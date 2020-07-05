0:1
10' ГолBjoern Kopplin
16' Желтая карточкаRasmus Minor Petersen
0:2
23' ГолVito Hammershoej-Mistrati
1:2
29' ГолEmmanuel Sabbi
58' Желтая карточкаChristian Cappis
1:3
65' ГолTosin Kehinde
70' Желтая карточкаДамборг Йонас
73' Желтая карточкаПисингер Симон
2:3
75' ГолImed Louati1
17
Бабаян
Эдгар
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Бабаян ЭдгарПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Петер Соренсен
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
25 Jonas DakirВратарь
- Защитник
- Защитник
-
28 Simon GravesЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
24 Issah Salou
-
-
Главный тренер: Томас Томасберг
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
10'
23'
29'
1:2
58'
65'
1:3
70'
73'
75'
Статистика матча
-
2 Голы 3
-
1 Удары по воротам 7
-
2 Удары в створ 8
-
2 Угловые 6
-
2 Офсайды 6
-
14 Нарушения правил 7
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
43 Владение мячом, % 57
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Emmanuel Sabbi
|7
|0.22
|2.
|Киркеволд Пол
|6 (3)
|0.19
|3.
|Бабаян Эдгар
|4 (3)
|0.13
|4.
|Imed Louati1
|3
|0.09
|5.
|Rasmus Minor Petersen
|2
|0.06
|6.
|Кристофферсен Юлиан
|2
|0.06
|7.
|Christian Cappis
|1
|0.03
|8.
|Jacob Tjoernelund
|1
|0.03
|9.
|Ахмедходжич Анел
|1
|0.03
|10.
|Хвильсом Мадс
|1
|0.03
|11.
|Якобсен Симон
|1
|0.03
|12.
|Imed Louati
|1
|0.03
|13.
|Педерсен Миккель
|1
|0.03
|14.
|Don Deedson Louicius
|1
|0.03
|15.
|Jesper Boege
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Emil Riis Jakobsen
|8
|0.25
|2.
|Эгхо Марвин
|7
|0.22
|3.
|Лобжанидзе Саба
|7 (1)
|0.22
|4.
|Vito Hammershoej-Mistrati
|5
|0.16
|5.
|Камара Аль-Хаджи
|4
|0.13
|6.
|Bjoern Kopplin
|3
|0.09
|7.
|Рёмер Андре
|2
|0.06
|8.
|Писингер Симон
|2
|0.06
|9.
|Каллесеэ Миккель
|2
|0.06
|10.
|Марксен Эрик
|1
|0.03
|11.
|Греве Матиас
|1
|0.03
|12.
|Matti Lund Nielsen II
|1
|0.03
|13.
|Tosin Kehinde
|1
|0.03
|14.
|Лауэнборг Фредерик
|0
|0
|15.
|Конбой Кевин
|0
|0
|16.
|Томсен Джонни
|0
|0
|17.
|Лауридсен Йеспер
|0
|0
|18.
|Tobias Klysner
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Бабаян Эдгар
|10
|0
|2.
|Christian Cappis
|10
|0
|3.
|Emmanuel Sabbi
|9
|0
|4.
|Дамборг Йонас
|5
|0
|5.
|Педерсен Миккель
|5
|0
|6.
|Ахмедходжич Анел
|5
|0
|7.
|Mathias Haarup
|5
|0
|8.
|Jesper Boege
|3
|0
|9.
|Imed Louati1
|3
|0
|10.
|Киркеволд Пол
|2
|0
|11.
|Rasmus Minor Petersen
|2
|0
|12.
|Якобсен Симон
|0
|1
|13.
|Jesper Rask
|1
|0
|14.
|Тюхосен Оливер
|1
|0
|15.
|Nicholas Gotfredsen
|1
|0
|16.
|Путрос Франс Диа
|1
|0
|17.
|Jacob Tjoernelund
|1
|0
|18.
|Кристофферсен Юлиан
|1
|0
|19.
|Brandon Onkony
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Писингер Симон
|6
|1
|2.
|Matti Lund Nielsen II
|5
|1
|3.
|Рёмер Андре
|6
|0
|4.
|Emil Riis Jakobsen
|6
|0
|5.
|Марксен Эрик
|4
|0
|6.
|Эгхо Марвин
|4
|0
|7.
|Камара Аль-Хаджи
|4
|0
|8.
|Карлгрен Патрик
|2
|1
|9.
|Kasper Waarst Hoegh
|3
|0
|10.
|Tosin Kehinde
|3
|0
|11.
|Bjoern Kopplin
|2
|0
|12.
