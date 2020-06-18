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  2. Матчи
  3. Дания
Оденсе
2:0
Конец матча

Стадион: Зрители: 300
Сённерйюск
0'
15' Желтая карточка
Stefan Gartenmann
1:0
16' Пенальти
Тверсков Йеппе
2:0
32' Гол
Клеве Троэльс
44' Желтая карточка
Абсалонсен Йохан
90'+7
30
Манде
Саюба
4
Лаурсен
Райан
6
Тверсков
Йеппе
24
Лунд
Марко
16
Шельвик
Йорген
19
Трандарсон
Арон-Элис
14
Томасен
Йенс
23
Клеве
Троэльс
25
Moses
Opondo
29
Мадс
Фрокьяер-Йенсен
15
Max
Fenger
28
Милиц
Себастьян
24
Rasmus
Vinderslev
12
Канструп
Пьер
26
Бангор
Патрик
2
Stefan
Gartenmann
29
Victor
Ekani
7
Julius
Eskesen
6
Йонссон
Эггерт
22
Фредериксен
Эмиль
15
Абсалонсен
Йохан
10
Anders
Jacobsen
II
Оденсе
4-4-2
Сённерйюск
4-1-4-1

Ход матча

15'
 
Stefan Gartenmann
16'
Тверсков Йеппе
1:0
32'
Клеве Троэльс
(Шельвик Йорген)
2:0
44'
 
Абсалонсен Йохан
58'
 
Peter Christiansen2
Йонссон Эггерт
58'
 
Альбек Мадс
Абсалонсен Йохан
58'
 
Mads Hansen2
Victor Ekani
60'
Свеннсен Сандер
Moses Opondo
 
69'
 
Довбик Артём
Фредериксен Эмиль
78'
Robin Oestroem
Шельвик Йорген
 
79'
 
Nicholas Marfelt
Stefan Gartenmann
90'
Daniel Obbekjaer
Max Fenger
 
90'
Миккель Хиллегард
Мадс Фрокьяер-Йенсен
 

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 1
  • 4 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 8
  • 5 Офсайды 3
  • 10 Нарушения правил 11
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 43 Владение мячом, % 57

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Оденсе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кадри Башким 10 (3) 0.31
2. Свеннсен Сандер 10 (1) 0.31
3. Anders Jacobsen II 4 0.13
4. Клеве Троэльс 4 0.13
5. Джейбали Иссам 2 (1) 0.06
6. Лаурсен Якоб-Баррет 1 0.03
7. Лаурсен Райан 1 0.03
8. Лунд Оливер 1 0.03
9. Греве Матиас 1 0.03
10. Трандарсон Арон-Элис 1 0.03
11. Мадс Фрокьяер-Йенсен 1 0.03
12. Moses Opondo 1 0.03
13. Тверсков Йеппе 1 (1) 0.03
14. Джанус Драчманн 0 0
15. Маду Кингсли 0 0
16. Шельвик Йорген 0 0
Сённерйюск
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Якобсен Кристиан II 7 (1) 0.22
2. Лидер Март 6 0.19
3. Абсалонсен Йохан 3 (1) 0.09
4. Рохас Марко 2 0.06
5. Альбек Мадс 2 0.06
6. Довбик Артём 2 0.06
7. Peter Christiansen2 2 0.06
8. Хассан Рилван 1 0.03
9. Stefan Gartenmann 1 0.03
10. Jeppe Simonsen 1 0.03
11. Бангор Патрик 1 0.03
12. Joao Pereira III 1 0.03
13. Аманкваа Данни 0 0
14. Alexander Bah 0 0

