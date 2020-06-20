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  3. Дания
Ольборг
0:4
Конец матча

Стадион: Зрители: 280
Нордшелланн
0'
0:1
34' Гол
Дамсгор Миккель
36' Желтая карточка
Альманн Якоб
0:2
37' Гол
Дамсгор Миккель
0:3
51' Гол
Кудус Мохаммед
0:4
58' Гол
Кудус Мохаммед
84' Желтая карточка
Ivan Mesik
90'+3
22
Хансен
Андреас
6
Kristoffer
Pallesen
24
Mathias
Ross
Jensen
5
Окоре
Жорес
3
Альманн
Якоб
8
Фоссум
Ивер
21
Ольсен
Патрик
10
Андерсен
Лукас
27
Soeren
Tengstedt
9
Ван
Веерт
Том
15
Lukas
Klitten
28
Виндаль-Йенсен
Петер
23
Вилладсен
Оливер
4
Хансен
Киан
3
Ulrik
Yttergaard
Jenssen
25
Ivan
Mesik
10
Кудус
Мохаммед
8
Андерсен
Магнус
II
43
Mohammed
Diomande
35
Атанга
Исаак
27
Дамсгор
Миккель
37
Садик
Ибраим
Ольборг
4-3-3
Нордшелланн
4-3-3

Ход матча

34'
0:1
Дамсгор Миккель
(Садик Ибраим)
36'
Альманн Якоб
 
37'
0:2
Дамсгор Миккель
51'
0:3
Кудус Мохаммед
(Mohammed Diomande)
56'
 
Мумин Абдул
Хансен Киан
56'
 
Кристенсен Якоб
Mohammed Diomande
58'
0:4
Кудус Мохаммед
63'
Теландер Расмус
Альманн Якоб
 
63'
Андерсен Лукас
Lukas Klitten
 
63'
Frederik Boersting
Robert Kakeeto
 
69'
 
Ротманн Йоахим
Садик Ибраим
69'
 
Антман Оливер
Атанга Исаак
76'
Oliver Klitten
Soeren Tengstedt
 
76'
Malthe Hoejholt
Фоссум Ивер
 
84'
 
Kamal-Deen Sulemana
Дамсгор Миккель
84'
 
Ivan Mesik

Статистика матча

  • 0 Голы 4
  • 2 Удары по воротам 8
  • 5 Удары в створ 7
  • 7 Угловые 4
  • 1 Офсайды 3
  • 7 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 48 Владение мячом, % 52

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Ольборг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Андерсен Лукас 10 (3) 0.3
2. Ван Веерт Том 7 0.21
3. Кауфманн Миккель 7 0.21
4. Куск Каспер 5 (1) 0.15
5. Ольсен Патрик 5 0.15
6. Kristoffer Pallesen 2 0.06
7. Frederik Boersting 2 0.06
8. Фоссум Ивер 1 0.03
9. Окоре Жорес 1 0.03
10. Magnus Christensen III 1 0.03
11. Soeren Tengstedt 1 0.03
12. Абильдгор Оливер 1 0.03
13. Альманн Якоб 0 0
14. Кристенсен Патрик 0 0
15. Ринне Якоб 0 0
16. Oliver Klitten 0 0
17. Mathias Ross Jensen 0 0
Нордшелланн
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дамсгор Миккель 11 0.33
2. Кудус Мохаммед 11 (3) 0.33
3. Атанга Исаак 7 0.21
4. Рюгор Миккель 4 (2) 0.12
5. Расмуссен Матиас 3 0.09
6. Садик Ибраим 3 0.09
7. Фрэнсис Абу 2 0.06
8. Хансен Киан 2 0.06
9. Kamal-Deen Sulemana 2 0.06
10. Тюкосен Мадс 1 0.03
11. Андерсен Магнус II 1 0.03
12. Доньё Годсвей 1 (1) 0.03
13. Ulrik Yttergaard Jenssen 1 0.03
14. Мумин Абдул 1 0.03
15. Кристенсен Якоб 1 0.03
16. Антман Оливер 1 0.03
17. Mohammed Diomande 0 0
18. Антви Клинтон 0 0
19. Ivan Mesik 0 0

