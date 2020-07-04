Силькеборг
2:0
Конец матча
Стадион: JYSK Park Зрители: 525
Люнгбю
29' Желтая карточкаJunior Brumado
52' Желтая карточкаБринк Марк
1:0
60' ГолВаллис Николай
2:0
79' ГолВаллис Николай
88' Желтая карточкаKasper Joergensen5
30
Ромо
Рафаэль
14
Бринк
Марк
- Основной состав
-
30 Ромо РафаэльВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Бринк МаркПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
24 Герцен ЙеппеЗащитник
- Защитник
-
23 Лесняк ФилипПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Кент Нилсен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Хебо МатиасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Чорлу РезанПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Christian Nielsen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
29'
52'
60'
79'
2:0
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
8 Удары по воротам 4
-
7 Удары в створ 5
-
6 Угловые 6
-
7 Офсайды 0
-
9 Нарушения правил 8
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
42 Владение мячом, % 58
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Шварц Ронни
|12 (1)
|0.38
|2.
|Валлис Николай
|6
|0.19
|3.
|Jeppe Okkels
|3
|0.09
|4.
|Хольтен Эмиль
|3
|0.09
|5.
|Мадсен Мадс Эмиль
|2
|0.06
|6.
|Хебо Матиас
|2
|0.06
|7.
|Махолли Шкодран
|2
|0.06
|8.
|Mads Kaalund III
|2
|0.06
|9.
|Хагельскьер Андерс
|2
|0.06
|10.
|Junior Brumado
|2
|0.06
|11.
|Кроне Свенн
|1
|0.03
|12.
|Alexander Lind
|1
|0.03
|13.
|Моберг Вегар
|1
|0.03
|14.
|Карстенсен Расмус
|1
|0.03
|15.
|Лесняк Филип
|0
|0
|16.
|Меллер Фредерик
|0
|0
|17.
|Деннис Флинта
|0
|0
|18.
|Фредерик Алвес Ибсен
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Чорлу Резан
|6
|0.19
|2.
|Гюткьяер Фредерик
|6
|0.19
|3.
|Gustav Marcussen
|3
|0.09
|4.
|Andre Riel
|3
|0.09
|5.
|Да Силва Патрик
|2
|0.06
|6.
|Нильсен Эмиль
|2
|0.06
|7.
|Ромер Марсель
|2
|0.06
|8.
|Nikolaj Geertsen
|2
|0.06
|9.
|Фосгаард Лассе
|1
|0.03
|10.
|Kasper Enghardt
|1
|0.03
|11.
|Шиембе Кевин
|1
|0.03
|12.
|Йеспер Чристджансен
|1
|0.03
|13.
|Magnus Warming
|1
|0.03
|14.
|Emilio Simonsen
|1
|0.03
|15.
|Adnan Mohammed
|0
|0
|16.
|Emil Kornvig
|0
|0
|17.
|Frederik Winther2
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Кроне Свенн
|8
|1
|2.
|Люикс Кес
|3
|1
|3.
|Ромо Рафаэль
|4
|0
|4.
|Лесняк Филип
|3
|0
|5.
|Бринк Марк
|3
|0
|6.
|Мадсен Мадс Эмиль
|3
|0
|7.
|Герцен Йеппе
|3
|0
|8.
|Фредерик Алвес Ибсен
|3
|0
|9.
|Деннис Флинта
|2
|0
|10.
|Якобсен Симон
|2
|0
|11.
|Моберг Вегар
|2
|0
|12.
|Mads Kaalund III
|2
|0
|13.
|Валлис Николай
|2
|0
|14.
|Хагельскьер Андерс
|2
|0
|15.
|Рочестер Соренсен Марк
|1
|0
|16.
|Хебо Матиас
|1
|0
|17.
|Меллер Фредерик
|1
|0
|18.
|Махолли Шкодран
|1
|0
|19.
|Хольтен Эмиль
|1
|0
|20.
|Намбиши Валанс
|1
|0
|21.
|Карстенсен Расмус
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Kasper Enghardt
|8
|0
|2.
|Шиембе Кевин
|5
|1
|3.
|Nikolaj Geertsen
|6
|0
|4.
|Гюткьяер Фредерик
|5
|0
|5.
|Чорлу Резан
|5
|0
|6.
|Ромер Марсель
|5
|0
|7.
|Да Силва Патрик
|3
|0
|8.
|Эрнсков Мартин
|3
|0
|9.
|Йеспер Чристджансен
|2
|0
|10.
|Нильсен Лассе II
|2
|0
|11.
|Thomas Mikkelsen III
|2
|0
|12.
|Frederik Winther2
|2
|0
|13.
|Andre Riel
|1
|0
|14.
|Фосгаард Лассе
|1
|0
|15.
