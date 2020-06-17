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  3. Дания
Копенгаген
2:0
Конец матча

Стадион: Зрители: 237
Ольборг
0'
1:0
2' Гол
Дарами Мохаммед
4' Желтая карточка
Овьедо Брайан
18' Желтая карточка
Ван Веерт Том
2:0
27' Гол
Дарами Мохаммед
73' Желтая карточка
Бьеллан Андреас
90'+5
21
Йонссон
Карл-Йохан
2
Варела
Гильермо
25
Нельссон
Виктор
5
Бьеллан
Андреас
19
Овьедо
Брайан
16
Пеп
Мас
33
Фальк
Расмус
10
Зека
Карлос
6
Стаге
Йенс
18
Майкл
Сантос
11
Дарами
Мохаммед
1
Ринне
Якоб
6
Kristoffer
Pallesen
5
Окоре
Жорес
24
Mathias
Ross
Jensen
2
Кристенсен
Патрик
8
Фоссум
Ивер
16
Magnus
Christensen
III
21
Ольсен
Патрик
9
Ван
Веерт
Том
27
Soeren
Tengstedt
10
Андерсен
Лукас
Копенгаген
4-4-2
Ольборг
4-3-3

Ход матча

2'
Дарами Мохаммед
(Стаге Йенс)
1:0
4'
Овьедо Брайан
 
12'
 
Хансен Андреас
Ринне Якоб
18'
 
Ван Веерт Том
25'
 
Robert Kakeeto
Magnus Christensen III
27'
Дарами Мохаммед
(Варела Гильермо)
2:0
46'
 
Lukas Klitten
Андерсен Лукас
50'
Кауфманн Миккель
Дарами Мохаммед
 
63'
Бенгтссон Пьер
Овьедо Брайан
 
73'
Бьеллан Андреас
 
77'
Бартолец Карло
Пеп Мас
 
78'
Томсен Николай
Майкл Сантос
 
82'
 
Oliver Klitten
Soeren Tengstedt
82'
 
Альманн Якоб
Кристенсен Патрик

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 12 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 4
  • 6 Угловые 5
  • 1 Офсайды 2
  • 16 Нарушения правил 11
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 50 Владение мячом, % 50

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Копенгаген
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сотириу Пиерос 9 (2) 0.27
2. Н'Дойе Даме 8 0.24
3. Майкл Сантос 7 (1) 0.21
4. Винд Жонас 6 0.18
5. Стаге Йенс 4 0.12
6. Дарами Мохаммед 3 0.09
7. Пеп Мас 3 (2) 0.09
8. Фишер Виктор 2 0.06
9. Бенгтссон Пьер 1 0.03
10. Зека Карлос 1 0.03
11. Бартолец Карло 1 0.03
12. Фальк Расмус 1 0.03
13. Варела Гильермо 0 0
14. Хольсе Карло 0 0
15. Бьеллан Андреас 0 0
16. Овьедо Брайан 0 0
17. Мудражия Роберт 0 0
Ольборг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Андерсен Лукас 10 (3) 0.3
2. Кауфманн Миккель 8 0.24
3. Ван Веерт Том 7 0.21
4. Куск Каспер 5 (1) 0.15
5. Ольсен Патрик 5 0.15
6. Kristoffer Pallesen 2 0.06
7. Frederik Boersting 2 0.06
8. Фоссум Ивер 1 0.03
9. Окоре Жорес 1 0.03
10. Magnus Christensen III 1 0.03
11. Soeren Tengstedt 1 0.03
12. Абильдгор Оливер 1 0.03
13. Альманн Якоб 0 0
14. Кристенсен Патрик 0 0
15. Ринне Якоб 0 0
16. Oliver Klitten 0 0
17. Mathias Ross Jensen 0 0