Карточки

Ольборг
# Игрок      
1. Magnus Christensen III 8 0
2. Альманн Якоб 7 0
3. Ван Веерт Том 6 0
4. Андерсен Лукас 5 0
5. Куск Каспер 4 0
6. Окоре Жорес 4 0
7. Ольсен Патрик 4 0
8. Mathias Ross Jensen 4 0
9. Frederik Boersting 3 0
10. Ринне Якоб 2 0
11. Педерсен Каспер 2 0
12. Robert Kakeeto 2 0
13. Kristoffer Pallesen 1 0
14. Теландер Расмус 1 0
15. Фоссум Ивер 1 0
16. Oliver Klitten 1 0
17. Кауфманн Миккель 1 0
18. Абильдгор Оливер 1 0
Нордшелланн
# Игрок      
1. Ulrik Yttergaard Jenssen 5 1
2. Тюкосен Мадс 6 0
3. Кудус Мохаммед 4 1
4. Хансен Киан 3 1
5. Рюгор Миккель 4 0
6. Мумин Абдул 4 0
7. Садик Ибраим 4 0
8. Дамсгор Миккель 3 0
9. Фрэнсис Абу 3 0
10. Антви Клинтон 1 1
11. Ларсен Николай 2 0
12. Расмуссен Матиас 2 0
13. Андерсен Магнус II 2 0
14. Кристенсен Якоб 2 0
15. Ivan Mesik 2 0
16. Mohammed Diomande 2 0
17. Kamal-Deen Sulemana 2 0
18. Доньё Годсвей 1 0
19. Атанга Исаак 1 0
20. Чуквуани Точи 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ольборг 12.5% (5) 15% (6) 15% (6) 22.5% (9) 15% (6) 20% (8)
 Нордшелланн 8.33% (4) 16.67% (8) 22.92% (11) 22.92% (11) 16.67% (8) 12.5% (6)

Предыдущие игры

Ольборг Последние 20 матчей: + = -
Копенгаген 2:0 Ольборг Ольборг 0:2 Митьюлланд Ольборг 3:2 Орхус Ольборг 2:3 Орхус
Эсбьерг 1:1 Ольборг Оденсе 3:4 Ольборг Ольборг 0:3 Митьюлланд Ольборг 0:3 Митьюлланд Ольборг 3:0 Люнгбю Ольборг 2:0 Копенгаген Копенгаген 3:2 Ольборг Ольборг 3:2 Брондбю Силькеборг 0:2 Ольборг Веннсюссель 0:3 Ольборг Ольборг 1:1 Фрайбург-2 Гётеборг 2:3 Ольборг Орхус 0:2 Ольборг Ольборг 1:3 Нордшелланн Оденсе 0:0 Ольборг Ольборг 1:1 Хобро
Нордшелланн Последние 20 матчей: + = -
Орхус 2:1 Нордшелланн Нордшелланн 1:1 Копенгаген Нордшелланн 0:1 Митьюлланд Силькеборг 0:2 Нордшелланн
Нордшелланн 1:0 Ког Нордшелланн 1:0 Кёге Нордшелланн 2:2 Брондбю Эсбьерг 1:2 Нордшелланн Нордшелланн 2:1 Сённерйюск Нордшелланн 6:0 Хорсенс Кальмар 1:1 Нордшелланн ЦСКА Москва 2:0 Нордшелланн Нордшелланн 2:0 Адмира Нордшелланн 4:2 Лиферинг Нордшелланн 1:1 Роскилле Нордшелланн 4:5 Орхус Ольборг 1:3 Нордшелланн Нордшелланн 0:1 Копенгаген Люнгбю 1:1 Нордшелланн Нордшелланн 3:0 Раннерс

