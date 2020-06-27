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  3. Дания
Сённерйюск
1:0
Конец матча

Стадион: Зрители: 300
Силькеборг
0'
8' Желтая карточка
Junior Brumado
17' Желтая карточка
Меллер Фредерик
22' Желтая карточка
Моберг Вегар
59' Желтая карточка
Victor Ekani
64' Желтая карточка
Бринк Марк
72' Желтая карточка
Фредерик Алвес Ибсен
1:0
83' Гол
Якобсен Кристиан II
87' Желтая карточка
Канструп Пьер
88' Желтая карточка
Хагельскьер Андерс
90'+4
28
Милиц
Себастьян
6
Йонссон
Эггерт
12
Канструп
Пьер
2
Stefan
Gartenmann
9
Alexander
Bah
29
Victor
Ekani
90
Альбек
Мадс
15
Абсалонсен
Йохан
7
Julius
Eskesen
22
Фредериксен
Эмиль
10
Anders
Jacobsen
II
30
Ромо
Рафаэль
26
Карстенсен
Расмус
32
Фредерик
Алвес
Ибсен
25
Хагельскьер
Андерс
6
Меллер
Фредерик
14
Бринк
Марк
23
Лесняк
Филип
17
Mads
Kaalund
III
8
Моберг
Вегар
19
Валлис
Николай
29
Junior
Brumado
Сённерйюск
3-4-1-2
Силькеборг
4-3-2-1

Ход матча

8'
 
Junior Brumado
17'
 
Меллер Фредерик
22'
 
Моберг Вегар
46'
 
Хольтен Эмиль
Junior Brumado
46'
 
Jeppe Okkels
Моберг Вегар
59'
Victor Ekani
 
61'
 
Gustav Klitgaard Dahl
Меллер Фредерик
64'
 
Бринк Марк
71'
Якобсен Кристиан II
Julius Eskesen
 
71'
Хассан Рилван
Фредериксен Эмиль
 
71'
 
Sebastian Joergensen
Бринк Марк
72'
 
Фредерик Алвес Ибсен
78'
Peter Christiansen2
Victor Ekani
 
78'
Довбик Артём
Абсалонсен Йохан
 
80'
Rasmus Vinderslev
Альбек Мадс
 
83'
Якобсен Кристиан II
(Alexander Bah)
1:0
84'
 
Alexander Lind
Mads Kaalund III
87'
Канструп Пьер
 
88'
 
Хагельскьер Андерс

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 3
  • 10 Угловые 3
  • 2 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 12
  • 2 Жёлтые карточки 6
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 53 Владение мячом, % 47

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Сённерйюск
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Якобсен Кристиан II 8 (1) 0.25
2. Лидер Март 6 0.19
3. Абсалонсен Йохан 3 (1) 0.09
4. Anders Jacobsen II 3 (1) 0.09
5. Рохас Марко 2 0.06
6. Альбек Мадс 2 0.06
7. Довбик Артём 2 0.06
8. Peter Christiansen2 2 0.06
9. Хассан Рилван 1 0.03
10. Stefan Gartenmann 1 0.03
11. Jeppe Simonsen 1 0.03
12. Йонссон Эггерт 1 0.03
13. Бангор Патрик 1 0.03
14. Joao Pereira III 1 0.03
15. Alexander Bah 0 0
16. Аманкваа Данни 0 0
Силькеборг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Шварц Ронни 13 (1) 0.41
2. Валлис Николай 4 0.13
3. Jeppe Okkels 3 0.09
4. Хольтен Эмиль 3 0.09
5. Мадсен Мадс Эмиль 2 0.06
6. Махолли Шкодран 2 0.06
7. Хагельскьер Андерс 2 0.06
8. Mads Kaalund III 2 0.06
9. Junior Brumado 2 0.06
10. Кроне Свенн 1 0.03
11. Alexander Lind 1 0.03
12. Моберг Вегар 1 0.03
13. Карстенсен Расмус 1 0.03
14. Хебо Матиас 1 0.03
15. Лесняк Филип 0 0
16. Меллер Фредерик 0 0
17. Деннис Флинта 0 0
18. Фредерик Алвес Ибсен 0 0

