Орхус
2:0
Второй тайм: 59'
Стадион: Ceres Park Зрители: 300
Нордшелланн
1:0
45' ГолАнкерсен Якоб
2:0
45' ГолМортенсен Патрик
49' Желтая карточкаПоульсен Николай II
49' Желтая карточкаKamal-Deen Sulemana
29
Блуме
Брор
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Блуме БрорПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
34 Дикс КевинЗащитник
-
11 Gift LinksПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Нильсен Давид
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
30 Мумин АбдулЗащитник
-
25 Ivan MesikЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
41 Фрэнсис АбуНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
37 Садик ИбраимНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Flemming Pedersen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
45'
1:0
45'
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
4 Удары по воротам 2
-
6 Удары в створ 2
-
4 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 4
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 2
-
37 Владение мячом, % 63
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мортенсен Патрик
|14 (4)
|0.42
|2.
|Mustapha Bundu
|7 (1)
|0.21
|3.
|Блуме Брор
|5
|0.15
|4.
|Торстейнссон Йон
|5
|0.15
|5.
|Анкерсен Якоб
|4
|0.12
|6.
|Нильсен Каспер
|2
|0.06
|7.
|Хелениус Никлас
|2
|0.06
|8.
|Амини Мустафа
|2
|0.06
|9.
|Мунксгор Александер
|1
|0.03
|10.
|Йулсгор Йеспер
|1
|0.03
|11.
|Поульсен Николай II
|0
|0
|12.
|Sebastian Hausner
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дамсгор Миккель
|9
|0.27
|2.
|Кудус Мохаммед
|9 (3)
|0.27
|3.
|Атанга Исаак
|7
|0.21
|4.
|Рюгор Миккель
|4 (2)
|0.12
|5.
|Расмуссен Матиас
|3
|0.09
|6.
|Фрэнсис Абу
|2
|0.06
|7.
|Хансен Киан
|2
|0.06
|8.
|Садик Ибраим
|2
|0.06
|9.
|Kamal-Deen Sulemana
|2
|0.06
|10.
|Тюкосен Мадс
|1
|0.03
|11.
|Андерсен Магнус II
|1
|0.03
|12.
|Доньё Годсвей
|1 (1)
|0.03
|13.
|Ulrik Yttergaard Jenssen
|1
|0.03
|14.
|Мумин Абдул
|1
|0.03
|15.
|Кристенсен Якоб
|1
|0.03
|16.
|Антман Оливер
|1
|0.03
|17.
|Антви Клинтон
|0
|0
|18.
|Mohammed Diomande
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Поульсен Николай II
|13
|1
|2.
|Бакман Никлас
|6
|1
|3.
|Zachary Duncan
|5
|0
|4.
|Амини Мустафа
|4
|0
|5.
|Нильсен Каспер
|4
|0
|6.
|Мунксгор Александер
|4
|0
|7.
|Йулсгор Йеспер
|3
|0
|8.
|Торстейнссон Йон
|3
|0
|9.
|Хелениус Никлас
|2
|0
|10.
|Эскелинен Виллиам
|2
|0
|11.
|Тингагер Фредерик
|2
|0
|12.
|Мортенсен Патрик
|1
|0
|13.
|Анкерсен Якоб
|1
|0
|14.
|Йованович Александар II
|1
|0
|15.
|Mustapha Bundu
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ulrik Yttergaard Jenssen
|5
|1
|2.
|Тюкосен Мадс
|6
|0
|3.
|Кудус Мохаммед
|4
|1
|4.
|Хансен Киан
|3
|1
|5.
|Рюгор Миккель
|4
|0
|6.
|Мумин Абдул
|4
|0
|7.
|Садик Ибраим
|4
|0
|8.
|Дамсгор Миккель
|3
|0
|9.
|Фрэнсис Абу
|3
|0
|10.
|Антви Клинтон
|1
|1
|11.
|Ларсен Николай
|2
|0
|12.
|Расмуссен Матиас
|2
|0
|13.
|Андерсен Магнус II
|2
|0
|14.
|Кристенсен Якоб
|2
|0
|15.
|Mohammed Diomande
|2
|0
|16.
|Kamal-Deen Sulemana
|2
|0
|17.
|Доньё Годсвей
|1
|0
|18.
|Атанга Исаак
|1
|0
|19.