Последние игры между собой

Ольборг: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
Нордшелланн: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
Ольборг 1:3 Нордшелланн Суперлига Дании Нордшелланн 2:1 Ольборг Суперлига Дании Нордшелланн 1:1 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 1:0 Нордшелланн Суперлига Дании
Ольборг 0:0 Нордшелланн Суперлига Дании Нордшелланн 3:1 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 1:1 Нордшелланн Суперлига Дании Нордшелланн 3:2 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 1:1 Нордшелланн Суперлига Дании Нордшелланн 1:2 Ольборг Суперлига Дании Нордшелланн 1:2 Ольборг Товарищеские матчи Ольборг 1:0 Нордшелланн Суперлига Дании Нордшелланн 3:0 Ольборг Суперлига Дании Нордшелланн 2:1 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 1:0 Нордшелланн Суперлига Дании Нордшелланн 0:1 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 1:2 Нордшелланн Суперлига Дании Нордшелланн 2:4 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 1:1 Нордшелланн Суперлига Дании Нордшелланн 2:1 Ольборг Суперлига Дании

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Митьюлланд 28 22 3 3 44 - 14 69
2. Копенгаген 28 19 3 6 50 - 30 60
3. Орхус 28 15 6 7 44 - 29 51
4. Нордшелланн 29 13 6 10 54 - 38 45
5. Брондбю 28 13 5 10 47 - 37 44
6. Ольборг 29 11 5 13 44 - 41 38

Понижение. Группа 1

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Раннерс 29 11 6 12 45 - 39 39
2. Хорсенс 29 10 7 12 28 - 47 37
3. Хобро 28 3 15 10 26 - 40 24
4. Эсбьерг 28 5 7 16 28 - 48 22

