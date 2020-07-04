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  3. Дания
Силькеборг
2:0
Конец матча

Стадион: Зрители: 525
Люнгбю
0'
29' Желтая карточка
Junior Brumado
52' Желтая карточка
Бринк Марк
1:0
60' Гол
Валлис Николай
2:0
79' Гол
Валлис Николай
88' Желтая карточка
Kasper Joergensen5
90'+3
30
Ромо
Рафаэль
26
Карстенсен
Расмус
32
Фредерик
Алвес
Ибсен
25
Хагельскьер
Андерс
15
Gustav
Klitgaard
Dahl
21
Мадсен
Мадс
Эмиль
14
Бринк
Марк
17
Mads
Kaalund
III
8
Моберг
Вегар
19
Валлис
Николай
29
Junior
Brumado
31
Thomas
Mikkelsen
III
23
Грегор
Паскаль
2
Kasper
Enghardt
6
Frederik
Winther2
20
Kasper
Joergensen5
21
Хебо
Матиас
5
Эрнсков
Мартин
4
Да
Силва
Патрик
10
Чорлу
Резан
26
Гюткьяер
Фредерик
19
Magnus
Warming
Силькеборг
4-3-2-1
Люнгбю
3-4-1-2

Ход матча

29'
Junior Brumado
 
46'
Кроне Свенн
Gustav Klitgaard Dahl
 
52'
Бринк Марк
 
60'
Валлис Николай
(Mads Kaalund III)
1:0
61'
Jeppe Okkels
Моберг Вегар
 
63'
 
Gustav Marcussen
Грегор Паскаль
72'
Лесняк Филип
Бринк Марк
 
72'
Хольтен Эмиль
Junior Brumado
 
72'
 
Nikolaj Geertsen
Эрнсков Мартин
72'
 
Teksen Ertugrul
Magnus Warming
72'
 
Magnus Westergaard
Хебо Матиас
79'
Валлис Николай
2:0
80'
 
Нильсен Лассе II
Гюткьяер Фредерик
88'
 
Kasper Joergensen5
89'
Sebastian Joergensen
Мадсен Мадс Эмиль
 

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 8 Удары по воротам 4
  • 7 Удары в створ 5
  • 6 Угловые 6
  • 7 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 42 Владение мячом, % 58

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Силькеборг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Шварц Ронни 12 (1) 0.38
2. Валлис Николай 6 0.19
3. Jeppe Okkels 3 0.09
4. Хольтен Эмиль 3 0.09
5. Мадсен Мадс Эмиль 2 0.06
6. Хебо Матиас 2 0.06
7. Махолли Шкодран 2 0.06
8. Mads Kaalund III 2 0.06
9. Хагельскьер Андерс 2 0.06
10. Junior Brumado 2 0.06
11. Кроне Свенн 1 0.03
12. Alexander Lind 1 0.03
13. Моберг Вегар 1 0.03
14. Карстенсен Расмус 1 0.03
15. Лесняк Филип 0 0
16. Меллер Фредерик 0 0
17. Деннис Флинта 0 0
18. Фредерик Алвес Ибсен 0 0
Люнгбю
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Чорлу Резан 6 0.19
2. Гюткьяер Фредерик 6 0.19
3. Gustav Marcussen 3 0.09
4. Andre Riel 3 0.09
5. Да Силва Патрик 2 0.06
6. Нильсен Эмиль 2 0.06
7. Ромер Марсель 2 0.06
8. Nikolaj Geertsen 2 0.06
9. Фосгаард Лассе 1 0.03
10. Kasper Enghardt 1 0.03
11. Шиембе Кевин 1 0.03
12. Йеспер Чристджансен 1 0.03
13. Magnus Warming 1 0.03
14. Emilio Simonsen 1 0.03
15. Adnan Mohammed 0 0
16. Emil Kornvig 0 0
17. Frederik Winther2 0 0

Карточки

Силькеборг
# Игрок      
1. Кроне Свенн 8 1
2. Люикс Кес 3 1
3. Ромо Рафаэль 4 0
4. Лесняк Филип 3 0
5. Бринк Марк 3 0
6. Мадсен Мадс Эмиль 3 0
7. Герцен Йеппе 3 0
8. Фредерик Алвес Ибсен 3 0
9. Деннис Флинта 2 0
10. Якобсен Симон 2 0
11. Моберг Вегар 2 0
12. Mads Kaalund III 2 0
13. Валлис Николай 2 0
14. Хагельскьер Андерс 2 0
15. Рочестер Соренсен Марк 1 0
16. Хебо Матиас 1 0
17. Меллер Фредерик 1 0
18. Махолли Шкодран 1 0
19. Хольтен Эмиль 1 0
20. Намбиши Валанс 1 0
21. Карстенсен Расмус 1 0
Люнгбю
# Игрок      
1. Kasper Enghardt 8 0
2. Шиембе Кевин 5 1
3. Nikolaj Geertsen 6 0
4. Гюткьяер Фредерик 5 0
5. Чорлу Резан 5 0
6. Ромер Марсель 5 0
7. Да Силва Патрик 3 0
8. Эрнсков Мартин 3 0
9. Йеспер Чристджансен 2 0
10. Нильсен Лассе II 2 0
11. Thomas Mikkelsen III 2 0
12. Frederik Winther2 2 0
13. Andre Riel 1 0
14. Фосгаард Лассе 1 0
15. Грегор Паскаль 1 0
16. Adnan Mohammed 1 0
17. Gustav Marcussen 1 0
18. Teksen Ertugrul 1 0
19. Emilio Simonsen 1 0
20. Magnus Westergaard 1 0
21. Kasper Joergensen5 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Силькеборг 5.26% (2) 21.05% (8) 23.68% (9) 21.05% (8) 10.53% (4) 18.42% (7)
 Люнгбю 9.38% (3) 12.5% (4) 21.88% (7) 6.25% (2) 31.25% (10) 18.75% (6)

