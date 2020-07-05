Орхус
1:0
Конец матча
Стадион: Ceres Park Зрители: 7048
Копенгаген
51' Желтая карточкаМунксгор Александер
1:0
75' ГолНильсен Каспер
90' Желтая карточкаGift Links
90' Желтая карточкаАнкерсен Якоб
29
Блуме
Брор
10
Зека
Карлос
33
Фальк
Расмус
14
Н'Дойе
Даме
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Блуме БрорПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
34 Дикс КевинЗащитник
- Защитник
-
11 Gift LinksПолузащитник
- Нападающий
-
-
39 Magnus Anbo
-
-
Главный тренер: Нильсен Давид
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Зека КарлосПолузащитник
-
33 Фальк РасмусПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Н'Дойе ДамеНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Пеп МасПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Винд ЖонасНападающий
-
-
Главный тренер: Столе Сольбаккен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
46'
75'
1:0
90'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
6 Удары по воротам 3
-
6 Удары в створ 2
-
6 Угловые 5
-
2 Офсайды 0
-
17 Нарушения правил 11
-
3 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 5
-
39 Владение мячом, % 61
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мортенсен Патрик
|14 (4)
|0.42
|2.
|Торстейнссон Йон
|8
|0.24
|3.
|Mustapha Bundu
|7 (1)
|0.21
|4.
|Блуме Брор
|5
|0.15
|5.
|Анкерсен Якоб
|5
|0.15
|6.
|Нильсен Каспер
|3
|0.09
|7.
|Хелениус Никлас
|3
|0.09
|8.
|Амини Мустафа
|2
|0.06
|9.
|Мунксгор Александер
|1
|0.03
|10.
|Йулсгор Йеспер
|1
|0.03
|11.
|Дикс Кевин
|0
|0
|12.
|Тингагер Фредерик
|0
|0
|13.
|Поульсен Николай II
|0
|0
|14.
|Gift Links
|0
|0
|15.
|Sebastian Hausner
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сотириу Пиерос
|9 (2)
|0.27
|2.
|Н'Дойе Даме
|8
|0.24
|3.
|Майкл Сантос
|7 (1)
|0.21
|4.
|Винд Жонас
|6
|0.18
|5.
|Пеп Мас
|4 (2)
|0.12
|6.
|Стаге Йенс
|4
|0.12
|7.
|Дарами Мохаммед
|3
|0.09
|8.
|Фишер Виктор
|2
|0.06
|9.
|Бенгтссон Пьер
|1
|0.03
|10.
|Зека Карлос
|1
|0.03
|11.
|Бартолец Карло
|1
|0.03
|12.
|Фальк Расмус
|1
|0.03
|13.
|Кауфманн Миккель
|1
|0.03
|14.
|Варела Гильермо
|0
|0
|15.
|Хольсе Карло
|0
|0
|16.
|Бьеллан Андреас
|0
|0
|17.
|Овьедо Брайан
|0
|0
|18.
|Мудражия Роберт
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Поульсен Николай II
|14
|1
|2.
|Бакман Никлас
|6
|1
|3.
|Нильсен Каспер
|6
|0
|4.
|Мунксгор Александер
|5
|0
|5.
|Zachary Duncan
|5
|0
|6.
|Йулсгор Йеспер
|4
|0
|7.
|Амини Мустафа
|4
|0
|8.
|Торстейнссон Йон
|4
|0
|9.
|Анкерсен Якоб
|3
|0
|10.
|Хелениус Никлас
|2
|0
|11.
|Эскелинен Виллиам
|2
|0
|12.
|Тингагер Фредерик
|2
|0
|13.
|Benjamin Steenfeldt Hvidt
|2
|0
|14.
|Мортенсен Патрик
|1
|0
|15.
|Дикс Кевин
|1
|0
|16.
|Йованович Александар II
|1
|0
|17.
|Mustapha Bundu
|1
|0
|18.
|Gift Links
|1
|0
|19.
|Sebastian Hausner
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Стаге Йенс
|6
|0
|2.
|Зека Карлос
|5
|0
|3.
|Фальк Расмус
|3
|1
|4.
|Н'Дойе Даме
|4
|0
|5.
|Нельссон Виктор
|4
|0
|6.
|Майкл Сантос
|3
|0
|7.
|Сотириу Пиерос
|3
|0
|8.
|Варела Гильермо
|3
|0
|9.
|Бьеллан Андреас
|2
|0
|10.
|Овьедо Брайан
|2
|0
|11.
|Бендтнер Никлас
|1
|0
|12.
|Бенгтссон Пьер
|1
|0
|13.
