  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Дания
Ольборг
1:0
Перерыв

Стадион:
Брондбю
0'
24' Желтая карточка
Теландер Расмус
1:0
40' Гол
Frederik Boersting
1
Ринне
Якоб
5
Окоре
Жорес
26
Теландер
Расмус
24
Mathias
Ross
Jensen
6
Kristoffer
Pallesen
23
Robert
Kakeeto
8
Фоссум
Ивер
3
Альманн
Якоб
27
Soeren
Tengstedt
21
Ольсен
Патрик
25
Frederik
Boersting
1
Швебе
Марвин
6
Херманнссон
Хьёртур
5
Махсо
Андреас
4
Рустед
Сигурд
2
Гаммельбю
Йенс-Мартин
22
Радошевич
Йосип
19
Morten
Frendrup
21
Кристенсен
Лассе
3
Юнг
Антони
11
Уре
Микаэль
18
Линнстрем
Йеспер
Ольборг
3-4-3
Брондбю
3-5-2

Ход матча

24'
Теландер Расмус
 
40'
Frederik Boersting
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 1
  • 7 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 56 Владение мячом, % 44

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Ольборг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Андерсен Лукас 10 (3) 0.3
2. Ван Веерт Том 8 0.24
3. Кауфманн Миккель 7 0.21
4. Куск Каспер 5 (1) 0.15
5. Ольсен Патрик 5 0.15
6. Frederik Boersting 3 0.09
7. Фоссум Ивер 2 0.06
8. Kristoffer Pallesen 2 0.06
9. Soeren Tengstedt 2 0.06
10. Теландер Расмус 1 0.03
11. Окоре Жорес 1 0.03
12. Magnus Christensen III 1 0.03
13. Абильдгор Оливер 1 0.03
14. Альманн Якоб 0 0
15. Кристенсен Патрик 0 0
16. Ринне Якоб 0 0
17. Oliver Klitten 0 0
18. Mathias Ross Jensen 0 0
Брондбю
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Вильчек Камиль 17 (3) 0.52
2. Кайзер Доминик 8 0.24
3. Хедлунд Симон 5 0.15
4. Мраз Самуэл 4 0.12
5. Юнг Антони 3 0.09
6. Линнстрем Йеспер 2 0.06
7. Мукхтар Хани 2 0.06
8. Уре Микаэль 2 0.06
9. Радошевич Йосип 1 0.03
10. Кристенсен Лассе 1 0.03
11. Anis Ben Slimane 1 0.03
12. Араюури Паулус 1 0.03
13. Махсо Андреас 1 (1) 0.03
14. Рустед Сигурд 1 0.03
15. Тибблинг Симон 0 0
16. Менса Кевин 0 0
17. Ларссон Юхан 0 0

Карточки

Ольборг
# Игрок      
1. Magnus Christensen III 8 0
2. Альманн Якоб 7 0
3. Ван Веерт Том 6 0
4. Андерсен Лукас 5 0
5. Ольсен Патрик 5 0
6. Mathias Ross Jensen 5 0
7. Куск Каспер 4 0
8. Окоре Жорес 4 0
9. Frederik Boersting 3 0
10. Теландер Расмус 2 0
11. Ринне Якоб 2 0
12. Педерсен Каспер 2 0
13. Robert Kakeeto 2 0
14. Kristoffer Pallesen 1 0
15. Фоссум Ивер 1 0
16. Oliver Klitten 1 0
17. Кауфманн Миккель 1 0
18. Абильдгор Оливер 1 0
Брондбю
# Игрок      
1. Юнг Антони 9 1
2. Херманнссон Хьёртур 7 1
3. Рустед Сигурд 6 0
4. Morten Frendrup 5 0
5. Махсо Андреас 4 0
6. Линнстрем Йеспер 4 0
7. Вильчек Камиль 2 1
8. Араюури Паулус 2 1
9. Менса Кевин 3 0
10. Хедлунд Симон 3 0
11. Кайзер Доминик 2 0
12. Тибблинг Симон 2 0
13. Радошевич Йосип 2 0
14. Ларссон Юхан 2 0
15. Мраз Самуэл 2 0
16. Anton Skipper 2 0
17. Гаммельбю Йенс-Мартин 1 0
18. Кристенсен Лассе 1 0
19. Уре Микаэль 1 0
20. Бёркеейет Тобиас 1 0
21. Anis Ben Slimane 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ольборг 11.63% (5) 13.95% (6) 20.93% (9) 20.93% (9) 13.95% (6) 18.6% (8)
 Брондбю 16.67% (8) 10.42% (5) 25% (12) 12.5% (6) 18.75% (9) 16.67% (8)

