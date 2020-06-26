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  3. Дания
Орхус
0:2
Первый тайм: 41'

Стадион:
Ольборг
0'
0:1
38' Гол
Теландер Расмус
0:2
40' Гол
Ван Веерт Том
41'
1
Эскелинен
Виллиам
34
Дикс
Кевин
37
Sebastian
Hausner
5
Тингагер
Фредерик
16
Нильсен
Каспер
27
Albert
Groenbaek
22
Benjamin
Steenfeldt
Hvidt
29
Блуме
Брор
17
Торстейнссон
Йон
9
Мортенсен
Патрик
7
Анкерсен
Якоб
22
Хансен
Андреас
6
Kristoffer
Pallesen
5
Окоре
Жорес
26
Теландер
Расмус
15
Lukas
Klitten
8
Фоссум
Ивер
23
Robert
Kakeeto
21
Ольсен
Патрик
9
Ван
Веерт
Том
17
Куск
Каспер
10
Андерсен
Лукас
Орхус
4-3-3
Ольборг
4-3-3

Ход матча

38'
0:1
Теландер Расмус
(Андерсен Лукас)
40'
0:2
Ван Веерт Том

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 1 Удары по воротам 3
  • 5 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 3 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 35 Владение мячом, % 65

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Орхус
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мортенсен Патрик 14 (4) 0.42
2. Торстейнссон Йон 8 0.24
3. Mustapha Bundu 7 (1) 0.21
4. Блуме Брор 5 0.15
5. Анкерсен Якоб 4 0.12
6. Хелениус Никлас 3 0.09
7. Нильсен Каспер 2 0.06
8. Амини Мустафа 2 0.06
9. Мунксгор Александер 1 0.03
10. Йулсгор Йеспер 1 0.03
11. Дикс Кевин 0 0
12. Поульсен Николай II 0 0
13. Gift Links 0 0
14. Sebastian Hausner 0 0
Ольборг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Андерсен Лукас 10 (3) 0.3
2. Ван Веерт Том 7 0.21
3. Кауфманн Миккель 7 0.21
4. Куск Каспер 5 (1) 0.15
5. Ольсен Патрик 5 0.15
6. Kristoffer Pallesen 2 0.06
7. Frederik Boersting 2 0.06
8. Фоссум Ивер 1 0.03
9. Теландер Расмус 1 0.03
10. Окоре Жорес 1 0.03
11. Magnus Christensen III 1 0.03
12. Soeren Tengstedt 1 0.03
13. Абильдгор Оливер 1 0.03
14. Альманн Якоб 0 0
15. Кристенсен Патрик 0 0
16. Ринне Якоб 0 0
17. Oliver Klitten 0 0
18. Mathias Ross Jensen 0 0

Карточки

Орхус
# Игрок      
1. Поульсен Николай II 14 1
2. Бакман Никлас 6 1
3. Нильсен Каспер 5 0
4. Zachary Duncan 5 0
5. Амини Мустафа 4 0
6. Мунксгор Александер 4 0
7. Торстейнссон Йон 4 0
8. Йулсгор Йеспер 3 0
9. Анкерсен Якоб 2 0
10. Хелениус Никлас 2 0
11. Эскелинен Виллиам 2 0
12. Тингагер Фредерик 2 0
13. Мортенсен Патрик 1 0
14. Дикс Кевин 1 0
15. Йованович Александар II 1 0
16. Benjamin Steenfeldt Hvidt 1 0
17. Mustapha Bundu 1 0
18. Sebastian Hausner 1 0
Ольборг
# Игрок      
1. Magnus Christensen III 8 0
2. Альманн Якоб 7 0
3. Ван Веерт Том 6 0
4. Андерсен Лукас 5 0
5. Куск Каспер 4 0
6. Окоре Жорес 4 0
7. Ольсен Патрик 4 0
8. Mathias Ross Jensen 4 0
9. Frederik Boersting 3 0
10. Ринне Якоб 2 0
11. Педерсен Каспер 2 0
12. Robert Kakeeto 2 0
13. Kristoffer Pallesen 1 0
14. Теландер Расмус 1 0
15. Фоссум Ивер 1 0
16. Oliver Klitten 1 0
17. Кауфманн Миккель 1 0
18. Абильдгор Оливер 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Орхус 13.95% (6) 13.95% (6) 13.95% (6) 16.28% (7) 23.26% (10) 18.6% (8)
 Ольборг 12.5% (5) 15% (6) 15% (6) 22.5% (9) 15% (6) 20% (8)

