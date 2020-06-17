Копенгаген
2:0
Конец матча
Стадион: Телья Паркен Зрители: 237
Ольборг
1:0
2' ГолДарами Мохаммед
4' Желтая карточкаОвьедо Брайан
18' Желтая карточкаВан Веерт Том
2:0
27' ГолДарами Мохаммед
73' Желтая карточкаБьеллан Андреас
16
Пеп
Мас
33
Фальк
Расмус
10
Зека
Карлос
18
Майкл
Сантос
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Пеп МасПолузащитник
-
33 Фальк РасмусПолузащитник
-
10 Зека КарлосПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Майкл СантосНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Столе Сольбаккен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Jacob Friis
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
Ход матча
2'
1:0
18'
27'
73'
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
12 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 4
-
6 Угловые 5
-
1 Офсайды 2
-
16 Нарушения правил 11
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
50 Владение мячом, % 50
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сотириу Пиерос
|9 (2)
|0.27
|2.
|Н'Дойе Даме
|8
|0.24
|3.
|Майкл Сантос
|7 (1)
|0.21
|4.
|Винд Жонас
|6
|0.18
|5.
|Стаге Йенс
|4
|0.12
|6.
|Дарами Мохаммед
|3
|0.09
|7.
|Пеп Мас
|3 (2)
|0.09
|8.
|Фишер Виктор
|2
|0.06
|9.
|Бенгтссон Пьер
|1
|0.03
|10.
|Зека Карлос
|1
|0.03
|11.
|Бартолец Карло
|1
|0.03
|12.
|Фальк Расмус
|1
|0.03
|13.
|Варела Гильермо
|0
|0
|14.
|Хольсе Карло
|0
|0
|15.
|Бьеллан Андреас
|0
|0
|16.
|Овьедо Брайан
|0
|0
|17.
|Мудражия Роберт
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Андерсен Лукас
|10 (3)
|0.3
|2.
|Кауфманн Миккель
|8
|0.24
|3.
|Ван Веерт Том
|7
|0.21
|4.
|Куск Каспер
|5 (1)
|0.15
|5.
|Ольсен Патрик
|5
|0.15
|6.
|Kristoffer Pallesen
|2
|0.06
|7.
|Frederik Boersting
|2
|0.06
|8.
|Фоссум Ивер
|1
|0.03
|9.
|Окоре Жорес
|1
|0.03
|10.
|Magnus Christensen III
|1
|0.03
|11.
|Soeren Tengstedt
|1
|0.03
|12.
|Абильдгор Оливер
|1
|0.03
|13.
|Альманн Якоб
|0
|0
|14.
|Кристенсен Патрик
|0
|0
|15.
|Ринне Якоб
|0
|0
|16.
|Oliver Klitten
|0
|0
|17.
|Mathias Ross Jensen
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Стаге Йенс
|5
|0
|2.
|Фальк Расмус
|3
|1
|3.
|Н'Дойе Даме
|4
|0
|4.
|Зека Карлос
|4
|0
|5.
|Нельссон Виктор
|4
|0
|6.
|Майкл Сантос
|3
|0
|7.
|Сотириу Пиерос
|3
|0
|8.
|Варела Гильермо
|3
|0
|9.
|Бьеллан Андреас
|2
|0
|10.
|Овьедо Брайан
|2
|0
|11.
|Бендтнер Никлас
|1
|0
|12.
|Йонссон Карл-Йохан
|1
|0
|13.
|Фишер Виктор
|1
|0
|14.
|Томсен Николай
|1
|0
|15.
|Хольсе Карло
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Magnus Christensen III
|8
|0
|2.
|Альманн Якоб
|6
|0
|3.
|Ван Веерт Том
|6
|0
|4.
|Андерсен Лукас
|5
|0
|5.
|Куск Каспер
|4
|0
|6.
|Окоре Жорес
|4
|0
|7.
|Ольсен Патрик
|4
|0
|8.
|Mathias Ross Jensen
|4
|0
|9.
|Frederik Boersting
|3
|0
|10.
|Ринне Якоб
|2
|0
|11.
|Педерсен Каспер
|2
|0
|12.
|Robert Kakeeto
|2
|0
|13.
|Kristoffer Pallesen
|1
|0
|14.
|Теландер Расмус
|1
|0
|15.
