Эсбьерг
1:2
Конец матча
Стадион: Блю-Уотер Арена Зрители: 300
Хорсенс
0:1
15' ГолХанссон Халлюр
39' Желтая карточкаОстин Родольф
1:1
45' ГолКужава Рафал
1:2
72' ГолAyo Simon Okusun
1:2
80' Не забитый пенальтиBjarke Jacobsen
25
Бринч
Йеппе
20
Soeren
Reese
17
Конбой
Кевин
38
Лунги
Якоб
12
Кужава
Рафал
- Основной состав
- Вратарь
-
25 Бринч ЙеппеЗащитник
- Защитник
-
20 Soeren ReeseЗащитник
-
17 Конбой КевинЗащитник
- Полузащитник
-
38 Лунги ЯкобПолузащитник
-
12 Кужава РафалПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
50 Mads LarsenПолузащитник
-
11 Соири ПюрюНападающий
-
-
Главный тренер: Троэлс Бек
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
11 Peter NymannЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Кьяер ЙеппеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
14 Геммер ЙонасПолузащитник
- Нападающий
-
21 Джеймс Гомес
-
-
-
30 Anders Hoff
-
Главный тренер: Бо Энриксен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
15'
0:1
39'
45'
1:1
72'
80'
1:2
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
9 Удары по воротам 4
-
8 Удары в створ 5
-
7 Угловые 3
-
1 Офсайды 1
-
12 Нарушения правил 9
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
48 Владение мячом, % 52
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Яковенко Юрий
|7
|0.22
|2.
|Кауко Йони
|6 (1)
|0.19
|3.
|Дауда Мохаммед
|4
|0.13
|4.
|Петре Адриан
|3
|0.09
|5.
|Кужава Рафал
|2 (1)
|0.06
|6.
|Эгелунд Патрик
|2
|0.06
|7.
|Конбой Кевин
|1
|0.03
|8.
|Халсти Маркус
|1
|0.03
|9.
|Соири Пюрю
|1
|0.03
|10.
|Брорссон Франц
|1
|0.03
|11.
|Лунги Якоб
|1
|0.03
|12.
|Остин Родольф
|1
|0.03
|13.
|Mads Larsen
|1
|0.03
|14.
|Лауридсен Йеспер
|0
|0
|15.
|Аниембе Даниэль
|0
|0
|16.
|Манноне Вито
|0
|0
|17.
|Soeren Reese
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ханссон Халлюр
|6
|0.19
|2.
|Louka Andreasen
|5 (1)
|0.16
|3.
|Ламб Микаэл
|3
|0.09
|4.
|Jonas Thorsen
|3
|0.09
|5.
|Брок-Мадсен Николай
|3
|0.09
|6.
|Ayo Simon Okusun
|2
|0.06
|7.
|Malte Kiilerich Hansen
|2
|0.06
|8.
|Rune Frantsen
|2
|0.06
|9.
|Alexander Ludwig II
|2
|0.06
|10.
|Peter Therkildsen
|2
|0.06
|11.
|Bjarke Jacobsen
|1
|0.03
|12.
|Кьяер Йеппе
|0
|0
|13.
|Peter Nymann
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Остин Родольф
|9
|2
|2.
|Лунги Якоб
|10
|0
|3.
|Яковенко Юрий
|8
|1
|4.
|Кауко Йони
|7
|0
|5.
|Эрцег Анте
|4
|0
|6.
|Парунашвили Лаша
|4
|0
|7.
|Кужава Рафал
|4
|0
|8.
|Бринч Йеппе
|4
|0
|9.
|Дауда Мохаммед
|4
|0
|10.
|Соири Пюрю
|3
|0
|11.
|Аниембе Даниэль
|1
|1
|12.
|Лауридсен Йеспер
|2
|0
|13.
|Петре Адриан
|2
|0
|14.
|Манноне Вито
|1
|0
|15.
|Конбой Кевин
|1
|0
|16.
|Халсти Маркус
|1
|0
|17.
|Хойбьерг Йеппе
|1
|0
|18.
|Jonas Soegaard Mortensen
|1
|0
|19.
|Эгелунд Патрик
|1
|0
|20.
|Mathias Kristensen1
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ламб Микаэл
|7
|0
|2.
|Ханссон Халлюр
|7
|0
|3.
|Bjarke Jacobsen
|3
|1
|4.
|Jannik Pohl
|3
|1
|5.
|Alexander Ludwig II
|3
|1
|6.
|Машович Эрхан
|4
|0
|7.
|Michael Lansing
|1
|1
|8.
|Jonas Thorsen
|2
|0
|9.
|Брок-Мадсен Николай
|2
|0
|10.
|Malte Kiilerich Hansen
|2
|0
|11.
|Peter Nymann
|1
|0
|12.