Предыдущие игры

Орхус Последние 20 матчей: + = -
Митьюлланд 3:4 Орхус Орхус 2:1 Нордшелланн Брондбю 0:0 Орхус Ольборг 3:2 Орхус
Ольборг 2:3 Орхус Орхус 1:0 Оденсе Орхус 1:1 Раннерс Силькеборг 2:1 Орхус Эсбьерг 1:4 Орхус Орхус 0:0 Хобро Хорсенс 1:2 Орхус Орхус 1:1 Эстерсунд Копенгаген 0:1 Орхус Орхус 2:0 Хеккен Славия Прага 3:3 Орхус Нордшелланн 4:5 Орхус Орхус 0:2 Ольборг Орхус 2:1 Виборг Митьюлланд 1:3 Орхус Орхус 1:1 Люнгбю
Ольборг Последние 20 матчей: + = -
Ольборг 0:4 Нордшелланн Копенгаген 2:0 Ольборг Ольборг 0:2 Митьюлланд Ольборг 3:2 Орхус
Ольборг 2:3 Орхус Эсбьерг 1:1 Ольборг Оденсе 3:4 Ольборг Ольборг 0:3 Митьюлланд Ольборг 0:3 Митьюлланд Ольборг 3:0 Люнгбю Ольборг 2:0 Копенгаген Копенгаген 3:2 Ольборг Ольборг 3:2 Брондбю Силькеборг 0:2 Ольборг Веннсюссель 0:3 Ольборг Ольборг 1:1 Фрайбург-2 Гётеборг 2:3 Ольборг Орхус 0:2 Ольборг Ольборг 1:3 Нордшелланн Оденсе 0:0 Ольборг

Последние игры между собой

Орхус: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
Ольборг: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
Ольборг 3:2 Орхус Кубок Ольборг 2:3 Орхус Суперлига Дании Орхус 0:2 Ольборг Товарищеские матчи Орхус 3:0 Ольборг Суперлига Дании
Орхус 2:0 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 0:1 Орхус Суперлига Дании Ольборг 3:1 Орхус Суперлига Дании Орхус 2:2 Ольборг Суперлига Дании Орхус 0:0 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 0:0 Орхус Суперлига Дании Орхус 4:0 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 1:0 Орхус Суперлига Дании Орхус 1:2 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 2:1 Орхус Суперлига Дании Орхус 2:0 Ольборг Суперлига Дании Орхус 2:2 Ольборг Кубок Ольборг 0:2 Орхус Кубок Ольборг 2:2 Орхус Суперлига Дании Орхус 2:3 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 2:0 Орхус Товарищеские матчи

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Митьюлланд 29 22 3 4 47 - 18 69
2. Копенгаген 29 19 4 6 51 - 31 61
3. Орхус 0:0 30 16 7 7 48 - 32 55
4. Нордшелланн 29 13 6 10 54 - 38 45
5. Брондбю 29 13 6 10 48 - 38 45
6. Ольборг 0:0 30 11 6 13 44 - 41 39

Понижение. Группа 1

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Раннерс 29 11 6 12 45 - 39 39
2. Хорсенс 29 10 7 12 28 - 47 37
3. Хобро 29 4 15 10 29 - 41 27
4. Эсбьерг 29 5 7 17 29 - 51 22

Понижение. Группа 2

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Оденсе 29 11 6 12 38 - 37 39
2. Люнгбю 29 9 6 14 32 - 48 33
3. Сённерйюск 29 8 9 12 34 - 47 33
4. Силькеборг 29 4 8 17 38 - 57 20
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Ceres Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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