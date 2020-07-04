Обе команды достойно сыграли в первом тайме

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Расмус Карстенсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

Фредерик Алвес Ибсен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

Фредерик Алвес Ибсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

21'

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.