Понижение. Группа 2

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Оденсе 28 10 6 12 36 - 36 36
2. Люнгбю 28 9 6 13 31 - 46 33
3. Сённерйюск 28 7 9 12 32 - 46 30
4. Силькеборг 28 4 8 16 37 - 55 20
  • Второй тайм
  • Свисток
    93'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 93'
    Контроль мяча: Ольборг: 48%, Норшеланн: 52%.
  • 92'
    Кристоффер Паллесен из команды Ольборг сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
  • 91'
    Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
  • Офсайд
    90'
    Вилладсен Оливер из команды Норшеланн в офсайде
  • 90'
    Опасность! Антман Оливер из команды Норшеланн отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
  • 88'
    Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 87'
    Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 87'
    Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 87'
    Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 85'
    Удар от ворот произведет Норшеланн
  • 85'
    Шанс получает Матиас Росс из команды Ольборг, но удар головой идет мимо
  • 85'
    Теландер Расмус из команды Ольборг сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
  • 85'
    Ольсен Патрик навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Желтая карточка
    84'
    Иван Месик получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    84'
    Судья сигнализирует, что Иван Месик из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Оливер Клиттен
  • 84'
    Тактическая замена. Дамсгор Миккель уходит с поля и его заменяет Kamal-Deen Sulemana
  • Фол, нарушение
    84'
    Судья сигнализирует, что Дамсгор Миккель из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Оливер Клиттен
  • 83'
    Удар от ворот произведет Ольборг
  • Фол, нарушение
    83'
    Судья сигнализирует, что Ротманн Йоахим из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Роберт Какето
  • 81'
    Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 80'
    Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    80'
    Судья сигнализирует, что Андерсен Магнус II из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Мальте Хоехольт
  • 79'
    Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Офсайд
    77'
    Кудус Мохаммед из команды Норшеланн в офсайде
  • 76'
    Тактическая замена. Фоссум Ивер уходит с поля и его заменяет Мальте Хоехольт
  • 76'
    Тактическая замена. Серен Тенгстедт уходит с поля и его заменяет Оливер Клиттен
  • 76'
    Отличная игра от Кристоффер Паллесен из команды Ольборг. Она направляет мяч за линию обороны, но шанс в конце концов упущен
  • 76'
    Опасность! Ольсен Патрик из команды Ольборг отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
  • 75'
    Андерсен Магнус II из команды Норшеланн делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • Фол, нарушение
    72'
    Судья сигнализирует, что Вилладсен Оливер из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Фредерик Бурстеринг
  • Фол, нарушение
    70'
    Судья сигнализирует, что Вилладсен Оливер из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Фредерик Бурстеринг
  • 69'
    Тактическая замена. Атанга Исаак уходит с поля и его заменяет Антман Оливер
  • 69'
    Тактическая замена. Садик Ибраим уходит с поля и его заменяет Ротманн Йоахим
  • Фол, нарушение
    69'
    Судья сигнализирует, что Иван Месик из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Окоре Жорес
  • 67'
    Удар от ворот произведет Норшеланн
  • 67'
    Шанс получает Серен Тенгстедт из команды Ольборг, но удар головой идет мимо
  • 66'
    Фредерик Бурстеринг из команды Ольборг отправил кросс в штрафную...
  • 65'
    Контроль мяча: Ольборг: 47%, Норшеланн: 53%.
  • 65'
    Кристоффер Паллесен из команды Ольборг делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • 64'
    Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 63'
    Тактическая замена. Андерсен Лукас уходит с поля и его заменяет Роберт Какето
  • 63'
    Тактическая замена. Лукас Клиттен уходит с поля и его заменяет Фредерик Бурстеринг
  • 63'
    Тактическая замена. Альманн Якоб уходит с поля и его заменяет Теландер Расмус
  • Фол, нарушение
    62'
    Садик Ибраим наказан за толчок Окоре Жорес
  • Угловой
    62'
    Дамсгор Миккель из команды Норшеланн подал угловой слева.
  • 62'
    Матиас Росс предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 61'
    Садик Ибраим из команды Норшеланн пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.
  • 61'
    Норшеланн начинает контратаку
  • 61'
    Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 61'
    Ульрик Йтергард Йенсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    61'
    Ольсен Патрик из команды Ольборг подал угловой слева.
  • 61'
    Виндаль-Йенсен Петер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 61'
    Андерсен Лукас из команды Ольборг отправил кросс в штрафную...
  • Угловой
    60'
    Ольсен Патрик из команды Ольборг разыграл угловой с левого угла.
  • Описание гола
    58'
    Г О О О О Л - Кудус Мохаммед забивает!
  • 58'
    Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 58'
  • 56'
    Мумин Абдул выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 56'
    Лукас Клиттен из команды Ольборг сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
  • 56'
    Тактическая замена. Мохаммед Диоманд уходит с поля и его заменяет Кристенсен Якоб
  • 56'
    Тактическая замена. Хансен Киан уходит с поля и его заменяет Мумин Абдул
  • 55'
    Хорошая попытка от Садик Ибраим, был неплохой удар, но вратарь спас
  • 54'
    Атанга Исаак из команды Норшеланн делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • 54'
