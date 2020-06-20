Ольборг
0:4
Конец матча
Стадион: Aalborg Portland Park Зрители: 280
Нордшелланн
0:1
34' ГолДамсгор Миккель
36' Желтая карточкаАльманн Якоб
0:2
37' ГолДамсгор Миккель
0:3
51' ГолКудус Мохаммед
0:4
58' ГолКудус Мохаммед
84' Желтая карточкаIvan Mesik
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Jacob Friis
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Ivan MesikЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
35 Атанга ИсаакНападающий
- Нападающий
-
37 Садик ИбраимНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
30 Мумин АбдулЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Flemming Pedersen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Ход матча
34'
0:1
36'
37'
0:2
51'
58'
0:4
84'
Статистика матча
-
0 Голы 4
-
2 Удары по воротам 8
-
5 Удары в створ 7
-
7 Угловые 4
-
1 Офсайды 3
-
7 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
48 Владение мячом, % 52
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Андерсен Лукас
|10 (3)
|0.3
|2.
|Ван Веерт Том
|7
|0.21
|3.
|Кауфманн Миккель
|7
|0.21
|4.
|Куск Каспер
|5 (1)
|0.15
|5.
|Ольсен Патрик
|5
|0.15
|6.
|Kristoffer Pallesen
|2
|0.06
|7.
|Frederik Boersting
|2
|0.06
|8.
|Фоссум Ивер
|1
|0.03
|9.
|Окоре Жорес
|1
|0.03
|10.
|Magnus Christensen III
|1
|0.03
|11.
|Soeren Tengstedt
|1
|0.03
|12.
|Абильдгор Оливер
|1
|0.03
|13.
|Альманн Якоб
|0
|0
|14.
|Кристенсен Патрик
|0
|0
|15.
|Ринне Якоб
|0
|0
|16.
|Oliver Klitten
|0
|0
|17.
|Mathias Ross Jensen
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дамсгор Миккель
|11
|0.33
|2.
|Кудус Мохаммед
|11 (3)
|0.33
|3.
|Атанга Исаак
|7
|0.21
|4.
|Рюгор Миккель
|4 (2)
|0.12
|5.
|Расмуссен Матиас
|3
|0.09
|6.
|Садик Ибраим
|3
|0.09
|7.
|Фрэнсис Абу
|2
|0.06
|8.
|Хансен Киан
|2
|0.06
|9.
|Kamal-Deen Sulemana
|2
|0.06
|10.
|Тюкосен Мадс
|1
|0.03
|11.
|Андерсен Магнус II
|1
|0.03
|12.
|Доньё Годсвей
|1 (1)
|0.03
|13.
|Ulrik Yttergaard Jenssen
|1
|0.03
|14.
|Мумин Абдул
|1
|0.03
|15.
|Кристенсен Якоб
|1
|0.03
|16.
|Антман Оливер
|1
|0.03
|17.
|Mohammed Diomande
|0
|0
|18.
|Антви Клинтон
|0
|0
|19.
|Ivan Mesik
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Magnus Christensen III
|8
|0
|2.
|Альманн Якоб
|7
|0
|3.
|Ван Веерт Том
|6
|0
|4.
|Андерсен Лукас
|5
|0
|5.
|Куск Каспер
|4
|0
|6.
|Окоре Жорес
|4
|0
|7.
|Ольсен Патрик
|4
|0
|8.
|Mathias Ross Jensen
|4
|0
|9.
|Frederik Boersting
|3
|0
|10.
|Ринне Якоб
|2
|0
|11.
|Педерсен Каспер
|2
|0
|12.
|Robert Kakeeto
|2
|0
|13.
|Kristoffer Pallesen
|1
|0
|14.
|Теландер Расмус
|1
|0
|15.
|Фоссум Ивер
|1
|0
|16.
|Oliver Klitten
|1
|0
|17.
|Кауфманн Миккель
|1
|0
|18.
|Абильдгор Оливер
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ulrik Yttergaard Jenssen
|5
|1
|2.
|Тюкосен Мадс
|6
|0
|3.
|Кудус Мохаммед
|4
|1
|4.
|Хансен Киан
|3
|1
|5.
|Рюгор Миккель
|4
|0
|6.
|Мумин Абдул
|4
|0
|7.
|Садик Ибраим
|4
|0
|8.
|Дамсгор Миккель
|3
|0
|9.
|Фрэнсис Абу
|3
|0
|10.
|Антви Клинтон
|1
|1
|11.
|Ларсен Николай
|2
|0
|12.
|Расмуссен Матиас
|2
|0
|13.
