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Орхус
1:0
Конец матча

Стадион: Зрители: 7048
Копенгаген
0'
51' Желтая карточка
Мунксгор Александер
1:0
75' Гол
Нильсен Каспер
90' Желтая карточка
Gift Links
90' Желтая карточка
Анкерсен Якоб
90'+6
1
Эскелинен
Виллиам
13
Мунксгор
Александер
37
Sebastian
Hausner
5
Тингагер
Фредерик
16
Нильсен
Каспер
22
Benjamin
Steenfeldt
Hvidt
6
Поульсен
Николай
II
29
Блуме
Брор
17
Торстейнссон
Йон
9
Мортенсен
Патрик
7
Анкерсен
Якоб
21
Йонссон
Карл-Йохан
2
Варела
Гильермо
25
Нельссон
Виктор
27
Сигурдссон
Рагнар
3
Бенгтссон
Пьер
11
Дарами
Мохаммед
10
Зека
Карлос
33
Фальк
Расмус
8
Томсен
Николай
14
Н'Дойе
Даме
6
Стаге
Йенс
Орхус
4-3-3
Копенгаген
4-4-2

Ход матча

46'
 
Винд Жонас
Стаге Йенс
51'
Мунксгор Александер
 
59'
 
Пеп Мас
Томсен Николай
60'
Дикс Кевин
Мунксгор Александер
 
65'
Gift Links
Торстейнссон Йон
 
75'
Нильсен Каспер
1:0
79'
Хелениус Никлас
Benjamin Steenfeldt Hvidt
 
81'
 
Бартолец Карло
Дарами Мохаммед
81'
 
Кауфманн Миккель
Н'Дойе Даме
82'
 
Мудражия Роберт
Варела Гильермо
90'
Gift Links
 
90'
Анкерсен Якоб
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 6 Удары по воротам 3
  • 6 Удары в створ 2
  • 6 Угловые 5
  • 2 Офсайды 0
  • 17 Нарушения правил 11
  • 3 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 5
  • 39 Владение мячом, % 61

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Орхус
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мортенсен Патрик 14 (4) 0.42
2. Торстейнссон Йон 8 0.24
3. Mustapha Bundu 7 (1) 0.21
4. Блуме Брор 5 0.15
5. Анкерсен Якоб 5 0.15
6. Нильсен Каспер 3 0.09
7. Хелениус Никлас 3 0.09
8. Амини Мустафа 2 0.06
9. Мунксгор Александер 1 0.03
10. Йулсгор Йеспер 1 0.03
11. Дикс Кевин 0 0
12. Тингагер Фредерик 0 0
13. Поульсен Николай II 0 0
14. Gift Links 0 0
15. Sebastian Hausner 0 0
Копенгаген
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сотириу Пиерос 9 (2) 0.27
2. Н'Дойе Даме 8 0.24
3. Майкл Сантос 7 (1) 0.21
4. Винд Жонас 6 0.18
5. Пеп Мас 4 (2) 0.12
6. Стаге Йенс 4 0.12
7. Дарами Мохаммед 3 0.09
8. Фишер Виктор 2 0.06
9. Бенгтссон Пьер 1 0.03
10. Зека Карлос 1 0.03
11. Бартолец Карло 1 0.03
12. Фальк Расмус 1 0.03
13. Кауфманн Миккель 1 0.03
14. Варела Гильермо 0 0
15. Хольсе Карло 0 0
16. Бьеллан Андреас 0 0
17. Овьедо Брайан 0 0
18. Мудражия Роберт 0 0

Карточки

Орхус
# Игрок      
1. Поульсен Николай II 14 1
2. Бакман Никлас 6 1
3. Нильсен Каспер 6 0
4. Мунксгор Александер 5 0
5. Zachary Duncan 5 0
6. Йулсгор Йеспер 4 0
7. Амини Мустафа 4 0
8. Торстейнссон Йон 4 0
9. Анкерсен Якоб 3 0
10. Хелениус Никлас 2 0
11. Эскелинен Виллиам 2 0
12. Тингагер Фредерик 2 0
13. Benjamin Steenfeldt Hvidt 2 0
14. Мортенсен Патрик 1 0
15. Дикс Кевин 1 0
16. Йованович Александар II 1 0
17. Mustapha Bundu 1 0
18. Gift Links 1 0
19. Sebastian Hausner 1 0
Копенгаген
# Игрок      
1. Стаге Йенс 6 0
2. Зека Карлос 5 0
3. Фальк Расмус 3 1
4. Н'Дойе Даме 4 0
5. Нельссон Виктор 4 0
6. Майкл Сантос 3 0
7. Сотириу Пиерос 3 0
8. Варела Гильермо 3 0
9. Бьеллан Андреас 2 0
10. Овьедо Брайан 2 0
11. Бендтнер Никлас 1 0
12. Бенгтссон Пьер 1 0
13. Йонссон Карл-Йохан 1 0
14. Фишер Виктор 1 0
15. Томсен Николай 1 0
16. Мудражия Роберт 1 0
17. Бартолец Карло 1 0
18. Хольсе Карло 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Орхус 13.33% (6) 13.33% (6) 15.56% (7) 15.56% (7) 24.44% (11) 17.78% (8)
 Копенгаген 8.89% (4) 24.44% (11) 6.67% (3) 17.78% (8) 17.78% (8) 24.44% (11)