|Йонссон Карл-Йохан
|1
|0
|14.
|Фишер Виктор
|1
|0
|15.
|Томсен Николай
|1
|0
|16.
|Мудражия Роберт
|1
|0
|17.
|Бартолец Карло
|1
|0
|18.
|Хольсе Карло
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Орхус
|13.33% (6)
|13.33% (6)
|15.56% (7)
|15.56% (7)
|24.44% (11)
|17.78% (8)
|Копенгаген
|8.89% (4)
|24.44% (11)
|6.67% (3)
|17.78% (8)
|17.78% (8)
|24.44% (11)
Предыдущие игры
Орхус Последние 20 матчей: + = -Орхус 1:4 Ольборг Митьюлланд 3:4 Орхус Орхус 2:1 Нордшелланн Брондбю 0:0 Орхус
Ольборг 3:2 Орхус Ольборг 2:3 Орхус Орхус 1:0 Оденсе Орхус 1:1 Раннерс Силькеборг 2:1 Орхус Эсбьерг 1:4 Орхус Орхус 0:0 Хобро Хорсенс 1:2 Орхус Орхус 1:1 Эстерсунд Копенгаген 0:1 Орхус Орхус 2:0 Хеккен Славия Прага 3:3 Орхус Нордшелланн 4:5 Орхус Орхус 0:2 Ольборг Орхус 2:1 Виборг Митьюлланд 1:3 Орхус
Копенгаген Последние 20 матчей: + = -Копенгаген 1:2 Митьюлланд Брондбю 1:1 Копенгаген Копенгаген 2:0 Ольборг Нордшелланн 1:1 Копенгаген
Копенгаген 2:1 Раннерс Люнгбю 1:4 Копенгаген Копенгаген 3:1 Сённерйюск Копенгаген 2:2 Оденсе Истанбул Башакшехир 1:0 Копенгаген Копенгаген 0:1 Хорсенс Ольборг 2:0 Копенгаген Копенгаген 3:2 Ольборг Селтик 1:3 Копенгаген Силькеборг 1:1 Копенгаген Копенгаген 1:1 Селтик Эсбьерг 1:0 Копенгаген Копенгаген 0:1 Орхус Норрчёпинг 0:0 Копенгаген Копенгаген 1:0 Астана Копенгаген 2:0 Хальмстад
Последние игры между собой
Орхус: победы: 1, ничьи: 6, поражения: 13
Копенгаген: победы: 13, ничьи: 6, поражения: 1
Орхус 1:1 Копенгаген Суперлига Дании Копенгаген 4:1 Орхус Суперлига Дании Орхус 0:1 Копенгаген Суперлига Дании Копенгаген 4:0 Орхус Суперлига Дании Копенгаген 2:1 Орхус Кубок Орхус 0:1 Копенгаген Суперлига Дании Копенгаген 2:0 Орхус Суперлига Дании Копенгаген 2:1 Орхус Суперлига Дании Орхус 1:2 Копенгаген Кубок Орхус 0:0 Копенгаген Суперлига Дании Копенгаген 2:2 Орхус Суперлига Дании Копенгаген 1:0 Орхус Суперлига Дании Орхус 1:1 Копенгаген Суперлига Дании Копенгаген 1:1 Орхус Суперлига Дании Копенгаген 0:0 Орхус Суперлига Дании Орхус 0:2 Копенгаген Суперлига Дании
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Митьюлланд
|31
|24
|3
|4
|50 - 19
|75
|2.
|Копенгаген
|31
|19
|4
|8
|52 - 34
|61
|3.
|Орхус
|31
|17
|6
|8
|50 - 36
|57
|4.
|Брондбю
|31
|14
|6
|11
|50 - 40
|48
|5.
|Нордшелланн
|31
|13
|6
|12
|54 - 41
|45
|6.
|Ольборг
|31
|13
|5
|13
|50 - 42
|44
Понижение. Группа 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хорсенс
|31
|12
|7
|12
|33 - 48
|43
|2.
|Раннерс
|31
|12
|6
|13
|48 - 44
|42
|3.
|Хобро
|31
|5
|15
|11
|33 - 45
|30
|4.
|Эсбьерг
|31
|5
|7
|19
|31 - 55
|22
Понижение. Группа 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Оденсе
|31
|12
|7
|12
|42 - 39
|43
|2.
|Сённерйюск
|31
|9
|10
|12
|36 - 48
|37
|3.
|Люнгбю
|31
|9
|6
|16
|33 - 53
|33
|4.
|Силькеборг
|31
|5
|8
|18
|40 - 58
|23