|Делач Матей
|1
|0
|13.
|Нильсен Сиверт
|1
|0
|14.
|Геммер Йонас
|1
|0
|15.
|Oliver Drost
|1
|0
|16.
|Jacob Linnet
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Эсбьерг
|29.63% (8)
|14.81% (4)
|14.81% (4)
|3.7% (1)
|22.22% (6)
|14.81% (4)
|Хорсенс
|26.67% (8)
|10% (3)
|20% (6)
|20% (6)
|10% (3)
|13.33% (4)
Предыдущие игры
Эсбьерг Последние 20 матчей: + = -Хобро 2:1 Эсбьерг Эсбьерг 1:3 Хобро Хорсенс 2:2 Эсбьерг Эсбьерг 4:2 Раннерс
Оденсе 3:1 Эсбьерг Эсбьерг 1:1 Ольборг Эсбьерг 1:1 Фредерисия Хобро 1:1 Эсбьерг Эсбьерг 1:4 Орхус Эсбьерг 1:2 Нордшелланн Люнгбю 2:0 Эсбьерг Эсбьерг 1:0 Копенгаген Словацко 2:0 Эсбьерг Оренбург 1:0 Эсбьерг Фредерисия 2:2 Эсбьерг Митьюлланд 4:1 Эсбьерг Эсбьерг 3:4 Колдинг Раннерс 3:0 Эсбьерг Сённерйюск 2:1 Эсбьерг Эсбьерг 1:2 Орхус
Хорсенс Последние 20 матчей: + = -Раннерс 0:3 Хорсенс Хорсенс 0:0 Раннерс Хорсенс 2:2 Эсбьерг Хобро 1:1 Хорсенс
Сённерйюск 2:1 Хорсенс Хорсенс 3:2 Брондбю Митьюлланд 0:1 Хорсенс Копенгаген 0:1 Хорсенс Хорсенс 1:1 Силькеборг Хорсенс 1:2 Раннерс Хорсенс 1:2 Орхус Нордшелланн 6:0 Хорсенс Оденсе 3:0 Хорсенс Хорсенс 1:2 Кристиансунд Бранн 1:0 Хорсенс Хобро 4:2 Хорсенс Хорсенс 3:1 Орхус Фремад Сённерйюск 1:1 Хорсенс Хорсенс 2:1 Сённерйюск Хобро 0:0 Хорсенс
Последние игры между собой
Эсбьерг: победы: 9, ничьи: 7, поражения: 4
Хорсенс: победы: 4, ничьи: 7, поражения: 9
Хорсенс 1:2 Эсбьерг Суперлига Дании Эсбьерг 2:0 Хорсенс Товарищеские матчи Хорсенс 1:2 Эсбьерг Товарищеские матчи Хорсенс 3:2 Эсбьерг Суперлига Дании Эсбьерг 1:1 Хорсенс Суперлига Дании Хорсенс 1:3 Эсбьерг Суперлига Дании Эсбьерг 0:1 Хорсенс Суперлига Дании Эсбьерг 1:1 Хорсенс Суперлига Дании Хорсенс 1:2 Эсбьерг Товарищеские матчи Хорсенс 1:0 Эсбьерг Суперлига Дании Эсбьерг 1:2 Хорсенс Товарищеские матчи Хорсенс 0:7 Эсбьерг Кубок Хорсенс 1:2 Эсбьерг Товарищеские матчи Эсбьерг 1:0 Хорсенс Суперлига Дании Хорсенс 0:0 Эсбьерг Суперлига Дании Эсбьерг 0:0 Хорсенс Суперлига Дании
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Митьюлланд
|30
|23
|3
|4
|49 - 19
|72
|2.
|Копенгаген
|30
|19
|4
|7
|52 - 33
|61
|3.
|Орхус
|30
|16
|6
|8
|49 - 36
|54
|4.
|Брондбю
|30
|14
|6
|10
|50 - 38
|48
|5.
|Нордшелланн
|30
|13
|6
|11
|54 - 40
|45
|6.
|Ольборг
|30
|12
|5
|13
|48 - 42
|41
Понижение. Группа 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хорсенс
|31
|12
|7
|12
|33 - 48
|43
|2.
|Раннерс
|30
|11
|6
|13
|45 - 42
|39
|3.
|Хобро
|30
|5
|15
|10
|31 - 42
|30
|4.
|Эсбьерг
|31
|5
|7
|19
|31 - 55
|22
Понижение. Группа 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Оденсе
|30
|12
|6
|12
|41 - 38
|42
|2.
|Сённерйюск
|30
|9
|9
|12
|35 - 47
|36
|3.
|Люнгбю
|30
|9
|6
|15
|33 - 51
|33
|4.
|Силькеборг
|30
|4
|8
|18
|38 - 58
|20