Митьюлланд
3:4
Конец матча
Стадион: МСХ Арена Зрители: 300
Орхус
0:1
28' ГолТорстейнссон Йон
1:1
30' ГолШольц Александр
43' Желтая карточкаBenjamin Steenfeldt Hvidt
2:1
46' ГолШварц Ронни
3:1
48' Гол в свои воротаАнкерсен Якоб
3:2
77' ГолТорстейнссон Йон
79' Желтая карточкаJens-Lys Michel Cajuste
79' Желтая карточкаШольц Александр
79' Желтая карточкаДикс Кевин
3:3
83' ГолТорстейнссон Йон
84' Желтая карточкаТорстейнссон Йон
86' Желтая карточкаСвятченко Эрик
89' Желтая карточкаПоульсен Николай II
3:4
90' ГолХелениус Никлас
26
Вибе
Лассе
11
Мабиль
Авер
89
Шварц
Ронни
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Вибе ЛассеПолузащитник
-
11 Мабиль АверПолузащитник
-
89 Шварц РонниНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
-
49 Aral Simsir
-
-
Главный тренер: Brian Priske
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Блуме БрорПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
34 Дикс КевинЗащитник
- Защитник
-
11 Gift LinksПолузащитник
- Нападающий
-
-
39 Magnus Anbo
-
-
Главный тренер: Нильсен Давид
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
28'
30'
1:1
46'
2:1
48'
3:1
74'
77'
3:2
79'
79'
83'
3:3
84'
86'
90'
Статистика матча
-
3 Голы 4
-
4 Удары по воротам 7
-
7 Удары в створ 3
-
5 Угловые 3
-
0 Офсайды 5
-
12 Нарушения правил 12
-
3 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 4
-
51 Владение мячом, % 49
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Evander Ferreira
|7 (3)
|0.21
|2.
|Мабиль Авер
|7
|0.21
|3.
|Каба Сори
|5 (1)
|0.15
|4.
|Святченко Эрик
|4
|0.12
|5.
|Андерсон Микаэль
|4
|0.12
|6.
|Frank Onyeka
|4
|0.12
|7.
|Дрейер Андерс
|2
|0.06
|8.
|Хансен Эмилиано
|2
|0.06
|9.
|Шольц Александр
|2
|0.06
|10.
|Андерссон Йоэль
|1
|0.03
|11.
|Junior Brumado
|1
|0.03
|12.
|Paulo Victor IV1
|1
|0.03
|13.
|Николаесен Расмус
|1
|0.03
|14.
|Jens-Lys Michel Cajuste
|1
|0.03
|15.
|Вибе Лассе
|0
|0
|16.
|Викхейм Густав
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мортенсен Патрик
|14 (4)
|0.42
|2.
|Торстейнссон Йон
|8
|0.24
|3.
|Mustapha Bundu
|7 (1)
|0.21
|4.
|Блуме Брор
|5
|0.15
|5.
|Анкерсен Якоб
|4
|0.12
|6.
|Хелениус Никлас
|3
|0.09
|7.
|Нильсен Каспер
|2
|0.06
|8.
|Амини Мустафа
|2
|0.06
|9.
|Мунксгор Александер
|1
|0.03
|10.
|Йулсгор Йеспер
|1
|0.03
|11.
|Дикс Кевин
|0
|0
|12.
|Поульсен Николай II
|0
|0
|13.
|Gift Links
|0
|0
|14.
|Sebastian Hausner
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Frank Onyeka
|10
|0
|2.
|Святченко Эрик
|5
|1
|3.
|Evander Ferreira
|4
|1
|4.
|Андерсон Микаэль
|5
|0
|5.
|Каба Сори
|5
|0
|6.
|Мабиль Авер
|3
|1
|7.
|Jens-Lys Michel Cajuste
|4
|0
|8.
|Junior Brumado
|4
|0
|9.
|Шольц Александр
|3
|0
|10.
|Шварц Ронни
|2
|0
|11.
|Хансен Йеспер
|2
|0
|12.
|Ayo Simon Okusun
|2
|0
|13.
|Андерссон Йоэль
|2
|0
|14.
|Николаесен Расмус
|2
|0
|15.
|Вибе Лассе
|1
|0
|16.
|Хенде Марк-Даль
|1
|0
|17.
|Хансен Эмилиано
|1
|0
|18.
|Джеймс Маньрекар
|1
|0
|19.
|Nicolas Madsen
|1
|0
|20.
|Paulo Victor IV1
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Поульсен Николай II
|14
|1
|2.
|Бакман Никлас
|6
|1
|3.
|Нильсен Каспер
|5
|0
|4.
|Zachary Duncan
|5
|0
|5.
|Амини Мустафа
|4
|0
|6.
|Мунксгор Александер
|4
|0
|7.