Предыдущие игры

Силькеборг Последние 20 матчей: + = -
Сённерйюск 1:0 Силькеборг Силькеборг 1:2 Сённерйюск Люнгбю 0:0 Силькеборг Силькеборг 6:0 Оденсе
Сённерйюск 2:2 Силькеборг Силькеборг 0:2 Нордшелланн Вайле 1:2 Силькеборг Силькеборг 2:1 Орхус Хорсенс 1:1 Силькеборг Оденсе 1:1 Силькеборг Силькеборг 1:1 Копенгаген Силькеборг 0:2 Ольборг Силькеборг 0:2 Виборг Согндаль 1:0 Силькеборг ЛАСК 6:2 Силькеборг Силькеборг 3:2 Митьюлланд Люнгбю 1:0 Силькеборг Силькеборг 2:1 Раннерс Митьюлланд 2:1 Силькеборг Силькеборг 1:2 Эсбьерг
Люнгбю Последние 20 матчей: + = -
Оденсе 3:1 Люнгбю Люнгбю 1:2 Оденсе Люнгбю 0:0 Силькеборг Сённерйюск 1:0 Люнгбю
Хобро 2:2 Люнгбю Люнгбю 1:4 Копенгаген Брондбю 2:1 Люнгбю Люнгбю 2:0 Брондбю Люнгбю 3:2 Векшё Ольборг 3:0 Люнгбю Брондбю 1:0 Люнгбю Люнгбю 2:0 Эсбьерг Митьюлланд 2:0 Люнгбю Люнгбю 0:1 Нюкёбинг Эстерсунд 1:1 Люнгбю Хельсинборг 2:3 Люнгбю Люнгбю 3:1 Видовре Ганза 2:0 Люнгбю Люнгбю 1:0 Силькеборг Орхус 1:1 Люнгбю

Последние игры между собой

Силькеборг: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 10
Люнгбю: победы: 10, ничьи: 5, поражения: 5
Люнгбю 0:0 Силькеборг Суперлига Дании Люнгбю 1:0 Силькеборг Суперлига Дании Силькеборг 2:3 Люнгбю Суперлига Дании Люнгбю 2:0 Силькеборг Первый дивизион
Силькеборг 1:2 Люнгбю Первый дивизион Люнгбю 1:0 Силькеборг Первый дивизион Силькеборг 2:2 Люнгбю Суперлига Дании Люнгбю 2:1 Силькеборг Суперлига Дании Силькеборг 1:1 Люнгбю Суперлига Дании Силькеборг 3:1 Люнгбю Кубок Люнгбю 2:1 Силькеборг Суперлига Дании Силькеборг 1:0 Люнгбю Товарищеские матчи Люнгбю 1:1 Силькеборг Суперлига Дании Силькеборг 0:4 Люнгбю Суперлига Дании Люнгбю 0:2 Силькеборг Первый дивизион Силькеборг 1:2 Люнгбю Первый дивизион Люнгбю 1:0 Силькеборг Первый дивизион Силькеборг 3:1 Люнгбю Первый дивизион Люнгбю 0:0 Силькеборг Первый дивизион Силькеборг 3:2 Люнгбю Первый дивизион

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Митьюлланд 30 23 3 4 49 - 19 72
2. Копенгаген 30 19 4 7 52 - 33 61
3. Орхус 30 16 6 8 49 - 36 54
4. Брондбю 30 14 6 10 50 - 38 48
5. Нордшелланн 30 13 6 11 54 - 40 45
6. Ольборг 30 12 5 13 48 - 42 41

Понижение. Группа 1

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хорсенс 31 12 7 12 33 - 48 43
2. Раннерс 30 11 6 13 45 - 42 39
3. Хобро 30 5 15 10 31 - 42 30
4. Эсбьерг 31 5 7 19 31 - 55 22

Понижение. Группа 2

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Оденсе 30 12 6 12 41 - 38 42
2. Сённерйюск 30 9 9 12 35 - 47 36
3. Люнгбю 31 9 6 16 33 - 53 33
4. Силькеборг 31 5 8 18 40 - 58 23
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