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Хобро
2:1
Конец матча

Стадион: Зрители: 300
Эсбьерг
0'
0:1
6' Гол
Кауко Йони
23' Желтая карточка
Jacob Tjoernelund
31' Желтая карточка
Кужава Рафал
1:1
69' Гол
Хвильсом Мадс
2:1
74' Гол
Бабаян Эдгар
79' Желтая карточка
Парунашвили Лаша
86' Желтая карточка
Кауко Йони
90' Желтая карточка
Mathias Haarup
90'+5
1
Jesper
Rask
3
Jesper
Boege
23
Brandon
Onkony
24
Rasmus
Minor
Petersen
4
Jacob
Tjoernelund
11
Emmanuel
Sabbi
18
Christian
Cappis
12
Дамборг
Йонас
17
Бабаян
Эдгар
14
Педерсен
Миккель
9
Imed
Louati1
1
Манноне
Вито
40
Аниембе
Даниэль
8
Остин
Родольф
20
Soeren
Reese
17
Конбой
Кевин
6
Парунашвили
Лаша
38
Лунги
Якоб
12
Кужава
Рафал
7
Кауко
Йони
10
Дауда
Мохаммед
23
Яковенко
Юрий
Хобро
4-4-1-1
Эсбьерг
4-1-2-1-2

Ход матча

6'
0:1
Кауко Йони
(Кужава Рафал)
23'
Jacob Tjoernelund
 
31'
 
Кужава Рафал
46'
Mathias Haarup
Jesper Boege
 
64'
Киркеволд Пол
Imed Louati1
 
64'
Хвильсом Мадс
Дамборг Йонас
 
69'
Хвильсом Мадс
(Бабаян Эдгар)
1:1
74'
Бабаян Эдгар
2:1
76'
Nicholas Gotfredsen
Emmanuel Sabbi
 
79'
 
Парунашвили Лаша
79'
 
Брорссон Франц
Аниембе Даниэль
79'
 
Бринч Йеппе
Конбой Кевин
79'
 
Эгелунд Патрик
Яковенко Юрий
83'
Don Deedson Louicius
Бабаян Эдгар
 
86'
 
Рёйкьер Никлас
Парунашвили Лаша
86'
 
Кауко Йони
90'
Mathias Haarup
 

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 5 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 5
  • 3 Угловые 4
  • 1 Офсайды 1
  • 15 Нарушения правил 17
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 47 Владение мячом, % 53

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Хобро
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Emmanuel Sabbi 6 0.19
2. Киркеволд Пол 6 (3) 0.19
3. Бабаян Эдгар 4 (3) 0.13
4. Rasmus Minor Petersen 2 0.06
5. Кристофферсен Юлиан 2 0.06
6. Imed Louati1 2 0.06
7. Christian Cappis 1 0.03
8. Ахмедходжич Анел 1 0.03
9. Хвильсом Мадс 1 0.03
10. Якобсен Симон 1 0.03
11. Jacob Tjoernelund 1 0.03
12. Imed Louati 1 0.03
13. Педерсен Миккель 1 0.03
14. Don Deedson Louicius 1 0.03
15. Jesper Boege 0 0
Эсбьерг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Яковенко Юрий 7 0.22
2. Кауко Йони 6 (1) 0.19
3. Дауда Мохаммед 4 0.13
4. Петре Адриан 3 0.09
5. Эгелунд Патрик 2 0.06
6. Кужава Рафал 1 (1) 0.03
7. Конбой Кевин 1 0.03
8. Халсти Маркус 1 0.03
9. Соири Пюрю 1 0.03
10. Брорссон Франц 1 0.03
11. Лунги Якоб 1 0.03
12. Остин Родольф 1 0.03
13. Mads Larsen 1 0.03
14. Лауридсен Йеспер 0 0
15. Аниембе Даниэль 0 0
16. Манноне Вито 0 0
17. Soeren Reese 0 0

