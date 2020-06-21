Брондбю
0:0
Второй тайм: 69'
Стадион: Брондбю
Копенгаген
21' Желтая карточкаЗека Карлос
25' Желтая карточкаРустед Сигурд
43' Желтая карточкаБенгтссон Пьер
16
Пеп
Мас
33
Фальк
Расмус
10
Зека
Карлос
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Уре МикаэльНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Фредриксен Нильс
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Пеп МасПолузащитник
-
33 Фальк РасмусПолузащитник
-
10 Зека КарлосПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Майкл СантосНападающий
-
Главный тренер: Столе Сольбаккен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
21'
25'
43'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
5 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 5
-
5 Угловые 5
-
4 Офсайды 1
-
15 Нарушения правил 6
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 1
-
47 Владение мячом, % 53
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Вильчек Камиль
|17 (3)
|0.52
|2.
|Кайзер Доминик
|8
|0.24
|3.
|Хедлунд Симон
|4
|0.12
|4.
|Мраз Самуэл
|4
|0.12
|5.
|Юнг Антони
|3
|0.09
|6.
|Линнстрем Йеспер
|2
|0.06
|7.
|Мукхтар Хани
|2
|0.06
|8.
|Радошевич Йосип
|1
|0.03
|9.
|Кристенсен Лассе
|1
|0.03
|10.
|Араюури Паулус
|1
|0.03
|11.
|Anis Ben Slimane
|1
|0.03
|12.
|Уре Микаэль
|1
|0.03
|13.
|Рустед Сигурд
|1
|0.03
|14.
|Тибблинг Симон
|0
|0
|15.
|Менса Кевин
|0
|0
|16.
|Махсо Андреас
|0
|0
|17.
|Ларссон Юхан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сотириу Пиерос
|9 (2)
|0.27
|2.
|Н'Дойе Даме
|8
|0.24
|3.
|Майкл Сантос
|7 (1)
|0.21
|4.
|Винд Жонас
|6
|0.18
|5.
|Стаге Йенс
|4
|0.12
|6.
|Дарами Мохаммед
|3
|0.09
|7.
|Пеп Мас
|3 (2)
|0.09
|8.
|Фишер Виктор
|2
|0.06
|9.
|Бенгтссон Пьер
|1
|0.03
|10.
|Зека Карлос
|1
|0.03
|11.
|Бартолец Карло
|1
|0.03
|12.
|Кауфманн Миккель
|1
|0.03
|13.
|Фальк Расмус
|1
|0.03
|14.
|Варела Гильермо
|0
|0
|15.
|Хольсе Карло
|0
|0
|16.
|Бьеллан Андреас
|0
|0
|17.
|Овьедо Брайан
|0
|0
|18.
|Мудражия Роберт
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Юнг Антони
|8
|1
|2.
|Херманнссон Хьёртур
|6
|1
|3.
|Рустед Сигурд
|6
|0
|4.
|Morten Frendrup
|5
|0
|5.
|Махсо Андреас
|4
|0
|6.
|Вильчек Камиль
|2
|1
|7.
|Араюури Паулус
|2
|1
|8.
|Менса Кевин
|3
|0
|9.
|Линнстрем Йеспер
|3
|0
|10.
|Кайзер Доминик
|2
|0
|11.
|Тибблинг Симон
|2
|0
|12.
|Хедлунд Симон
|2
|0
|13.
|Радошевич Йосип
|2
|0
|14.
|Ларссон Юхан
|2
|0
|15.
|Мраз Самуэл
|2
|0
|16.
|Anton Skipper
|2
|0
|17.
|Гаммельбю Йенс-Мартин
|1
|0
|18.
|Кристенсен Лассе
|1
|0
|19.
|Уре Микаэль
|1
|0
|20.
|Бёркеейет Тобиас
|1
|0
|21.
|Anis Ben Slimane
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Зека Карлос
|5
|0
|2.
|Стаге Йенс
|5
|0
|3.
|Фальк Расмус
|3
|1
|4.
|Н'Дойе Даме
|4
|0
|5.
|Нельссон Виктор
|4
|0
|6.
|Майкл Сантос
|3
|0
|7.
|Сотириу Пиерос
|3
|0
|8.
|Варела Гильермо
|3
|0
|9.
|Бьеллан Андреас
|2
|0
|10.
|Овьедо Брайан
|2
|0
|11.
|Бендтнер Никлас
|1
|0
|12.
