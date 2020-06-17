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  2. Матчи
  3. Дания
Орхус
2:0
Второй тайм: 59'

Стадион: Зрители: 300
Нордшелланн
0'
1:0
45' Гол
Анкерсен Якоб
2:0
45' Гол
Мортенсен Патрик
49' Желтая карточка
Поульсен Николай II
49' Желтая карточка
Kamal-Deen Sulemana
59'
1
Эскелинен
Виллиам
13
Мунксгор
Александер
37
Sebastian
Hausner
5
Тингагер
Фредерик
16
Нильсен
Каспер
22
Benjamin
Steenfeldt
Hvidt
6
Поульсен
Николай
II
29
Блуме
Брор
19
Mustapha
Bundu
9
Мортенсен
Патрик
7
Анкерсен
Якоб
28
Виндаль-Йенсен
Петер
2
Тюкосен
Мадс
4
Хансен
Киан
30
Мумин
Абдул
25
Ivan
Mesik
6
Кристенсен
Якоб
8
Андерсен
Магнус
II
43
Mohammed
Diomande
7
Рюгор
Миккель
41
Фрэнсис
Абу
27
Дамсгор
Миккель
Орхус
4-3-3
Нордшелланн
4-3-3

Ход матча

45'
Анкерсен Якоб
(Mustapha Bundu)
1:0
45'
Мортенсен Патрик
(Mustapha Bundu)
2:0
46'
 
Kamal-Deen Sulemana
Фрэнсис Абу
46'
 
Чуквуани Точи
Рюгор Миккель
49'
Поульсен Николай II
 
49'
 
Kamal-Deen Sulemana
53'
Gift Links
Mustapha Bundu
 

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 2
  • 6 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 4
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 2
  • 37 Владение мячом, % 63

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Орхус
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мортенсен Патрик 14 (4) 0.42
2. Mustapha Bundu 7 (1) 0.21
3. Блуме Брор 5 0.15
4. Торстейнссон Йон 5 0.15
5. Анкерсен Якоб 4 0.12
6. Нильсен Каспер 2 0.06
7. Хелениус Никлас 2 0.06
8. Амини Мустафа 2 0.06
9. Мунксгор Александер 1 0.03
10. Йулсгор Йеспер 1 0.03
11. Поульсен Николай II 0 0
12. Sebastian Hausner 0 0
Нордшелланн
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дамсгор Миккель 9 0.27
2. Кудус Мохаммед 9 (3) 0.27
3. Атанга Исаак 7 0.21
4. Рюгор Миккель 4 (2) 0.12
5. Расмуссен Матиас 3 0.09
6. Фрэнсис Абу 2 0.06
7. Хансен Киан 2 0.06
8. Садик Ибраим 2 0.06
9. Kamal-Deen Sulemana 2 0.06
10. Тюкосен Мадс 1 0.03
11. Андерсен Магнус II 1 0.03
12. Доньё Годсвей 1 (1) 0.03
13. Ulrik Yttergaard Jenssen 1 0.03
14. Мумин Абдул 1 0.03
15. Кристенсен Якоб 1 0.03
16. Антман Оливер 1 0.03
17. Антви Клинтон 0 0
18. Mohammed Diomande 0 0

Карточки

Орхус
# Игрок      
1. Поульсен Николай II 13 1
2. Бакман Никлас 6 1
3. Zachary Duncan 5 0
4. Амини Мустафа 4 0
5. Нильсен Каспер 4 0
6. Мунксгор Александер 4 0
7. Йулсгор Йеспер 3 0
8. Торстейнссон Йон 3 0
9. Хелениус Никлас 2 0
10. Эскелинен Виллиам 2 0
11. Тингагер Фредерик 2 0
12. Мортенсен Патрик 1 0
13. Анкерсен Якоб 1 0
14. Йованович Александар II 1 0
15. Mustapha Bundu 1 0
Нордшелланн
# Игрок      
1. Ulrik Yttergaard Jenssen 5 1
2. Тюкосен Мадс 6 0
3. Кудус Мохаммед 4 1
4. Хансен Киан 3 1
5. Рюгор Миккель 4 0
6. Мумин Абдул 4 0
7. Садик Ибраим 4 0
8. Дамсгор Миккель 3 0
9. Фрэнсис Абу 3 0
10. Антви Клинтон 1 1
11. Ларсен Николай 2 0
12. Расмуссен Матиас 2 0
13. Андерсен Магнус II 2 0
14. Кристенсен Якоб 2 0
15. Mohammed Diomande 2 0
16. Kamal-Deen Sulemana 2 0
17. Доньё Годсвей 1 0
18. Атанга Исаак 1 0
19. Ivan Mesik 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Орхус 15.79% (6) 13.16% (5) 10.53% (4) 18.42% (7) 26.32% (10) 15.79% (6)
 Нордшелланн 9.09% (4) 18.18% (8) 20.45% (9) 20.45% (9) 18.18% (8) 13.64% (6)

