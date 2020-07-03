Тактическая замена. Jeppe Kjaer уходит с поля и его заменяет Питер Теркилдсен

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

49' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

49' Кауко Йони выносит мяч и сбавляет давление на ворота

49' Jeppe Kjaer из команды Хорсенс подал угловой слева.

48' Удар от ворот произведет Хорсенс

48' Как она упустила момент!?! Эгелунд Патрик имела прекрасный шанс забить, но каким-то образом промазала!

48' Малте Килерих Хансен ошиблась в игре в обороне, и это чуть было не стоило гола ее команде.

47' Бьярк Якобсен ошиблась в игре в обороне, и это чуть было не стоило гола ее команде.

46' Опасность! Дауда Мохаммед из команды Эсбьерг отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

45' Удар от ворот произведет Эсбьерг

45' Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

44' Хорсенс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

43' Jeppe Kjaer из команды Хорсенс подал угловой слева.

43' Сорен Реесе предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

43' Jeppe Kjaer навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

42' Капитан вынужден отдать свою повязку, потому что она покидает пределы поля.

41' Ох, нехорошо это выглядит. Ханссон Халлюр получил травму и медбригада забирает его с поля.

41' Эгелунд Патрик из команды Эсбьерг плохо обработала мяч и не смогла извлечь что-то полезное из навеса.

40' Удар от ворот произведет Эсбьерг

40' Ламб Микаэл навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

40' Ох, нехорошо это выглядит. Ханссон Халлюр получил травму и медбригада забирает его с поля.

39' Ох, нехорошо это выглядит. Остин Родольф получил травму и медбригада забирает его с поля.

39' Остин Родольф совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

38' Ханссон Халлюр на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

38' Остин Родольф на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

38' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

36' Эсбьерг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

36' Хорсенс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

35' Удар от ворот произведет Хорсенс

32' Малте Килерих Хансен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

31' Удар от ворот произведет Эсбьерг

29' Удар от ворот произведет Эсбьерг

29' Матч возобновлен

28' Парунашвили Лаша на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

28' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

28' Игрок из команды Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

27' Хорсенс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

26' Удар от ворот произведет Хорсенс

25' Йонас Торсен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

23' Хорсенс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

23' Александр Людвиг выносит мяч и сбавляет давление на ворота

22' Эсбьерг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

22' Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

22' Эгелунд Патрик из команды Эсбьерг направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

21' Хорсенс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

21' Хорсенс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

21' Хорсенс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

20' Удар от ворот произведет Хорсенс

19' Удар от ворот произведет Хорсенс

19' Дауда Мохаммед не смог попасть в створ ударом издали

18' Опасность! Кауко Йони из команды Эсбьерг отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...

18' Эсбьерг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

17' Удар от ворот произведет Хорсенс

16' Jeppe Kjaer играет рукой

15' Jeppe Kjaer сделал результативную передачу.

15' Г О О О О Л - Ханссон Халлюр изменил счет на табло!

15' Jeppe Kjaer из команды Хорсенс сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...

15' Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

14' Сорен Реесе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

14' Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

12' Эсбьерг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

12' Хорсенс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

11' Эсбьерг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

9' Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

7' Делач Матей выносит мяч и сбавляет давление на ворота

6' Хорсенс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

5' Эсбьерг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

5' Матч возобновлен

5' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

4' Эсбьерг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

4' Александр Людвиг выносит мяч и сбавляет давление на ворота

4' Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

2' Хорсенс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Эсбьерг начинает с центра поля