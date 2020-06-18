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  3. Дания
Митьюлланд
0:0
Конец матча

Стадион: Зрители: 300
Брондбю
0'
33' Желтая карточка
Frank Onyeka
87' Желтая карточка
Андерсон Микаэль
90' Желтая карточка
Шольц Александр
90'+6
1
Хансен
Йеспер
6
Андерссон
Йоэль
28
Святченко
Эрик
14
Шольц
Александр
5
Хенде
Марк-Даль
40
Jens-Lys
Michel
Cajuste
38
Frank
Onyeka
10
Evander
Ferreira
36
Дрейер
Андерс
9
Каба
Сори
11
Мабиль
Авер
1
Швебе
Марвин
28
Anton
Skipper
5
Махсо
Андреас
4
Рустед
Сигурд
17
Andreas
Bruus
22
Радошевич
Йосип
19
Morten
Frendrup
21
Кристенсен
Лассе
2
Гаммельбю
Йенс-Мартин
27
Хедлунд
Симон
9
Мраз
Самуэл
Митьюлланд
4-3-3
Брондбю
3-5-2

Ход матча

13'
Андерсон Микаэль
Evander Ferreira
 
33'
Frank Onyeka
 
59'
Вибе Лассе
Мабиль Авер
 
59'
Шварц Ронни
Каба Сори
 
60'
 
Тибблинг Симон
Кристенсен Лассе
70'
 
Уре Микаэль
Хедлунд Симон
70'
 
Линнстрем Йеспер
Мраз Самуэл
74'
Paulo Victor IV1
Хенде Марк-Даль
 
74'
Спарв Тим
Jens-Lys Michel Cajuste
 
86'
 
Anis Ben Slimane
Радошевич Йосип
87'
Андерсон Микаэль
 
90'
Шольц Александр
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 1
  • 4 Удары в створ 1
  • 11 Угловые 2
  • 4 Офсайды 2
  • 10 Нарушения правил 11
  • 3 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 50 Владение мячом, % 50

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Митьюлланд
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Evander Ferreira 7 (3) 0.21
2. Мабиль Авер 7 0.21
3. Каба Сори 5 (1) 0.15
4. Святченко Эрик 4 0.12
5. Андерсон Микаэль 4 0.12
6. Frank Onyeka 4 0.12
7. Дрейер Андерс 2 0.06
8. Хансен Эмилиано 2 0.06
9. Шольц Александр 1 0.03
10. Андерссон Йоэль 1 0.03
11. Paulo Victor IV1 1 0.03
12. Николаесен Расмус 1 0.03
13. Jens-Lys Michel Cajuste 1 0.03
14. Викхейм Густав 0 0
15. Junior Brumado 0 0
Брондбю
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Вильчек Камиль 17 (3) 0.52
2. Кайзер Доминик 8 0.24
3. Хедлунд Симон 4 0.12
4. Мраз Самуэл 4 0.12
5. Юнг Антони 3 0.09
6. Линнстрем Йеспер 2 0.06
7. Мукхтар Хани 2 0.06
8. Радошевич Йосип 1 0.03
9. Кристенсен Лассе 1 0.03
10. Араюури Паулус 1 0.03
11. Anis Ben Slimane 1 0.03
12. Уре Микаэль 1 0.03
13. Рустед Сигурд 1 0.03
14. Тибблинг Симон 0 0
15. Менса Кевин 0 0
16. Махсо Андреас 0 0
17. Ларссон Юхан 0 0

Карточки

Митьюлланд
# Игрок      
1. Frank Onyeka 10 0
2. Святченко Эрик 4 1
3. Evander Ferreira 4 1
4. Андерсон Микаэль 5 0
5. Каба Сори 5 0
6. Мабиль Авер 3 1
7. Junior Brumado 4 0
8. Jens-Lys Michel Cajuste 3 0
9. Шварц Ронни 2 0
10. Хансен Йеспер 2 0
11. Шольц Александр 2 0
12. Ayo Simon Okusun 2 0
13. Андерссон Йоэль 2 0
14. Николаесен Расмус 2 0
15. Вибе Лассе 1 0
16. Хенде Марк-Даль 1 0
17. Хансен Эмилиано 1 0
18. Джеймс Маньрекар 1 0
19. Nicolas Madsen 1 0
20. Paulo Victor IV1 1 0
Брондбю
# Игрок      
1. Юнг Антони 8 1
2. Херманнссон Хьёртур 6 1
3. Рустед Сигурд 5 0
4. Morten Frendrup 5 0
5. Махсо Андреас 4 0
6. Вильчек Камиль 2 1
7. Араюури Паулус 2 1
8. Менса Кевин 3 0
9. Линнстрем Йеспер 3 0
10. Кайзер Доминик 2 0
11. Тибблинг Симон 2 0
12. Хедлунд Симон 2 0
13. Радошевич Йосип 2 0
14. Ларссон Юхан 2 0
15. Мраз Самуэл 2 0
16. Anton Skipper 2 0
17. Гаммельбю Йенс-Мартин 1 0
18. Кристенсен Лассе 1 0
19. Уре Микаэль 1 0
20. Бёркеейет Тобиас 1 0
21. Anis Ben Slimane 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Митьюлланд 5% (2) 22.5% (9) 25% (10) 20% (8) 20% (8) 7.5% (3)
 Брондбю 17.78% (8) 11.11% (5) 24.44% (11) 13.33% (6) 17.78% (8) 15.56% (7)

