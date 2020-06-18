Оденсе
2:0
Конец матча
Стадион: Nature Energy Park Зрители: 300
Сённерйюск
15' Желтая карточкаStefan Gartenmann
1:0
16' ПенальтиТверсков Йеппе
2:0
32' ГолКлеве Троэльс
44' Желтая карточкаАбсалонсен Йохан
30
Манде
Саюба
24
Лунд
Марко
14
Томасен
Йенс
25
Moses
Opondo
15
Max
Fenger
- Основной состав
-
30 Манде СаюбаВратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Лунд МаркоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Томасен ЙенсПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Moses OpondoПолузащитник
- Нападающий
-
15 Max FengerНападающий
- Запасные игроки
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Jakob Michelsen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Victor EkaniПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
90 Альбек МадсПолузащитник
-
47 Довбик АртёмНападающий
-
23 Mads Hansen2
-
-
-
-
Главный тренер: Glen Riddersholm
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
16'
1:0
32'
2:0
44'
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
5 Удары по воротам 1
-
4 Удары в створ 2
-
1 Угловые 8
-
5 Офсайды 3
-
10 Нарушения правил 11
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
43 Владение мячом, % 57
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кадри Башким
|10 (3)
|0.31
|2.
|Свеннсен Сандер
|10 (1)
|0.31
|3.
|Anders Jacobsen II
|4
|0.13
|4.
|Клеве Троэльс
|4
|0.13
|5.
|Джейбали Иссам
|2 (1)
|0.06
|6.
|Лаурсен Якоб-Баррет
|1
|0.03
|7.
|Лаурсен Райан
|1
|0.03
|8.
|Лунд Оливер
|1
|0.03
|9.
|Греве Матиас
|1
|0.03
|10.
|Трандарсон Арон-Элис
|1
|0.03
|11.
|Мадс Фрокьяер-Йенсен
|1
|0.03
|12.
|Moses Opondo
|1
|0.03
|13.
|Тверсков Йеппе
|1 (1)
|0.03
|14.
|Джанус Драчманн
|0
|0
|15.
|Маду Кингсли
|0
|0
|16.
|Шельвик Йорген
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Якобсен Кристиан II
|7 (1)
|0.22
|2.
|Лидер Март
|6
|0.19
|3.
|Абсалонсен Йохан
|3 (1)
|0.09
|4.
|Рохас Марко
|2
|0.06
|5.
|Альбек Мадс
|2
|0.06
|6.
|Довбик Артём
|2
|0.06
|7.
|Peter Christiansen2
|2
|0.06
|8.
|Хассан Рилван
|1
|0.03
|9.
|Stefan Gartenmann
|1
|0.03
|10.
|Jeppe Simonsen
|1
|0.03
|11.
|Бангор Патрик
|1
|0.03
|12.
|Joao Pereira III
|1
|0.03
|13.
|Аманкваа Данни
|0
|0
|14.
|Alexander Bah
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Лунд Оливер
|8
|1
|2.
|Тверсков Йеппе
|5
|0
|3.
|Джанус Драчманн
|4
|0
|4.
|Кадри Башким
|4
|0
|5.
|Anders Jacobsen II
|4
|0
|6.
|Лунд Марко
|4
|0
|7.
|Леувин Рамон
|2
|1
|8.
|Джейбали Иссам
|3
|0
|9.
|Томасен Йенс
|3
|0
|10.
|Alexander Juel Andersen
|2
|0
|11.
|Лаурсен Якоб-Баррет
|2
|0
|12.
|Лаурсен Райан
|2
|0
|13.
|Oliver Christensen
|2
|0
|14.
|Мадс Фрокьяер-Йенсен
|2
|0
|15.
|Свеннсен Сандер
|1
|0
|16.
|Греве Матиас
|1
|0
|17.
|Ларсен Каспер
|1
|0
|18.
|Клеве Троэльс
|1
|0
|19.
|Daniel Obbekjaer
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Абсалонсен Йохан
|7
|1
|2.
|Stefan Gartenmann
|8
|0
|3.
|Alexander Bah
|7
|0
|4.
|Якобсен Кристиан II
|6
|0
|5.
|Бангор Патрик
|6
|0
|6.
|Йонссон Эггерт
|5
|0
|7.
|Victor Ekani
|5
|0
|8.
|Милиц Себастьян
|4
|0
|9.
|Альбек Мадс
|3
|0
|10.
|Люикс Кес
|3
|0
|11.