|Торстейнссон Йон
|4
|0
|8.
|Йулсгор Йеспер
|3
|0
|9.
|Анкерсен Якоб
|2
|0
|10.
|Хелениус Никлас
|2
|0
|11.
|Эскелинен Виллиам
|2
|0
|12.
|Тингагер Фредерик
|2
|0
|13.
|Мортенсен Патрик
|1
|0
|14.
|Дикс Кевин
|1
|0
|15.
|Йованович Александар II
|1
|0
|16.
|Benjamin Steenfeldt Hvidt
|1
|0
|17.
|Mustapha Bundu
|1
|0
|18.
|Sebastian Hausner
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Митьюлланд
|4.76% (2)
|23.81% (10)
|23.81% (10)
|21.43% (9)
|19.05% (8)
|7.14% (3)
|Орхус
|13.95% (6)
|13.95% (6)
|13.95% (6)
|16.28% (7)
|23.26% (10)
|18.6% (8)
Предыдущие игры
Митьюлланд Последние 20 матчей: + = -Митьюлланд 0:0 Брондбю Ольборг 0:2 Митьюлланд Нордшелланн 0:1 Митьюлланд Митьюлланд 0:1 Хорсенс
Ольборг 0:3 Митьюлланд Ольборг 0:3 Митьюлланд Раннерс 0:2 Митьюлланд Митьюлланд 3:0 Сённерйюск Хобро 0:2 Митьюлланд Митьюлланд 2:0 Люнгбю Митьюлланд 6:0 Цзянсу Сунин Митьюлланд 2:0 Шаньдун Лунэн Митьюлланд 0:1 Фредерисия Хаммарбю 0:4 Митьюлланд Силькеборг 3:2 Митьюлланд Митьюлланд 4:1 Эсбьерг Митьюлланд 1:3 Орхус Брондбю 1:2 Митьюлланд Митьюлланд 2:1 Силькеборг Оденсе 1:2 Митьюлланд
Орхус Последние 20 матчей: + = -Орхус 2:1 Нордшелланн Брондбю 0:0 Орхус Ольборг 3:2 Орхус Ольборг 2:3 Орхус
Орхус 1:0 Оденсе Орхус 1:1 Раннерс Силькеборг 2:1 Орхус Эсбьерг 1:4 Орхус Орхус 0:0 Хобро Хорсенс 1:2 Орхус Орхус 1:1 Эстерсунд Копенгаген 0:1 Орхус Орхус 2:0 Хеккен Славия Прага 3:3 Орхус Нордшелланн 4:5 Орхус Орхус 0:2 Ольборг Орхус 2:1 Виборг Митьюлланд 1:3 Орхус Орхус 1:1 Люнгбю Эсбьерг 1:2 Орхус
Последние игры между собой
Митьюлланд: победы: 12, ничьи: 5, поражения: 3
Орхус: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 12
Орхус 1:3 Митьюлланд Товарищеские матчи Митьюлланд 4:0 Орхус Суперлига Дании Орхус 0:3 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 0:1 Орхус Суперлига Дании Орхус 1:1 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 1:1 Орхус Суперлига Дании Митьюлланд 1:1 Орхус Товарищеские матчи Орхус 2:1 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 2:0 Орхус Суперлига Дании Митьюлланд 2:1 Орхус Товарищеские матчи Митьюлланд 4:1 Орхус Товарищеские матчи Орхус 0:4 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 3:0 Орхус Суперлига Дании Орхус 0:2 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 3:2 Орхус Суперлига Дании Орхус 1:1 Митьюлланд Суперлига Дании
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Митьюлланд
|29
|22
|3
|4
|47 - 18
|69
|2.
|Копенгаген
|29
|19
|4
|6
|51 - 31
|61
|3.
|Орхус
|29
|16
|6
|7
|48 - 32
|54
|4.
|Нордшелланн
|29
|13
|6
|10
|54 - 38
|45
|5.
|Брондбю
|29
|13
|6
|10
|48 - 38
|45
|6.
|Ольборг
|29
|11
|5
|13
|44 - 41
|38
Понижение. Группа 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Раннерс
|29
|11
|6
|12
|45 - 39
|39
|2.
|Хорсенс
|29
|10
|7
|12
|28 - 47
|37
|3.
|Хобро
|29
|4
|15
|10
|29 - 41
|27
|4.
|Эсбьерг
|29
|5
|7
|17
|29 - 51
|22
Понижение. Группа 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Оденсе
|28
|10
|6
|12
|36 - 36
|36
|2.
|Люнгбю
|28
|9
|6
|13
|31 - 46
|33
|3.
|Сённерйюск
|29
|8
|9
|12
|34 - 47
|33
|4.
|Силькеборг
|29
|4
|8
|17
|38 - 57
|20
Аутентификация