Карточки

Оденсе
# Игрок      
1. Лунд Оливер 8 1
2. Тверсков Йеппе 5 0
3. Джанус Драчманн 4 0
4. Кадри Башким 4 0
5. Anders Jacobsen II 4 0
6. Лунд Марко 4 0
7. Леувин Рамон 2 1
8. Джейбали Иссам 3 0
9. Томасен Йенс 3 0
10. Alexander Juel Andersen 2 0
11. Лаурсен Якоб-Баррет 2 0
12. Лаурсен Райан 2 0
13. Oliver Christensen 2 0
14. Мадс Фрокьяер-Йенсен 2 0
15. Свеннсен Сандер 1 0
16. Греве Матиас 1 0
17. Ларсен Каспер 1 0
18. Клеве Троэльс 1 0
19. Daniel Obbekjaer 1 0
Сённерйюск
# Игрок      
1. Абсалонсен Йохан 7 1
2. Stefan Gartenmann 8 0
3. Alexander Bah 7 0
4. Якобсен Кристиан II 6 0
5. Бангор Патрик 6 0
6. Йонссон Эггерт 5 0
7. Victor Ekani 5 0
8. Милиц Себастьян 4 0
9. Альбек Мадс 3 0
10. Люикс Кес 3 0
11. Лидер Март 3 0
12. Довбик Артём 3 0
13. Хассан Рилван 2 0
14. Nicholas Marfelt 2 0
15. Канструп Пьер 1 0
16. Рохас Марко 1 0
17. Аманкваа Данни 1 0
18. Jeppe Simonsen 1 0
19. Joao Pereira III 1 0
20. Rasmus Vinderslev 1 0
21. Julius Eskesen 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Оденсе 22.22% (8) 13.89% (5) 25% (9) 8.33% (3) 16.67% (6) 13.89% (5)
 Сённерйюск 6.45% (2) 12.9% (4) 9.68% (3) 22.58% (7) 25.81% (8) 22.58% (7)

Предыдущие игры

Оденсе Последние 20 матчей: + = -
Силькеборг 6:0 Оденсе Оденсе 3:1 Эсбьерг Орхус 1:0 Оденсе Оденсе 3:4 Ольборг
Копенгаген 2:2 Оденсе Сённерйюск 1:1 Оденсе Оденсе 1:1 Силькеборг Раннерс 0:0 Оденсе Оденсе 0:2 Брондбю Оденсе 3:0 Хорсенс Оденсе 1:1 Радник Сурдулица Рубин 0:1 Оденсе Рапид Вена 0:0 Оденсе Оденсе 3:1 Хельсинборг Оденсе 3:0 Мидделфарт Копенгаген 2:1 Оденсе Оденсе 0:0 Ольборг Хорсенс 2:1 Оденсе Оденсе 1:2 Митьюлланд Мальмё 1:2 Оденсе
Сённерйюск Последние 20 матчей: + = -
Сённерйюск 1:0 Люнгбю Сённерйюск 2:1 Хорсенс Сённерйюск 2:2 Силькеборг Брондбю 1:0 Сённерйюск
Копенгаген 3:1 Сённерйюск Колдинг 1:1 Сённерйюск Сённерйюск 1:1 Оденсе Раннерс 1:2 Сённерйюск Митьюлланд 3:0 Сённерйюск Нордшелланн 2:1 Сённерйюск Сённерйюск 3:1 Хобро Брондбю 1:3 Сённерйюск Шахтёр Донецк 2:2 Сённерйюск Сённерйюск 0:3 Бачка-Топола Сённерйюск 2:0 Богемианс-1905 Виборг 1:1 Сённерйюск Сённерйюск 0:1 Колдинг Сённерйюск 1:1 Хорсенс Хорсенс 2:1 Сённерйюск Сённерйюск 2:1 Эсбьерг

Последние игры между собой

Оденсе: победы: 2, ничьи: 9, поражения: 9
Сённерйюск: победы: 9, ничьи: 9, поражения: 2
Сённерйюск 1:1 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 0:0 Сённерйюск Суперлига Дании Оденсе 0:1 Сённерйюск Товарищеские матчи Сённерйюск 0:0 Оденсе Суперлига Дании
Оденсе 2:2 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 2:0 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 2:1 Сённерйюск Суперлига Дании Оденсе 0:3 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 2:2 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 0:1 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 1:0 Оденсе Суперлига Дании Сённерйюск 3:1 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 1:2 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 4:0 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 0:0 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 2:1 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 1:1 Сённерйюск Суперлига Дании Оденсе 2:2 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 1:5 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 1:1 Сённерйюск Суперлига Дании

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Митьюлланд 28 22 3 3 44 - 14 69
2. Копенгаген 28 19 3 6 50 - 30 60
3. Орхус 28 15 6 7 44 - 29 51
4. Брондбю 28 13 5 10 47 - 37 44
5. Нордшелланн 28 12 6 10 50 - 38 42
6. Ольборг 28 11 5 12 44 - 37 38

Понижение. Группа 1

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Раннерс 28 11 5 12 45 - 39 38
2. Хорсенс 28 10 6 12 28 - 47 36
3. Хобро 28 3 15 10 26 - 40 24
4. Эсбьерг 28 5 7 16 28 - 48 22

Понижение. Группа 2

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Оденсе 28 10 6 12 36 - 36 36
2. Люнгбю 28 9 6 13 31 - 46 33
3. Сённерйюск 28 7 9 12 32 - 46 30
4. Силькеборг 28 4 8 16 37 - 55 20
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