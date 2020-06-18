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Люнгбю
0:0
Конец матча

Стадион: Зрители: 300
Силькеборг
0'
29' Желтая карточка
Mads Kaalund III
34' Желтая карточка
Gustav Marcussen
90' Желтая карточка
Кроне Свенн
90'+4
31
Thomas
Mikkelsen
III
9
Фосгаард
Лассе
18
Шиембе
Кевин
23
Грегор
Паскаль
4
Да
Силва
Патрик
30
Ромер
Марсель
2
Kasper
Enghardt
21
Хебо
Матиас
16
Нильсен
Эмиль
22
Magnus
Westergaard
8
Gustav
Marcussen
30
Ромо
Рафаэль
26
Карстенсен
Расмус
32
Фредерик
Алвес
Ибсен
4
Люикс
Кес
6
Меллер
Фредерик
21
Мадсен
Мадс
Эмиль
23
Лесняк
Филип
17
Mads
Kaalund
III
19
Валлис
Николай
8
Моберг
Вегар
11
Хольтен
Эмиль
Люнгбю
4-3-3
Силькеборг
4-3-2-1

Ход матча

29'
 
Mads Kaalund III
34'
Gustav Marcussen
 
40'
Kasper Joergensen5
Фосгаард Лассе
 
46'
 
Sebastian Joergensen
Моберг Вегар
59'
Magnus Warming
Kasper Enghardt
 
65'
 
Alexander Lind
Хольтен Эмиль
65'
 
Кроне Свенн
Карстенсен Расмус
75'
Frederik Winther2
Грегор Паскаль
 
75'
Эрнсков Мартин
Magnus Westergaard
 
75'
Teksen Ertugrul
Gustav Marcussen
 
82'
 
Jeppe Okkels
Валлис Николай
86'
 
Бринк Марк
Mads Kaalund III
90'
 
Кроне Свенн

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 10
  • 5 Удары в створ 5
  • 8 Угловые 5
  • 1 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 11
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 55 Владение мячом, % 45

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Люнгбю
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гюткьяер Фредерик 6 0.19
2. Чорлу Резан 5 0.16
3. Gustav Marcussen 3 0.09
4. Andre Riel 3 0.09
5. Да Силва Патрик 2 0.06
6. Нильсен Эмиль 2 0.06
7. Ромер Марсель 2 0.06
8. Nikolaj Geertsen 2 0.06
9. Фосгаард Лассе 1 0.03
10. Шиембе Кевин 1 0.03
11. Йеспер Чристджансен 1 0.03
12. Magnus Warming 1 0.03
13. Emilio Simonsen 1 0.03
14. Kasper Enghardt 0 0
15. Adnan Mohammed 0 0
16. Emil Kornvig 0 0
Силькеборг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Шварц Ронни 12 (1) 0.38
2. Валлис Николай 4 0.13
3. Jeppe Okkels 3 0.09
4. Хольтен Эмиль 3 0.09
5. Махолли Шкодран 2 0.06
6. Хагельскьер Андерс 2 0.06
7. Хебо Матиас 2 0.06
8. Mads Kaalund III 2 0.06
9. Junior Brumado 2 0.06
10. Мадсен Мадс Эмиль 1 0.03
11. Кроне Свенн 1 0.03
12. Alexander Lind 1 0.03
13. Карстенсен Расмус 1 0.03
14. Моберг Вегар 1 0.03
15. Лесняк Филип 0 0
16. Меллер Фредерик 0 0
17. Деннис Флинта 0 0
18. Фредерик Алвес Ибсен 0 0

Карточки

Люнгбю
# Игрок      
1. Kasper Enghardt 8 0
2. Nikolaj Geertsen 6 0
3. Ромер Марсель 5 0
4. Шиембе Кевин 5 0
5. Гюткьяер Фредерик 4 0
6. Чорлу Резан 4 0
7. Да Силва Патрик 3 0
8. Эрнсков Мартин 3 0
9. Йеспер Чристджансен 2 0
10. Нильсен Лассе II 2 0
11. Thomas Mikkelsen III 2 0
12. Frederik Winther2 2 0
13. Andre Riel 1 0
14. Фосгаард Лассе 1 0
15. Adnan Mohammed 1 0
16. Gustav Marcussen 1 0
17. Teksen Ertugrul 1 0
18. Emilio Simonsen 1 0
19. Magnus Westergaard 1 0
Силькеборг
# Игрок      
1. Кроне Свенн 8 1
2. Ромо Рафаэль 4 0
3. Лесняк Филип 3 0
4. Мадсен Мадс Эмиль 3 0
5. Герцен Йеппе 3 0
6. Деннис Флинта 2 0
7. Люикс Кес 2 0
8. Якобсен Симон 2 0
9. Mads Kaalund III 2 0
10. Валлис Николай 2 0
11. Фредерик Алвес Ибсен 2 0
12. Рочестер Соренсен Марк 1 0
13. Хебо Матиас 1 0
14. Моберг Вегар 1 0
15. Махолли Шкодран 1 0
16. Хольтен Эмиль 1 0
17. Бринк Марк 1 0
18. Намбиши Валанс 1 0
19. Хагельскьер Андерс 1 0
20. Карстенсен Расмус 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Люнгбю 6.67% (2) 13.33% (4) 20% (6) 6.67% (2) 33.33% (10) 20% (6)
 Силькеборг 2.86% (1) 22.86% (8) 25.71% (9) 20% (7) 11.43% (4) 17.14% (6)

