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  3. Дания
Митьюлланд
3:4
Конец матча

Стадион: Зрители: 300
Орхус
0'
0:1
28' Гол
Торстейнссон Йон
1:1
30' Гол
Шольц Александр
43' Желтая карточка
Benjamin Steenfeldt Hvidt
2:1
46' Гол
Шварц Ронни
3:1
48' Гол в свои ворота
Анкерсен Якоб
3:2
77' Гол
Торстейнссон Йон
79' Желтая карточка
Jens-Lys Michel Cajuste
79' Желтая карточка
Шольц Александр
79' Желтая карточка
Дикс Кевин
3:3
83' Гол
Торстейнссон Йон
84' Желтая карточка
Торстейнссон Йон
86' Желтая карточка
Святченко Эрик
89' Желтая карточка
Поульсен Николай II
3:4
90' Гол
Хелениус Никлас
90'+6
1
Хансен
Йеспер
6
Андерссон
Йоэль
28
Святченко
Эрик
14
Шольц
Александр
29
Paulo
Victor
IV1
40
Jens-Lys
Michel
Cajuste
3
Спарв
Тим
36
Дрейер
Андерс
26
Вибе
Лассе
11
Мабиль
Авер
89
Шварц
Ронни
1
Эскелинен
Виллиам
13
Мунксгор
Александер
37
Sebastian
Hausner
5
Тингагер
Фредерик
16
Нильсен
Каспер
22
Benjamin
Steenfeldt
Hvidt
6
Поульсен
Николай
II
29
Блуме
Брор
17
Торстейнссон
Йон
9
Мортенсен
Патрик
7
Анкерсен
Якоб
Митьюлланд
4-2-3-1
Орхус
4-3-3

Ход матча

28'
0:1
Торстейнссон Йон
(Нильсен Каспер)
30'
Шольц Александр
(Вибе Лассе)
1:1
43'
 
Benjamin Steenfeldt Hvidt
45'
Nicolas Madsen
Спарв Тим
 
46'
Шварц Ронни
2:1
48'
Анкерсен Якоб
3:1
64'
 
Хелениус Никлас
Benjamin Steenfeldt Hvidt
71'
 
Gift Links
Анкерсен Якоб
72'
 
Дикс Кевин
Мунксгор Александер
72'
 
Albert Groenbaek
Блуме Брор
74'
Aral Simsir
Вибе Лассе
 
74'
Каба Сори
Шварц Ронни
 
77'
3:2
Торстейнссон Йон
(Дикс Кевин)
79'
Jens-Lys Michel Cajuste
 
79'
Шольц Александр
 
79'
 
Дикс Кевин
83'
3:3
Торстейнссон Йон
(Gift Links)
84'
 
Торстейнссон Йон
86'
Святченко Эрик
 
87'
Джеймс Маньрекар
Дрейер Андерс
 
89'
 
Поульсен Николай II
90'
3:4
Хелениус Никлас
(Торстейнссон Йон)

Статистика матча

  • 3 Голы 4
  • 4 Удары по воротам 7
  • 7 Удары в створ 3
  • 5 Угловые 3
  • 0 Офсайды 5
  • 12 Нарушения правил 12
  • 3 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 51 Владение мячом, % 49

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Митьюлланд
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Evander Ferreira 7 (3) 0.21
2. Мабиль Авер 7 0.21
3. Каба Сори 5 (1) 0.15
4. Святченко Эрик 4 0.12
5. Андерсон Микаэль 4 0.12
6. Frank Onyeka 4 0.12
7. Дрейер Андерс 2 0.06
8. Хансен Эмилиано 2 0.06
9. Шольц Александр 2 0.06
10. Андерссон Йоэль 1 0.03
11. Junior Brumado 1 0.03
12. Paulo Victor IV1 1 0.03
13. Николаесен Расмус 1 0.03
14. Jens-Lys Michel Cajuste 1 0.03
15. Вибе Лассе 0 0
16. Викхейм Густав 0 0
Орхус
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мортенсен Патрик 14 (4) 0.42
2. Торстейнссон Йон 8 0.24
3. Mustapha Bundu 7 (1) 0.21
4. Блуме Брор 5 0.15
5. Анкерсен Якоб 4 0.12
6. Хелениус Никлас 3 0.09
7. Нильсен Каспер 2 0.06
8. Амини Мустафа 2 0.06
9. Мунксгор Александер 1 0.03
10. Йулсгор Йеспер 1 0.03
11. Дикс Кевин 0 0
12. Поульсен Николай II 0 0
13. Gift Links 0 0
14. Sebastian Hausner 0 0