|Лидер Март
|3
|0
|12.
|Довбик Артём
|3
|0
|13.
|Хассан Рилван
|2
|0
|14.
|Nicholas Marfelt
|2
|0
|15.
|Канструп Пьер
|1
|0
|16.
|Рохас Марко
|1
|0
|17.
|Аманкваа Данни
|1
|0
|18.
|Jeppe Simonsen
|1
|0
|19.
|Joao Pereira III
|1
|0
|20.
|Rasmus Vinderslev
|1
|0
|21.
|Julius Eskesen
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Оденсе
|22.22% (8)
|13.89% (5)
|25% (9)
|8.33% (3)
|16.67% (6)
|13.89% (5)
|Сённерйюск
|6.45% (2)
|12.9% (4)
|9.68% (3)
|22.58% (7)
|25.81% (8)
|22.58% (7)
Предыдущие игры
Оденсе Последние 20 матчей: + = -Силькеборг 6:0 Оденсе Оденсе 3:1 Эсбьерг Орхус 1:0 Оденсе Оденсе 3:4 Ольборг
Копенгаген 2:2 Оденсе Сённерйюск 1:1 Оденсе Оденсе 1:1 Силькеборг Раннерс 0:0 Оденсе Оденсе 0:2 Брондбю Оденсе 3:0 Хорсенс Оденсе 1:1 Радник Сурдулица Рубин 0:1 Оденсе Рапид Вена 0:0 Оденсе Оденсе 3:1 Хельсинборг Оденсе 3:0 Мидделфарт Копенгаген 2:1 Оденсе Оденсе 0:0 Ольборг Хорсенс 2:1 Оденсе Оденсе 1:2 Митьюлланд Мальмё 1:2 Оденсе
Сённерйюск Последние 20 матчей: + = -Сённерйюск 1:0 Люнгбю Сённерйюск 2:1 Хорсенс Сённерйюск 2:2 Силькеборг Брондбю 1:0 Сённерйюск
Копенгаген 3:1 Сённерйюск Колдинг 1:1 Сённерйюск Сённерйюск 1:1 Оденсе Раннерс 1:2 Сённерйюск Митьюлланд 3:0 Сённерйюск Нордшелланн 2:1 Сённерйюск Сённерйюск 3:1 Хобро Брондбю 1:3 Сённерйюск Шахтёр Донецк 2:2 Сённерйюск Сённерйюск 0:3 Бачка-Топола Сённерйюск 2:0 Богемианс-1905 Виборг 1:1 Сённерйюск Сённерйюск 0:1 Колдинг Сённерйюск 1:1 Хорсенс Хорсенс 2:1 Сённерйюск Сённерйюск 2:1 Эсбьерг
Последние игры между собой
Оденсе: победы: 2, ничьи: 9, поражения: 9
Сённерйюск: победы: 9, ничьи: 9, поражения: 2
Оденсе 2:2 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 2:0 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 2:1 Сённерйюск Суперлига Дании Оденсе 0:3 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 2:2 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 0:1 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 1:0 Оденсе Суперлига Дании Сённерйюск 3:1 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 1:2 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 4:0 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 0:0 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 2:1 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 1:1 Сённерйюск Суперлига Дании Оденсе 2:2 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 1:5 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 1:1 Сённерйюск Суперлига Дании
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Митьюлланд
|28
|22
|3
|3
|44 - 14
|69
|2.
|Копенгаген
|28
|19
|3
|6
|50 - 30
|60
|3.
|Орхус
|28
|15
|6
|7
|44 - 29
|51
|4.
|Брондбю
|28
|13
|5
|10
|47 - 37
|44
|5.
|Нордшелланн
|28
|12
|6
|10
|50 - 38
|42
|6.
|Ольборг
|28
|11
|5
|12
|44 - 37
|38
Понижение. Группа 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Раннерс
|28
|11
|5
|12
|45 - 39
|38
|2.
|Хорсенс
|28
|10
|6
|12
|28 - 47
|36
|3.
|Хобро
|28
|3
|15
|10
|26 - 40
|24
|4.
|Эсбьерг
|28
|5
|7
|16
|28 - 48
|22
Понижение. Группа 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Оденсе
|28
|10
|6
|12
|36 - 36
|36
|2.
|Люнгбю
|28
|9
|6
|13
|31 - 46
|33
|3.
|Сённерйюск
|28
|7
|9
|12
|32 - 46
|30
|4.
|Силькеборг
|28
|4
|8
|16
|37 - 55
|20