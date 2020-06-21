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Брондбю
1:1
Конец матча

Стадион: Зрители: 3000
Копенгаген
0'
21' Желтая карточка
Зека Карлос
25' Желтая карточка
Рустед Сигурд
43' Желтая карточка
Бенгтссон Пьер
76' Желтая карточка
Линнстрем Йеспер
0:1
79' Гол
Пеп Мас
1:1
89' Гол
Уре Микаэль
90' Желтая карточка
Хедлунд Симон
90' Желтая карточка
Бартолец Карло
90' Желтая карточка
Юнг Антони
90'+5
1
Швебе
Марвин
6
Херманнссон
Хьёртур
5
Махсо
Андреас
4
Рустед
Сигурд
2
Гаммельбю
Йенс-Мартин
25
Anis
Ben
Slimane
19
Morten
Frendrup
21
Кристенсен
Лассе
3
Юнг
Антони
27
Хедлунд
Симон
9
Мраз
Самуэл
21
Йонссон
Карл-Йохан
2
Варела
Гильермо
25
Нельссон
Виктор
5
Бьеллан
Андреас
3
Бенгтссон
Пьер
16
Пеп
Мас
33
Фальк
Расмус
10
Зека
Карлос
6
Стаге
Йенс
29
Кауфманн
Миккель
11
Дарами
Мохаммед
Брондбю
3-5-2
Копенгаген
4-4-2

Ход матча

21'
 
Зека Карлос
25'
Рустед Сигурд
 
43'
 
Бенгтссон Пьер
61'
 
Майкл Сантос
Кауфманн Миккель
62'
Линнстрем Йеспер
Мраз Самуэл
 
62'
Тибблинг Симон
Anis Ben Slimane
 
70'
Andreas Bruus
Гаммельбю Йенс-Мартин
 
70'
Радошевич Йосип
Кристенсен Лассе
 
76'
Линнстрем Йеспер
 
79'
0:1
Пеп Мас
(Фальк Расмус)
81'
 
Томсен Николай
Дарами Мохаммед
84'
Уре Микаэль
Рустед Сигурд
 
88'
 
Бартолец Карло
Пеп Мас
88'
 
Сигурдссон Рагнар
Майкл Сантос
88'
 
Овьедо Брайан
Фальк Расмус
89'
Уре Микаэль
1:1
90'
Хедлунд Симон
 
90'
 
Бартолец Карло
90'
Юнг Антони
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 6 Удары по воротам 5
  • 6 Удары в створ 5
  • 6 Угловые 6
  • 4 Офсайды 1
  • 21 Нарушения правил 9
  • 4 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 47 Владение мячом, % 53

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Брондбю
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Вильчек Камиль 17 (3) 0.52
2. Кайзер Доминик 8 0.24
3. Хедлунд Симон 4 0.12
4. Мраз Самуэл 4 0.12
5. Юнг Антони 3 0.09
6. Линнстрем Йеспер 2 0.06
7. Мукхтар Хани 2 0.06
8. Уре Микаэль 2 0.06
9. Радошевич Йосип 1 0.03
10. Кристенсен Лассе 1 0.03
11. Араюури Паулус 1 0.03
12. Anis Ben Slimane 1 0.03
13. Рустед Сигурд 1 0.03
14. Тибблинг Симон 0 0
15. Менса Кевин 0 0
16. Махсо Андреас 0 0
17. Ларссон Юхан 0 0
Копенгаген
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сотириу Пиерос 9 (2) 0.27
2. Н'Дойе Даме 8 0.24
3. Майкл Сантос 7 (1) 0.21
4. Винд Жонас 6 0.18
5. Пеп Мас 4 (2) 0.12
6. Стаге Йенс 4 0.12
7. Дарами Мохаммед 3 0.09
8. Фишер Виктор 2 0.06
9. Бенгтссон Пьер 1 0.03
10. Зека Карлос 1 0.03
11. Бартолец Карло 1 0.03
12. Фальк Расмус 1 0.03
13. Кауфманн Миккель 1 0.03
14. Варела Гильермо 0 0
15. Хольсе Карло 0 0
16. Бьеллан Андреас 0 0
17. Овьедо Брайан 0 0
18. Мудражия Роберт 0 0