Карточки

Митьюлланд
# Игрок      
1. Frank Onyeka 10 0
2. Святченко Эрик 5 1
3. Evander Ferreira 4 1
4. Андерсон Микаэль 5 0
5. Каба Сори 5 0
6. Мабиль Авер 3 1
7. Jens-Lys Michel Cajuste 4 0
8. Junior Brumado 4 0
9. Шольц Александр 3 0
10. Шварц Ронни 2 0
11. Хансен Йеспер 2 0
12. Ayo Simon Okusun 2 0
13. Андерссон Йоэль 2 0
14. Николаесен Расмус 2 0
15. Вибе Лассе 1 0
16. Хенде Марк-Даль 1 0
17. Хансен Эмилиано 1 0
18. Джеймс Маньрекар 1 0
19. Nicolas Madsen 1 0
20. Paulo Victor IV1 1 0
Орхус
# Игрок      
1. Поульсен Николай II 14 1
2. Бакман Никлас 6 1
3. Нильсен Каспер 5 0
4. Zachary Duncan 5 0
5. Амини Мустафа 4 0
6. Мунксгор Александер 4 0
7. Торстейнссон Йон 4 0
8. Йулсгор Йеспер 3 0
9. Анкерсен Якоб 2 0
10. Хелениус Никлас 2 0
11. Эскелинен Виллиам 2 0
12. Тингагер Фредерик 2 0
13. Мортенсен Патрик 1 0
14. Дикс Кевин 1 0
15. Йованович Александар II 1 0
16. Benjamin Steenfeldt Hvidt 1 0
17. Mustapha Bundu 1 0
18. Sebastian Hausner 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Митьюлланд 4.76% (2) 23.81% (10) 23.81% (10) 21.43% (9) 19.05% (8) 7.14% (3)
 Орхус 13.95% (6) 13.95% (6) 13.95% (6) 16.28% (7) 23.26% (10) 18.6% (8)

Предыдущие игры

Митьюлланд Последние 20 матчей: + = -
Митьюлланд 0:0 Брондбю Ольборг 0:2 Митьюлланд Нордшелланн 0:1 Митьюлланд Митьюлланд 0:1 Хорсенс
Ольборг 0:3 Митьюлланд Ольборг 0:3 Митьюлланд Раннерс 0:2 Митьюлланд Митьюлланд 3:0 Сённерйюск Хобро 0:2 Митьюлланд Митьюлланд 2:0 Люнгбю Митьюлланд 6:0 Цзянсу Сунин Митьюлланд 2:0 Шаньдун Лунэн Митьюлланд 0:1 Фредерисия Хаммарбю 0:4 Митьюлланд Силькеборг 3:2 Митьюлланд Митьюлланд 4:1 Эсбьерг Митьюлланд 1:3 Орхус Брондбю 1:2 Митьюлланд Митьюлланд 2:1 Силькеборг Оденсе 1:2 Митьюлланд
Орхус Последние 20 матчей: + = -
Орхус 2:1 Нордшелланн Брондбю 0:0 Орхус Ольборг 3:2 Орхус Ольборг 2:3 Орхус
Орхус 1:0 Оденсе Орхус 1:1 Раннерс Силькеборг 2:1 Орхус Эсбьерг 1:4 Орхус Орхус 0:0 Хобро Хорсенс 1:2 Орхус Орхус 1:1 Эстерсунд Копенгаген 0:1 Орхус Орхус 2:0 Хеккен Славия Прага 3:3 Орхус Нордшелланн 4:5 Орхус Орхус 0:2 Ольборг Орхус 2:1 Виборг Митьюлланд 1:3 Орхус Орхус 1:1 Люнгбю Эсбьерг 1:2 Орхус

Последние игры между собой

Митьюлланд: победы: 12, ничьи: 5, поражения: 3
Орхус: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 12
Митьюлланд 1:3 Орхус Суперлига Дании Орхус 0:1 Митьюлланд Суперлига Дании Орхус 1:2 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 0:0 Орхус Суперлига Дании
Орхус 1:3 Митьюлланд Товарищеские матчи Митьюлланд 4:0 Орхус Суперлига Дании Орхус 0:3 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 0:1 Орхус Суперлига Дании Орхус 1:1 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 1:1 Орхус Суперлига Дании Митьюлланд 1:1 Орхус Товарищеские матчи Орхус 2:1 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 2:0 Орхус Суперлига Дании Митьюлланд 2:1 Орхус Товарищеские матчи Митьюлланд 4:1 Орхус Товарищеские матчи Орхус 0:4 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 3:0 Орхус Суперлига Дании Орхус 0:2 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 3:2 Орхус Суперлига Дании Орхус 1:1 Митьюлланд Суперлига Дании

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Митьюлланд 29 22 3 4 47 - 18 69
2. Копенгаген 29 19 4 6 51 - 31 61
3. Орхус 29 16 6 7 48 - 32 54
4. Нордшелланн 29 13 6 10 54 - 38 45
5. Брондбю 29 13 6 10 48 - 38 45
6. Ольборг 29 11 5 13 44 - 41 38

Понижение. Группа 1

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Раннерс 29 11 6 12 45 - 39 39
2. Хорсенс 29 10 7 12 28 - 47 37
3. Хобро 29 4 15 10 29 - 41 27
4. Эсбьерг 29 5 7 17 29 - 51 22

Понижение. Группа 2

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Оденсе 28 10 6 12 36 - 36 36
2. Люнгбю 28 9 6 13 31 - 46 33
3. Сённерйюск 29 8 9 12 34 - 47 33
4. Силькеборг 29 4 8 17 38 - 57 20
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