Карточки

Хобро
# Игрок      
1. Бабаян Эдгар 10 0
2. Emmanuel Sabbi 9 0
3. Christian Cappis 9 0
4. Педерсен Миккель 5 0
5. Ахмедходжич Анел 5 0
6. Mathias Haarup 5 0
7. Дамборг Йонас 4 0
8. Jesper Boege 3 0
9. Imed Louati1 3 0
10. Киркеволд Пол 2 0
11. Jesper Rask 1 0
12. Тюхосен Оливер 1 0
13. Nicholas Gotfredsen 1 0
14. Путрос Франс Диа 1 0
15. Jacob Tjoernelund 1 0
16. Rasmus Minor Petersen 1 0
17. Кристофферсен Юлиан 1 0
18. Brandon Onkony 1 0
Эсбьерг
# Игрок      
1. Остин Родольф 8 2
2. Лунги Якоб 10 0
3. Яковенко Юрий 8 1
4. Кауко Йони 7 0
5. Эрцег Анте 4 0
6. Парунашвили Лаша 4 0
7. Кужава Рафал 4 0
8. Бринч Йеппе 4 0
9. Дауда Мохаммед 4 0
10. Соири Пюрю 3 0
11. Аниембе Даниэль 1 1
12. Лауридсен Йеспер 2 0
13. Петре Адриан 2 0
14. Манноне Вито 1 0
15. Конбой Кевин 1 0
16. Халсти Маркус 1 0
17. Хойбьерг Йеппе 1 0
18. Jonas Soegaard Mortensen 1 0
19. Эгелунд Патрик 1 0
20. Mathias Kristensen1 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Хобро 20% (5) 12% (3) 16% (4) 12% (3) 28% (7) 12% (3)
 Эсбьерг 30.77% (8) 15.38% (4) 11.54% (3) 3.85% (1) 23.08% (6) 15.38% (4)

Предыдущие игры

Хобро Последние 20 матчей: + = -
Эсбьерг 1:3 Хобро Раннерс 4:0 Хобро Хобро 1:1 Хорсенс Хобро 2:2 Люнгбю
Раннерс 0:1 Хобро Хобро 1:1 Виборг Хобро 1:1 Эсбьерг Орхус 0:0 Хобро Хобро 0:2 Митьюлланд Сённерйюск 3:1 Хобро Хобро 0:0 Скиве Хобро 2:0 Фредерисия Стрёмсгодсет 5:2 Хобро Хобро 4:2 Хорсенс Брондбю 1:1 Хобро Хобро 0:0 Хорсенс Ольборг 1:1 Хобро Копенгаген 2:1 Хобро Хобро 2:2 Нордшелланн Оденсе 2:1 Хобро
Эсбьерг Последние 20 матчей: + = -
Эсбьерг 1:3 Хобро Хорсенс 2:2 Эсбьерг Эсбьерг 4:2 Раннерс Оденсе 3:1 Эсбьерг
Эсбьерг 1:1 Ольборг Эсбьерг 1:1 Фредерисия Хобро 1:1 Эсбьерг Эсбьерг 1:4 Орхус Эсбьерг 1:2 Нордшелланн Люнгбю 2:0 Эсбьерг Эсбьерг 1:0 Копенгаген Словацко 2:0 Эсбьерг Оренбург 1:0 Эсбьерг Фредерисия 2:2 Эсбьерг Митьюлланд 4:1 Эсбьерг Эсбьерг 3:4 Колдинг Раннерс 3:0 Эсбьерг Сённерйюск 2:1 Эсбьерг Эсбьерг 1:2 Орхус Силькеборг 1:2 Эсбьерг

Последние игры между собой

Хобро: победы: 3, ничьи: 6, поражения: 5
Эсбьерг: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 3
Эсбьерг 1:3 Хобро Суперлига Дании Хобро 1:1 Эсбьерг Суперлига Дании Эсбьерг 1:1 Хобро Суперлига Дании Хобро 2:0 Эсбьерг Суперлига Дании
Эсбьерг 2:0 Хобро Суперлига Дании Хобро 2:2 Эсбьерг Суперлига Дании Эсбьерг 4:4 Хобро Суперлига Дании Хобро 2:2 Эсбьерг Суперлига Дании Хобро 3:1 Эсбьерг Суперлига Дании Хобро 0:3 Эсбьерг Товарищеские матчи Эсбьерг 4:2 Хобро Суперлига Дании Хобро 1:1 Эсбьерг Суперлига Дании Эсбьерг 1:0 Хобро Первый дивизион Хобро 1:2 Эсбьерг Первый дивизион

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Митьюлланд 29 22 3 4 47 - 18 69
2. Копенгаген 29 19 4 6 51 - 31 61
3. Орхус 30 16 6 8 49 - 36 54
4. Нордшелланн 0:0 30 13 7 10 54 - 38 46
5. Брондбю 0:0 30 13 7 10 48 - 38 46
6. Ольборг 30 12 5 13 48 - 42 41

Понижение. Группа 1

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хорсенс 30 11 7 12 31 - 47 40
2. Раннерс 30 11 6 13 45 - 42 39
3. Хобро 30 5 15 10 31 - 42 30
4. Эсбьерг 30 5 7 18 30 - 53 22

Понижение. Группа 2

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Оденсе 29 11 6 12 38 - 37 39
2. Сённерйюск 30 9 9 12 35 - 47 36
3. Люнгбю 29 9 6 14 32 - 48 33
4. Силькеборг 30 4 8 18 38 - 58 20
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