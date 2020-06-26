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  3. Дания
Орхус
1:4
Конец матча

Стадион: Зрители: 300
Ольборг
0'
0:1
38' Гол
Теландер Расмус
0:2
40' Гол
Ван Веерт Том
0:3
44' Гол
Фоссум Ивер
1:3
45' Гол
Анкерсен Якоб
47' Желтая карточка
Benjamin Steenfeldt Hvidt
62' Желтая карточка
Mathias Ross Jensen
64' Желтая карточка
Ольсен Патрик
73' Желтая карточка
Нильсен Каспер
90' Желтая карточка
Йулсгор Йеспер
1:4
90' Гол
Soeren Tengstedt
90'+6
1
Эскелинен
Виллиам
34
Дикс
Кевин
37
Sebastian
Hausner
5
Тингагер
Фредерик
16
Нильсен
Каспер
27
Albert
Groenbaek
22
Benjamin
Steenfeldt
Hvidt
29
Блуме
Брор
17
Торстейнссон
Йон
9
Мортенсен
Патрик
7
Анкерсен
Якоб
22
Хансен
Андреас
6
Kristoffer
Pallesen
5
Окоре
Жорес
26
Теландер
Расмус
15
Lukas
Klitten
8
Фоссум
Ивер
23
Robert
Kakeeto
21
Ольсен
Патрик
9
Ван
Веерт
Том
17
Куск
Каспер
10
Андерсен
Лукас
Орхус
4-3-3
Ольборг
4-3-3

Ход матча

38'
0:1
Теландер Расмус
(Андерсен Лукас)
40'
0:2
Ван Веерт Том
(Фоссум Ивер)
44'
0:3
Фоссум Ивер
45'
Анкерсен Якоб
(Тингагер Фредерик)
1:3
46'
 
Кристенсен Патрик
Lukas Klitten
46'
 
Soeren Tengstedt
Куск Каспер
47'
Benjamin Steenfeldt Hvidt
 
55'
Gift Links
Анкерсен Якоб
 
55'
Хелениус Никлас
Блуме Брор
 
58'
 
Педерсен Каспер
Ван Веерт Том
58'
 
Mathias Ross Jensen
Теландер Расмус
62'
 
Mathias Ross Jensen
64'
 
Ольсен Патрик
73'
Нильсен Каспер
 
75'
 
Frederik Boersting
Андерсен Лукас
76'
Йулсгор Йеспер
Benjamin Steenfeldt Hvidt
 
82'
Герсбах Алекс
Дикс Кевин
 
82'
Мунксгор Александер
Нильсен Каспер
 
90'
Йулсгор Йеспер
 
90'
1:4
Soeren Tengstedt

Статистика матча

  • 1 Голы 4
  • 2 Удары по воротам 7
  • 10 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 6
  • 1 Офсайды 1
  • 14 Нарушения правил 6
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 47 Владение мячом, % 53

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Орхус
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мортенсен Патрик 14 (4) 0.42
2. Торстейнссон Йон 8 0.24
3. Mustapha Bundu 7 (1) 0.21
4. Блуме Брор 5 0.15
5. Анкерсен Якоб 5 0.15
6. Хелениус Никлас 3 0.09
7. Нильсен Каспер 2 0.06
8. Амини Мустафа 2 0.06
9. Мунксгор Александер 1 0.03
10. Йулсгор Йеспер 1 0.03
11. Дикс Кевин 0 0
12. Тингагер Фредерик 0 0
13. Поульсен Николай II 0 0
14. Gift Links 0 0
15. Sebastian Hausner 0 0
Ольборг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Андерсен Лукас 10 (3) 0.3
2. Ван Веерт Том 8 0.24
3. Кауфманн Миккель 7 0.21
4. Куск Каспер 5 (1) 0.15
5. Ольсен Патрик 5 0.15
6. Фоссум Ивер 2 0.06
7. Kristoffer Pallesen 2 0.06
8. Frederik Boersting 2 0.06
9. Soeren Tengstedt 2 0.06
10. Теландер Расмус 1 0.03
11. Окоре Жорес 1 0.03
12. Magnus Christensen III 1 0.03
13. Абильдгор Оливер 1 0.03
14. Альманн Якоб 0 0
15. Кристенсен Патрик 0 0
16. Ринне Якоб 0 0
17. Oliver Klitten 0 0
18. Mathias Ross Jensen 0 0

