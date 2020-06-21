Эсбьерг
1:3
Конец матча
Стадион: Блю-Уотер Арена Зрители: 300
Хобро
1:0
19' ПенальтиКужава Рафал
1:1
50' ГолJacob Tjoernelund
60' Желтая карточкаEmmanuel Sabbi
64' Желтая карточкаКужава Рафал
1:2
65' ГолПедерсен Миккель
70' Желтая карточкаBrandon Onkony
75' Желтая карточкаОстин Родольф
83' Желтая карточкаБринч Йеппе
83' Желтая карточкаДамборг Йонас
1:3
90' ГолDon Deedson Louicius
20
Soeren
Reese
25
Бринч
Йеппе
38
Лунги
Якоб
12
Кужава
Рафал
11
Соири
Пюрю
17
Бабаян
Эдгар
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Soeren ReeseЗащитник
-
25 Бринч ЙеппеЗащитник
- Полузащитник
-
38 Лунги ЯкобПолузащитник
-
12 Кужава РафалПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Соири ПюрюНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
50 Mads LarsenПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Троэлс Бек
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Бабаян ЭдгарПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Петер Соренсен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
19'
1:0
50'
60'
64'
65'
1:2
70'
75'
83'
83'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 3
-
4 Удары по воротам 5
-
7 Удары в створ 0
-
11 Угловые 4
-
4 Офсайды 1
-
17 Нарушения правил 15
-
3 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 3
-
55 Владение мячом, % 45
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Яковенко Юрий
|7
|0.22
|2.
|Кауко Йони
|5 (1)
|0.16
|3.
|Дауда Мохаммед
|4
|0.13
|4.
|Петре Адриан
|3
|0.09
|5.
|Эгелунд Патрик
|2
|0.06
|6.
|Кужава Рафал
|1 (1)
|0.03
|7.
|Конбой Кевин
|1
|0.03
|8.
|Халсти Маркус
|1
|0.03
|9.
|Соири Пюрю
|1
|0.03
|10.
|Брорссон Франц
|1
|0.03
|11.
|Лунги Якоб
|1
|0.03
|12.
|Остин Родольф
|1
|0.03
|13.
|Mads Larsen
|1
|0.03
|14.
|Лауридсен Йеспер
|0
|0
|15.
|Аниембе Даниэль
|0
|0
|16.
|Манноне Вито
|0
|0
|17.
|Soeren Reese
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Emmanuel Sabbi
|6
|0.19
|2.
|Киркеволд Пол
|6 (3)
|0.19
|3.
|Бабаян Эдгар
|3 (3)
|0.09
|4.
|Rasmus Minor Petersen
|2
|0.06
|5.
|Кристофферсен Юлиан
|2
|0.06
|6.
|Imed Louati1
|2
|0.06
|7.
|Christian Cappis
|1
|0.03
|8.
|Ахмедходжич Анел
|1
|0.03
|9.
|Якобсен Симон
|1
|0.03
|10.
|Jacob Tjoernelund
|1
|0.03
|11.
|Imed Louati
|1
|0.03
|12.
|Педерсен Миккель
|1
|0.03
|13.
|Don Deedson Louicius
|1
|0.03
|14.
|Jesper Boege
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Остин Родольф
|8
|2
|2.
|Лунги Якоб
|10
|0
|3.
|Яковенко Юрий
|8
|1
|4.
|Кауко Йони
|6
|0
|5.
|Эрцег Анте
|4
|0
|6.
|Бринч Йеппе
|4
|0
|7.
|Дауда Мохаммед
|4
|0
|8.
|Соири Пюрю
|3
|0
|9.
|Парунашвили Лаша
|3
|0
|10.
|Кужава Рафал
|3
|0
|11.
|Аниембе Даниэль
|1
|1
|12.
|Лауридсен Йеспер
|2
|0
|13.
|Петре Адриан
|2
|0
|14.
|Манноне Вито
|1
|0
|15.
|Конбой Кевин
|1
|0
|16.
|Халсти Маркус
|1
|0
|17.
|Хойбьерг Йеппе
|1
|0
|18.
|Jonas Soegaard Mortensen
|1
|0
|19.
|Эгелунд Патрик
|1
|0
|20.
|Mathias Kristensen1
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Бабаян Эдгар
|10
|0
|2.
|Emmanuel Sabbi
|9
|0
|3.
|Christian Cappis
|9
|0
|4.
|Педерсен Миккель
|5
|0
|5.
|Ахмедходжич Анел
|5
|0
|6.
