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  3. Дания
Хорсенс
2:2
Второй тайм: 81'

Стадион:
Эсбьерг
0'
0:1
12' Гол
Дауда Мохаммед
25' Желтая карточка
Дауда Мохаммед
1:1
38' Гол
Ламб Микаэл
38' Желтая карточка
Манноне Вито
2:1
52' Гол
Ayo Simon Okusun
59' Желтая карточка
Эрцег Анте
61' Желтая карточка
Бринч Йеппе
75' Желтая карточка
Машович Эрхан
2:2
81' Гол
 81'
1
Делач
Матей
11
Peter
Nymann
4
Malte
Kiilerich
Hansen
33
Alexander
Ludwig
II
5
Ламб
Микаэл
18
Louka
Andreasen
8
Bjarke
Jacobsen
6
Ayo
Simon
Okusun
14
Геммер
Йонас
44
Брок-Мадсен
Николай
10
Ханссон
Халлюр
1
Манноне
Вито
25
Бринч
Йеппе
8
Остин
Родольф
20
Soeren
Reese
17
Конбой
Кевин
6
Парунашвили
Лаша
38
Лунги
Якоб
12
Кужава
Рафал
7
Кауко
Йони
23
Яковенко
Юрий
10
Дауда
Мохаммед
Хорсенс
4-4-2
Эсбьерг
4-1-2-1-2

Ход матча

12'
0:1
Дауда Мохаммед
25'
 
Дауда Мохаммед
38'
Ламб Микаэл
(Alexander Ludwig II)
1:1
38'
 
Манноне Вито
46'
Jonas Thorsen
Peter Nymann
 
52'
Ayo Simon Okusun
(Ламб Микаэл)
2:1
57'
 
Эрцег Анте
Яковенко Юрий
59'
 
Эрцег Анте
61'
 
Бринч Йеппе
72'
Машович Эрхан
Ханссон Халлюр
 
72'
Peter Therkildsen
Брок-Мадсен Николай
 
74'
 
Mads Larsen
Парунашвили Лаша
75'
Машович Эрхан
 
81'
2:2

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 5
  • 3 Удары в створ 6
  • 6 Угловые 7
  • 3 Офсайды 2
  • 9 Нарушения правил 12
  • 1 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 2
  • 56 Владение мячом, % 44

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Хорсенс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Louka Andreasen 5 (1) 0.16
2. Ханссон Халлюр 4 0.13
3. Ламб Микаэл 3 0.09
4. Брок-Мадсен Николай 3 0.09
5. Malte Kiilerich Hansen 2 0.06
6. Rune Frantsen 2 0.06
7. Alexander Ludwig II 2 0.06
8. Peter Therkildsen 2 0.06
9. Jonas Thorsen 1 0.03
10. Ayo Simon Okusun 1 0.03
11. Bjarke Jacobsen 1 0.03
12. Peter Nymann 0 0
13. Кьяер Йеппе 0 0
Эсбьерг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Яковенко Юрий 7 0.22
2. Кауко Йони 4 (1) 0.13
3. Дауда Мохаммед 4 0.13
4. Петре Адриан 3 0.09
5. Эгелунд Патрик 2 0.06
6. Конбой Кевин 1 0.03
7. Халсти Маркус 1 0.03
8. Соири Пюрю 1 0.03
9. Брорссон Франц 1 0.03
10. Лунги Якоб 1 0.03
11. Остин Родольф 1 0.03
12. Mads Larsen 1 0.03
13. Лауридсен Йеспер 0 0
14. Кужава Рафал 0 0
15. Аниембе Даниэль 0 0
16. Манноне Вито 0 0
17. Soeren Reese 0 0

Карточки

Хорсенс
# Игрок      
1. Ханссон Халлюр 7 0
2. Ламб Микаэл 6 0
3. Jannik Pohl 3 1
4. Машович Эрхан 4 0
5. Bjarke Jacobsen 2 1
6. Alexander Ludwig II 2 1
7. Michael Lansing 1 1
8. Jonas Thorsen 2 0
9. Брок-Мадсен Николай 2 0
10. Malte Kiilerich Hansen 2 0
11. Peter Nymann 1 0
12. Делач Матей 1 0
13. Нильсен Сиверт 1 0
14. Геммер Йонас 1 0
15. Oliver Drost 1 0
16. Jacob Linnet 1 0
Эсбьерг
# Игрок      
1. Остин Родольф 7 2
2. Лунги Якоб 10 0
3. Яковенко Юрий 8 1
4. Кауко Йони 6 0
5. Эрцег Анте 4 0
6. Дауда Мохаммед 4 0
7. Соири Пюрю 3 0
8. Парунашвили Лаша 3 0
9. Бринч Йеппе 3 0
10. Аниембе Даниэль 1 1
11. Лауридсен Йеспер 2 0
12. Кужава Рафал 2 0
13. Петре Адриан 2 0
14. Манноне Вито 1 0
15. Конбой Кевин 1 0
16. Халсти Маркус 1 0
17. Хойбьерг Йеппе 1 0
18. Jonas Soegaard Mortensen 1 0
19. Эгелунд Патрик 1 0
20. Mathias Kristensen1 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Хорсенс 30.43% (7) 8.7% (2) 21.74% (5) 21.74% (5) 8.7% (2) 8.7% (2)
 Эсбьерг 27.27% (6) 13.64% (3) 13.64% (3) 4.55% (1) 27.27% (6) 13.64% (3)