    Хорошо играет на выходе Хансен Андреас - мяч в ее руках
  • 54'
    Андерсен Магнус II из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
  • 53'
    Вилладсен Оливер из команды Норшеланн сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
  • 51'
    Мохаммед Диоманд сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    51'
    Г О О О О Л - Кудус Мохаммед изменил счет на табло!
  • 50'
    Опасность! Мохаммед Диоманд из команды Норшеланн отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
  • 50'
    Дамсгор Миккель бьет головой по воротам, но вратарь делает сейв
  • Угловой
    50'
    Мохаммед Диоманд из команды Норшеланн разыграл угловой с левого угла.
  • 49'
    Кудус Мохаммед нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 49'
    Садик Ибраим из команды Норшеланн сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
  • 49'
    Опасность! Хансен Киан из команды Норшеланн отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
  • 49'
    Хансен Киан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 49'
    Окоре Жорес из команды Ольборг отправил кросс в штрафную...
  • 47'
    Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 47'
    Удар от ворот произведет Ольборг
  • 47'
    Пространство открывается для Мохаммед Диоманд, но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.
  • 46'
    Андерсен Лукас из команды Ольборг делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 45'
    Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 45'
    Фоссум Ивер из команды Ольборг делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 44'
    Хансен Киан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 44'
    Ольборг начинает контратаку
  • Офсайд
    43'
    Ван Веерт Том из команды Ольборг в офсайде
  • 42'
    Дамсгор Миккель из команды Норшеланн направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
  • 42'
    Кудус Мохаммед из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
  • 41'
    Удар от ворот произведет Ольборг
  • Угловой
    41'
    Мохаммед Диоманд из команды Норшеланн разыграл угловой с левого угла.
  • 41'
    Хансен Киан нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 41'
    Матиас Росс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 41'
    Садик Ибраим из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
  • 41'
    Кудус Мохаммед нанес удар, но тот был заблокирован.
  • Угловой
    41'
    Кудус Мохаммед из команды Норшеланн разыграл угловой с правого угла.
  • 40'
    Садик Ибраим нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 40'
    Вилладсен Оливер из команды Норшеланн делает навес прямо в штрафную.
  • Фол, нарушение
    40'
    Судья сигнализирует, что Андерсен Лукас из команды Ольборг поставил подножку. Пострадал Дамсгор Миккель
  • 40'
    Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 39'
    Контроль мяча: Ольборг: 52%, Норшеланн: 48%.
  • 39'
    Удар от ворот произведет Ольборг
  • 39'
    Пространство открывается для Кудус Мохаммед, но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.
  • 39'
    Иван Месик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    39'
    Ольсен Патрик из команды Ольборг подал угловой слева.
  • Описание гола
    37'
    Г О О О О Л - Дамсгор Миккель забивает!
  • 37'
    Окоре Жорес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 37'
    Садик Ибраим из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
  • 37'
    Матиас Росс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 37'
    Вилладсен Оливер из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
  • Желтая карточка
    36'
    Альманн Якоб получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    36'
    Судья сигнализирует, что Альманн Якоб из команды Ольборг поставил подножку. Пострадал Дамсгор Миккель
  • 36'
    Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 36'
    Удар от ворот произведет Ольборг
  • 36'
    Пространство открывается для Атанга Исаак, но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.
  • 36'
    Опасность! Дамсгор Миккель из команды Норшеланн отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
  • 35'
    Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 34'
    Садик Ибраим сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    34'
    Г О О О О Л - Дамсгор Миккель изменил счет на табло!
  • 34'
    Садик Ибраим из команды Норшеланн делает навес прямо в штрафную.
  • 33'
    Опасность! Кудус Мохаммед из команды Норшеланн отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
  • 33'
    Удар от ворот произведет Ольборг
  • 33'
    Пространство открывается для Андерсен Магнус II, но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.
  • 32'
    Садик Ибраим из команды Норшеланн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • Фол, нарушение
    32'
    Судья сигнализирует, что Серен Тенгстедт из команды Ольборг поставил подножку. Пострадал Иван Месик
  • 32'
    Альманн Якоб из команды Ольборг делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 31'
    Удар от ворот произведет Ольборг
  • 31'
    Отличная игра от Дамсгор Миккель из команды Норшеланн. Она направляет мяч за линию обороны, но шанс в конце концов упущен
  • 30'
    Удар от ворот произведет Норшеланн
  • 30'
    Шанс получает Матиас Росс из команды Ольборг, но удар головой идет мимо
  • 30'
    Андерсен Лукас из команды Ольборг отправил кросс в штрафную...
  • 29'
    Хансен Киан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    29'
    Ольсен Патрик из команды Ольборг подал угловой слева.
  • 29'
