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Брондбю
0:0
Второй тайм: 69'

Стадион:
Копенгаген
0'
21' Желтая карточка
Зека Карлос
25' Желтая карточка
Рустед Сигурд
43' Желтая карточка
Бенгтссон Пьер
69'
1
Швебе
Марвин
6
Херманнссон
Хьёртур
5
Махсо
Андреас
4
Рустед
Сигурд
2
Гаммельбю
Йенс-Мартин
25
Anis
Ben
Slimane
19
Morten
Frendrup
21
Кристенсен
Лассе
3
Юнг
Антони
27
Хедлунд
Симон
9
Мраз
Самуэл
21
Йонссон
Карл-Йохан
2
Варела
Гильермо
25
Нельссон
Виктор
5
Бьеллан
Андреас
3
Бенгтссон
Пьер
16
Пеп
Мас
33
Фальк
Расмус
10
Зека
Карлос
6
Стаге
Йенс
29
Кауфманн
Миккель
11
Дарами
Мохаммед
Брондбю
3-5-2
Копенгаген
4-4-2

Ход матча

21'
 
Зека Карлос
25'
Рустед Сигурд
 
43'
 
Бенгтссон Пьер
61'
 
Майкл Сантос
Кауфманн Миккель
62'
Линнстрем Йеспер
Мраз Самуэл
 
62'
Тибблинг Симон
Anis Ben Slimane
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 5
  • 5 Угловые 5
  • 4 Офсайды 1
  • 15 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 1
  • 47 Владение мячом, % 53

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Брондбю
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Вильчек Камиль 17 (3) 0.52
2. Кайзер Доминик 8 0.24
3. Хедлунд Симон 4 0.12
4. Мраз Самуэл 4 0.12
5. Юнг Антони 3 0.09
6. Линнстрем Йеспер 2 0.06
7. Мукхтар Хани 2 0.06
8. Радошевич Йосип 1 0.03
9. Кристенсен Лассе 1 0.03
10. Араюури Паулус 1 0.03
11. Anis Ben Slimane 1 0.03
12. Уре Микаэль 1 0.03
13. Рустед Сигурд 1 0.03
14. Тибблинг Симон 0 0
15. Менса Кевин 0 0
16. Махсо Андреас 0 0
17. Ларссон Юхан 0 0
Копенгаген
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сотириу Пиерос 9 (2) 0.27
2. Н'Дойе Даме 8 0.24
3. Майкл Сантос 7 (1) 0.21
4. Винд Жонас 6 0.18
5. Стаге Йенс 4 0.12
6. Дарами Мохаммед 3 0.09
7. Пеп Мас 3 (2) 0.09
8. Фишер Виктор 2 0.06
9. Бенгтссон Пьер 1 0.03
10. Зека Карлос 1 0.03
11. Бартолец Карло 1 0.03
12. Кауфманн Миккель 1 0.03
13. Фальк Расмус 1 0.03
14. Варела Гильермо 0 0
15. Хольсе Карло 0 0
16. Бьеллан Андреас 0 0
17. Овьедо Брайан 0 0
18. Мудражия Роберт 0 0

Карточки

Брондбю
# Игрок      
1. Юнг Антони 8 1
2. Херманнссон Хьёртур 6 1
3. Рустед Сигурд 6 0
4. Morten Frendrup 5 0
5. Махсо Андреас 4 0
6. Вильчек Камиль 2 1
7. Араюури Паулус 2 1
8. Менса Кевин 3 0
9. Линнстрем Йеспер 3 0
10. Кайзер Доминик 2 0
11. Тибблинг Симон 2 0
12. Хедлунд Симон 2 0
13. Радошевич Йосип 2 0
14. Ларссон Юхан 2 0
15. Мраз Самуэл 2 0
16. Anton Skipper 2 0
17. Гаммельбю Йенс-Мартин 1 0
18. Кристенсен Лассе 1 0
19. Уре Микаэль 1 0
20. Бёркеейет Тобиас 1 0
21. Anis Ben Slimane 1 0
Копенгаген
# Игрок      
1. Зека Карлос 5 0
2. Стаге Йенс 5 0
3. Фальк Расмус 3 1
4. Н'Дойе Даме 4 0
5. Нельссон Виктор 4 0
6. Майкл Сантос 3 0
7. Сотириу Пиерос 3 0
8. Варела Гильермо 3 0
9. Бьеллан Андреас 2 0
10. Овьедо Брайан 2 0
11. Бендтнер Никлас 1 0
12. Бенгтссон Пьер 1 0
13. Йонссон Карл-Йохан 1 0
14. Фишер Виктор 1 0
15. Томсен Николай 1 0
16. Хольсе Карло 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Брондбю 17.78% (8) 11.11% (5) 24.44% (11) 13.33% (6) 17.78% (8) 15.56% (7)
 Копенгаген 9.09% (4) 25% (11) 6.82% (3) 18.18% (8) 18.18% (8) 22.73% (10)

