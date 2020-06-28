Идеальный солнечный день для футбола

Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Капитан вынужден отдать свою повязку, потому что она покидает пределы поля.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Удар от ворот произведет Хобро

47' Кужава Рафал навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

47' Команда Эсбьерг играла лучше в этом тайме.

46' Яковенко Юрий из команды Эсбьерг сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

44' Парунашвили Лаша выносит мяч и сбавляет давление на ворота

44' Хобро вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

42' Хобро вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

41' Эммануэль Сабби выносит мяч и сбавляет давление на ворота

41' Игрок из команды Эсбьерг вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

39' Сорен Реесе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

39' Хобро вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

37' Парунашвили Лаша выносит мяч и сбавляет давление на ворота

37' Лунги Якоб выносит мяч и сбавляет давление на ворота

37' Игрок из команды Хобро вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

37' Аниембе Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

35' Хобро вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

35' Хорошо играет на выходе Йеспер Раск - мяч в ее руках

33' Удар от ворот произведет Эсбьерг

33' Хорошие скиллы дриблинга показывает Бабаян Эдгар , обходя своих соперников

32' Хорошие скиллы дриблинга показывает Эммануэль Сабби , обходя своих соперников

32' Остин Родольф из команды Эсбьерг делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

31' Кужава Рафал получил желтую карточку от судьи

30' Хорошо играет на выходе Йеспер Раск - мяч в ее руках

29' Расмус Педерсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

29' Эсбьерг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

28' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

27' Яковенко Юрий выносит мяч и сбавляет давление на ворота

27' Аниембе Даниэль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

27' Хорошие скиллы дриблинга показывает Имед Луати , обходя своих соперников

26' Хорошо играет на выходе Манноне Вито - мяч в ее руках

26' Сорен Реесе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

26' Бабаян Эдгар навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

25' Йеспер Боге выносит мяч и сбавляет давление на ворота

24' Удар от ворот произведет Хобро

24' Лунги Якоб не смог попасть в створ ударом издали

24' Хорошо играет на выходе Йеспер Раск - мяч в ее руках

24' Остин Родольф навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

23' Якоб Тёрнелунд получил желтую карточку от судьи

22' Хобро вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

22' Хобро вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

22' Эсбьерг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

22' Педерсен Миккель выносит мяч и сбавляет давление на ворота

21' Йеспер Раск предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

20' Ох, нехорошо это выглядит. Йеспер Боге получил травму и медбригада забирает его с поля.

20' Хобро вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

19' Эсбьерг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

19' Парунашвили Лаша выносит мяч и сбавляет давление на ворота

19' Йеспер Раск навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

19' Матч возобновлен

18' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

17' Кауко Йони из команды Эсбьерг направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

17' Хорошо играет на выходе Йеспер Раск - мяч в ее руках

16' Удар от ворот произведет Эсбьерг

16' Бабаян Эдгар решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

16' Матч возобновлен

15' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

14' Хорошо играет на выходе Йеспер Раск - мяч в ее руках

14' Хобро вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

14' Кристиан Каппис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

12' Удар от ворот произведет Хобро

11' Удар от ворот произведет Эсбьерг

11' Отличная игра от Якоб Тёрнелунд из команды Хобро . Она направляет мяч за линию обороны, но шанс в конце концов упущен

10' Эсбьерг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

10' Хобро вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

10' Хобро вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

8' Как она упустила момент!?! Дауда Мохаммед имела прекрасный шанс забить, но каким-то образом промазала!

6' Г О О О О Л - Кауко Йони классным ударом с лета забивает. Отличный удар!

6' Расмус Педерсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

6' Эсбьерг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

6' Дамборг Йонас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

5' Эсбьерг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

5' Хобро вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

4' Хобро вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

4' Хорошо играет на выходе Йеспер Раск - мяч в ее руках

3' Хобро вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

2' Удар от ворот произведет Хобро

2' Кауко Йони из команды Эсбьерг плохо обработала мяч и не смогла извлечь что-то полезное из навеса.

1' Манноне Вито навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Эсбьерг начинает с центра поля