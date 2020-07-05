Ольборг
1:0
Перерыв
Стадион: Aalborg Portland Park
Брондбю
24' Желтая карточкаТеландер Расмус
1:0
40' ГолFrederik Boersting
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
17 Куск КасперПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Jacob Friis
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Уре МикаэльНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
29 Peter Bjur
-
-
-
-
Главный тренер: Фредриксен Нильс
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Не уточняется
Ход матча
24'
40'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
5 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 1
-
7 Угловые 1
-
1 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 7
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
56 Владение мячом, % 44
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Андерсен Лукас
|10 (3)
|0.3
|2.
|Ван Веерт Том
|8
|0.24
|3.
|Кауфманн Миккель
|7
|0.21
|4.
|Куск Каспер
|5 (1)
|0.15
|5.
|Ольсен Патрик
|5
|0.15
|6.
|Frederik Boersting
|3
|0.09
|7.
|Фоссум Ивер
|2
|0.06
|8.
|Kristoffer Pallesen
|2
|0.06
|9.
|Soeren Tengstedt
|2
|0.06
|10.
|Теландер Расмус
|1
|0.03
|11.
|Окоре Жорес
|1
|0.03
|12.
|Magnus Christensen III
|1
|0.03
|13.
|Абильдгор Оливер
|1
|0.03
|14.
|Альманн Якоб
|0
|0
|15.
|Кристенсен Патрик
|0
|0
|16.
|Ринне Якоб
|0
|0
|17.
|Oliver Klitten
|0
|0
|18.
|Mathias Ross Jensen
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Вильчек Камиль
|17 (3)
|0.52
|2.
|Кайзер Доминик
|8
|0.24
|3.
|Хедлунд Симон
|5
|0.15
|4.
|Мраз Самуэл
|4
|0.12
|5.
|Юнг Антони
|3
|0.09
|6.
|Линнстрем Йеспер
|2
|0.06
|7.
|Мукхтар Хани
|2
|0.06
|8.
|Уре Микаэль
|2
|0.06
|9.
|Радошевич Йосип
|1
|0.03
|10.
|Кристенсен Лассе
|1
|0.03
|11.
|Anis Ben Slimane
|1
|0.03
|12.
|Араюури Паулус
|1
|0.03
|13.
|Махсо Андреас
|1 (1)
|0.03
|14.
|Рустед Сигурд
|1
|0.03
|15.
|Тибблинг Симон
|0
|0
|16.
|Менса Кевин
|0
|0
|17.
|Ларссон Юхан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Magnus Christensen III
|8
|0
|2.
|Альманн Якоб
|7
|0
|3.
|Ван Веерт Том
|6
|0
|4.
|Андерсен Лукас
|5
|0
|5.
|Ольсен Патрик
|5
|0
|6.
|Mathias Ross Jensen
|5
|0
|7.
|Куск Каспер
|4
|0
|8.
|Окоре Жорес
|4
|0
|9.
|Frederik Boersting
|3
|0
|10.
|Теландер Расмус
|2
|0
|11.
|Ринне Якоб
|2
|0
|12.
|Педерсен Каспер
|2
|0
|13.
|Robert Kakeeto
|2
|0
|14.
|Kristoffer Pallesen
|1
|0
|15.
|Фоссум Ивер
|1
|0
|16.
|Oliver Klitten
|1
|0
|17.
|Кауфманн Миккель
|1
|0
|18.
|Абильдгор Оливер
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Юнг Антони
|9
|1
|2.
|Херманнссон Хьёртур
|7
|1
|3.
|Рустед Сигурд
|6
|0
|4.
|Morten Frendrup
|5
|0
|5.
|Махсо Андреас
|4
|0
|6.
|Линнстрем Йеспер
|4
|0
|7.
|Вильчек Камиль
|2
|1
|8.
|Араюури Паулус
|2
|1
|9.
|Менса Кевин
|3
|0
|10.
|Хедлунд Симон
|3
|0
|11.
|Кайзер Доминик
|2
|0
|12.
|Тибблинг Симон
|2
|0
|13.
|Радошевич Йосип
|2
|0
|14.