Предыдущие игры

Митьюлланд Последние 20 матчей: +16 =0 -4
Ольборг 0:2 Митьюлланд Нордшелланн 0:1 Митьюлланд Митьюлланд 0:1 Хорсенс Ольборг 0:3 Митьюлланд
Ольборг 0:3 Митьюлланд Раннерс 0:2 Митьюлланд Митьюлланд 3:0 Сённерйюск Хобро 0:2 Митьюлланд Митьюлланд 2:0 Люнгбю Митьюлланд 6:0 Цзянсу Сунин Митьюлланд 2:0 Шаньдун Лунэн Митьюлланд 0:1 Фредерисия Хаммарбю 0:4 Митьюлланд Силькеборг 3:2 Митьюлланд Митьюлланд 4:1 Эсбьерг Митьюлланд 1:3 Орхус Брондбю 1:2 Митьюлланд Митьюлланд 2:1 Силькеборг Оденсе 1:2 Митьюлланд Митьюлланд 4:1 Копенгаген
Брондбю Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Брондбю 0:0 Орхус Хорсенс 3:2 Брондбю Брондбю 1:0 Сённерйюск Брондбю 2:4 Видовре
Брондбю 2:1 Люнгбю Люнгбю 2:0 Брондбю Нордшелланн 2:2 Брондбю Брондбю 1:0 Люнгбю Ольборг 3:2 Брондбю Оденсе 0:2 Брондбю Брондбю 1:3 Сённерйюск Брондбю 2:0 Славия Прага Астана 2:1 Брондбю Брондбю 2:0 Норрчёпинг Брондбю 3:0 Видовре Брондбю 2:0 Аварта Брондбю 1:1 Хобро Брондбю 1:2 Митьюлланд Копенгаген 2:1 Брондбю Орхус 2:1 Брондбю

Последние игры между собой

Митьюлланд: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 10
Брондбю: победы: 10, ничьи: 3, поражения: 7
Брондбю 1:2 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 1:0 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 4:1 Митьюлланд Суперлига Дании Брондбю 1:1 Митьюлланд Кубок
Митьюлланд 1:2 Брондбю Суперлига Дании Митьюлланд 3:2 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 2:2 Митьюлланд Суперлига Дании Брондбю 0:1 Митьюлланд Суперлига Дании Брондбю 3:1 Митьюлланд Кубок Митьюлланд 2:3 Брондбю Суперлига Дании Митьюлланд 0:1 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 4:0 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 4:2 Брондбю Суперлига Дании Митьюлланд 1:2 Брондбю Кубок Брондбю 3:2 Митьюлланд Суперлига Дании Брондбю 2:1 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 3:3 Брондбю Суперлига Дании Митьюлланд 2:0 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 2:1 Митьюлланд Суперлига Дании Брондбю 0:0 Митьюлланд Суперлига Дании

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Митьюлланд 28 22 3 3 44 - 14 69
2. Копенгаген 28 19 3 6 50 - 30 60
3. Орхус 28 15 6 7 44 - 29 51
4. Брондбю 28 13 5 10 47 - 37 44
5. Нордшелланн 28 12 6 10 50 - 38 42
6. Ольборг 28 11 5 12 44 - 37 38

Понижение. Группа 1

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Раннерс 28 11 5 12 45 - 39 38
2. Хорсенс 28 10 6 12 28 - 47 36
3. Хобро 28 3 15 10 26 - 40 24
4. Эсбьерг 28 5 7 16 28 - 48 22

Понижение. Группа 2

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Оденсе 28 10 6 12 36 - 36 36
2. Люнгбю 28 9 6 13 31 - 46 33
3. Сённерйюск 28 7 9 12 32 - 46 30
4. Силькеборг 28 4 8 16 37 - 55 20
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