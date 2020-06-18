Митьюлланд
0:0
Конец матча
Стадион: МСХ Арена Зрители: 300
Брондбю
33' Желтая карточкаFrank Onyeka
87' Желтая карточкаАндерсон Микаэль
90' Желтая карточкаШольц Александр
38
Frank
Onyeka
11
Мабиль
Авер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
38 Frank OnyekaПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Мабиль АверНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Вибе ЛассеПолузащитник
- Полузащитник
-
89 Шварц РонниНападающий
-
-
Главный тренер: Brian Priske
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Уре МикаэльНападающий
- Нападающий
-
29 Peter Bjur
-
-
-
Главный тренер: Фредриксен Нильс
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
33'
59'
87'
90'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
5 Удары по воротам 1
-
4 Удары в створ 1
-
11 Угловые 2
-
4 Офсайды 2
-
10 Нарушения правил 11
-
3 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
50 Владение мячом, % 50
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Evander Ferreira
|7 (3)
|0.21
|2.
|Мабиль Авер
|7
|0.21
|3.
|Каба Сори
|5 (1)
|0.15
|4.
|Святченко Эрик
|4
|0.12
|5.
|Андерсон Микаэль
|4
|0.12
|6.
|Frank Onyeka
|4
|0.12
|7.
|Дрейер Андерс
|2
|0.06
|8.
|Хансен Эмилиано
|2
|0.06
|9.
|Шольц Александр
|1
|0.03
|10.
|Андерссон Йоэль
|1
|0.03
|11.
|Paulo Victor IV1
|1
|0.03
|12.
|Николаесен Расмус
|1
|0.03
|13.
|Jens-Lys Michel Cajuste
|1
|0.03
|14.
|Викхейм Густав
|0
|0
|15.
|Junior Brumado
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Вильчек Камиль
|17 (3)
|0.52
|2.
|Кайзер Доминик
|8
|0.24
|3.
|Хедлунд Симон
|4
|0.12
|4.
|Мраз Самуэл
|4
|0.12
|5.
|Юнг Антони
|3
|0.09
|6.
|Линнстрем Йеспер
|2
|0.06
|7.
|Мукхтар Хани
|2
|0.06
|8.
|Радошевич Йосип
|1
|0.03
|9.
|Кристенсен Лассе
|1
|0.03
|10.
|Араюури Паулус
|1
|0.03
|11.
|Anis Ben Slimane
|1
|0.03
|12.
|Уре Микаэль
|1
|0.03
|13.
|Рустед Сигурд
|1
|0.03
|14.
|Тибблинг Симон
|0
|0
|15.
|Менса Кевин
|0
|0
|16.
|Махсо Андреас
|0
|0
|17.
|Ларссон Юхан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Frank Onyeka
|10
|0
|2.
|Святченко Эрик
|4
|1
|3.
|Evander Ferreira
|4
|1
|4.
|Андерсон Микаэль
|5
|0
|5.
|Каба Сори
|5
|0
|6.
|Мабиль Авер
|3
|1
|7.
|Junior Brumado
|4
|0
|8.
|Jens-Lys Michel Cajuste
|3
|0
|9.
|Шварц Ронни
|2
|0
|10.
|Хансен Йеспер
|2
|0
|11.
|Шольц Александр
|2
|0
|12.
|Ayo Simon Okusun
|2
|0
|13.
|Андерссон Йоэль
|2
|0
|14.
|Николаесен Расмус
|2
|0
|15.
|Вибе Лассе
|1
|0
|16.
|Хенде Марк-Даль
|1
|0
|17.
|Хансен Эмилиано
|1
|0
|18.
|Джеймс Маньрекар
|1
|0
|19.
|Nicolas Madsen
|1
|0
|20.
|Paulo Victor IV1
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Юнг Антони
|8
|1
|2.
|Херманнссон Хьёртур
|6
|1
|3.
|Рустед Сигурд
|5
|0
|4.
|Morten Frendrup
|5
|0
|5.
|Махсо Андреас
|4
|0
|6.
|Вильчек Камиль
|2
|1
|7.
|Араюури Паулус
|2
|1
|8.
|Менса Кевин
|3
|0
|9.
|Линнстрем Йеспер
|3
|0
|10.
|Кайзер Доминик
|2
|0
|11.
|Тибблинг Симон
|2
|0
|12.
|Хедлунд Симон
|2
|0
|13.
|Радошевич Йосип
|2
|0
|14.
|Ларссон Юхан
|2
|0
|15.
|Мраз Самуэл
|2
|0
|16.