|Ivan Mesik
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Орхус
|15.79% (6)
|13.16% (5)
|10.53% (4)
|18.42% (7)
|26.32% (10)
|15.79% (6)
|Нордшелланн
|9.09% (4)
|18.18% (8)
|20.45% (9)
|20.45% (9)
|18.18% (8)
|13.64% (6)
Предыдущие игры
Орхус Последние 20 матчей: + = -Брондбю 0:0 Орхус Ольборг 3:2 Орхус Ольборг 2:3 Орхус Орхус 1:0 Оденсе
Орхус 1:1 Раннерс Силькеборг 2:1 Орхус Эсбьерг 1:4 Орхус Орхус 0:0 Хобро Хорсенс 1:2 Орхус Орхус 1:1 Эстерсунд Копенгаген 0:1 Орхус Орхус 2:0 Хеккен Славия Прага 3:3 Орхус Нордшелланн 4:5 Орхус Орхус 0:2 Ольборг Орхус 2:1 Виборг Митьюлланд 1:3 Орхус Орхус 1:1 Люнгбю Эсбьерг 1:2 Орхус Орхус 2:1 Брондбю
Нордшелланн Последние 20 матчей: + = -Нордшелланн 1:1 Копенгаген Нордшелланн 0:1 Митьюлланд Силькеборг 0:2 Нордшелланн Нордшелланн 1:0 Ког
Нордшелланн 1:0 Кёге Нордшелланн 2:2 Брондбю Эсбьерг 1:2 Нордшелланн Нордшелланн 2:1 Сённерйюск Нордшелланн 6:0 Хорсенс Кальмар 1:1 Нордшелланн ЦСКА Москва 2:0 Нордшелланн Нордшелланн 2:0 Адмира Нордшелланн 4:2 Лиферинг Нордшелланн 1:1 Роскилле Нордшелланн 4:5 Орхус Ольборг 1:3 Нордшелланн Нордшелланн 0:1 Копенгаген Люнгбю 1:1 Нордшелланн Нордшелланн 3:0 Раннерс Хобро 2:2 Нордшелланн
Последние игры между собой
Орхус: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 9
Нордшелланн: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 8
Нордшелланн 1:0 Орхус Суперлига Дании Орхус 1:1 Нордшелланн Суперлига Дании Орхус 1:4 Нордшелланн Суперлига Дании Нордшелланн 1:2 Орхус Суперлига Дании Нордшелланн 3:2 Орхус Суперлига Дании Орхус 3:1 Нордшелланн Суперлига Дании Нордшелланн 3:3 Орхус Суперлига Дании Орхус 3:0 Нордшелланн Суперлига Дании Нордшелланн 2:0 Орхус Суперлига Дании Орхус 2:2 Нордшелланн Товарищеские матчи Нордшелланн 1:0 Орхус Суперлига Дании Орхус 0:1 Нордшелланн Суперлига Дании Орхус 2:1 Нордшелланн Суперлига Дании Нордшелланн 4:2 Орхус Суперлига Дании Орхус 0:2 Нордшелланн Суперлига Дании Орхус 0:1 Нордшелланн Суперлига Дании
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Митьюлланд
|27
|22
|2
|3
|44 - 14
|68
|2.
|Копенгаген
|27
|18
|3
|6
|48 - 30
|57
|3.
|Орхус
|2:0
|28
|15
|6
|7
|44 - 28
|51
|4.
|Брондбю
|27
|13
|4
|10
|47 - 37
|43
|5.
|Нордшелланн
|0:2
|28
|12
|6
|10
|49 - 38
|42
|6.
|Ольборг
|27
|11
|5
|11
|44 - 35
|38
Понижение. Группа 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Раннерс
|28
|11
|5
|12
|45 - 39
|38
|2.
|Хорсенс
|28
|10
|6
|12
|28 - 47
|36
|3.
|Хобро
|28
|3
|15
|10
|26 - 40
|24
|4.
|Эсбьерг
|28
|5
|7
|16
|28 - 48
|22
Понижение. Группа 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Оденсе
|27
|9
|6
|12
|34 - 36
|33
|2.
|Люнгбю
|27
|9
|5
|13
|31 - 46
|32
|3.
|Сённерйюск
|27
|7
|9
|11
|32 - 44
|30
|4.
|Силькеборг
|27
|4
|7
|16
|37 - 55
|19