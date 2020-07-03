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  3. Дания
Эсбьерг
1:2
Конец матча

Стадион: Зрители: 300
Хорсенс
0'
0:1
15' Гол
Ханссон Халлюр
39' Желтая карточка
Остин Родольф
1:1
45' Гол
Кужава Рафал
1:2
72' Гол
Ayo Simon Okusun
1:2
80' Не забитый пенальти
Bjarke Jacobsen
90'+4
1
Манноне
Вито
25
Бринч
Йеппе
8
Остин
Родольф
20
Soeren
Reese
17
Конбой
Кевин
6
Парунашвили
Лаша
38
Лунги
Якоб
12
Кужава
Рафал
7
Кауко
Йони
10
Дауда
Мохаммед
47
Эгелунд
Патрик
1
Делач
Матей
11
Peter
Nymann
4
Malte
Kiilerich
Hansen
33
Alexander
Ludwig
II
5
Ламб
Микаэл
29
Кьяер
Йеппе
8
Bjarke
Jacobsen
6
Ayo
Simon
Okusun
19
Jonas
Thorsen
44
Брок-Мадсен
Николай
10
Ханссон
Халлюр
Эсбьерг
4-1-2-1-2
Хорсенс
4-4-2

Ход матча

15'
0:1
Ханссон Халлюр
(Кьяер Йеппе)
39'
Остин Родольф
 
42'
 
Rune Frantsen
Ханссон Халлюр
45'
Кужава Рафал
1:1
59'
 
Джеймс Гомес
Peter Nymann
60'
 
Peter Therkildsen
Кьяер Йеппе
60'
 
Геммер Йонас
Брок-Мадсен Николай
65'
Соири Пюрю
Дауда Мохаммед
 
72'
1:2
Ayo Simon Okusun
(Peter Therkildsen)
76'
Аниембе Даниэль
Конбой Кевин
 
76'
Mads Larsen
Бринч Йеппе
 
80'
1:2
Bjarke Jacobsen
83'
Jonas Soegaard Mortensen
Парунашвили Лаша
 
83'
Рёйкьер Никлас
Эгелунд Патрик
 

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 9 Удары по воротам 4
  • 8 Удары в створ 5
  • 7 Угловые 3
  • 1 Офсайды 1
  • 12 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 48 Владение мячом, % 52

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Эсбьерг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Яковенко Юрий 7 0.22
2. Кауко Йони 6 (1) 0.19
3. Дауда Мохаммед 4 0.13
4. Петре Адриан 3 0.09
5. Кужава Рафал 2 (1) 0.06
6. Эгелунд Патрик 2 0.06
7. Конбой Кевин 1 0.03
8. Халсти Маркус 1 0.03
9. Соири Пюрю 1 0.03
10. Брорссон Франц 1 0.03
11. Лунги Якоб 1 0.03
12. Остин Родольф 1 0.03
13. Mads Larsen 1 0.03
14. Лауридсен Йеспер 0 0
15. Аниембе Даниэль 0 0
16. Манноне Вито 0 0
17. Soeren Reese 0 0
Хорсенс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ханссон Халлюр 6 0.19
2. Louka Andreasen 5 (1) 0.16
3. Ламб Микаэл 3 0.09
4. Jonas Thorsen 3 0.09
5. Брок-Мадсен Николай 3 0.09
6. Ayo Simon Okusun 2 0.06
7. Malte Kiilerich Hansen 2 0.06
8. Rune Frantsen 2 0.06
9. Alexander Ludwig II 2 0.06
10. Peter Therkildsen 2 0.06
11. Bjarke Jacobsen 1 0.03
12. Кьяер Йеппе 0 0
13. Peter Nymann 0 0

Карточки

Эсбьерг
# Игрок      
1. Остин Родольф 9 2
2. Лунги Якоб 10 0
3. Яковенко Юрий 8 1
4. Кауко Йони 7 0
5. Эрцег Анте 4 0
6. Парунашвили Лаша 4 0
7. Кужава Рафал 4 0
8. Бринч Йеппе 4 0
9. Дауда Мохаммед 4 0
10. Соири Пюрю 3 0
11. Аниембе Даниэль 1 1
12. Лауридсен Йеспер 2 0
13. Петре Адриан 2 0
14. Манноне Вито 1 0
15. Конбой Кевин 1 0
16. Халсти Маркус 1 0
17. Хойбьерг Йеппе 1 0
18. Jonas Soegaard Mortensen 1 0
19. Эгелунд Патрик 1 0
20. Mathias Kristensen1 1 0
Хорсенс
# Игрок      
1. Ламб Микаэл 7 0
2. Ханссон Халлюр 7 0
3. Bjarke Jacobsen 3 1
4. Jannik Pohl 3 1
5. Alexander Ludwig II 3 1
6. Машович Эрхан 4 0
7. Michael Lansing 1 1
8. Jonas Thorsen 2 0
9. Брок-Мадсен Николай 2 0
10. Malte Kiilerich Hansen 2 0
11. Peter Nymann 1 0
12. Делач Матей 1 0
13. Нильсен Сиверт 1 0
14. Геммер Йонас 1 0
15. Oliver Drost 1 0
16. Jacob Linnet 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Эсбьерг 29.63% (8) 14.81% (4) 14.81% (4) 3.7% (1) 22.22% (6) 14.81% (4)
 Хорсенс 26.67% (8) 10% (3) 20% (6) 20% (6) 10% (3) 13.33% (4)