Предыдущие игры

Хорсенс Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Хобро 1:1 Хорсенс Сённерйюск 2:1 Хорсенс Хорсенс 3:2 Брондбю Митьюлланд 0:1 Хорсенс
Копенгаген 0:1 Хорсенс Хорсенс 1:1 Силькеборг Хорсенс 1:2 Раннерс Хорсенс 1:2 Орхус Нордшелланн 6:0 Хорсенс Оденсе 3:0 Хорсенс Хорсенс 1:2 Кристиансунд Бранн 1:0 Хорсенс Хобро 4:2 Хорсенс Хорсенс 3:1 Орхус Фремад Сённерйюск 1:1 Хорсенс Хорсенс 2:1 Сённерйюск Хобро 0:0 Хорсенс Хорсенс 2:1 Оденсе Ольборг 4:0 Хорсенс Хорсенс 2:1 Силькеборг
Эсбьерг Последние 20 матчей: +4 =4 -12
Эсбьерг 4:2 Раннерс Оденсе 3:1 Эсбьерг Эсбьерг 1:1 Ольборг Эсбьерг 1:1 Фредерисия
Хобро 1:1 Эсбьерг Эсбьерг 1:4 Орхус Эсбьерг 1:2 Нордшелланн Люнгбю 2:0 Эсбьерг Эсбьерг 1:0 Копенгаген Словацко 2:0 Эсбьерг Оренбург 1:0 Эсбьерг Фредерисия 2:2 Эсбьерг Митьюлланд 4:1 Эсбьерг Эсбьерг 3:4 Колдинг Раннерс 3:0 Эсбьерг Сённерйюск 2:1 Эсбьерг Эсбьерг 1:2 Орхус Силькеборг 1:2 Эсбьерг Брондбю 2:1 Эсбьерг АБ 1:2 Эсбьерг

Последние игры между собой

Хорсенс: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 10
Эсбьерг: победы: 10, ничьи: 6, поражения: 4
Эсбьерг 1:1 Хорсенс Суперлига Дании Хорсенс 1:1 Эсбьерг Суперлига Дании Эсбьерг 1:0 Хорсенс Суперлига Дании Хорсенс 1:2 Эсбьерг Суперлига Дании
Эсбьерг 2:0 Хорсенс Товарищеские матчи Хорсенс 1:2 Эсбьерг Товарищеские матчи Хорсенс 3:2 Эсбьерг Суперлига Дании Эсбьерг 1:1 Хорсенс Суперлига Дании Хорсенс 1:3 Эсбьерг Суперлига Дании Эсбьерг 0:1 Хорсенс Суперлига Дании Эсбьерг 1:1 Хорсенс Суперлига Дании Хорсенс 1:2 Эсбьерг Товарищеские матчи Хорсенс 1:0 Эсбьерг Суперлига Дании Эсбьерг 1:2 Хорсенс Товарищеские матчи Хорсенс 0:7 Эсбьерг Кубок Хорсенс 1:2 Эсбьерг Товарищеские матчи Эсбьерг 1:0 Хорсенс Суперлига Дании Хорсенс 0:0 Эсбьерг Суперлига Дании Эсбьерг 0:0 Хорсенс Суперлига Дании Эсбьерг 3:0 Хорсенс Товарищеские матчи

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Митьюлланд 27 22 2 3 44 - 14 68
2. Копенгаген 27 18 3 6 48 - 30 57
3. Орхус 27 14 6 7 42 - 28 48
4. Брондбю 27 13 4 10 47 - 37 43
5. Нордшелланн 27 12 6 9 49 - 36 42
6. Ольборг 27 11 5 11 44 - 35 38

Понижение. Группа 1

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хорсенс 2:1 28 11 5 12 28 - 46 38
2. Раннерс 27 10 5 12 41 - 39 35
3. Хобро 27 3 15 9 26 - 36 24
4. Эсбьерг 1:2 28 5 6 17 27 - 48 21

Понижение. Группа 2

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Оденсе 27 9 6 12 34 - 36 33
2. Люнгбю 27 9 5 13 31 - 46 32
3. Сённерйюск 27 7 9 11 32 - 44 30
4. Силькеборг 27 4 7 16 37 - 55 19
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