|Фоссум Ивер
|1
|0
|16.
|Oliver Klitten
|1
|0
|17.
|Кауфманн Миккель
|1
|0
|18.
|Абильдгор Оливер
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Копенгаген
|9.09% (4)
|25% (11)
|6.82% (3)
|18.18% (8)
|18.18% (8)
|22.73% (10)
|Ольборг
|12.5% (5)
|15% (6)
|15% (6)
|22.5% (9)
|15% (6)
|20% (8)
Предыдущие игры
Копенгаген Последние 20 матчей: +9 =4 -7Нордшелланн 1:1 Копенгаген Копенгаген 2:1 Раннерс Люнгбю 1:4 Копенгаген Копенгаген 3:1 Сённерйюск
Копенгаген 2:2 Оденсе Истанбул Башакшехир 1:0 Копенгаген Копенгаген 0:1 Хорсенс Ольборг 2:0 Копенгаген Копенгаген 3:2 Ольборг Селтик 1:3 Копенгаген Силькеборг 1:1 Копенгаген Копенгаген 1:1 Селтик Эсбьерг 1:0 Копенгаген Копенгаген 0:1 Орхус Норрчёпинг 0:0 Копенгаген Копенгаген 1:0 Астана Копенгаген 2:0 Хальмстад Копенгаген 2:1 Оденсе Копенгаген 0:1 Мальмё Нордшелланн 0:1 Копенгаген
Ольборг Последние 20 матчей: +10 =4 -6Ольборг 0:2 Митьюлланд Ольборг 3:2 Орхус Ольборг 2:3 Орхус Эсбьерг 1:1 Ольборг
Оденсе 3:4 Ольборг Ольборг 0:3 Митьюлланд Ольборг 0:3 Митьюлланд Ольборг 3:0 Люнгбю Ольборг 2:0 Копенгаген Копенгаген 3:2 Ольборг Ольборг 3:2 Брондбю Силькеборг 0:2 Ольборг Веннсюссель 0:3 Ольборг Ольборг 1:1 Фрайбург-2 Гётеборг 2:3 Ольборг Орхус 0:2 Ольборг Ольборг 1:3 Нордшелланн Оденсе 0:0 Ольборг Ольборг 1:1 Хобро Кёге 0:3 Ольборг
Последние игры между собой
Копенгаген: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 6
Ольборг: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 10
Копенгаген 4:0 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 1:0 Копенгаген Суперлига Дании Копенгаген 2:1 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 1:1 Копенгаген Суперлига Дании Копенгаген 1:1 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 1:2 Копенгаген Суперлига Дании Копенгаген 1:1 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 0:2 Копенгаген Суперлига Дании Копенгаген 6:2 Ольборг Суперлига Дании Копенгаген 4:2 Ольборг Суперлига Дании Копенгаген 1:0 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 0:1 Копенгаген Суперлига Дании Ольборг 1:0 Копенгаген Суперлига Дании Ольборг 4:2 Копенгаген Кубок Ольборг 2:1 Копенгаген Суперлига Дании Копенгаген 3:0 Ольборг Суперлига Дании
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Митьюлланд
|27
|22
|2
|3
|44 - 14
|68
|2.
|Копенгаген
|28
|19
|3
|6
|50 - 30
|60
|3.
|Орхус
|28
|15
|6
|7
|44 - 29
|51
|4.
|Брондбю
|27
|13
|4
|10
|47 - 37
|43
|5.
|Нордшелланн
|28
|12
|6
|10
|50 - 38
|42
|6.
|Ольборг
|28
|11
|5
|12
|44 - 37
|38
Понижение. Группа 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Раннерс
|28
|11
|5
|12
|45 - 39
|38
|2.
|Хорсенс
|28
|10
|6
|12
|28 - 47
|36
|3.
|Хобро
|28
|3
|15
|10
|26 - 40
|24
|4.
|Эсбьерг
|28
|5
|7
|16
|28 - 48
|22
Понижение. Группа 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Оденсе
|27
|9
|6
|12
|34 - 36
|33
|2.
|Люнгбю
|27
|9
|5
|13
|31 - 46
|32
|3.
|Сённерйюск
|27
|7
|9
|11
|32 - 44
|30
|4.
|Силькеборг
|27
|4
|7
|16
|37 - 55
|19