Карточки

Копенгаген
# Игрок      
1. Стаге Йенс 5 0
2. Фальк Расмус 3 1
3. Н'Дойе Даме 4 0
4. Зека Карлос 4 0
5. Нельссон Виктор 4 0
6. Майкл Сантос 3 0
7. Сотириу Пиерос 3 0
8. Варела Гильермо 3 0
9. Бьеллан Андреас 2 0
10. Овьедо Брайан 2 0
11. Бендтнер Никлас 1 0
12. Йонссон Карл-Йохан 1 0
13. Фишер Виктор 1 0
14. Томсен Николай 1 0
15. Хольсе Карло 1 0
Ольборг
# Игрок      
1. Magnus Christensen III 8 0
2. Альманн Якоб 6 0
3. Ван Веерт Том 6 0
4. Андерсен Лукас 5 0
5. Куск Каспер 4 0
6. Окоре Жорес 4 0
7. Ольсен Патрик 4 0
8. Mathias Ross Jensen 4 0
9. Frederik Boersting 3 0
10. Ринне Якоб 2 0
11. Педерсен Каспер 2 0
12. Robert Kakeeto 2 0
13. Kristoffer Pallesen 1 0
14. Теландер Расмус 1 0
15. Фоссум Ивер 1 0
16. Oliver Klitten 1 0
17. Кауфманн Миккель 1 0
18. Абильдгор Оливер 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Копенгаген 9.09% (4) 25% (11) 6.82% (3) 18.18% (8) 18.18% (8) 22.73% (10)
 Ольборг 12.5% (5) 15% (6) 15% (6) 22.5% (9) 15% (6) 20% (8)

Предыдущие игры

Копенгаген Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Нордшелланн 1:1 Копенгаген Копенгаген 2:1 Раннерс Люнгбю 1:4 Копенгаген Копенгаген 3:1 Сённерйюск
Копенгаген 2:2 Оденсе Истанбул Башакшехир 1:0 Копенгаген Копенгаген 0:1 Хорсенс Ольборг 2:0 Копенгаген Копенгаген 3:2 Ольборг Селтик 1:3 Копенгаген Силькеборг 1:1 Копенгаген Копенгаген 1:1 Селтик Эсбьерг 1:0 Копенгаген Копенгаген 0:1 Орхус Норрчёпинг 0:0 Копенгаген Копенгаген 1:0 Астана Копенгаген 2:0 Хальмстад Копенгаген 2:1 Оденсе Копенгаген 0:1 Мальмё Нордшелланн 0:1 Копенгаген
Ольборг Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Ольборг 0:2 Митьюлланд Ольборг 3:2 Орхус Ольборг 2:3 Орхус Эсбьерг 1:1 Ольборг
Оденсе 3:4 Ольборг Ольборг 0:3 Митьюлланд Ольборг 0:3 Митьюлланд Ольборг 3:0 Люнгбю Ольборг 2:0 Копенгаген Копенгаген 3:2 Ольборг Ольборг 3:2 Брондбю Силькеборг 0:2 Ольборг Веннсюссель 0:3 Ольборг Ольборг 1:1 Фрайбург-2 Гётеборг 2:3 Ольборг Орхус 0:2 Ольборг Ольборг 1:3 Нордшелланн Оденсе 0:0 Ольборг Ольборг 1:1 Хобро Кёге 0:3 Ольборг

Последние игры между собой

Копенгаген: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 6
Ольборг: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 10
Ольборг 2:0 Копенгаген Кубок Копенгаген 3:2 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 1:0 Копенгаген Суперлига Дании Ольборг 1:1 Копенгаген Суперлига Дании
Копенгаген 4:0 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 1:0 Копенгаген Суперлига Дании Копенгаген 2:1 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 1:1 Копенгаген Суперлига Дании Копенгаген 1:1 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 1:2 Копенгаген Суперлига Дании Копенгаген 1:1 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 0:2 Копенгаген Суперлига Дании Копенгаген 6:2 Ольборг Суперлига Дании Копенгаген 4:2 Ольборг Суперлига Дании Копенгаген 1:0 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 0:1 Копенгаген Суперлига Дании Ольборг 1:0 Копенгаген Суперлига Дании Ольборг 4:2 Копенгаген Кубок Ольборг 2:1 Копенгаген Суперлига Дании Копенгаген 3:0 Ольборг Суперлига Дании

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Митьюлланд 27 22 2 3 44 - 14 68
2. Копенгаген 28 19 3 6 50 - 30 60
3. Орхус 28 15 6 7 44 - 29 51
4. Брондбю 27 13 4 10 47 - 37 43
5. Нордшелланн 28 12 6 10 50 - 38 42
6. Ольборг 28 11 5 12 44 - 37 38

Понижение. Группа 1

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Раннерс 28 11 5 12 45 - 39 38
2. Хорсенс 28 10 6 12 28 - 47 36
3. Хобро 28 3 15 10 26 - 40 24
4. Эсбьерг 28 5 7 16 28 - 48 22

Понижение. Группа 2

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Оденсе 27 9 6 12 34 - 36 33
2. Люнгбю 27 9 5 13 31 - 46 32
3. Сённерйюск 27 7 9 11 32 - 44 30
4. Силькеборг 27 4 7 16 37 - 55 19
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