|Грегор Паскаль
|1
|0
|16.
|Adnan Mohammed
|1
|0
|17.
|Gustav Marcussen
|1
|0
|18.
|Teksen Ertugrul
|1
|0
|19.
|Emilio Simonsen
|1
|0
|20.
|Magnus Westergaard
|1
|0
|21.
|Kasper Joergensen5
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Силькеборг
|5.26% (2)
|21.05% (8)
|23.68% (9)
|21.05% (8)
|10.53% (4)
|18.42% (7)
|Люнгбю
|9.38% (3)
|12.5% (4)
|21.88% (7)
|6.25% (2)
|31.25% (10)
|18.75% (6)
Предыдущие игры
Силькеборг Последние 20 матчей: + = -Сённерйюск 1:0 Силькеборг Силькеборг 1:2 Сённерйюск Люнгбю 0:0 Силькеборг Силькеборг 6:0 Оденсе
Сённерйюск 2:2 Силькеборг Силькеборг 0:2 Нордшелланн Вайле 1:2 Силькеборг Силькеборг 2:1 Орхус Хорсенс 1:1 Силькеборг Оденсе 1:1 Силькеборг Силькеборг 1:1 Копенгаген Силькеборг 0:2 Ольборг Силькеборг 0:2 Виборг Согндаль 1:0 Силькеборг ЛАСК 6:2 Силькеборг Силькеборг 3:2 Митьюлланд Люнгбю 1:0 Силькеборг Силькеборг 2:1 Раннерс Митьюлланд 2:1 Силькеборг Силькеборг 1:2 Эсбьерг
Люнгбю Последние 20 матчей: + = -Оденсе 3:1 Люнгбю Люнгбю 1:2 Оденсе Люнгбю 0:0 Силькеборг Сённерйюск 1:0 Люнгбю
Хобро 2:2 Люнгбю Люнгбю 1:4 Копенгаген Брондбю 2:1 Люнгбю Люнгбю 2:0 Брондбю Люнгбю 3:2 Векшё Ольборг 3:0 Люнгбю Брондбю 1:0 Люнгбю Люнгбю 2:0 Эсбьерг Митьюлланд 2:0 Люнгбю Люнгбю 0:1 Нюкёбинг Эстерсунд 1:1 Люнгбю Хельсинборг 2:3 Люнгбю Люнгбю 3:1 Видовре Ганза 2:0 Люнгбю Люнгбю 1:0 Силькеборг Орхус 1:1 Люнгбю
Последние игры между собой
Силькеборг: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 10
Люнгбю: победы: 10, ничьи: 5, поражения: 5
Силькеборг 1:2 Люнгбю Первый дивизион Люнгбю 1:0 Силькеборг Первый дивизион Силькеборг 2:2 Люнгбю Суперлига Дании Люнгбю 2:1 Силькеборг Суперлига Дании Силькеборг 1:1 Люнгбю Суперлига Дании Силькеборг 3:1 Люнгбю Кубок Люнгбю 2:1 Силькеборг Суперлига Дании Силькеборг 1:0 Люнгбю Товарищеские матчи Люнгбю 1:1 Силькеборг Суперлига Дании Силькеборг 0:4 Люнгбю Суперлига Дании Люнгбю 0:2 Силькеборг Первый дивизион Силькеборг 1:2 Люнгбю Первый дивизион Люнгбю 1:0 Силькеборг Первый дивизион Силькеборг 3:1 Люнгбю Первый дивизион Люнгбю 0:0 Силькеборг Первый дивизион Силькеборг 3:2 Люнгбю Первый дивизион
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Митьюлланд
|30
|23
|3
|4
|49 - 19
|72
|2.
|Копенгаген
|30
|19
|4
|7
|52 - 33
|61
|3.
|Орхус
|30
|16
|6
|8
|49 - 36
|54
|4.
|Брондбю
|30
|14
|6
|10
|50 - 38
|48
|5.
|Нордшелланн
|30
|13
|6
|11
|54 - 40
|45
|6.
|Ольборг
|30
|12
|5
|13
|48 - 42
|41
Понижение. Группа 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хорсенс
|31
|12
|7
|12
|33 - 48
|43
|2.
|Раннерс
|30
|11
|6
|13
|45 - 42
|39
|3.
|Хобро
|30
|5
|15
|10
|31 - 42
|30
|4.
|Эсбьерг
|31
|5
|7
|19
|31 - 55
|22
Понижение. Группа 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Оденсе
|30
|12
|6
|12
|41 - 38
|42
|2.
|Сённерйюск
|30
|9
|9
|12
|35 - 47
|36
|3.
|Люнгбю
|31
|9
|6
|16
|33 - 53
|33
|4.
|Силькеборг
|31
|5
|8
|18
|40 - 58
|23