Люнгбю
0:0
Конец матча
Стадион: Люнгбю Зрители: 300
Силькеборг
29' Желтая карточкаMads Kaalund III
34' Желтая карточкаGustav Marcussen
90' Желтая карточкаКроне Свенн
18
Шиембе
Кевин
21
Хебо
Матиас
30
Ромо
Рафаэль
23
Лесняк
Филип
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
18 Шиембе КевинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Хебо МатиасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Christian Nielsen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
30 Ромо РафаэльВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Лесняк ФилипПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Бринк МаркПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Кент Нилсен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Не уточняется
Ход матча
29'
34'
90'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
4 Удары по воротам 10
-
5 Удары в створ 5
-
8 Угловые 5
-
1 Офсайды 0
-
9 Нарушения правил 11
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
55 Владение мячом, % 45
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гюткьяер Фредерик
|6
|0.19
|2.
|Чорлу Резан
|5
|0.16
|3.
|Gustav Marcussen
|3
|0.09
|4.
|Andre Riel
|3
|0.09
|5.
|Да Силва Патрик
|2
|0.06
|6.
|Нильсен Эмиль
|2
|0.06
|7.
|Ромер Марсель
|2
|0.06
|8.
|Nikolaj Geertsen
|2
|0.06
|9.
|Фосгаард Лассе
|1
|0.03
|10.
|Шиембе Кевин
|1
|0.03
|11.
|Йеспер Чристджансен
|1
|0.03
|12.
|Magnus Warming
|1
|0.03
|13.
|Emilio Simonsen
|1
|0.03
|14.
|Kasper Enghardt
|0
|0
|15.
|Adnan Mohammed
|0
|0
|16.
|Emil Kornvig
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Шварц Ронни
|12 (1)
|0.38
|2.
|Валлис Николай
|4
|0.13
|3.
|Jeppe Okkels
|3
|0.09
|4.
|Хольтен Эмиль
|3
|0.09
|5.
|Махолли Шкодран
|2
|0.06
|6.
|Хагельскьер Андерс
|2
|0.06
|7.
|Хебо Матиас
|2
|0.06
|8.
|Mads Kaalund III
|2
|0.06
|9.
|Junior Brumado
|2
|0.06
|10.
|Мадсен Мадс Эмиль
|1
|0.03
|11.
|Кроне Свенн
|1
|0.03
|12.
|Alexander Lind
|1
|0.03
|13.
|Карстенсен Расмус
|1
|0.03
|14.
|Моберг Вегар
|1
|0.03
|15.
|Лесняк Филип
|0
|0
|16.
|Меллер Фредерик
|0
|0
|17.
|Деннис Флинта
|0
|0
|18.
|Фредерик Алвес Ибсен
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Kasper Enghardt
|8
|0
|2.
|Nikolaj Geertsen
|6
|0
|3.
|Ромер Марсель
|5
|0
|4.
|Шиембе Кевин
|5
|0
|5.
|Гюткьяер Фредерик
|4
|0
|6.
|Чорлу Резан
|4
|0
|7.
|Да Силва Патрик
|3
|0
|8.
|Эрнсков Мартин
|3
|0
|9.
|Йеспер Чристджансен
|2
|0
|10.
|Нильсен Лассе II
|2
|0
|11.
|Thomas Mikkelsen III
|2
|0
|12.
|Frederik Winther2
|2
|0
|13.
|Andre Riel
|1
|0
|14.
|Фосгаард Лассе
|1
|0
|15.
|Adnan Mohammed
|1
|0
|16.
|Gustav Marcussen
|1
|0
|17.
|Teksen Ertugrul
|1
|0
|18.
|Emilio Simonsen
|1
|0
|19.
|Magnus Westergaard
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Кроне Свенн
|8
|1
|2.
|Ромо Рафаэль
|4
|0
|3.
|Лесняк Филип
|3
|0
|4.
|Мадсен Мадс Эмиль
|3
|0
|5.
|Герцен Йеппе
|3
|0
|6.
|Деннис Флинта
|2
|0
|7.
|Люикс Кес
|2
|0
|8.
|Якобсен Симон
|2
|0
|9.
|Mads Kaalund III
|2
|0
|10.
|Валлис Николай
|2
|0
|11.
|Фредерик Алвес Ибсен
|2
|0
|12.
|Рочестер Соренсен Марк
|1
|0
|13.
|Хебо Матиас
|1
|0
|14.
|Моберг Вегар
|1
|0
|15.
|Махолли Шкодран
|1
|0
|16.
|Хольтен Эмиль
|1
|0
|17.
