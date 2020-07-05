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  3. Дания
Хобро
2:3
Конец матча

Стадион: Зрители: 388
Раннерс
0'
0:1
10' Гол
Bjoern Kopplin
16' Желтая карточка
Rasmus Minor Petersen
0:2
23' Гол
Vito Hammershoej-Mistrati
1:2
29' Гол
Emmanuel Sabbi
58' Желтая карточка
Christian Cappis
1:3
65' Гол
Tosin Kehinde
70' Желтая карточка
Дамборг Йонас
73' Желтая карточка
Писингер Симон
2:3
75' Гол
Imed Louati1
90'+6
1
Jesper
Rask
6
Nicholas
Gotfredsen
23
Brandon
Onkony
24
Rasmus
Minor
Petersen
4
Jacob
Tjoernelund
11
Emmanuel
Sabbi
14
Педерсен
Миккель
18
Christian
Cappis
17
Бабаян
Эдгар
10
Киркеволд
Пол
22
Хвильсом
Мадс
25
Jonas
Dakir
15
Bjoern
Kopplin
8
Писингер
Симон
28
Simon
Graves
17
Лауридсен
Йеспер
21
Tosin
Kehinde
20
Vito
Hammershoej-Mistrati
6
Рёмер
Андре
35
Tobias
Klysner
10
Камара
Аль-Хаджи
9
Emil
Riis
Jakobsen
Хобро
4-4-2
Раннерс
4-4-2

Ход матча

10'
0:1
Bjoern Kopplin
(Лауридсен Йеспер)
16'
Rasmus Minor Petersen
 
23'
0:2
Vito Hammershoej-Mistrati
(Tobias Klysner)
29'
Emmanuel Sabbi
(Бабаян Эдгар)
1:2
31'
Якобсен Симон
Rasmus Minor Petersen
 
54'
Mathies Skjellerup
Хвильсом Мадс
 
58'
Christian Cappis
 
60'
Дамборг Йонас
Emmanuel Sabbi
 
61'
Christian Hoerby
Бабаян Эдгар
 
61'
Imed Louati1
Christian Cappis
 
64'
 
Томсен Джонни
Simon Graves
65'
 
Каллесеэ Миккель
Tobias Klysner
65'
1:3
Tosin Kehinde
(Томсен Джонни)
70'
Дамборг Йонас
 
73'
 
Писингер Симон
75'
Imed Louati1
(Jacob Tjoernelund)
2:3
76'
 
Лауэнборг Фредерик
Лауридсен Йеспер
90'
 
Oliver Bundgaard Kristensen
Tosin Kehinde
90'
 
Filip Bundgaard Kristensen
Камара Аль-Хаджи

Статистика матча

  • 2 Голы 3
  • 1 Удары по воротам 7
  • 2 Удары в створ 8
  • 2 Угловые 6
  • 2 Офсайды 6
  • 14 Нарушения правил 7
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 43 Владение мячом, % 57

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Хобро
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Emmanuel Sabbi 7 0.22
2. Киркеволд Пол 6 (3) 0.19
3. Бабаян Эдгар 4 (3) 0.13
4. Imed Louati1 3 0.09
5. Rasmus Minor Petersen 2 0.06
6. Кристофферсен Юлиан 2 0.06
7. Christian Cappis 1 0.03
8. Jacob Tjoernelund 1 0.03
9. Ахмедходжич Анел 1 0.03
10. Хвильсом Мадс 1 0.03
11. Якобсен Симон 1 0.03
12. Imed Louati 1 0.03
13. Педерсен Миккель 1 0.03
14. Don Deedson Louicius 1 0.03
15. Jesper Boege 0 0
Раннерс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Emil Riis Jakobsen 8 0.25
2. Эгхо Марвин 7 0.22
3. Лобжанидзе Саба 7 (1) 0.22
4. Vito Hammershoej-Mistrati 5 0.16
5. Камара Аль-Хаджи 4 0.13
6. Bjoern Kopplin 3 0.09
7. Рёмер Андре 2 0.06
8. Писингер Симон 2 0.06
9. Каллесеэ Миккель 2 0.06
10. Марксен Эрик 1 0.03
11. Греве Матиас 1 0.03
12. Matti Lund Nielsen II 1 0.03
13. Tosin Kehinde 1 0.03
14. Лауэнборг Фредерик 0 0
15. Конбой Кевин 0 0
16. Томсен Джонни 0 0
17. Лауридсен Йеспер 0 0
18. Tobias Klysner 0 0