Предыдущие игры

Эсбьерг Последние 20 матчей: + = -
Хобро 2:1 Эсбьерг Эсбьерг 1:3 Хобро Хорсенс 2:2 Эсбьерг Эсбьерг 4:2 Раннерс
Оденсе 3:1 Эсбьерг Эсбьерг 1:1 Ольборг Эсбьерг 1:1 Фредерисия Хобро 1:1 Эсбьерг Эсбьерг 1:4 Орхус Эсбьерг 1:2 Нордшелланн Люнгбю 2:0 Эсбьерг Эсбьерг 1:0 Копенгаген Словацко 2:0 Эсбьерг Оренбург 1:0 Эсбьерг Фредерисия 2:2 Эсбьерг Митьюлланд 4:1 Эсбьерг Эсбьерг 3:4 Колдинг Раннерс 3:0 Эсбьерг Сённерйюск 2:1 Эсбьерг Эсбьерг 1:2 Орхус
Хорсенс Последние 20 матчей: + = -
Раннерс 0:3 Хорсенс Хорсенс 0:0 Раннерс Хорсенс 2:2 Эсбьерг Хобро 1:1 Хорсенс
Сённерйюск 2:1 Хорсенс Хорсенс 3:2 Брондбю Митьюлланд 0:1 Хорсенс Копенгаген 0:1 Хорсенс Хорсенс 1:1 Силькеборг Хорсенс 1:2 Раннерс Хорсенс 1:2 Орхус Нордшелланн 6:0 Хорсенс Оденсе 3:0 Хорсенс Хорсенс 1:2 Кристиансунд Бранн 1:0 Хорсенс Хобро 4:2 Хорсенс Хорсенс 3:1 Орхус Фремад Сённерйюск 1:1 Хорсенс Хорсенс 2:1 Сённерйюск Хобро 0:0 Хорсенс

Последние игры между собой

Эсбьерг: победы: 9, ничьи: 7, поражения: 4
Хорсенс: победы: 4, ничьи: 7, поражения: 9
Хорсенс 2:2 Эсбьерг Суперлига Дании Эсбьерг 1:1 Хорсенс Суперлига Дании Хорсенс 1:1 Эсбьерг Суперлига Дании Эсбьерг 1:0 Хорсенс Суперлига Дании
Хорсенс 1:2 Эсбьерг Суперлига Дании Эсбьерг 2:0 Хорсенс Товарищеские матчи Хорсенс 1:2 Эсбьерг Товарищеские матчи Хорсенс 3:2 Эсбьерг Суперлига Дании Эсбьерг 1:1 Хорсенс Суперлига Дании Хорсенс 1:3 Эсбьерг Суперлига Дании Эсбьерг 0:1 Хорсенс Суперлига Дании Эсбьерг 1:1 Хорсенс Суперлига Дании Хорсенс 1:2 Эсбьерг Товарищеские матчи Хорсенс 1:0 Эсбьерг Суперлига Дании Эсбьерг 1:2 Хорсенс Товарищеские матчи Хорсенс 0:7 Эсбьерг Кубок Хорсенс 1:2 Эсбьерг Товарищеские матчи Эсбьерг 1:0 Хорсенс Суперлига Дании Хорсенс 0:0 Эсбьерг Суперлига Дании Эсбьерг 0:0 Хорсенс Суперлига Дании

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Митьюлланд 30 23 3 4 49 - 19 72
2. Копенгаген 30 19 4 7 52 - 33 61
3. Орхус 30 16 6 8 49 - 36 54
4. Брондбю 30 14 6 10 50 - 38 48
5. Нордшелланн 30 13 6 11 54 - 40 45
6. Ольборг 30 12 5 13 48 - 42 41

Понижение. Группа 1

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хорсенс 31 12 7 12 33 - 48 43
2. Раннерс 30 11 6 13 45 - 42 39
3. Хобро 30 5 15 10 31 - 42 30
4. Эсбьерг 31 5 7 19 31 - 55 22

Понижение. Группа 2

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Оденсе 30 12 6 12 41 - 38 42
2. Сённерйюск 30 9 9 12 35 - 47 36
3. Люнгбю 30 9 6 15 33 - 51 33
4. Силькеборг 30 4 8 18 38 - 58 20
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