Предыдущие игры

Люнгбю Последние 20 матчей: + = -
Сённерйюск 1:0 Люнгбю Хобро 2:2 Люнгбю Люнгбю 1:4 Копенгаген Брондбю 2:1 Люнгбю
Люнгбю 2:0 Брондбю Люнгбю 3:2 Векшё Ольборг 3:0 Люнгбю Брондбю 1:0 Люнгбю Люнгбю 2:0 Эсбьерг Митьюлланд 2:0 Люнгбю Люнгбю 0:1 Нюкёбинг Эстерсунд 1:1 Люнгбю Хельсинборг 2:3 Люнгбю Люнгбю 3:1 Видовре Ганза 2:0 Люнгбю Люнгбю 1:0 Силькеборг Орхус 1:1 Люнгбю Люнгбю 1:1 Нордшелланн Сённерйюск 2:2 Люнгбю Люнгбю 4:3 Оденсе
Силькеборг Последние 20 матчей: + = -
Силькеборг 6:0 Оденсе Сённерйюск 2:2 Силькеборг Силькеборг 0:2 Нордшелланн Вайле 1:2 Силькеборг
Силькеборг 2:1 Орхус Хорсенс 1:1 Силькеборг Оденсе 1:1 Силькеборг Силькеборг 1:1 Копенгаген Силькеборг 0:2 Ольборг Силькеборг 0:2 Виборг Согндаль 1:0 Силькеборг ЛАСК 6:2 Силькеборг Силькеборг 3:2 Митьюлланд Люнгбю 1:0 Силькеборг Силькеборг 2:1 Раннерс Митьюлланд 2:1 Силькеборг Силькеборг 1:2 Эсбьерг Хорсенс 2:1 Силькеборг Силькеборг 0:1 Брондбю Хобро 1:1 Силькеборг

Последние игры между собой

Люнгбю: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 6
Силькеборг: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 10
Люнгбю 1:0 Силькеборг Суперлига Дании Силькеборг 2:3 Люнгбю Суперлига Дании Люнгбю 2:0 Силькеборг Первый дивизион Силькеборг 1:2 Люнгбю Первый дивизион
Люнгбю 1:0 Силькеборг Первый дивизион Силькеборг 2:2 Люнгбю Суперлига Дании Люнгбю 2:1 Силькеборг Суперлига Дании Силькеборг 1:1 Люнгбю Суперлига Дании Силькеборг 3:1 Люнгбю Кубок Люнгбю 2:1 Силькеборг Суперлига Дании Силькеборг 1:0 Люнгбю Товарищеские матчи Люнгбю 1:1 Силькеборг Суперлига Дании Силькеборг 0:4 Люнгбю Суперлига Дании Люнгбю 0:2 Силькеборг Первый дивизион Силькеборг 1:2 Люнгбю Первый дивизион Люнгбю 1:0 Силькеборг Первый дивизион Силькеборг 3:1 Люнгбю Первый дивизион Люнгбю 0:0 Силькеборг Первый дивизион Силькеборг 3:2 Люнгбю Первый дивизион Силькеборг 3:0 Люнгбю Суперлига

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Митьюлланд 28 22 3 3 44 - 14 69
2. Копенгаген 28 19 3 6 50 - 30 60
3. Орхус 28 15 6 7 44 - 29 51
4. Брондбю 28 13 5 10 47 - 37 44
5. Нордшелланн 28 12 6 10 50 - 38 42
6. Ольборг 28 11 5 12 44 - 37 38

Понижение. Группа 1

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Раннерс 28 11 5 12 45 - 39 38
2. Хорсенс 28 10 6 12 28 - 47 36
3. Хобро 28 3 15 10 26 - 40 24
4. Эсбьерг 28 5 7 16 28 - 48 22

Понижение. Группа 2

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Оденсе 28 10 6 12 36 - 36 36
2. Люнгбю 28 9 6 13 31 - 46 33
3. Сённерйюск 28 7 9 12 32 - 46 30
4. Силькеборг 28 4 8 16 37 - 55 20
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