Карточки

Брондбю
# Игрок      
1. Юнг Антони 9 1
2. Херманнссон Хьёртур 6 1
3. Рустед Сигурд 6 0
4. Morten Frendrup 5 0
5. Махсо Андреас 4 0
6. Линнстрем Йеспер 4 0
7. Вильчек Камиль 2 1
8. Араюури Паулус 2 1
9. Менса Кевин 3 0
10. Хедлунд Симон 3 0
11. Кайзер Доминик 2 0
12. Тибблинг Симон 2 0
13. Радошевич Йосип 2 0
14. Ларссон Юхан 2 0
15. Мраз Самуэл 2 0
16. Anton Skipper 2 0
17. Гаммельбю Йенс-Мартин 1 0
18. Кристенсен Лассе 1 0
19. Уре Микаэль 1 0
20. Бёркеейет Тобиас 1 0
21. Anis Ben Slimane 1 0
Копенгаген
# Игрок      
1. Зека Карлос 5 0
2. Стаге Йенс 5 0
3. Фальк Расмус 3 1
4. Н'Дойе Даме 4 0
5. Нельссон Виктор 4 0
6. Майкл Сантос 3 0
7. Сотириу Пиерос 3 0
8. Варела Гильермо 3 0
9. Бьеллан Андреас 2 0
10. Овьедо Брайан 2 0
11. Бендтнер Никлас 1 0
12. Бенгтссон Пьер 1 0
13. Йонссон Карл-Йохан 1 0
14. Фишер Виктор 1 0
15. Томсен Николай 1 0
16. Бартолец Карло 1 0
17. Хольсе Карло 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Брондбю 17.39% (8) 10.87% (5) 23.91% (11) 13.04% (6) 17.39% (8) 17.39% (8)
 Копенгаген 8.89% (4) 24.44% (11) 6.67% (3) 17.78% (8) 17.78% (8) 24.44% (11)

Предыдущие игры

Брондбю Последние 20 матчей: + = -
Митьюлланд 0:0 Брондбю Брондбю 0:0 Орхус Хорсенс 3:2 Брондбю Брондбю 1:0 Сённерйюск
Брондбю 2:4 Видовре Брондбю 2:1 Люнгбю Люнгбю 2:0 Брондбю Нордшелланн 2:2 Брондбю Брондбю 1:0 Люнгбю Ольборг 3:2 Брондбю Оденсе 0:2 Брондбю Брондбю 1:3 Сённерйюск Брондбю 2:0 Славия Прага Астана 2:1 Брондбю Брондбю 2:0 Норрчёпинг Брондбю 3:0 Видовре Брондбю 2:0 Аварта Брондбю 1:1 Хобро Брондбю 1:2 Митьюлланд Копенгаген 2:1 Брондбю
Копенгаген Последние 20 матчей: + = -
Копенгаген 2:0 Ольборг Нордшелланн 1:1 Копенгаген Копенгаген 2:1 Раннерс Люнгбю 1:4 Копенгаген
Копенгаген 3:1 Сённерйюск Копенгаген 2:2 Оденсе Истанбул Башакшехир 1:0 Копенгаген Копенгаген 0:1 Хорсенс Ольборг 2:0 Копенгаген Копенгаген 3:2 Ольборг Селтик 1:3 Копенгаген Силькеборг 1:1 Копенгаген Копенгаген 1:1 Селтик Эсбьерг 1:0 Копенгаген Копенгаген 0:1 Орхус Норрчёпинг 0:0 Копенгаген Копенгаген 1:0 Астана Копенгаген 2:0 Хальмстад Копенгаген 2:1 Оденсе Копенгаген 0:1 Мальмё

Последние игры между собой

Брондбю: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 10
Копенгаген: победы: 10, ничьи: 5, поражения: 5
Копенгаген 2:1 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 3:1 Копенгаген Суперлига Дании Копенгаген 3:2 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 1:2 Копенгаген Суперлига Дании
Брондбю 0:1 Копенгаген Суперлига Дании Копенгаген 3:1 Брондбю Суперлига Дании Копенгаген 1:1 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 2:1 Копенгаген Суперлига Дании Копенгаген 0:1 Брондбю Кубок Копенгаген 0:1 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 1:0 Копенгаген Суперлига Дании Копенгаген 3:1 Брондбю Кубок Копенгаген 1:0 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 0:1 Копенгаген Суперлига Дании Копенгаген 0:0 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 1:1 Копенгаген Суперлига Дании Брондбю 0:1 Копенгаген Кубок Копенгаген 2:0 Брондбю Суперлига Дании Копенгаген 1:1 Брондбю Кубок Брондбю 0:0 Копенгаген Суперлига Дании

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Митьюлланд 29 22 3 4 47 - 18 69
2. Копенгаген 29 19 4 6 51 - 31 61
3. Орхус 29 16 6 7 48 - 32 54
4. Нордшелланн 29 13 6 10 54 - 38 45
5. Брондбю 29 13 6 10 48 - 38 45
6. Ольборг 29 11 5 13 44 - 41 38

Понижение. Группа 1

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Раннерс 29 11 6 12 45 - 39 39
2. Хорсенс 29 10 7 12 28 - 47 37
3. Хобро 29 4 15 10 29 - 41 27
4. Эсбьерг 29 5 7 17 29 - 51 22

Понижение. Группа 2

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Оденсе 28 10 6 12 36 - 36 36
2. Люнгбю 28 9 6 13 31 - 46 33
3. Сённерйюск 29 8 9 12 34 - 47 33
4. Силькеборг 29 4 8 17 38 - 57 20
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  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Broendby Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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