Предыдущие игры

Орхус Последние 20 матчей: + = -
Брондбю 0:0 Орхус Ольборг 3:2 Орхус Ольборг 2:3 Орхус Орхус 1:0 Оденсе
Орхус 1:1 Раннерс Силькеборг 2:1 Орхус Эсбьерг 1:4 Орхус Орхус 0:0 Хобро Хорсенс 1:2 Орхус Орхус 1:1 Эстерсунд Копенгаген 0:1 Орхус Орхус 2:0 Хеккен Славия Прага 3:3 Орхус Нордшелланн 4:5 Орхус Орхус 0:2 Ольборг Орхус 2:1 Виборг Митьюлланд 1:3 Орхус Орхус 1:1 Люнгбю Эсбьерг 1:2 Орхус Орхус 2:1 Брондбю
Нордшелланн Последние 20 матчей: + = -
Нордшелланн 1:1 Копенгаген Нордшелланн 0:1 Митьюлланд Силькеборг 0:2 Нордшелланн Нордшелланн 1:0 Ког
Нордшелланн 1:0 Кёге Нордшелланн 2:2 Брондбю Эсбьерг 1:2 Нордшелланн Нордшелланн 2:1 Сённерйюск Нордшелланн 6:0 Хорсенс Кальмар 1:1 Нордшелланн ЦСКА Москва 2:0 Нордшелланн Нордшелланн 2:0 Адмира Нордшелланн 4:2 Лиферинг Нордшелланн 1:1 Роскилле Нордшелланн 4:5 Орхус Ольборг 1:3 Нордшелланн Нордшелланн 0:1 Копенгаген Люнгбю 1:1 Нордшелланн Нордшелланн 3:0 Раннерс Хобро 2:2 Нордшелланн

Последние игры между собой

Орхус: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 9
Нордшелланн: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 8
Нордшелланн 4:5 Орхус Товарищеские матчи Нордшелланн 0:1 Орхус Суперлига Дании Орхус 3:1 Нордшелланн Суперлига Дании Нордшелланн 2:4 Орхус Товарищеские матчи
Нордшелланн 1:0 Орхус Суперлига Дании Орхус 1:1 Нордшелланн Суперлига Дании Орхус 1:4 Нордшелланн Суперлига Дании Нордшелланн 1:2 Орхус Суперлига Дании Нордшелланн 3:2 Орхус Суперлига Дании Орхус 3:1 Нордшелланн Суперлига Дании Нордшелланн 3:3 Орхус Суперлига Дании Орхус 3:0 Нордшелланн Суперлига Дании Нордшелланн 2:0 Орхус Суперлига Дании Орхус 2:2 Нордшелланн Товарищеские матчи Нордшелланн 1:0 Орхус Суперлига Дании Орхус 0:1 Нордшелланн Суперлига Дании Орхус 2:1 Нордшелланн Суперлига Дании Нордшелланн 4:2 Орхус Суперлига Дании Орхус 0:2 Нордшелланн Суперлига Дании Орхус 0:1 Нордшелланн Суперлига Дании

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Митьюлланд 27 22 2 3 44 - 14 68
2. Копенгаген 27 18 3 6 48 - 30 57
3. Орхус 2:0 28 15 6 7 44 - 28 51
4. Брондбю 27 13 4 10 47 - 37 43
5. Нордшелланн 0:2 28 12 6 10 49 - 38 42
6. Ольборг 27 11 5 11 44 - 35 38