|Каллесеэ Миккель
|2
|0
|13.
|Томсен Джонни
|2
|0
|14.
|Лауэнборг Фредерик
|2
|0
|15.
|Конбой Кевин
|1
|0
|16.
|Лобжанидзе Саба
|1
|0
|17.
|Vito Hammershoej-Mistrati
|1
|0
|18.
|Simon Graves
|1
|0
|19.
|Oliver Bundgaard Kristensen
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Хобро
|18.52% (5)
|14.81% (4)
|14.81% (4)
|11.11% (3)
|29.63% (8)
|11.11% (3)
|Раннерс
|14.29% (6)
|19.05% (8)
|21.43% (9)
|21.43% (9)
|9.52% (4)
|14.29% (6)
Предыдущие игры
Хобро Последние 20 матчей: + = -Хобро 2:1 Эсбьерг Эсбьерг 1:3 Хобро Раннерс 4:0 Хобро Хобро 1:1 Хорсенс
Хобро 2:2 Люнгбю Раннерс 0:1 Хобро Хобро 1:1 Виборг Хобро 1:1 Эсбьерг Орхус 0:0 Хобро Хобро 0:2 Митьюлланд Сённерйюск 3:1 Хобро Хобро 0:0 Скиве Хобро 2:0 Фредерисия Стрёмсгодсет 5:2 Хобро Хобро 4:2 Хорсенс Брондбю 1:1 Хобро Хобро 0:0 Хорсенс Ольборг 1:1 Хобро Копенгаген 2:1 Хобро Хобро 2:2 Нордшелланн
Раннерс Последние 20 матчей: + = -Раннерс 0:3 Хорсенс Хорсенс 0:0 Раннерс Раннерс 4:0 Хобро Эсбьерг 4:2 Раннерс
Копенгаген 2:1 Раннерс Раннерс 0:1 Хобро Орхус 1:1 Раннерс Раннерс 2:1 Веннсюссель Раннерс 2:1 Веннсюссель Раннерс 0:2 Митьюлланд Раннерс 1:2 Сённерйюск Хорсенс 1:2 Раннерс Раннерс 0:0 Оденсе Крылья Советов 2:2 Раннерс Раннерс 1:3 Чертаново Шкендия 3:3 Раннерс Раннерс 2:0 Вайле Раннерс 4:3 Веннсюссель Фредерисия 2:2 Раннерс Раннерс 3:0 Эсбьерг
Последние игры между собой
Хобро: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 12
Раннерс: победы: 12, ничьи: 3, поражения: 5
Хобро 1:2 Раннерс Суперлига Дании Хобро 0:1 Раннерс Суперлига Дании Раннерс 3:0 Хобро Суперлига Дании Раннерс 0:0 Хобро Суперлига Дании Хобро 2:0 Раннерс Суперлига Дании Раннерс 2:0 Хобро Суперлига Дании Хобро 0:0 Раннерс Суперлига Дании Раннерс 2:1 Хобро Суперлига Дании Раннерс 0:1 Хобро Суперлига Дании Хобро 0:1 Раннерс Суперлига Дании Раннерс 2:1 Хобро Суперлига Дании Хобро 0:3 Раннерс Товарищеские матчи Хобро 1:0 Раннерс Первый дивизион Раннерс 2:0 Хобро Первый дивизион Раннерс 1:0 Хобро Товарищеские матчи Раннерс 0:2 Хобро Товарищеские матчи
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Митьюлланд
|31
|24
|3
|4
|50 - 19
|75
|2.
|Копенгаген
|30
|19
|4
|7
|52 - 33
|61
|3.
|Орхус
|30
|16
|6
|8
|49 - 36
|54
|4.
|Брондбю
|0:1
|31
|14
|6
|11
|50 - 39
|48
|5.
|Нордшелланн
|31
|13
|6
|12
|54 - 41
|45
|6.
|Ольборг
|1:0
|31
|13
|5
|13
|49 - 42
|44
Понижение. Группа 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хорсенс
|31
|12
|7
|12
|33 - 48
|43
|2.
|Раннерс
|31
|12
|6
|13
|48 - 44
|42
|3.
|Хобро
|31
|5
|15
|11
|33 - 45
|30
|4.
|Эсбьерг
|31
|5
|7
|19
|31 - 55
|22
Понижение. Группа 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Оденсе
|31
|12
|7
|12
|42 - 39
|43
|2.
|Сённерйюск
|31
|9
|10
|12
|36 - 48
|37
|3.
|Люнгбю
|31
|9
|6
|16
|33 - 53
|33
|4.
|Силькеборг
|31
|5
|8
|18
|40 - 58
|23