Карточки

Орхус
# Игрок      
1. Поульсен Николай II 14 1
2. Бакман Никлас 6 1
3. Нильсен Каспер 6 0
4. Zachary Duncan 5 0
5. Йулсгор Йеспер 4 0
6. Амини Мустафа 4 0
7. Мунксгор Александер 4 0
8. Торстейнссон Йон 4 0
9. Анкерсен Якоб 2 0
10. Хелениус Никлас 2 0
11. Эскелинен Виллиам 2 0
12. Тингагер Фредерик 2 0
13. Benjamin Steenfeldt Hvidt 2 0
14. Мортенсен Патрик 1 0
15. Дикс Кевин 1 0
16. Йованович Александар II 1 0
17. Mustapha Bundu 1 0
18. Sebastian Hausner 1 0
Ольборг
# Игрок      
1. Magnus Christensen III 8 0
2. Альманн Якоб 7 0
3. Ван Веерт Том 6 0
4. Андерсен Лукас 5 0
5. Ольсен Патрик 5 0
6. Mathias Ross Jensen 5 0
7. Куск Каспер 4 0
8. Окоре Жорес 4 0
9. Frederik Boersting 3 0
10. Ринне Якоб 2 0
11. Педерсен Каспер 2 0
12. Robert Kakeeto 2 0
13. Kristoffer Pallesen 1 0
14. Теландер Расмус 1 0
15. Фоссум Ивер 1 0
16. Oliver Klitten 1 0
17. Кауфманн Миккель 1 0
18. Абильдгор Оливер 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Орхус 13.64% (6) 13.64% (6) 15.91% (7) 15.91% (7) 22.73% (10) 18.18% (8)
 Ольборг 11.63% (5) 13.95% (6) 20.93% (9) 20.93% (9) 13.95% (6) 18.6% (8)

Предыдущие игры

Орхус Последние 20 матчей: + = -
Митьюлланд 3:4 Орхус Орхус 2:1 Нордшелланн Брондбю 0:0 Орхус Ольборг 3:2 Орхус
Ольборг 2:3 Орхус Орхус 1:0 Оденсе Орхус 1:1 Раннерс Силькеборг 2:1 Орхус Эсбьерг 1:4 Орхус Орхус 0:0 Хобро Хорсенс 1:2 Орхус Орхус 1:1 Эстерсунд Копенгаген 0:1 Орхус Орхус 2:0 Хеккен Славия Прага 3:3 Орхус Нордшелланн 4:5 Орхус Орхус 0:2 Ольборг Орхус 2:1 Виборг Митьюлланд 1:3 Орхус Орхус 1:1 Люнгбю
Ольборг Последние 20 матчей: + = -
Ольборг 0:4 Нордшелланн Копенгаген 2:0 Ольборг Ольборг 0:2 Митьюлланд Ольборг 3:2 Орхус
Ольборг 2:3 Орхус Эсбьерг 1:1 Ольборг Оденсе 3:4 Ольборг Ольборг 0:3 Митьюлланд Ольборг 0:3 Митьюлланд Ольборг 3:0 Люнгбю Ольборг 2:0 Копенгаген Копенгаген 3:2 Ольборг Ольборг 3:2 Брондбю Силькеборг 0:2 Ольборг Веннсюссель 0:3 Ольборг Ольборг 1:1 Фрайбург-2 Гётеборг 2:3 Ольборг Орхус 0:2 Ольборг Ольборг 1:3 Нордшелланн Оденсе 0:0 Ольборг

Последние игры между собой

Орхус: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
Ольборг: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
Ольборг 3:2 Орхус Кубок Ольборг 2:3 Орхус Суперлига Дании Орхус 0:2 Ольборг Товарищеские матчи Орхус 3:0 Ольборг Суперлига Дании
Орхус 2:0 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 0:1 Орхус Суперлига Дании Ольборг 3:1 Орхус Суперлига Дании Орхус 2:2 Ольборг Суперлига Дании Орхус 0:0 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 0:0 Орхус Суперлига Дании Орхус 4:0 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 1:0 Орхус Суперлига Дании Орхус 1:2 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 2:1 Орхус Суперлига Дании Орхус 2:0 Ольборг Суперлига Дании Орхус 2:2 Ольборг Кубок Ольборг 0:2 Орхус Кубок Ольборг 2:2 Орхус Суперлига Дании Орхус 2:3 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 2:0 Орхус Товарищеские матчи

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Митьюлланд 29 22 3 4 47 - 18 69
2. Копенгаген 29 19 4 6 51 - 31 61
3. Орхус 30 16 6 8 49 - 36 54
4. Нордшелланн 29 13 6 10 54 - 38 45
5. Брондбю 29 13 6 10 48 - 38 45
6. Ольборг 30 12 5 13 48 - 42 41

Понижение. Группа 1

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Раннерс 29 11 6 12 45 - 39 39
2. Хорсенс 29 10 7 12 28 - 47 37
3. Хобро 29 4 15 10 29 - 41 27
4. Эсбьерг 29 5 7 17 29 - 51 22

Понижение. Группа 2

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Оденсе 29 11 6 12 38 - 37 39
2. Люнгбю 29 9 6 14 32 - 48 33
3. Сённерйюск 29 8 9 12 34 - 47 33
4. Силькеборг 29 4 8 17 38 - 57 20
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