Карточки

Хобро
# Игрок      
1. Бабаян Эдгар 10 0
2. Christian Cappis 10 0
3. Emmanuel Sabbi 9 0
4. Дамборг Йонас 5 0
5. Педерсен Миккель 5 0
6. Ахмедходжич Анел 5 0
7. Mathias Haarup 5 0
8. Jesper Boege 3 0
9. Imed Louati1 3 0
10. Киркеволд Пол 2 0
11. Rasmus Minor Petersen 2 0
12. Якобсен Симон 0 1
13. Jesper Rask 1 0
14. Тюхосен Оливер 1 0
15. Nicholas Gotfredsen 1 0
16. Путрос Франс Диа 1 0
17. Jacob Tjoernelund 1 0
18. Кристофферсен Юлиан 1 0
19. Brandon Onkony 1 0
Раннерс
# Игрок      
1. Писингер Симон 6 1
2. Matti Lund Nielsen II 5 1
3. Рёмер Андре 6 0
4. Emil Riis Jakobsen 6 0
5. Марксен Эрик 4 0
6. Эгхо Марвин 4 0
7. Камара Аль-Хаджи 4 0
8. Карлгрен Патрик 2 1
9. Kasper Waarst Hoegh 3 0
10. Tosin Kehinde 3 0
11. Bjoern Kopplin 2 0
12. Каллесеэ Миккель 2 0
13. Томсен Джонни 2 0
14. Лауэнборг Фредерик 2 0
15. Конбой Кевин 1 0
16. Лобжанидзе Саба 1 0
17. Vito Hammershoej-Mistrati 1 0
18. Simon Graves 1 0
19. Oliver Bundgaard Kristensen 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Хобро 18.52% (5) 14.81% (4) 14.81% (4) 11.11% (3) 29.63% (8) 11.11% (3)
 Раннерс 14.29% (6) 19.05% (8) 21.43% (9) 21.43% (9) 9.52% (4) 14.29% (6)

Предыдущие игры

Хобро Последние 20 матчей: + = -
Хобро 2:1 Эсбьерг Эсбьерг 1:3 Хобро Раннерс 4:0 Хобро Хобро 1:1 Хорсенс
Хобро 2:2 Люнгбю Раннерс 0:1 Хобро Хобро 1:1 Виборг Хобро 1:1 Эсбьерг Орхус 0:0 Хобро Хобро 0:2 Митьюлланд Сённерйюск 3:1 Хобро Хобро 0:0 Скиве Хобро 2:0 Фредерисия Стрёмсгодсет 5:2 Хобро Хобро 4:2 Хорсенс Брондбю 1:1 Хобро Хобро 0:0 Хорсенс Ольборг 1:1 Хобро Копенгаген 2:1 Хобро Хобро 2:2 Нордшелланн
Раннерс Последние 20 матчей: + = -
Раннерс 0:3 Хорсенс Хорсенс 0:0 Раннерс Раннерс 4:0 Хобро Эсбьерг 4:2 Раннерс
Копенгаген 2:1 Раннерс Раннерс 0:1 Хобро Орхус 1:1 Раннерс Раннерс 2:1 Веннсюссель Раннерс 2:1 Веннсюссель Раннерс 0:2 Митьюлланд Раннерс 1:2 Сённерйюск Хорсенс 1:2 Раннерс Раннерс 0:0 Оденсе Крылья Советов 2:2 Раннерс Раннерс 1:3 Чертаново Шкендия 3:3 Раннерс Раннерс 2:0 Вайле Раннерс 4:3 Веннсюссель Фредерисия 2:2 Раннерс Раннерс 3:0 Эсбьерг

Последние игры между собой

Хобро: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 12
Раннерс: победы: 12, ничьи: 3, поражения: 5
Раннерс 4:0 Хобро Суперлига Дании Раннерс 0:1 Хобро Суперлига Дании Хобро 2:2 Раннерс Суперлига Дании Раннерс 1:0 Хобро Суперлига Дании
Хобро 1:2 Раннерс Суперлига Дании Хобро 0:1 Раннерс Суперлига Дании Раннерс 3:0 Хобро Суперлига Дании Раннерс 0:0 Хобро Суперлига Дании Хобро 2:0 Раннерс Суперлига Дании Раннерс 2:0 Хобро Суперлига Дании Хобро 0:0 Раннерс Суперлига Дании Раннерс 2:1 Хобро Суперлига Дании Раннерс 0:1 Хобро Суперлига Дании Хобро 0:1 Раннерс Суперлига Дании Раннерс 2:1 Хобро Суперлига Дании Хобро 0:3 Раннерс Товарищеские матчи Хобро 1:0 Раннерс Первый дивизион Раннерс 2:0 Хобро Первый дивизион Раннерс 1:0 Хобро Товарищеские матчи Раннерс 0:2 Хобро Товарищеские матчи

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Митьюлланд 31 24 3 4 50 - 19 75
2. Копенгаген 30 19 4 7 52 - 33 61
3. Орхус 30 16 6 8 49 - 36 54
4. Брондбю 0:1 31 14 6 11 50 - 39 48
5. Нордшелланн 31 13 6 12 54 - 41 45
6. Ольборг 1:0 31 13 5 13 49 - 42 44

Понижение. Группа 1

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хорсенс 31 12 7 12 33 - 48 43
2. Раннерс 31 12 6 13 48 - 44 42
3. Хобро 31 5 15 11 33 - 45 30
4. Эсбьерг 31 5 7 19 31 - 55 22

Понижение. Группа 2

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Оденсе 31 12 7 12 42 - 39 43
2. Сённерйюск 31 9 10 12 36 - 48 37
3. Люнгбю 31 9 6 16 33 - 53 33
4. Силькеборг 31 5 8 18 40 - 58 23
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