|Бенгтссон Пьер
|1
|0
|13.
|Йонссон Карл-Йохан
|1
|0
|14.
|Фишер Виктор
|1
|0
|15.
|Томсен Николай
|1
|0
|16.
|Хольсе Карло
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Брондбю
|17.78% (8)
|11.11% (5)
|24.44% (11)
|13.33% (6)
|17.78% (8)
|15.56% (7)
|Копенгаген
|9.09% (4)
|25% (11)
|6.82% (3)
|18.18% (8)
|18.18% (8)
|22.73% (10)
Предыдущие игры
Брондбю Последние 20 матчей: + = -Митьюлланд 0:0 Брондбю Брондбю 0:0 Орхус Хорсенс 3:2 Брондбю Брондбю 1:0 Сённерйюск
Брондбю 2:4 Видовре Брондбю 2:1 Люнгбю Люнгбю 2:0 Брондбю Нордшелланн 2:2 Брондбю Брондбю 1:0 Люнгбю Ольборг 3:2 Брондбю Оденсе 0:2 Брондбю Брондбю 1:3 Сённерйюск Брондбю 2:0 Славия Прага Астана 2:1 Брондбю Брондбю 2:0 Норрчёпинг Брондбю 3:0 Видовре Брондбю 2:0 Аварта Брондбю 1:1 Хобро Брондбю 1:2 Митьюлланд Копенгаген 2:1 Брондбю
Копенгаген Последние 20 матчей: + = -Копенгаген 2:0 Ольборг Нордшелланн 1:1 Копенгаген Копенгаген 2:1 Раннерс Люнгбю 1:4 Копенгаген
Копенгаген 3:1 Сённерйюск Копенгаген 2:2 Оденсе Истанбул Башакшехир 1:0 Копенгаген Копенгаген 0:1 Хорсенс Ольборг 2:0 Копенгаген Копенгаген 3:2 Ольборг Селтик 1:3 Копенгаген Силькеборг 1:1 Копенгаген Копенгаген 1:1 Селтик Эсбьерг 1:0 Копенгаген Копенгаген 0:1 Орхус Норрчёпинг 0:0 Копенгаген Копенгаген 1:0 Астана Копенгаген 2:0 Хальмстад Копенгаген 2:1 Оденсе Копенгаген 0:1 Мальмё
Последние игры между собой
Брондбю: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 10
Копенгаген: победы: 10, ничьи: 5, поражения: 5
Брондбю 0:1 Копенгаген Суперлига Дании Копенгаген 3:1 Брондбю Суперлига Дании Копенгаген 1:1 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 2:1 Копенгаген Суперлига Дании Копенгаген 0:1 Брондбю Кубок Копенгаген 0:1 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 1:0 Копенгаген Суперлига Дании Копенгаген 3:1 Брондбю Кубок Копенгаген 1:0 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 0:1 Копенгаген Суперлига Дании Копенгаген 0:0 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 1:1 Копенгаген Суперлига Дании Брондбю 0:1 Копенгаген Кубок Копенгаген 2:0 Брондбю Суперлига Дании Копенгаген 1:1 Брондбю Кубок Брондбю 0:0 Копенгаген Суперлига Дании
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Митьюлланд
|28
|22
|3
|3
|44 - 14
|69
|2.
|Копенгаген
|0:0
|29
|19
|4
|6
|50 - 30
|61
|3.
|Орхус
|28
|15
|6
|7
|44 - 29
|51
|4.
|Нордшелланн
|29
|13
|6
|10
|54 - 38
|45
|5.
|Брондбю
|0:0
|29
|13
|6
|10
|47 - 37
|45
|6.
|Ольборг
|29
|11
|5
|13
|44 - 41
|38
Понижение. Группа 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Раннерс
|29
|11
|6
|12
|45 - 39
|39
|2.
|Хорсенс
|29
|10
|7
|12
|28 - 47
|37
|3.
|Хобро
|29
|4
|15
|10
|29 - 41
|27
|4.
|Эсбьерг
|29
|5
|7
|17
|29 - 51
|22
Понижение. Группа 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Оденсе
|28
|10
|6
|12
|36 - 36
|36
|2.
|Люнгбю
|28
|9
|6
|13
|31 - 46
|33
|3.
|Сённерйюск
|29
|8
|9
|12
|34 - 47
|33
|4.
|Силькеборг
|29
|4
|8
|17
|38 - 57
|20
Аутентификация