Карточки

Сённерйюск
# Игрок      
1. Абсалонсен Йохан 7 1
2. Stefan Gartenmann 8 0
3. Якобсен Кристиан II 7 0
4. Бангор Патрик 7 0
5. Alexander Bah 7 0
6. Victor Ekani 6 0
7. Люикс Кес 4 1
8. Йонссон Эггерт 5 0
9. Милиц Себастьян 4 0
10. Альбек Мадс 3 0
11. Лидер Март 3 0
12. Довбик Артём 3 0
13. Канструп Пьер 2 0
14. Хассан Рилван 2 0
15. Nicholas Marfelt 2 0
16. Anders Jacobsen II 2 0
17. Рохас Марко 1 0
18. Аманкваа Данни 1 0
19. Jeppe Simonsen 1 0
20. Joao Pereira III 1 0
21. Rasmus Vinderslev 1 0
22. Julius Eskesen 1 0
Силькеборг
# Игрок      
1. Кроне Свенн 8 1
2. Ромо Рафаэль 4 0
3. Лесняк Филип 3 0
4. Мадсен Мадс Эмиль 3 0
5. Герцен Йеппе 3 0
6. Фредерик Алвес Ибсен 3 0
7. Деннис Флинта 2 0
8. Якобсен Симон 2 0
9. Моберг Вегар 2 0
10. Бринк Марк 2 0
11. Mads Kaalund III 2 0
12. Валлис Николай 2 0
13. Хагельскьер Андерс 2 0
14. Рочестер Соренсен Марк 1 0
15. Хебо Матиас 1 0
16. Меллер Фредерик 1 0
17. Махолли Шкодран 1 0
18. Хольтен Эмиль 1 0
19. Намбиши Валанс 1 0
20. Карстенсен Расмус 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сённерйюск 6.06% (2) 12.12% (4) 9.09% (3) 21.21% (7) 27.27% (9) 24.24% (8)
 Силькеборг 5.56% (2) 22.22% (8) 25% (9) 19.44% (7) 11.11% (4) 16.67% (6)

Предыдущие игры

Сённерйюск Последние 20 матчей: + = -
Силькеборг 1:2 Сённерйюск Оденсе 2:0 Сённерйюск Сённерйюск 1:0 Люнгбю Сённерйюск 2:1 Хорсенс
Сённерйюск 2:2 Силькеборг Брондбю 1:0 Сённерйюск Копенгаген 3:1 Сённерйюск Колдинг 1:1 Сённерйюск Сённерйюск 1:1 Оденсе Раннерс 1:2 Сённерйюск Митьюлланд 3:0 Сённерйюск Нордшелланн 2:1 Сённерйюск Сённерйюск 3:1 Хобро Брондбю 1:3 Сённерйюск Шахтёр Донецк 2:2 Сённерйюск Сённерйюск 0:3 Бачка-Топола Сённерйюск 2:0 Богемианс-1905 Виборг 1:1 Сённерйюск Сённерйюск 0:1 Колдинг Сённерйюск 1:1 Хорсенс
Силькеборг Последние 20 матчей: + = -
Силькеборг 1:2 Сённерйюск Люнгбю 0:0 Силькеборг Силькеборг 6:0 Оденсе Сённерйюск 2:2 Силькеборг
Силькеборг 0:2 Нордшелланн Вайле 1:2 Силькеборг Силькеборг 2:1 Орхус Хорсенс 1:1 Силькеборг Оденсе 1:1 Силькеборг Силькеборг 1:1 Копенгаген Силькеборг 0:2 Ольборг Силькеборг 0:2 Виборг Согндаль 1:0 Силькеборг ЛАСК 6:2 Силькеборг Силькеборг 3:2 Митьюлланд Люнгбю 1:0 Силькеборг Силькеборг 2:1 Раннерс Митьюлланд 2:1 Силькеборг Силькеборг 1:2 Эсбьерг Хорсенс 2:1 Силькеборг

Последние игры между собой

Сённерйюск: победы: 4, ничьи: 9, поражения: 7
Силькеборг: победы: 7, ничьи: 9, поражения: 4
Силькеборг 1:2 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 2:2 Силькеборг Суперлига Дании Силькеборг 3:3 Сённерйюск Суперлига Дании Силькеборг 2:2 Сённерйюск Товарищеские матчи
Сённерйюск 0:1 Силькеборг Суперлига Дании Силькеборг 1:0 Сённерйюск Суперлига Дании Силькеборг 1:1 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 2:2 Силькеборг Суперлига Дании Сённерйюск 2:2 Силькеборг Товарищеские матчи Силькеборг 2:4 Сённерйюск Товарищеские матчи Силькеборг 2:2 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 1:4 Силькеборг Суперлига Дании Силькеборг 0:2 Сённерйюск Суперлига Дании Силькеборг 0:5 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 2:3 Силькеборг Суперлига Дании Сённерйюск 0:2 Силькеборг Суперлига Дании Силькеборг 1:1 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 2:4 Силькеборг САС Лигаен Силькеборг 1:1 Сённерйюск САС Лигаен Силькеборг 1:0 Сённерйюск САС Лигаен

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Митьюлланд 29 22 3 4 47 - 18 69
2. Копенгаген 29 19 4 6 51 - 31 61
3. Орхус 30 16 6 8 49 - 36 54
4. Нордшелланн 29 13 6 10 54 - 38 45
5. Брондбю 29 13 6 10 48 - 38 45
6. Ольборг 30 12 5 13 48 - 42 41

Понижение. Группа 1

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Раннерс 29 11 6 12 45 - 39 39
2. Хорсенс 29 10 7 12 28 - 47 37
3. Хобро 29 4 15 10 29 - 41 27
4. Эсбьерг 29 5 7 17 29 - 51 22

Понижение. Группа 2

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Оденсе 29 11 6 12 38 - 37 39
2. Сённерйюск 30 9 9 12 35 - 47 36
3. Люнгбю 29 9 6 14 32 - 48 33
4. Силькеборг 30 4 8 18 38 - 58 20
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