|6
|48 - 30
|57
|3.
|Орхус
|27
|14
|6
|7
|42 - 28
|48
|4.
|Брондбю
|27
|13
|4
|10
|47 - 37
|43
|5.
|Нордшелланн
|27
|12
|6
|9
|49 - 36
|42
|6.
|Ольборг
|27
|11
|5
|11
|44 - 35
|38
Понижение. Группа 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Раннерс
|27
|10
|5
|12
|41 - 39
|35
|2.
|Хорсенс
|27
|10
|5
|12
|26 - 45
|35
|3.
|Хобро
|27
|3
|15
|9
|26 - 36
|24
|4.
|Эсбьерг
|27
|5
|6
|16
|26 - 46
|21
Понижение. Группа 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Оденсе
|27
|9
|6
|12
|34 - 36
|33
|2.
|Люнгбю
|27
|9
|5
|13
|31 - 46
|32
|3.
|Сённерйюск
|27
|7
|9
|11
|32 - 44
|30
|4.
|Силькеборг
|27
|4
|7
|16
|37 - 55
|19