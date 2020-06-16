Хорсенс
2:2
Второй тайм: 81'
Стадион: Casa Arena Horsens
Эсбьерг
0:1
12' ГолДауда Мохаммед
25' Желтая карточкаДауда Мохаммед
1:1
38' ГолЛамб Микаэл
38' Желтая карточкаМанноне Вито
2:1
52' ГолAyo Simon Okusun
59' Желтая карточкаЭрцег Анте
61' Желтая карточкаБринч Йеппе
75' Желтая карточкаМашович Эрхан
11
Peter
Nymann
14
Геммер
Йонас
25
Бринч
Йеппе
20
Soeren
Reese
17
Конбой
Кевин
38
Лунги
Якоб
12
Кужава
Рафал
- Основной состав
- Вратарь
-
11 Peter NymannЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Геммер ЙонасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
29 Кьяер ЙеппеНападающий
-
17 Oliver DrostНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Бо Энриксен
- Основной состав
- Вратарь
-
25 Бринч ЙеппеЗащитник
- Защитник
-
20 Soeren ReeseЗащитник
-
17 Конбой КевинЗащитник
- Полузащитник
-
38 Лунги ЯкобПолузащитник
-
12 Кужава РафалПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
77 Эрцег АнтеПолузащитник
-
50 Mads LarsenПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Соири ПюрюПолузащитник
-
Главный тренер: Троэлс Бек
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Ход матча
12'
0:1
25'
38'
38'
52'
2:1
59'
61'
75'
81'
2:2
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
4 Удары по воротам 5
-
3 Удары в створ 6
-
6 Угловые 7
-
3 Офсайды 2
-
9 Нарушения правил 12
-
1 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 2
-
56 Владение мячом, % 44
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Louka Andreasen
|5 (1)
|0.16
|2.
|Ханссон Халлюр
|4
|0.13
|3.
|Ламб Микаэл
|3
|0.09
|4.
|Брок-Мадсен Николай
|3
|0.09
|5.
|Malte Kiilerich Hansen
|2
|0.06
|6.
|Rune Frantsen
|2
|0.06
|7.
|Alexander Ludwig II
|2
|0.06
|8.
|Peter Therkildsen
|2
|0.06
|9.
|Jonas Thorsen
|1
|0.03
|10.
|Ayo Simon Okusun
|1
|0.03
|11.
|Bjarke Jacobsen
|1
|0.03
|12.
|Peter Nymann
|0
|0
|13.
|Кьяер Йеппе
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Яковенко Юрий
|7
|0.22
|2.
|Кауко Йони
|4 (1)
|0.13
|3.
|Дауда Мохаммед
|4
|0.13
|4.
|Петре Адриан
|3
|0.09
|5.
|Эгелунд Патрик
|2
|0.06
|6.
|Конбой Кевин
|1
|0.03
|7.
|Халсти Маркус
|1
|0.03
|8.
|Соири Пюрю
|1
|0.03
|9.
|Брорссон Франц
|1
|0.03
|10.
|Лунги Якоб
|1
|0.03
|11.
|Остин Родольф
|1
|0.03
|12.
|Mads Larsen
|1
|0.03
|13.
|Лауридсен Йеспер
|0
|0
|14.
|Кужава Рафал
|0
|0
|15.
|Аниембе Даниэль
|0
|0
|16.
|Манноне Вито
|0
|0
|17.
|Soeren Reese
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ханссон Халлюр
|7
|0
|2.
|Ламб Микаэл
|6
|0
|3.
|Jannik Pohl
|3
|1
|4.
|Машович Эрхан
|4
|0
|5.
|Bjarke Jacobsen
|2
|1
|6.
|Alexander Ludwig II
|2
|1
|7.
|Michael Lansing
|1
|1
|8.
|Jonas Thorsen
|2
|0
|9.
|Брок-Мадсен Николай
|2
|0
|10.
|Malte Kiilerich Hansen
|2
|0
|11.
|Peter Nymann
|1
|0
|12.
|Делач Матей
|1
|0
|13.
|Нильсен Сиверт
|1
|0
|14.
|Геммер Йонас
|1
|0
|15.
|Oliver Drost
|1
|0
|16.
|Jacob Linnet
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Остин Родольф
|7
|2
|2.
|Лунги Якоб
|10
|0
|3.
|Яковенко Юрий
|8
|1
|4.
|Кауко Йони
|6
|0
|5.
|Эрцег Анте
|4
|0
|6.
|Дауда Мохаммед
|4
|0
|7.
|Соири Пюрю
|3
|0
|8.
|Парунашвили Лаша
|3
|0
|9.
|Бринч Йеппе
|3
|0
|10.
|Аниембе Даниэль
|1
|1
|11.
|Лауридсен Йеспер
|2
|0
|12.
|Кужава Рафал
|2
|0
|13.
|Петре Адриан
|2
|0
|14.
|Манноне Вито
|1
|0
|15.