|Anton Skipper
|2
|0
|17.
|Гаммельбю Йенс-Мартин
|1
|0
|18.
|Кристенсен Лассе
|1
|0
|19.
|Уре Микаэль
|1
|0
|20.
|Бёркеейет Тобиас
|1
|0
|21.
|Anis Ben Slimane
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Митьюлланд
|5% (2)
|22.5% (9)
|25% (10)
|20% (8)
|20% (8)
|7.5% (3)
|Брондбю
|17.78% (8)
|11.11% (5)
|24.44% (11)
|13.33% (6)
|17.78% (8)
|15.56% (7)
Предыдущие игры
Митьюлланд Последние 20 матчей: +16 =0 -4Ольборг 0:2 Митьюлланд Нордшелланн 0:1 Митьюлланд Митьюлланд 0:1 Хорсенс Ольборг 0:3 Митьюлланд
Ольборг 0:3 Митьюлланд Раннерс 0:2 Митьюлланд Митьюлланд 3:0 Сённерйюск Хобро 0:2 Митьюлланд Митьюлланд 2:0 Люнгбю Митьюлланд 6:0 Цзянсу Сунин Митьюлланд 2:0 Шаньдун Лунэн Митьюлланд 0:1 Фредерисия Хаммарбю 0:4 Митьюлланд Силькеборг 3:2 Митьюлланд Митьюлланд 4:1 Эсбьерг Митьюлланд 1:3 Орхус Брондбю 1:2 Митьюлланд Митьюлланд 2:1 Силькеборг Оденсе 1:2 Митьюлланд Митьюлланд 4:1 Копенгаген
Брондбю Последние 20 матчей: +8 =3 -9Брондбю 0:0 Орхус Хорсенс 3:2 Брондбю Брондбю 1:0 Сённерйюск Брондбю 2:4 Видовре
Брондбю 2:1 Люнгбю Люнгбю 2:0 Брондбю Нордшелланн 2:2 Брондбю Брондбю 1:0 Люнгбю Ольборг 3:2 Брондбю Оденсе 0:2 Брондбю Брондбю 1:3 Сённерйюск Брондбю 2:0 Славия Прага Астана 2:1 Брондбю Брондбю 2:0 Норрчёпинг Брондбю 3:0 Видовре Брондбю 2:0 Аварта Брондбю 1:1 Хобро Брондбю 1:2 Митьюлланд Копенгаген 2:1 Брондбю Орхус 2:1 Брондбю
Последние игры между собой
Митьюлланд: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 10
Брондбю: победы: 10, ничьи: 3, поражения: 7
Митьюлланд 1:2 Брондбю Суперлига Дании Митьюлланд 3:2 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 2:2 Митьюлланд Суперлига Дании Брондбю 0:1 Митьюлланд Суперлига Дании Брондбю 3:1 Митьюлланд Кубок Митьюлланд 2:3 Брондбю Суперлига Дании Митьюлланд 0:1 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 4:0 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 4:2 Брондбю Суперлига Дании Митьюлланд 1:2 Брондбю Кубок Брондбю 3:2 Митьюлланд Суперлига Дании Брондбю 2:1 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 3:3 Брондбю Суперлига Дании Митьюлланд 2:0 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 2:1 Митьюлланд Суперлига Дании Брондбю 0:0 Митьюлланд Суперлига Дании
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Митьюлланд
|28
|22
|3
|3
|44 - 14
|69
|2.
|Копенгаген
|28
|19
|3
|6
|50 - 30
|60
|3.
|Орхус
|28
|15
|6
|7
|44 - 29
|51
|4.
|Брондбю
|28
|13
|5
|10
|47 - 37
|44
|5.
|Нордшелланн
|28
|12
|6
|10
|50 - 38
|42
|6.
|Ольборг
|28
|11
|5
|12
|44 - 37
|38
Понижение. Группа 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Раннерс
|28
|11
|5
|12
|45 - 39
|38
|2.
|Хорсенс
|28
|10
|6
|12
|28 - 47
|36
|3.
|Хобро
|28
|3
|15
|10
|26 - 40
|24
|4.
|Эсбьерг
|28
|5
|7
|16
|28 - 48
|22
Понижение. Группа 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Оденсе
|28
|10
|6
|12
|36 - 36
|36
|2.
|Люнгбю
|28
|9
|6
|13
|31 - 46
|33
|3.
|Сённерйюск
|28
|7
|9
|12
|32 - 46
|30
|4.
|Силькеборг
|28
|4
|8
|16
|37 - 55
|20