Орхус
1:4
Конец матча
Стадион: Ceres Park Зрители: 300
Ольборг
0:1
38' ГолТеландер Расмус
0:2
40' ГолВан Веерт Том
0:3
44' ГолФоссум Ивер
1:3
45' ГолАнкерсен Якоб
47' Желтая карточкаBenjamin Steenfeldt Hvidt
62' Желтая карточкаMathias Ross Jensen
64' Желтая карточкаОльсен Патрик
73' Желтая карточкаНильсен Каспер
90' Желтая карточкаЙулсгор Йеспер
1:4
90' ГолSoeren Tengstedt
34
Дикс
Кевин
29
Блуме
Брор
17
Куск
Каспер
- Основной состав
- Вратарь
-
34 Дикс КевинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Блуме БрорПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Gift LinksПолузащитник
- Нападающий
-
39 Magnus Anbo
-
-
Главный тренер: Нильсен Давид
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Куск КасперНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Jacob Friis
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
38'
40'
0:2
44'
0:3
45'
64'
73'
90'
90'
1:4
Статистика матча
-
1 Голы 4
-
2 Удары по воротам 7
-
10 Удары в створ 2
-
4 Угловые 6
-
1 Офсайды 1
-
14 Нарушения правил 6
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
47 Владение мячом, % 53
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мортенсен Патрик
|14 (4)
|0.42
|2.
|Торстейнссон Йон
|8
|0.24
|3.
|Mustapha Bundu
|7 (1)
|0.21
|4.
|Блуме Брор
|5
|0.15
|5.
|Анкерсен Якоб
|5
|0.15
|6.
|Хелениус Никлас
|3
|0.09
|7.
|Нильсен Каспер
|2
|0.06
|8.
|Амини Мустафа
|2
|0.06
|9.
|Мунксгор Александер
|1
|0.03
|10.
|Йулсгор Йеспер
|1
|0.03
|11.
|Дикс Кевин
|0
|0
|12.
|Тингагер Фредерик
|0
|0
|13.
|Поульсен Николай II
|0
|0
|14.
|Gift Links
|0
|0
|15.
|Sebastian Hausner
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Андерсен Лукас
|10 (3)
|0.3
|2.
|Ван Веерт Том
|8
|0.24
|3.
|Кауфманн Миккель
|7
|0.21
|4.
|Куск Каспер
|5 (1)
|0.15
|5.
|Ольсен Патрик
|5
|0.15
|6.
|Фоссум Ивер
|2
|0.06
|7.
|Kristoffer Pallesen
|2
|0.06
|8.
|Frederik Boersting
|2
|0.06
|9.
|Soeren Tengstedt
|2
|0.06
|10.
|Теландер Расмус
|1
|0.03
|11.
|Окоре Жорес
|1
|0.03
|12.
|Magnus Christensen III
|1
|0.03
|13.
|Абильдгор Оливер
|1
|0.03
|14.
|Альманн Якоб
|0
|0
|15.
|Кристенсен Патрик
|0
|0
|16.
|Ринне Якоб
|0
|0
|17.
|Oliver Klitten
|0
|0
|18.
|Mathias Ross Jensen
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Поульсен Николай II
|14
|1
|2.
|Бакман Никлас
|6
|1
|3.
|Нильсен Каспер
|6
|0
|4.
|Zachary Duncan
|5
|0
|5.
|Йулсгор Йеспер
|4
|0
|6.
|Амини Мустафа
|4
|0
|7.
|Мунксгор Александер
|4
|0
|8.
|Торстейнссон Йон
|4
|0
|9.
|Анкерсен Якоб
|2
|0
|10.
|Хелениус Никлас
|2
|0
|11.
|Эскелинен Виллиам
|2
|0
|12.
|Тингагер Фредерик
|2
|0
|13.
|Benjamin Steenfeldt Hvidt
|2
|0
|14.
|Мортенсен Патрик
|1
|0
|15.
|Дикс Кевин
|1
|0
|16.
|Йованович Александар II
|1
|0
|17.
|Mustapha Bundu
|1
|0
|18.
|Sebastian Hausner
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Magnus Christensen III
|8
|0
|2.
|Альманн Якоб
|7
|0
|3.
|Ван Веерт Том
|6
|0
|4.
|Андерсен Лукас
|5
|0
|5.
|Ольсен Патрик
|5
|0
|6.
|Mathias Ross Jensen
|5
|0
|7.
|Куск Каспер
|4
|0
|8.