Понижение. Группа 1

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Раннерс 28 11 5 12 45 - 39 38
2. Хорсенс 28 10 6 12 28 - 47 36
3. Хобро 28 3 15 10 26 - 40 24
4. Эсбьерг 28 5 7 16 28 - 48 22

Понижение. Группа 2

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Оденсе 27 9 6 12 34 - 36 33
2. Люнгбю 27 9 5 13 31 - 46 32
3. Сённерйюск 27 7 9 11 32 - 44 30
4. Силькеборг 27 4 7 16 37 - 55 19
  • Второй тайм
  • 59'
    Мортенсен Патрик нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 58'
    Блуме Брор навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    58'
    Судья сигнализирует, что Чуквуани Точи из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Анкерсен Якоб
  • 57'
    Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
  • 57'
    Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 56'
  • 56'
    Удар от ворот произведет Норшеланн
  • 56'
    Отличная игра от Гифт Линкс из команды Орхус. Она направляет мяч за линию обороны, но шанс в конце концов упущен
  • 56'
    Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 55'
    Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 55'
    Отличная игра от Дамсгор Миккель из команды Норшеланн. Она направляет мяч за линию обороны, но шанс в конце концов упущен
  • 54'
    Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 54'
    Мортенсен Патрик нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 54'
    Гифт Линкс из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
  • 54'
    Хорошо играет на выходе Виндаль-Йенсен Петер - мяч в ее руках
  • 53'
    Себастьян Хауснер делает длинную передачу вперед
  • 53'
    Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 53'
    Мустафа Бунду получил травму и заменен. Гифт Линкс выходит на поле.
  • Травма, повреждение
    52'
    Ох, нехорошо это выглядит. Мустафа Бунду получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • 52'
    Великолепное видение игры демонстрирует Мумин Абдул из команды Норшеланн, когда она останавливает многообещающую атаку перехватом.
  • 52'
    Мустафа Бунду из команды Орхус идет с мячом вперед на обострение...
  • 51'
    Дамсгор Миккель из команды Норшеланн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 51'
    Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 50'
    Удар от ворот произведет Орхус
  • 50'
    Иван Месик делает длинную передачу вперед
  • 50'
    Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 50'
    Матч возобновлен
  • Желтая карточка
    49'
    Kamal-Deen Sulemana получает желтую карточку за неспортивное поведение
  • Желтая карточка
    49'
    Поульсен Николай II получает желтую карточку за неспортивное поведение
  • 49'
    Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
  • 48'
    Удар от ворот произведет Норшеланн
  • 48'
    Пространство открывается для Блуме Брор, но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.
  • 48'
    Мортенсен Патрик из команды Орхус делает пас партнеру.
  • 48'
    Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 47'
    Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 47'
    Удар от ворот произведет Орхус
  • 47'
    Пространство открывается для Kamal-Deen Sulemana, но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.
  • 46'
    Kamal-Deen Sulemana из команды Норшеланн идет с мячом вперед на обострение...
  • 46'
    Норшеланн начинает контратаку
  • 46'
    Мумин Абдул выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 46'
    Игрок из команды Орхус вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
  • 46'
    Тактическая замена. Рюгор Миккель уходит с поля и его заменяет Чуквуани Точи
  • 46'
    Тактическая замена. Фрэнсис Абу уходит с поля и его заменяет Kamal-Deen Sulemana
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
Прогнозы на спорт - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 50'
    Команда Орхус играла лучше в этом тайме.
  • 50'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 49'
    Мустафа Бунду сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    49'
    Г О О О О Л - Мортенсен Патрик изменил счет на табло!
  • 49'
    Мустафа Бунду из команды Орхус делает навес прямо в штрафную.
  • 49'
    Контроль мяча: Орхус: 37%, Норшеланн: 63%.
  • 49'
    Виндаль-Йенсен Петер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    49'
    Блуме Брор из команды Орхус подал угловой слева.
  • 49'
    Матч возобновлен
  • 49'
    Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
  • 48'
    Мортенсен Патрик нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 48'