Предыдущие игры

Брондбю Последние 20 матчей: + = -
Митьюлланд 0:0 Брондбю Брондбю 0:0 Орхус Хорсенс 3:2 Брондбю Брондбю 1:0 Сённерйюск
Брондбю 2:4 Видовре Брондбю 2:1 Люнгбю Люнгбю 2:0 Брондбю Нордшелланн 2:2 Брондбю Брондбю 1:0 Люнгбю Ольборг 3:2 Брондбю Оденсе 0:2 Брондбю Брондбю 1:3 Сённерйюск Брондбю 2:0 Славия Прага Астана 2:1 Брондбю Брондбю 2:0 Норрчёпинг Брондбю 3:0 Видовре Брондбю 2:0 Аварта Брондбю 1:1 Хобро Брондбю 1:2 Митьюлланд Копенгаген 2:1 Брондбю
Копенгаген Последние 20 матчей: + = -
Копенгаген 2:0 Ольборг Нордшелланн 1:1 Копенгаген Копенгаген 2:1 Раннерс Люнгбю 1:4 Копенгаген
Копенгаген 3:1 Сённерйюск Копенгаген 2:2 Оденсе Истанбул Башакшехир 1:0 Копенгаген Копенгаген 0:1 Хорсенс Ольборг 2:0 Копенгаген Копенгаген 3:2 Ольборг Селтик 1:3 Копенгаген Силькеборг 1:1 Копенгаген Копенгаген 1:1 Селтик Эсбьерг 1:0 Копенгаген Копенгаген 0:1 Орхус Норрчёпинг 0:0 Копенгаген Копенгаген 1:0 Астана Копенгаген 2:0 Хальмстад Копенгаген 2:1 Оденсе Копенгаген 0:1 Мальмё

Последние игры между собой

Брондбю: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 10
Копенгаген: победы: 10, ничьи: 5, поражения: 5
Копенгаген 2:1 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 3:1 Копенгаген Суперлига Дании Копенгаген 3:2 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 1:2 Копенгаген Суперлига Дании
Брондбю 0:1 Копенгаген Суперлига Дании Копенгаген 3:1 Брондбю Суперлига Дании Копенгаген 1:1 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 2:1 Копенгаген Суперлига Дании Копенгаген 0:1 Брондбю Кубок Копенгаген 0:1 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 1:0 Копенгаген Суперлига Дании Копенгаген 3:1 Брондбю Кубок Копенгаген 1:0 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 0:1 Копенгаген Суперлига Дании Копенгаген 0:0 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 1:1 Копенгаген Суперлига Дании Брондбю 0:1 Копенгаген Кубок Копенгаген 2:0 Брондбю Суперлига Дании Копенгаген 1:1 Брондбю Кубок Брондбю 0:0 Копенгаген Суперлига Дании

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Митьюлланд 28 22 3 3 44 - 14 69
2. Копенгаген 0:0 29 19 4 6 50 - 30 61
3. Орхус 28 15 6 7 44 - 29 51
4. Нордшелланн 29 13 6 10 54 - 38 45
5. Брондбю 0:0 29 13 6 10 47 - 37 45
6. Ольборг 29 11 5 13 44 - 41 38

Понижение. Группа 1

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Раннерс 29 11 6 12 45 - 39 39
2. Хорсенс 29 10 7 12 28 - 47 37
3. Хобро 29 4 15 10 29 - 41 27
4. Эсбьерг 29 5 7 17 29 - 51 22

Понижение. Группа 2

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Оденсе 28 10 6 12 36 - 36 36
2. Люнгбю 28 9 6 13 31 - 46 33
3. Сённерйюск 29 8 9 12 34 - 47 33
4. Силькеборг 29 4 8 17 38 - 57 20
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