|Окоре Жорес
|4
|0
|9.
|Frederik Boersting
|3
|0
|10.
|Ринне Якоб
|2
|0
|11.
|Педерсен Каспер
|2
|0
|12.
|Robert Kakeeto
|2
|0
|13.
|Kristoffer Pallesen
|1
|0
|14.
|Теландер Расмус
|1
|0
|15.
|Фоссум Ивер
|1
|0
|16.
|Oliver Klitten
|1
|0
|17.
|Кауфманн Миккель
|1
|0
|18.
|Абильдгор Оливер
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Орхус
|13.64% (6)
|13.64% (6)
|15.91% (7)
|15.91% (7)
|22.73% (10)
|18.18% (8)
|Ольборг
|11.63% (5)
|13.95% (6)
|20.93% (9)
|20.93% (9)
|13.95% (6)
|18.6% (8)
Предыдущие игры
Орхус Последние 20 матчей: + = -Митьюлланд 3:4 Орхус Орхус 2:1 Нордшелланн Брондбю 0:0 Орхус Ольборг 3:2 Орхус
Ольборг 2:3 Орхус Орхус 1:0 Оденсе Орхус 1:1 Раннерс Силькеборг 2:1 Орхус Эсбьерг 1:4 Орхус Орхус 0:0 Хобро Хорсенс 1:2 Орхус Орхус 1:1 Эстерсунд Копенгаген 0:1 Орхус Орхус 2:0 Хеккен Славия Прага 3:3 Орхус Нордшелланн 4:5 Орхус Орхус 0:2 Ольборг Орхус 2:1 Виборг Митьюлланд 1:3 Орхус Орхус 1:1 Люнгбю
Ольборг Последние 20 матчей: + = -Ольборг 0:4 Нордшелланн Копенгаген 2:0 Ольборг Ольборг 0:2 Митьюлланд Ольборг 3:2 Орхус
Ольборг 2:3 Орхус Эсбьерг 1:1 Ольборг Оденсе 3:4 Ольборг Ольборг 0:3 Митьюлланд Ольборг 0:3 Митьюлланд Ольборг 3:0 Люнгбю Ольборг 2:0 Копенгаген Копенгаген 3:2 Ольборг Ольборг 3:2 Брондбю Силькеборг 0:2 Ольборг Веннсюссель 0:3 Ольборг Ольборг 1:1 Фрайбург-2 Гётеборг 2:3 Ольборг Орхус 0:2 Ольборг Ольборг 1:3 Нордшелланн Оденсе 0:0 Ольборг
Последние игры между собой
Орхус: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
Ольборг: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
Орхус 2:0 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 0:1 Орхус Суперлига Дании Ольборг 3:1 Орхус Суперлига Дании Орхус 2:2 Ольборг Суперлига Дании Орхус 0:0 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 0:0 Орхус Суперлига Дании Орхус 4:0 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 1:0 Орхус Суперлига Дании Орхус 1:2 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 2:1 Орхус Суперлига Дании Орхус 2:0 Ольборг Суперлига Дании Орхус 2:2 Ольборг Кубок Ольборг 0:2 Орхус Кубок Ольборг 2:2 Орхус Суперлига Дании Орхус 2:3 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 2:0 Орхус Товарищеские матчи
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Митьюлланд
|29
|22
|3
|4
|47 - 18
|69
|2.
|Копенгаген
|29
|19
|4
|6
|51 - 31
|61
|3.
|Орхус
|30
|16
|6
|8
|49 - 36
|54
|4.
|Нордшелланн
|29
|13
|6
|10
|54 - 38
|45
|5.
|Брондбю
|29
|13
|6
|10
|48 - 38
|45
|6.
|Ольборг
|30
|12
|5
|13
|48 - 42
|41
Понижение. Группа 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Раннерс
|29
|11
|6
|12
|45 - 39
|39
|2.
|Хорсенс
|29
|10
|7
|12
|28 - 47
|37
|3.
|Хобро
|29
|4
|15
|10
|29 - 41
|27
|4.
|Эсбьерг
|29
|5
|7
|17
|29 - 51
|22
Понижение. Группа 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Оденсе
|29
|11
|6
|12
|38 - 37
|39
|2.
|Люнгбю
|29
|9
|6
|14
|32 - 48
|33
|3.
|Сённерйюск
|29
|8
|9
|12
|34 - 47
|33
|4.
|Силькеборг
|29
|4
|8
|17
|38 - 57
|20