    Анкерсен Якоб из команды Орхус делает пас партнеру.
  • 48'
    Мустафа Бунду из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
  • 48'
    Анкерсен Якоб из команды Орхус сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
  • 47'
    Отличная игра от Андерсен Магнус II из команды Норшеланн. Она направляет мяч за линию обороны, но шанс в конце концов упущен
  • 47'
    Рюгор Миккель бьет издали, но Эскелинен Виллиам ловит мяч в руки
  • 47'
    Удар от ворот произведет Орхус
  • 46'
    Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
  • 45'
    Мустафа Бунду сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    45'
    Г О О О О Л - Анкерсен Якоб изменил счет на табло!
  • 45'
    Мустафа Бунду из команды Орхус делает навес прямо в штрафную.
  • 45'
    Орхус начинает контратаку
  • 45'
    Опасность предотвращена - Мунксгор Александер из команды Орхус вступил в отбор удачно
  • 45'
    Хорошие скиллы дриблинга показывает Иван Месик, обходя своих соперников
  • 44'
    Тюкосен Мадс из команды Норшеланн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 44'
    Норшеланн пытается что-то создать.
  • 43'
    Удар от ворот произведет Норшеланн
  • 43'
    Пространство открывается для Нильсен Каспер, но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.
  • 43'
    Мортенсен Патрик из команды Орхус делает передачу одноклубнику.
  • 43'
    Блуме Брор из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
  • 43'
    Мустафа Бунду из команды Орхус идет с мячом вперед на обострение...
  • 43'
    Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 42'
    Норшеланн контролирует мяч.
  • 41'
    Удар от ворот произведет Орхус
  • 41'
    Дамсгор Миккель из команды Норшеланн подает, но толку не вышло.
  • 41'
    Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 41'
    Виндаль-Йенсен Петер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    40'
    Блуме Брор из команды Орхус подал угловой слева.
  • 40'
    Хансен Киан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 40'
    Анкерсен Якоб из команды Орхус делает навес прямо в штрафную.
  • 40'
    Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 39'
    Удар от ворот произведет Орхус
  • 39'
    Хорошо играет на выходе Виндаль-Йенсен Петер - мяч в ее руках
  • 39'
    Поульсен Николай II делает длинную передачу вперед
  • 39'
    Кристенсен Якоб из команды Норшеланн делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 38'
    Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 38'
    Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 38'
    Норшеланн пытается что-то создать.
  • 37'
    Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 37'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    35'
    Эскелинен Виллиам на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 35'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 34'
    Удар от ворот произведет Норшеланн
  • 34'
    Что за промах! У Анкерсен Якоб была отличная возможность забить, но удар головой прошел мимо!
  • 34'
    Блуме Брор из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
  • 33'
    Удар от ворот произведет Орхус
  • 33'
    Дамсгор Миккель из команды Норшеланн перепасовывается с Иван Месик, но опасного момента не выходит.
  • 33'
    Себастьян Хауснер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    33'
    Рюгор Миккель из команды Норшеланн подал угловой справа.
  • 32'
    Удар от ворот произведет Орхус
  • 31'
    Отличная игра от Иван Месик из команды Норшеланн. Она направляет мяч за линию обороны, но шанс в конце концов упущен
  • 31'
    Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 31'
    Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 30'
    Рюгор Миккель бьет издали, но Эскелинен Виллиам ловит мяч в руки
  • 30'
    Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 30'
    Себастьян Хауснер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 30'
    Хансен Киан делает длинную передачу вперед
  • 29'
    Хорошо играет на выходе Эскелинен Виллиам - мяч в ее руках
  • 29'
    Тюкосен Мадс из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
  • 28'
    Мустафа Бунду из команды Орхус делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • 28'
    Контроль мяча: Орхус: 36%, Норшеланн: 64%.
  • Фол, нарушение
    27'
    Судья сигнализирует, что Бенджамин Хвидт из команды Орхус поставил подножку. Пострадал Андерсен Магнус II
  • Фол, нарушение
    27'
    Судья сигнализирует, что Мунксгор Александер из команды Орхус поставил подножку. Пострадал Дамсгор Миккель