|Ларссон Юхан
|2
|0
|15.
|Мраз Самуэл
|2
|0
|16.
|Anton Skipper
|2
|0
|17.
|Гаммельбю Йенс-Мартин
|1
|0
|18.
|Кристенсен Лассе
|1
|0
|19.
|Уре Микаэль
|1
|0
|20.
|Бёркеейет Тобиас
|1
|0
|21.
|Anis Ben Slimane
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ольборг
|11.63% (5)
|13.95% (6)
|20.93% (9)
|20.93% (9)
|13.95% (6)
|18.6% (8)
|Брондбю
|16.67% (8)
|10.42% (5)
|25% (12)
|12.5% (6)
|18.75% (9)
|16.67% (8)
Предыдущие игры
Ольборг Последние 20 матчей: + = -Ольборг 0:2 Сённерйюск Орхус 1:4 Ольборг Ольборг 0:4 Нордшелланн Копенгаген 2:0 Ольборг
Ольборг 0:2 Митьюлланд Ольборг 3:2 Орхус Ольборг 2:3 Орхус Эсбьерг 1:1 Ольборг Оденсе 3:4 Ольборг Ольборг 0:3 Митьюлланд Ольборг 0:3 Митьюлланд Ольборг 3:0 Люнгбю Ольборг 2:0 Копенгаген Копенгаген 3:2 Ольборг Ольборг 3:2 Брондбю Силькеборг 0:2 Ольборг Веннсюссель 0:3 Ольборг Ольборг 1:1 Фрайбург-2 Гётеборг 2:3 Ольборг Орхус 0:2 Ольборг
Брондбю Последние 20 матчей: + = -Нордшелланн 0:2 Брондбю Брондбю 1:1 Копенгаген Митьюлланд 0:0 Брондбю Брондбю 0:0 Орхус
Хорсенс 3:2 Брондбю Брондбю 1:0 Сённерйюск Брондбю 2:4 Видовре Брондбю 2:1 Люнгбю Люнгбю 2:0 Брондбю Нордшелланн 2:2 Брондбю Брондбю 1:0 Люнгбю Ольборг 3:2 Брондбю Оденсе 0:2 Брондбю Брондбю 1:3 Сённерйюск Брондбю 2:0 Славия Прага Астана 2:1 Брондбю Брондбю 2:0 Норрчёпинг Брондбю 3:0 Видовре Брондбю 2:0 Аварта Брондбю 1:1 Хобро
Последние игры между собой
Ольборг: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 7
Брондбю: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 7
Ольборг 1:3 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 1:1 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 0:3 Брондбю Суперлига Дании Ольборг 1:1 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 0:0 Ольборг Суперлига Дании Брондбю 2:0 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 0:1 Брондбю Суперлига Дании Ольборг 3:0 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 0:2 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 4:1 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 1:1 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 1:0 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 2:1 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 2:0 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 2:2 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 2:1 Брондбю Суперлига Дании
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Митьюлланд
|31
|24
|3
|4
|50 - 19
|75
|2.
|Копенгаген
|30
|19
|4
|7
|52 - 33
|61
|3.
|Орхус
|30
|16
|6
|8
|49 - 36
|54
|4.
|Брондбю
|0:1
|31
|14
|6
|11
|50 - 39
|48
|5.
|Нордшелланн
|31
|13
|6
|12
|54 - 41
|45
|6.
|Ольборг
|1:0
|31
|13
|5
|13
|49 - 42
|44
Понижение. Группа 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хорсенс
|31
|12
|7
|12
|33 - 48
|43
|2.
|Раннерс
|31
|12
|6
|13
|48 - 44
|42
|3.
|Хобро
|31
|5
|15
|11
|33 - 45
|30
|4.
|Эсбьерг
|31
|5
|7
|19
|31 - 55
|22
Понижение. Группа 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Оденсе
|31
|12
|7
|12
|42 - 39
|43
|2.
|Сённерйюск
|31
|9
|10
|12
|36 - 48
|37
|3.
|Люнгбю
|31
|9
|6
|16
|33 - 53
|33
|4.
|Силькеборг
|31
|5
|8
|18
|40 - 58
|23