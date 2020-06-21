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Эсбьерг
1:3
Конец матча

Стадион: Зрители: 300
Хобро
0'
1:0
19' Пенальти
Кужава Рафал
1:1
50' Гол
Jacob Tjoernelund
60' Желтая карточка
Emmanuel Sabbi
64' Желтая карточка
Кужава Рафал
1:2
65' Гол
Педерсен Миккель
70' Желтая карточка
Brandon Onkony
75' Желтая карточка
Остин Родольф
83' Желтая карточка
Бринч Йеппе
83' Желтая карточка
Дамборг Йонас
1:3
90' Гол
Don Deedson Louicius
90'+6
1
Манноне
Вито
40
Аниембе
Даниэль
8
Остин
Родольф
20
Soeren
Reese
25
Бринч
Йеппе
6
Парунашвили
Лаша
38
Лунги
Якоб
12
Кужава
Рафал
7
Кауко
Йони
23
Яковенко
Юрий
11
Соири
Пюрю
1
Jesper
Rask
27
Mathias
Haarup
23
Brandon
Onkony
24
Rasmus
Minor
Petersen
4
Jacob
Tjoernelund
12
Дамборг
Йонас
11
Emmanuel
Sabbi
14
Педерсен
Миккель
18
Christian
Cappis
17
Бабаян
Эдгар
9
Imed
Louati1
Эсбьерг
4-1-2-1-2
Хобро
4-1-4-1

Ход матча

19'
Кужава Рафал
1:0
50'
1:1
Jacob Tjoernelund
(Бабаян Эдгар)
60'
 
Emmanuel Sabbi
64'
Кужава Рафал
 
65'
1:2
Педерсен Миккель
(Imed Louati1)
70'
 
Brandon Onkony
74'
Эгелунд Патрик
Соири Пюрю
 
75'
Остин Родольф
 
77'
 
Киркеволд Пол
Imed Louati1
82'
Брорссон Франц
Аниембе Даниэль
 
83'
Бринч Йеппе
 
83'
 
Дамборг Йонас
87'
 
Nicholas Gotfredsen
Christian Cappis
90'
 
Don Deedson Louicius
Emmanuel Sabbi
90'
1:3
Don Deedson Louicius
(Бабаян Эдгар)

Статистика матча

  • 1 Голы 3
  • 4 Удары по воротам 5
  • 7 Удары в створ 0
  • 11 Угловые 4
  • 4 Офсайды 1
  • 17 Нарушения правил 15
  • 3 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 3
  • 55 Владение мячом, % 45

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Эсбьерг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Яковенко Юрий 7 0.22
2. Кауко Йони 5 (1) 0.16
3. Дауда Мохаммед 4 0.13
4. Петре Адриан 3 0.09
5. Эгелунд Патрик 2 0.06
6. Кужава Рафал 1 (1) 0.03
7. Конбой Кевин 1 0.03
8. Халсти Маркус 1 0.03
9. Соири Пюрю 1 0.03
10. Брорссон Франц 1 0.03
11. Лунги Якоб 1 0.03
12. Остин Родольф 1 0.03
13. Mads Larsen 1 0.03
14. Лауридсен Йеспер 0 0
15. Аниембе Даниэль 0 0
16. Манноне Вито 0 0
17. Soeren Reese 0 0
Хобро
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Emmanuel Sabbi 6 0.19
2. Киркеволд Пол 6 (3) 0.19
3. Бабаян Эдгар 3 (3) 0.09
4. Rasmus Minor Petersen 2 0.06
5. Кристофферсен Юлиан 2 0.06
6. Imed Louati1 2 0.06
7. Christian Cappis 1 0.03
8. Ахмедходжич Анел 1 0.03
9. Якобсен Симон 1 0.03
10. Jacob Tjoernelund 1 0.03
11. Imed Louati 1 0.03
12. Педерсен Миккель 1 0.03
13. Don Deedson Louicius 1 0.03
14. Jesper Boege 0 0