|Андерсен Магнус II
|2
|0
|14.
|Кристенсен Якоб
|2
|0
|15.
|Ivan Mesik
|2
|0
|16.
|Mohammed Diomande
|2
|0
|17.
|Kamal-Deen Sulemana
|2
|0
|18.
|Доньё Годсвей
|1
|0
|19.
|Атанга Исаак
|1
|0
|20.
|Чуквуани Точи
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ольборг
|12.5% (5)
|15% (6)
|15% (6)
|22.5% (9)
|15% (6)
|20% (8)
|Нордшелланн
|8.33% (4)
|16.67% (8)
|22.92% (11)
|22.92% (11)
|16.67% (8)
|12.5% (6)
Предыдущие игры
Ольборг Последние 20 матчей: + = -Копенгаген 2:0 Ольборг Ольборг 0:2 Митьюлланд Ольборг 3:2 Орхус Ольборг 2:3 Орхус
Эсбьерг 1:1 Ольборг Оденсе 3:4 Ольборг Ольборг 0:3 Митьюлланд Ольборг 0:3 Митьюлланд Ольборг 3:0 Люнгбю Ольборг 2:0 Копенгаген Копенгаген 3:2 Ольборг Ольборг 3:2 Брондбю Силькеборг 0:2 Ольборг Веннсюссель 0:3 Ольборг Ольборг 1:1 Фрайбург-2 Гётеборг 2:3 Ольборг Орхус 0:2 Ольборг Ольборг 1:3 Нордшелланн Оденсе 0:0 Ольборг Ольборг 1:1 Хобро
Нордшелланн Последние 20 матчей: + = -Орхус 2:1 Нордшелланн Нордшелланн 1:1 Копенгаген Нордшелланн 0:1 Митьюлланд Силькеборг 0:2 Нордшелланн
Нордшелланн 1:0 Ког Нордшелланн 1:0 Кёге Нордшелланн 2:2 Брондбю Эсбьерг 1:2 Нордшелланн Нордшелланн 2:1 Сённерйюск Нордшелланн 6:0 Хорсенс Кальмар 1:1 Нордшелланн ЦСКА Москва 2:0 Нордшелланн Нордшелланн 2:0 Адмира Нордшелланн 4:2 Лиферинг Нордшелланн 1:1 Роскилле Нордшелланн 4:5 Орхус Ольборг 1:3 Нордшелланн Нордшелланн 0:1 Копенгаген Люнгбю 1:1 Нордшелланн Нордшелланн 3:0 Раннерс
Последние игры между собой
Ольборг: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
Нордшелланн: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
Ольборг 0:0 Нордшелланн Суперлига Дании Нордшелланн 3:1 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 1:1 Нордшелланн Суперлига Дании Нордшелланн 3:2 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 1:1 Нордшелланн Суперлига Дании Нордшелланн 1:2 Ольборг Суперлига Дании Нордшелланн 1:2 Ольборг Товарищеские матчи Ольборг 1:0 Нордшелланн Суперлига Дании Нордшелланн 3:0 Ольборг Суперлига Дании Нордшелланн 2:1 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 1:0 Нордшелланн Суперлига Дании Нордшелланн 0:1 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 1:2 Нордшелланн Суперлига Дании Нордшелланн 2:4 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 1:1 Нордшелланн Суперлига Дании Нордшелланн 2:1 Ольборг Суперлига Дании
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Митьюлланд
|28
|22
|3
|3
|44 - 14
|69
|2.
|Копенгаген
|28
|19
|3
|6
|50 - 30
|60
|3.
|Орхус
|28
|15
|6
|7
|44 - 29
|51
|4.
|Нордшелланн
|29
|13
|6
|10
|54 - 38
|45
|5.
|Брондбю
|28
|13
|5
|10
|47 - 37
|44
|6.
|Ольборг
|29
|11
|5
|13
|44 - 41
|38
Понижение. Группа 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Раннерс
|29
|11
|6
|12
|45 - 39
|39
|2.
|Хорсенс
|29
|10
|7
|12
|28 - 47
|37
|3.
|Хобро
|28
|3
|15
|10
|26 - 40
|24
|4.
|Эсбьерг
|28
|5
|7
|16
|28 - 48
|22
Понижение. Группа 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Оденсе
|28
|10
|6
|12
|36 - 36
|36
|2.
|Люнгбю
|28
|9
|6
|13
|31 - 46
|33
|3.
|Сённерйюск
|28
|7
|9
|12
|32 - 46
|30
|4.
|Силькеборг
|28
|4
|8
|16
|37 - 55
|20