Предыдущие игры

Ольборг Последние 20 матчей: + = -
Ольборг 0:2 Сённерйюск Орхус 1:4 Ольборг Ольборг 0:4 Нордшелланн Копенгаген 2:0 Ольборг
Ольборг 0:2 Митьюлланд Ольборг 3:2 Орхус Ольборг 2:3 Орхус Эсбьерг 1:1 Ольборг Оденсе 3:4 Ольборг Ольборг 0:3 Митьюлланд Ольборг 0:3 Митьюлланд Ольборг 3:0 Люнгбю Ольборг 2:0 Копенгаген Копенгаген 3:2 Ольборг Ольборг 3:2 Брондбю Силькеборг 0:2 Ольборг Веннсюссель 0:3 Ольборг Ольборг 1:1 Фрайбург-2 Гётеборг 2:3 Ольборг Орхус 0:2 Ольборг
Брондбю Последние 20 матчей: + = -
Нордшелланн 0:2 Брондбю Брондбю 1:1 Копенгаген Митьюлланд 0:0 Брондбю Брондбю 0:0 Орхус
Хорсенс 3:2 Брондбю Брондбю 1:0 Сённерйюск Брондбю 2:4 Видовре Брондбю 2:1 Люнгбю Люнгбю 2:0 Брондбю Нордшелланн 2:2 Брондбю Брондбю 1:0 Люнгбю Ольборг 3:2 Брондбю Оденсе 0:2 Брондбю Брондбю 1:3 Сённерйюск Брондбю 2:0 Славия Прага Астана 2:1 Брондбю Брондбю 2:0 Норрчёпинг Брондбю 3:0 Видовре Брондбю 2:0 Аварта Брондбю 1:1 Хобро

Последние игры между собой

Ольборг: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 7
Брондбю: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 7
Ольборг 3:2 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 2:1 Ольборг Суперлига Дании Брондбю 1:0 Ольборг Кубок Брондбю 3:3 Ольборг Суперлига Дании
Ольборг 1:3 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 1:1 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 0:3 Брондбю Суперлига Дании Ольборг 1:1 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 0:0 Ольборг Суперлига Дании Брондбю 2:0 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 0:1 Брондбю Суперлига Дании Ольборг 3:0 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 0:2 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 4:1 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 1:1 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 1:0 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 2:1 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 2:0 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 2:2 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 2:1 Брондбю Суперлига Дании

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Митьюлланд 31 24 3 4 50 - 19 75
2. Копенгаген 30 19 4 7 52 - 33 61
3. Орхус 30 16 6 8 49 - 36 54
4. Брондбю 0:1 31 14 6 11 50 - 39 48
5. Нордшелланн 31 13 6 12 54 - 41 45
6. Ольборг 1:0 31 13 5 13 49 - 42 44

Понижение. Группа 1

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хорсенс 31 12 7 12 33 - 48 43
2. Раннерс 31 12 6 13 48 - 44 42
3. Хобро 31 5 15 11 33 - 45 30
4. Эсбьерг 31 5 7 19 31 - 55 22

Понижение. Группа 2

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Оденсе 31 12 7 12 42 - 39 43
2. Сённерйюск 31 9 10 12 36 - 48 37
3. Люнгбю 31 9 6 16 33 - 53 33
4. Силькеборг 31 5 8 18 40 - 58 23
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Aalborg Portland Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Ольборг 1:0 Брондбю онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в следующих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и затем выбрать нужный матч в линии:

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити

ВулканБет

1ХСтавка

Бонусы букмекеров
КЭШБЭК 12,5% на все ставки


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный



 