Карточки

Эсбьерг
# Игрок      
1. Остин Родольф 8 2
2. Лунги Якоб 10 0
3. Яковенко Юрий 8 1
4. Кауко Йони 6 0
5. Эрцег Анте 4 0
6. Бринч Йеппе 4 0
7. Дауда Мохаммед 4 0
8. Соири Пюрю 3 0
9. Парунашвили Лаша 3 0
10. Кужава Рафал 3 0
11. Аниембе Даниэль 1 1
12. Лауридсен Йеспер 2 0
13. Петре Адриан 2 0
14. Манноне Вито 1 0
15. Конбой Кевин 1 0
16. Халсти Маркус 1 0
17. Хойбьерг Йеппе 1 0
18. Jonas Soegaard Mortensen 1 0
19. Эгелунд Патрик 1 0
20. Mathias Kristensen1 1 0
Хобро
# Игрок      
1. Бабаян Эдгар 10 0
2. Emmanuel Sabbi 9 0
3. Christian Cappis 9 0
4. Педерсен Миккель 5 0
5. Ахмедходжич Анел 5 0
6. Дамборг Йонас 4 0
7. Mathias Haarup 4 0
8. Jesper Boege 3 0
9. Imed Louati1 3 0
10. Киркеволд Пол 2 0
11. Jesper Rask 1 0
12. Тюхосен Оливер 1 0
13. Nicholas Gotfredsen 1 0
14. Путрос Франс Диа 1 0
15. Rasmus Minor Petersen 1 0
16. Кристофферсен Юлиан 1 0
17. Brandon Onkony 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Эсбьерг 28% (7) 16% (4) 12% (3) 4% (1) 24% (6) 16% (4)
 Хобро 21.74% (5) 13.04% (3) 17.39% (4) 13.04% (3) 21.74% (5) 13.04% (3)

Предыдущие игры

Эсбьерг Последние 20 матчей: + = -
Хорсенс 2:2 Эсбьерг Эсбьерг 4:2 Раннерс Оденсе 3:1 Эсбьерг Эсбьерг 1:1 Ольборг
Эсбьерг 1:1 Фредерисия Хобро 1:1 Эсбьерг Эсбьерг 1:4 Орхус Эсбьерг 1:2 Нордшелланн Люнгбю 2:0 Эсбьерг Эсбьерг 1:0 Копенгаген Словацко 2:0 Эсбьерг Оренбург 1:0 Эсбьерг Фредерисия 2:2 Эсбьерг Митьюлланд 4:1 Эсбьерг Эсбьерг 3:4 Колдинг Раннерс 3:0 Эсбьерг Сённерйюск 2:1 Эсбьерг Эсбьерг 1:2 Орхус Силькеборг 1:2 Эсбьерг Брондбю 2:1 Эсбьерг
Хобро Последние 20 матчей: + = -
Раннерс 4:0 Хобро Хобро 1:1 Хорсенс Хобро 2:2 Люнгбю Раннерс 0:1 Хобро
Хобро 1:1 Виборг Хобро 1:1 Эсбьерг Орхус 0:0 Хобро Хобро 0:2 Митьюлланд Сённерйюск 3:1 Хобро Хобро 0:0 Скиве Хобро 2:0 Фредерисия Стрёмсгодсет 5:2 Хобро Хобро 4:2 Хорсенс Брондбю 1:1 Хобро Хобро 0:0 Хорсенс Ольборг 1:1 Хобро Копенгаген 2:1 Хобро Хобро 2:2 Нордшелланн Оденсе 2:1 Хобро Хобро 1:1 Силькеборг

Последние игры между собой

Эсбьерг: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 2
Хобро: победы: 2, ничьи: 6, поражения: 5
Хобро 1:1 Эсбьерг Суперлига Дании Эсбьерг 1:1 Хобро Суперлига Дании Хобро 2:0 Эсбьерг Суперлига Дании Эсбьерг 2:0 Хобро Суперлига Дании
Хобро 2:2 Эсбьерг Суперлига Дании Эсбьерг 4:4 Хобро Суперлига Дании Хобро 2:2 Эсбьерг Суперлига Дании Хобро 3:1 Эсбьерг Суперлига Дании Хобро 0:3 Эсбьерг Товарищеские матчи Эсбьерг 4:2 Хобро Суперлига Дании Хобро 1:1 Эсбьерг Суперлига Дании Эсбьерг 1:0 Хобро Первый дивизион Хобро 1:2 Эсбьерг Первый дивизион

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Митьюлланд 28 22 3 3 44 - 14 69
2. Копенгаген 0:0 29 19 4 6 50 - 30 61
3. Орхус 28 15 6 7 44 - 29 51
4. Нордшелланн 29 13 6 10 54 - 38 45
5. Брондбю 0:0 29 13 6 10 47 - 37 45
6. Ольборг 29 11 5 13 44 - 41 38

Понижение. Группа 1

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Раннерс 29 11 6 12 45 - 39 39
2. Хорсенс 29 10 7 12 28 - 47 37
3. Хобро 29 4 15 10 29 - 41 27
4. Эсбьерг 29 5 7 17 29 - 51 22

Понижение. Группа 2

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Оденсе 28 10 6 12 36 - 36 36
2. Люнгбю 28 9 6 13 31 - 46 33
3. Сённерйюск 29 8 9 12 34 - 47 33
4. Силькеборг 29 4 8 17 38 - 57 20
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