  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Дания
Силькеборг
1:0
Второй тайм: 71'

Стадион:
Сённерйюск
0'
1:0
14' Гол
Мадсен Мадс Эмиль
28' Желтая карточка
Бангор Патрик
34' Желтая карточка
Люикс Кес
68' Вторая желтая карточка
Люикс Кес
71'
30
Ромо
Рафаэль
26
Карстенсен
Расмус
32
Фредерик
Алвес
Ибсен
4
Люикс
Кес
6
Меллер
Фредерик
21
Мадсен
Мадс
Эмиль
23
Лесняк
Филип
17
Mads
Kaalund
III
19
Валлис
Николай
8
Моберг
Вегар
29
Junior
Brumado
28
Милиц
Себастьян
2
Stefan
Gartenmann
12
Канструп
Пьер
26
Бангор
Патрик
9
Alexander
Bah
29
Victor
Ekani
90
Альбек
Мадс
6
Йонссон
Эггерт
7
Julius
Eskesen
20
Peter
Christiansen2
10
Anders
Jacobsen
II
Силькеборг
4-3-2-1
Сённерйюск
3-5-2

Ход матча

14'
Мадсен Мадс Эмиль
(Моберг Вегар)
1:0
28'
 
Бангор Патрик
34'
Люикс Кес
 
61'
Sebastian Joergensen
Моберг Вегар
 
63'
 
Довбик Артём
Peter Christiansen2
68'
Люикс Кес
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 9
  • 5 Удары в створ 5
  • 5 Угловые 4
  • 3 Офсайды 3
  • 8 Нарушения правил 12
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 1 Красные карточки 0
  • 1 Замены 1
  • 42 Владение мячом, % 58

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Силькеборг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Шварц Ронни 13 (1) 0.41
2. Валлис Николай 4 0.13
3. Jeppe Okkels 3 0.09
4. Хольтен Эмиль 3 0.09
5. Мадсен Мадс Эмиль 2 0.06
6. Махолли Шкодран 2 0.06
7. Хагельскьер Андерс 2 0.06
8. Mads Kaalund III 2 0.06
9. Junior Brumado 2 0.06
10. Кроне Свенн 1 0.03
11. Alexander Lind 1 0.03
12. Моберг Вегар 1 0.03
13. Карстенсен Расмус 1 0.03
14. Хебо Матиас 1 0.03
15. Лесняк Филип 0 0
16. Меллер Фредерик 0 0
17. Деннис Флинта 0 0
18. Фредерик Алвес Ибсен 0 0
Сённерйюск
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Якобсен Кристиан II 7 (1) 0.22
2. Лидер Март 6 0.19
3. Абсалонсен Йохан 3 (1) 0.09
4. Рохас Марко 2 0.06
5. Альбек Мадс 2 0.06
6. Anders Jacobsen II 2 0.06
7. Довбик Артём 2 0.06
8. Peter Christiansen2 2 0.06
9. Хассан Рилван 1 0.03
10. Stefan Gartenmann 1 0.03
11. Jeppe Simonsen 1 0.03
12. Бангор Патрик 1 0.03
13. Joao Pereira III 1 0.03
14. Аманкваа Данни 0 0
15. Alexander Bah 0 0

Карточки

Силькеборг
# Игрок      
1. Кроне Свенн 8 1
2. Ромо Рафаэль 4 0
3. Лесняк Филип 3 0
4. Мадсен Мадс Эмиль 3 0
5. Герцен Йеппе 3 0
6. Деннис Флинта 2 0
7. Якобсен Симон 2 0
8. Mads Kaalund III 2 0
9. Валлис Николай 2 0
10. Фредерик Алвес Ибсен 2 0
11. Рочестер Соренсен Марк 1 0
12. Хебо Матиас 1 0
13. Моберг Вегар 1 0
14. Махолли Шкодран 1 0
15. Хольтен Эмиль 1 0
16. Бринк Марк 1 0
17. Намбиши Валанс 1 0
18. Хагельскьер Андерс 1 0
19. Карстенсен Расмус 1 0
Сённерйюск
# Игрок      
1. Абсалонсен Йохан 7 1
2. Stefan Gartenmann 8 0
3. Бангор Патрик 7 0
4. Alexander Bah 7 0
5. Якобсен Кристиан II 6 0
6. Йонссон Эггерт 5 0
7. Victor Ekani 5 0
8. Люикс Кес 4 0
9. Милиц Себастьян 4 0
10. Альбек Мадс 3 0
11. Лидер Март 3 0
12. Довбик Артём 3 0
13. Хассан Рилван 2 0
14. Nicholas Marfelt 2 0
15. Anders Jacobsen II 2 0
16. Канструп Пьер 1 0
17. Рохас Марко 1 0
18. Аманкваа Данни 1 0
19. Jeppe Simonsen 1 0
20. Joao Pereira III 1 0
21. Rasmus Vinderslev 1 0
22. Julius Eskesen 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Силькеборг 2.86% (1) 22.86% (8) 25.71% (9) 20% (7) 11.43% (4) 17.14% (6)
 Сённерйюск 6.45% (2) 12.9% (4) 9.68% (3) 22.58% (7) 25.81% (8) 22.58% (7)