|Конбой Кевин
|1
|0
|16.
|Халсти Маркус
|1
|0
|17.
|Хойбьерг Йеппе
|1
|0
|18.
|Jonas Soegaard Mortensen
|1
|0
|19.
|Эгелунд Патрик
|1
|0
|20.
|Mathias Kristensen1
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Хорсенс
|30.43% (7)
|8.7% (2)
|21.74% (5)
|21.74% (5)
|8.7% (2)
|8.7% (2)
|Эсбьерг
|27.27% (6)
|13.64% (3)
|13.64% (3)
|4.55% (1)
|27.27% (6)
|13.64% (3)
Предыдущие игры
Хорсенс Последние 20 матчей: +8 =3 -9Хобро 1:1 Хорсенс Сённерйюск 2:1 Хорсенс Хорсенс 3:2 Брондбю Митьюлланд 0:1 Хорсенс
Копенгаген 0:1 Хорсенс Хорсенс 1:1 Силькеборг Хорсенс 1:2 Раннерс Хорсенс 1:2 Орхус Нордшелланн 6:0 Хорсенс Оденсе 3:0 Хорсенс Хорсенс 1:2 Кристиансунд Бранн 1:0 Хорсенс Хобро 4:2 Хорсенс Хорсенс 3:1 Орхус Фремад Сённерйюск 1:1 Хорсенс Хорсенс 2:1 Сённерйюск Хобро 0:0 Хорсенс Хорсенс 2:1 Оденсе Ольборг 4:0 Хорсенс Хорсенс 2:1 Силькеборг
Эсбьерг Последние 20 матчей: +4 =4 -12Эсбьерг 4:2 Раннерс Оденсе 3:1 Эсбьерг Эсбьерг 1:1 Ольборг Эсбьерг 1:1 Фредерисия
Хобро 1:1 Эсбьерг Эсбьерг 1:4 Орхус Эсбьерг 1:2 Нордшелланн Люнгбю 2:0 Эсбьерг Эсбьерг 1:0 Копенгаген Словацко 2:0 Эсбьерг Оренбург 1:0 Эсбьерг Фредерисия 2:2 Эсбьерг Митьюлланд 4:1 Эсбьерг Эсбьерг 3:4 Колдинг Раннерс 3:0 Эсбьерг Сённерйюск 2:1 Эсбьерг Эсбьерг 1:2 Орхус Силькеборг 1:2 Эсбьерг Брондбю 2:1 Эсбьерг АБ 1:2 Эсбьерг
Последние игры между собой
Хорсенс: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 10
Эсбьерг: победы: 10, ничьи: 6, поражения: 4
Эсбьерг 2:0 Хорсенс Товарищеские матчи Хорсенс 1:2 Эсбьерг Товарищеские матчи Хорсенс 3:2 Эсбьерг Суперлига Дании Эсбьерг 1:1 Хорсенс Суперлига Дании Хорсенс 1:3 Эсбьерг Суперлига Дании Эсбьерг 0:1 Хорсенс Суперлига Дании Эсбьерг 1:1 Хорсенс Суперлига Дании Хорсенс 1:2 Эсбьерг Товарищеские матчи Хорсенс 1:0 Эсбьерг Суперлига Дании Эсбьерг 1:2 Хорсенс Товарищеские матчи Хорсенс 0:7 Эсбьерг Кубок Хорсенс 1:2 Эсбьерг Товарищеские матчи Эсбьерг 1:0 Хорсенс Суперлига Дании Хорсенс 0:0 Эсбьерг Суперлига Дании Эсбьерг 0:0 Хорсенс Суперлига Дании Эсбьерг 3:0 Хорсенс Товарищеские матчи
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Митьюлланд
|27
|22
|2
|3
|44 - 14
|68
|2.
|Копенгаген
|27
|18
|3
|6
|48 - 30
|57
|3.
|Орхус
|27
|14
|6
|7
|42 - 28
|48
|4.
|Брондбю
|27
|13
|4
|10
|47 - 37
|43
|5.
|Нордшелланн
|27
|12
|6
|9
|49 - 36
|42
|6.
|Ольборг
|27
|11
|5
|11
|44 - 35
|38
Понижение. Группа 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хорсенс
|2:1
|28
|11
|5
|12
|28 - 46
|38
|2.
|Раннерс
|27
|10
|5
|12
|41 - 39
|35
|3.
|Хобро
|27
|3
|15
|9
|26 - 36
|24
|4.
|Эсбьерг
|1:2
|28
|5
|6
|17
|27 - 48
|21
Понижение. Группа 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Оденсе
|27
|9
|6
|12
|34 - 36
|33
|2.
|Люнгбю
|27
|9
|5
|13
|31 - 46
|32
|3.
|Сённерйюск
|27
|7
|9
|11
|32 - 44
|30
|4.
|Силькеборг
|27
|4
|7
|16
|37 - 55
|19