  • 26'
    Удар от ворот произведет Орхус
  • 26'
    Хансен Киан делает длинную передачу вперед
  • 26'
    Норшеланн контролирует мяч.
  • 25'
    Удар от ворот произведет Норшеланн
  • 24'
    Удар от ворот произведет Орхус
  • 24'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    22'
    Эскелинен Виллиам на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 22'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 21'
    ПЕРЕКЛАДИНА! Удар издали прямо в перекладину нанес Андерсен Магнус II!
  • 21'
    Хорошо играет на выходе Виндаль-Йенсен Петер - мяч в ее руках
  • 21'
    Хансен Киан из команды Норшеланн делает передачу одноклубнику.
  • 20'
    Мустафа Бунду из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
  • 20'
    Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 20'
    Андерсен Магнус II из команды Норшеланн идет с мячом вперед на обострение...
  • Фол, нарушение
    20'
    Судья сигнализирует, что Поульсен Николай II из команды Орхус поставил подножку. Пострадал Фрэнсис Абу
  • 19'
    Удар от ворот произведет Орхус
  • 19'
    Хансен Киан делает длинную передачу вперед
  • 18'
    Удар от ворот произведет Норшеланн
  • 18'
    Шанс получает Тингагер Фредерик из команды Орхус, но удар головой идет мимо
  • 18'
    Блуме Брор из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
  • 18'
    Виндаль-Йенсен Петер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    18'
    Блуме Брор из команды Орхус подал угловой слева.
  • 17'
    Пространство открывается для Блуме Брор, но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.
  • 17'
    Орхус начинает контратаку
  • 16'
    Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 16'
    Нильсен Каспер из команды Орхус перепасовывается с Блуме Брор, но опасного момента не выходит.
  • 15'
    Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 15'
    Хорошо играет на выходе Эскелинен Виллиам - мяч в ее руках
  • 15'
    Мумин Абдул делает длинную передачу вперед
  • Фол, нарушение
    14'
    Судья сигнализирует, что Блуме Брор из команды Орхус поставил подножку. Пострадал Фрэнсис Абу
  • 14'
    Анкерсен Якоб из команды Орхус идет с мячом вперед на обострение...
  • 13'
    Контроль мяча: Орхус: 38%, Норшеланн: 62%.
  • 12'
    Дамсгор Миккель из команды Норшеланн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 12'
    Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 12'
    Эскелинен Виллиам выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 12'
    Тюкосен Мадс из команды Норшеланн сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 12'
    Норшеланн контролирует мяч.
  • 11'
    Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Угловой
    10'
    Рюгор Миккель из команды Норшеланн разыграл угловой с правого угла.
  • Фол, нарушение
    9'
    Судья сигнализирует, что Фрэнсис Абу из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Анкерсен Якоб
  • 9'
    Норшеланн пытается что-то создать.
  • 8'
    Мумин Абдул выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 8'
    Тингагер Фредерик из команды Орхус делает передачу одноклубнику.
  • Угловой
    8'
    Нильсен Каспер из команды Орхус подал угловой справа.
  • 7'
    Мортенсен Патрик хороший удар нанес, но мяч был переведен на угловой
  • 7'
    Мустафа Бунду бьет, но Виндаль-Йенсен Петер отбивает мяч перед собой...
  • 7'
    Орхус контролирует мяч.
  • 6'
    Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 6'
    Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 5'
    Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 5'
    Норшеланн пытается что-то создать.
  • 4'
    Мортенсен Патрик из команды Орхус сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
  • 3'
    Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 3'
    Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    2'
    Судья сигнализирует, что Кристенсен Якоб из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Анкерсен Якоб
  • 2'
    Анкерсен Якоб из команды Орхус идет с мячом вперед на обострение...
  • 1'
    Удар от ворот произведет Норшеланн
  • 1'
    Мустафа Бунду не смог попасть в створ ударом издали
  • Фол, нарушение
    1'
    Мумин Абдул наказан за толчок Мортенсен Патрик
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Идеальный солнечный день для футбола
  • 1'
    Орхус начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Ceres Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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