|Бринк Марк
|1
|0
|18.
|Намбиши Валанс
|1
|0
|19.
|Хагельскьер Андерс
|1
|0
|20.
|Карстенсен Расмус
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Люнгбю
|6.67% (2)
|13.33% (4)
|20% (6)
|6.67% (2)
|33.33% (10)
|20% (6)
|Силькеборг
|2.86% (1)
|22.86% (8)
|25.71% (9)
|20% (7)
|11.43% (4)
|17.14% (6)
Предыдущие игры
Люнгбю Последние 20 матчей: + = -Сённерйюск 1:0 Люнгбю Хобро 2:2 Люнгбю Люнгбю 1:4 Копенгаген Брондбю 2:1 Люнгбю
Люнгбю 2:0 Брондбю Люнгбю 3:2 Векшё Ольборг 3:0 Люнгбю Брондбю 1:0 Люнгбю Люнгбю 2:0 Эсбьерг Митьюлланд 2:0 Люнгбю Люнгбю 0:1 Нюкёбинг Эстерсунд 1:1 Люнгбю Хельсинборг 2:3 Люнгбю Люнгбю 3:1 Видовре Ганза 2:0 Люнгбю Люнгбю 1:0 Силькеборг Орхус 1:1 Люнгбю Люнгбю 1:1 Нордшелланн Сённерйюск 2:2 Люнгбю Люнгбю 4:3 Оденсе
Силькеборг Последние 20 матчей: + = -Силькеборг 6:0 Оденсе Сённерйюск 2:2 Силькеборг Силькеборг 0:2 Нордшелланн Вайле 1:2 Силькеборг
Силькеборг 2:1 Орхус Хорсенс 1:1 Силькеборг Оденсе 1:1 Силькеборг Силькеборг 1:1 Копенгаген Силькеборг 0:2 Ольборг Силькеборг 0:2 Виборг Согндаль 1:0 Силькеборг ЛАСК 6:2 Силькеборг Силькеборг 3:2 Митьюлланд Люнгбю 1:0 Силькеборг Силькеборг 2:1 Раннерс Митьюлланд 2:1 Силькеборг Силькеборг 1:2 Эсбьерг Хорсенс 2:1 Силькеборг Силькеборг 0:1 Брондбю Хобро 1:1 Силькеборг
Последние игры между собой
Люнгбю: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 6
Силькеборг: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 10
Люнгбю 1:0 Силькеборг Первый дивизион Силькеборг 2:2 Люнгбю Суперлига Дании Люнгбю 2:1 Силькеборг Суперлига Дании Силькеборг 1:1 Люнгбю Суперлига Дании Силькеборг 3:1 Люнгбю Кубок Люнгбю 2:1 Силькеборг Суперлига Дании Силькеборг 1:0 Люнгбю Товарищеские матчи Люнгбю 1:1 Силькеборг Суперлига Дании Силькеборг 0:4 Люнгбю Суперлига Дании Люнгбю 0:2 Силькеборг Первый дивизион Силькеборг 1:2 Люнгбю Первый дивизион Люнгбю 1:0 Силькеборг Первый дивизион Силькеборг 3:1 Люнгбю Первый дивизион Люнгбю 0:0 Силькеборг Первый дивизион Силькеборг 3:2 Люнгбю Первый дивизион Силькеборг 3:0 Люнгбю Суперлига
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Митьюлланд
|28
|22
|3
|3
|44 - 14
|69
|2.
|Копенгаген
|28
|19
|3
|6
|50 - 30
|60
|3.
|Орхус
|28
|15
|6
|7
|44 - 29
|51
|4.
|Брондбю
|28
|13
|5
|10
|47 - 37
|44
|5.
|Нордшелланн
|28
|12
|6
|10
|50 - 38
|42
|6.
|Ольборг
|28
|11
|5
|12
|44 - 37
|38
Понижение. Группа 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Раннерс
|28
|11
|5
|12
|45 - 39
|38
|2.
|Хорсенс
|28
|10
|6
|12
|28 - 47
|36
|3.
|Хобро
|28
|3
|15
|10
|26 - 40
|24
|4.
|Эсбьерг
|28
|5
|7
|16
|28 - 48
|22
Понижение. Группа 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Оденсе
|28
|10
|6
|12
|36 - 36
|36
|2.
|Люнгбю
|28
|9
|6
|13
|31 - 46
|33
|3.
|Сённерйюск
|28
|7
|9
|12
|32 - 46
|30
|4.
|Силькеборг
|28
|4
|8
|16
|37 - 55
|20