    Ван Веерт Том имела голевой момент, но голкипер спасла свою команду!
  • 29'
    Опасность! Фоссум Ивер из команды Ольборг отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
  • 29'
    Серен Тенгстедт нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 28'
    Кристоффер Паллесен из команды Ольборг делает навес прямо в штрафную.
  • 28'
    Удар от ворот произведет Ольборг
  • 27'
    Пространство открывается для Атанга Исаак, но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.
  • 27'
    Норшеланн начинает контратаку
  • 26'
    Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    25'
    Судья сигнализирует, что Матиас Росс из команды Ольборг поставил подножку. Пострадал Кудус Мохаммед
  • 25'
    Фоссум Ивер из команды Ольборг делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • Угловой
    24'
    Ольсен Патрик из команды Ольборг подал угловой слева.
  • 24'
    Альманн Якоб из команды Ольборг пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.
  • 22'
    Мохаммед Диоманд из команды Норшеланн делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • Фол, нарушение
    21'
    Судья сигнализирует, что Кристоффер Паллесен из команды Ольборг поставил подножку. Пострадал Мохаммед Диоманд
  • 21'
    Удар от ворот произведет Ольборг
  • 20'
    Пространство открывается для Дамсгор Миккель, но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.
  • 20'
    Кудус Мохаммед из команды Норшеланн пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.
  • 20'
    Удар от ворот произведет Норшеланн
  • 20'
    Андерсен Лукас из команды Ольборг делает неудачный навес.
  • 18'
    Удар от ворот произведет Норшеланн
  • 18'
    Альманн Якоб не смог попасть в створ ударом издали
  • 18'
    Лукас Клиттен из команды Ольборг делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 17'
    Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 17'
    Хорошо играет на выходе Виндаль-Йенсен Петер - мяч в ее руках
  • 17'
    Ульрик Йтергард Йенсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 17'
    Альманн Якоб из команды Ольборг отправил кросс в штрафную...
  • 17'
    Иван Месик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    17'
    Лукас Клиттен из команды Ольборг подал угловой справа.
  • 16'
    Мохаммед Диоманд предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 16'
    Андерсен Лукас из команды Ольборг сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 15'
    Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 15'
    Удар от ворот произведет Норшеланн
  • 15'
    Отличная игра от Андерсен Лукас из команды Ольборг. Она направляет мяч за линию обороны, но шанс в конце концов упущен
  • 14'
    Удар от ворот произведет Норшеланн
  • 14'
    Пространство открывается для Серен Тенгстедт, но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.
  • 13'
    Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 13'
    Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 13'
    Хансен Киан из команды Норшеланн делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 12'
    Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 12'
    Контроль мяча: Ольборг: 45%, Норшеланн: 55%.
  • 12'
    Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 11'
    Матиас Росс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 11'
    Вилладсен Оливер из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
  • Фол, нарушение
    10'
    Судья сигнализирует, что Фоссум Ивер из команды Ольборг поставил подножку. Пострадал Кудус Мохаммед
  • 10'
    Дамсгор Миккель нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 9'
    Хансен Киан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 9'
    Ольборг начинает контратаку
  • 9'
    Хорошая попытка от Андерсен Магнус II, был неплохой удар, но вратарь спас
  • 9'
    Вратарь парирует удар, который нанес Мохаммед Диоманд, и мяч снова в игре
  • 9'
    Вилладсен Оливер из команды Норшеланн пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.
  • 8'
    Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 8'
    Андерсен Лукас из команды Ольборг делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 7'
    Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 6'
    Удар от ворот произведет Ольборг
  • 6'
    Андерсен Магнус II решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
  • Фол, нарушение
    5'
    Судья сигнализирует, что Андерсен Лукас из команды Ольборг поставил подножку. Пострадал Атанга Исаак
  • 5'
    Ван Веерт Том из команды Ольборг делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 4'
    Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    4'
    Судья сигнализирует, что Дамсгор Миккель из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Ольсен Патрик
  • 3'
    Вратарь парирует удар, который нанес Андерсен Лукас, и мяч снова в игре
  • Угловой
    3'
    Андерсен Лукас из команды Ольборг разыграл угловой с левого угла.
  • 3'
    Ульрик Йтергард Йенсен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 3'
    Альманн Якоб из команды Ольборг делает навес прямо в штрафную.
  • 2'
    Лукас Клиттен из команды Ольборг отправил кросс в штрафную...
  • 2'
    Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Офсайд
    1'
    Дамсгор Миккель из команды Норшеланн в офсайде
  • 1'
    Атанга Исаак нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Идет дождь, трудные условия для игроков.
  • 1'
    Норшеланн начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Aalborg Portland Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Видеотрансляция матча онлайн

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