Предыдущие игры

Силькеборг Последние 20 матчей: + = -
Люнгбю 0:0 Силькеборг Силькеборг 6:0 Оденсе Сённерйюск 2:2 Силькеборг Силькеборг 0:2 Нордшелланн
Вайле 1:2 Силькеборг Силькеборг 2:1 Орхус Хорсенс 1:1 Силькеборг Оденсе 1:1 Силькеборг Силькеборг 1:1 Копенгаген Силькеборг 0:2 Ольборг Силькеборг 0:2 Виборг Согндаль 1:0 Силькеборг ЛАСК 6:2 Силькеборг Силькеборг 3:2 Митьюлланд Люнгбю 1:0 Силькеборг Силькеборг 2:1 Раннерс Митьюлланд 2:1 Силькеборг Силькеборг 1:2 Эсбьерг Хорсенс 2:1 Силькеборг Силькеборг 0:1 Брондбю
Сённерйюск Последние 20 матчей: + = -
Оденсе 2:0 Сённерйюск Сённерйюск 1:0 Люнгбю Сённерйюск 2:1 Хорсенс Сённерйюск 2:2 Силькеборг
Брондбю 1:0 Сённерйюск Копенгаген 3:1 Сённерйюск Колдинг 1:1 Сённерйюск Сённерйюск 1:1 Оденсе Раннерс 1:2 Сённерйюск Митьюлланд 3:0 Сённерйюск Нордшелланн 2:1 Сённерйюск Сённерйюск 3:1 Хобро Брондбю 1:3 Сённерйюск Шахтёр Донецк 2:2 Сённерйюск Сённерйюск 0:3 Бачка-Топола Сённерйюск 2:0 Богемианс-1905 Виборг 1:1 Сённерйюск Сённерйюск 0:1 Колдинг Сённерйюск 1:1 Хорсенс Хорсенс 2:1 Сённерйюск

Последние игры между собой

Силькеборг: победы: 8, ничьи: 9, поражения: 3
Сённерйюск: победы: 3, ничьи: 9, поражения: 8
Сённерйюск 2:2 Силькеборг Суперлига Дании Силькеборг 3:3 Сённерйюск Суперлига Дании Силькеборг 2:2 Сённерйюск Товарищеские матчи Сённерйюск 0:1 Силькеборг Суперлига Дании
Силькеборг 1:0 Сённерйюск Суперлига Дании Силькеборг 1:1 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 2:2 Силькеборг Суперлига Дании Сённерйюск 2:2 Силькеборг Товарищеские матчи Силькеборг 2:4 Сённерйюск Товарищеские матчи Силькеборг 2:2 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 1:4 Силькеборг Суперлига Дании Силькеборг 0:2 Сённерйюск Суперлига Дании Силькеборг 0:5 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 2:3 Силькеборг Суперлига Дании Сённерйюск 0:2 Силькеборг Суперлига Дании Силькеборг 1:1 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 2:4 Силькеборг САС Лигаен Силькеборг 1:1 Сённерйюск САС Лигаен Силькеборг 1:0 Сённерйюск САС Лигаен Сённерйюск 1:2 Силькеборг САС Лигаен

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Митьюлланд 28 22 3 3 44 - 14 69
2. Копенгаген 28 19 3 6 50 - 30 60
3. Орхус 28 15 6 7 44 - 29 51
4. Нордшелланн 29 13 6 10 54 - 38 45
5. Брондбю 28 13 5 10 47 - 37 44
6. Ольборг 29 11 5 13 44 - 41 38

Понижение. Группа 1

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Раннерс 29 11 6 12 45 - 39 39
2. Хорсенс 29 10 7 12 28 - 47 37
3. Хобро 28 3 15 10 26 - 40 24
4. Эсбьерг 28 5 7 16 28 - 48 22

Понижение. Группа 2

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Оденсе 28 10 6 12 36 - 36 36
2. Люнгбю 28 9 6 13 31 - 46 33
3. Сённерйюск 0:1 29 7 9 13 32 - 47 30
4. Силькеборг 1:0 29 5 8 16 38 - 55 23
Прогнозы на спорт - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на JYSK Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Силькеборг 1:0 Сённерйюск онлайн

Бесплатный просмотр этого матча доступен после быстрой регистрации в следующих букмекерских конторах:

Фонбет

Париматч

БетСити

ВулканБет

1ХСтавка
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Шарф от сайта
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный



 