|Дамборг Йонас
|4
|0
|7.
|Mathias Haarup
|4
|0
|8.
|Jesper Boege
|3
|0
|9.
|Imed Louati1
|3
|0
|10.
|Киркеволд Пол
|2
|0
|11.
|Jesper Rask
|1
|0
|12.
|Тюхосен Оливер
|1
|0
|13.
|Nicholas Gotfredsen
|1
|0
|14.
|Путрос Франс Диа
|1
|0
|15.
|Rasmus Minor Petersen
|1
|0
|16.
|Кристофферсен Юлиан
|1
|0
|17.
|Brandon Onkony
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Эсбьерг
|28% (7)
|16% (4)
|12% (3)
|4% (1)
|24% (6)
|16% (4)
|Хобро
|21.74% (5)
|13.04% (3)
|17.39% (4)
|13.04% (3)
|21.74% (5)
|13.04% (3)
Предыдущие игры
Эсбьерг Последние 20 матчей: + = -Хорсенс 2:2 Эсбьерг Эсбьерг 4:2 Раннерс Оденсе 3:1 Эсбьерг Эсбьерг 1:1 Ольборг
Эсбьерг 1:1 Фредерисия Хобро 1:1 Эсбьерг Эсбьерг 1:4 Орхус Эсбьерг 1:2 Нордшелланн Люнгбю 2:0 Эсбьерг Эсбьерг 1:0 Копенгаген Словацко 2:0 Эсбьерг Оренбург 1:0 Эсбьерг Фредерисия 2:2 Эсбьерг Митьюлланд 4:1 Эсбьерг Эсбьерг 3:4 Колдинг Раннерс 3:0 Эсбьерг Сённерйюск 2:1 Эсбьерг Эсбьерг 1:2 Орхус Силькеборг 1:2 Эсбьерг Брондбю 2:1 Эсбьерг
Хобро Последние 20 матчей: + = -Раннерс 4:0 Хобро Хобро 1:1 Хорсенс Хобро 2:2 Люнгбю Раннерс 0:1 Хобро
Хобро 1:1 Виборг Хобро 1:1 Эсбьерг Орхус 0:0 Хобро Хобро 0:2 Митьюлланд Сённерйюск 3:1 Хобро Хобро 0:0 Скиве Хобро 2:0 Фредерисия Стрёмсгодсет 5:2 Хобро Хобро 4:2 Хорсенс Брондбю 1:1 Хобро Хобро 0:0 Хорсенс Ольборг 1:1 Хобро Копенгаген 2:1 Хобро Хобро 2:2 Нордшелланн Оденсе 2:1 Хобро Хобро 1:1 Силькеборг
Последние игры между собой
Эсбьерг: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 2
Хобро: победы: 2, ничьи: 6, поражения: 5
Хобро 2:2 Эсбьерг Суперлига Дании Эсбьерг 4:4 Хобро Суперлига Дании Хобро 2:2 Эсбьерг Суперлига Дании Хобро 3:1 Эсбьерг Суперлига Дании Хобро 0:3 Эсбьерг Товарищеские матчи Эсбьерг 4:2 Хобро Суперлига Дании Хобро 1:1 Эсбьерг Суперлига Дании Эсбьерг 1:0 Хобро Первый дивизион Хобро 1:2 Эсбьерг Первый дивизион
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Митьюлланд
|28
|22
|3
|3
|44 - 14
|69
|2.
|Копенгаген
|0:0
|29
|19
|4
|6
|50 - 30
|61
|3.
|Орхус
|28
|15
|6
|7
|44 - 29
|51
|4.
|Нордшелланн
|29
|13
|6
|10
|54 - 38
|45
|5.
|Брондбю
|0:0
|29
|13
|6
|10
|47 - 37
|45
|6.
|Ольборг
|29
|11
|5
|13
|44 - 41
|38
Понижение. Группа 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Раннерс
|29
|11
|6
|12
|45 - 39
|39
|2.
|Хорсенс
|29
|10
|7
|12
|28 - 47
|37
|3.
|Хобро
|29
|4
|15
|10
|29 - 41
|27
|4.
|Эсбьерг
|29
|5
|7
|17
|29 - 51
|22
Понижение. Группа 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Оденсе
|28
|10
|6
|12
|36 - 36
|36
|2.
|Люнгбю
|28
|9
|6
|13
|31 - 46
|33
|3.
|Сённерйюск
|29
|8
|9
|12
|34 - 47
|33
|4.
|Силькеборг
|29
|4
|8
|17
|38 - 57
|20
Аутентификация