Предыдущие игры

Орхус Последние 20 матчей: + = -
Орхус 1:4 Ольборг Митьюлланд 3:4 Орхус Орхус 2:1 Нордшелланн Брондбю 0:0 Орхус
Ольборг 3:2 Орхус Ольборг 2:3 Орхус Орхус 1:0 Оденсе Орхус 1:1 Раннерс Силькеборг 2:1 Орхус Эсбьерг 1:4 Орхус Орхус 0:0 Хобро Хорсенс 1:2 Орхус Орхус 1:1 Эстерсунд Копенгаген 0:1 Орхус Орхус 2:0 Хеккен Славия Прага 3:3 Орхус Нордшелланн 4:5 Орхус Орхус 0:2 Ольборг Орхус 2:1 Виборг Митьюлланд 1:3 Орхус
Копенгаген Последние 20 матчей: + = -
Копенгаген 1:2 Митьюлланд Брондбю 1:1 Копенгаген Копенгаген 2:0 Ольборг Нордшелланн 1:1 Копенгаген
Копенгаген 2:1 Раннерс Люнгбю 1:4 Копенгаген Копенгаген 3:1 Сённерйюск Копенгаген 2:2 Оденсе Истанбул Башакшехир 1:0 Копенгаген Копенгаген 0:1 Хорсенс Ольборг 2:0 Копенгаген Копенгаген 3:2 Ольборг Селтик 1:3 Копенгаген Силькеборг 1:1 Копенгаген Копенгаген 1:1 Селтик Эсбьерг 1:0 Копенгаген Копенгаген 0:1 Орхус Норрчёпинг 0:0 Копенгаген Копенгаген 1:0 Астана Копенгаген 2:0 Хальмстад

Последние игры между собой

Орхус: победы: 1, ничьи: 6, поражения: 13
Копенгаген: победы: 13, ничьи: 6, поражения: 1
Копенгаген 0:1 Орхус Кубок Атлантики Орхус 1:2 Копенгаген Суперлига Дании Копенгаген 2:1 Орхус Суперлига Дании Копенгаген 4:2 Орхус Суперлига Дании
Орхус 1:1 Копенгаген Суперлига Дании Копенгаген 4:1 Орхус Суперлига Дании Орхус 0:1 Копенгаген Суперлига Дании Копенгаген 4:0 Орхус Суперлига Дании Копенгаген 2:1 Орхус Кубок Орхус 0:1 Копенгаген Суперлига Дании Копенгаген 2:0 Орхус Суперлига Дании Копенгаген 2:1 Орхус Суперлига Дании Орхус 1:2 Копенгаген Кубок Орхус 0:0 Копенгаген Суперлига Дании Копенгаген 2:2 Орхус Суперлига Дании Копенгаген 1:0 Орхус Суперлига Дании Орхус 1:1 Копенгаген Суперлига Дании Копенгаген 1:1 Орхус Суперлига Дании Копенгаген 0:0 Орхус Суперлига Дании Орхус 0:2 Копенгаген Суперлига Дании

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Митьюлланд 31 24 3 4 50 - 19 75
2. Копенгаген 31 19 4 8 52 - 34 61
3. Орхус 31 17 6 8 50 - 36 57
4. Брондбю 31 14 6 11 50 - 40 48
5. Нордшелланн 31 13 6 12 54 - 41 45
6. Ольборг 31 13 5 13 50 - 42 44

Понижение. Группа 1

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хорсенс 31 12 7 12 33 - 48 43
2. Раннерс 31 12 6 13 48 - 44 42
3. Хобро 31 5 15 11 33 - 45 30
4. Эсбьерг 31 5 7 19 31 - 55 22

Понижение. Группа 2

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Оденсе 31 12 7 12 42 - 39 43
2. Сённерйюск 31 9 10 12 36 - 48 37
3. Люнгбю 31 9 6 16 33 - 53 33
4. Силькеборг 31 5 8 18 40 - 58 23
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