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  3. Дания
Ольборг
0:0
Первый тайм: 20'

Стадион:
Орхус
0' 20'
1
Ринне
Якоб
5
Окоре
Жорес
26
Теландер
Расмус
24
Mathias
Ross
Jensen
6
Kristoffer
Pallesen
23
Robert
Kakeeto
8
Фоссум
Ивер
3
Альманн
Якоб
27
Soeren
Tengstedt
21
Ольсен
Патрик
25
Frederik
Boersting
1
Эскелинен
Виллиам
34
Дикс
Кевин
37
Sebastian
Hausner
5
Тингагер
Фредерик
16
Нильсен
Каспер
22
Benjamin
Steenfeldt
Hvidt
6
Поульсен
Николай
II
29
Блуме
Брор
17
Торстейнссон
Йон
15
Хелениус
Никлас
7
Анкерсен
Якоб
Ольборг
3-4-3
Орхус
4-3-3

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 3
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 2
  • 4 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Бомбардиры внутри турнира

Ольборг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Андерсен Лукас 10 (3) 0.3
2. Ван Веерт Том 8 0.24
3. Кауфманн Миккель 7 0.21
4. Ольсен Патрик 6 0.18
5. Куск Каспер 5 (1) 0.15
6. Frederik Boersting 3 0.09
7. Фоссум Ивер 2 0.06
8. Kristoffer Pallesen 2 0.06
9. Soeren Tengstedt 2 0.06
10. Теландер Расмус 1 0.03
11. Окоре Жорес 1 0.03
12. Magnus Christensen III 1 0.03
13. Абильдгор Оливер 1 0.03
14. Альманн Якоб 0 0
15. Кристенсен Патрик 0 0
16. Ринне Якоб 0 0
17. Oliver Klitten 0 0
18. Mathias Ross Jensen 0 0
Орхус
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мортенсен Патрик 14 (4) 0.42
2. Торстейнссон Йон 8 0.24
3. Mustapha Bundu 7 (1) 0.21
4. Блуме Брор 5 0.15
5. Анкерсен Якоб 5 0.15
6. Нильсен Каспер 3 0.09
7. Хелениус Никлас 3 0.09
8. Амини Мустафа 2 0.06
9. Мунксгор Александер 1 0.03
10. Йулсгор Йеспер 1 0.03
11. Дикс Кевин 0 0
12. Тингагер Фредерик 0 0
13. Поульсен Николай II 0 0
14. Gift Links 0 0
15. Sebastian Hausner 0 0

Карточки

Ольборг
# Игрок      
1. Magnus Christensen III 8 0
2. Альманн Якоб 7 0
3. Ван Веерт Том 6 0
4. Андерсен Лукас 5 0
5. Ольсен Патрик 5 0
6. Mathias Ross Jensen 5 0
7. Куск Каспер 4 0
8. Окоре Жорес 4 0
9. Frederik Boersting 3 0
10. Теландер Расмус 2 0
11. Ринне Якоб 2 0
12. Фоссум Ивер 2 0
13. Педерсен Каспер 2 0
14. Robert Kakeeto 2 0
15. Kristoffer Pallesen 1 0
16. Oliver Klitten 1 0
17. Кауфманн Миккель 1 0
18. Абильдгор Оливер 1 0
Орхус
# Игрок      
1. Поульсен Николай II 14 1
2. Бакман Никлас 6 1
3. Нильсен Каспер 6 0
4. Мунксгор Александер 5 0
5. Zachary Duncan 5 0
6. Йулсгор Йеспер 4 0
7. Амини Мустафа 4 0
8. Торстейнссон Йон 4 0
9. Анкерсен Якоб 3 0
10. Хелениус Никлас 2 0
11. Эскелинен Виллиам 2 0
12. Тингагер Фредерик 2 0
13. Benjamin Steenfeldt Hvidt 2 0
14. Мортенсен Патрик 1 0
15. Дикс Кевин 1 0
16. Йованович Александар II 1 0
17. Mustapha Bundu 1 0
18. Gift Links 1 0
19. Sebastian Hausner 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ольборг 11.11% (5) 13.33% (6) 22.22% (10) 20% (9) 15.56% (7) 17.78% (8)
 Орхус 13.33% (6) 13.33% (6) 15.56% (7) 15.56% (7) 24.44% (11) 17.78% (8)

Предыдущие игры

Ольборг Последние 20 матчей: + = -
Ольборг 2:0 Брондбю Ольборг 0:2 Сённерйюск Орхус 1:4 Ольборг Ольборг 0:4 Нордшелланн
Копенгаген 2:0 Ольборг Ольборг 0:2 Митьюлланд Ольборг 3:2 Орхус Ольборг 2:3 Орхус Эсбьерг 1:1 Ольборг Оденсе 3:4 Ольборг Ольборг 0:3 Митьюлланд Ольборг 0:3 Митьюлланд Ольборг 3:0 Люнгбю Ольборг 2:0 Копенгаген Копенгаген 3:2 Ольборг Ольборг 3:2 Брондбю Силькеборг 0:2 Ольборг Веннсюссель 0:3 Ольборг Ольборг 1:1 Фрайбург-2 Гётеборг 2:3 Ольборг
Орхус Последние 20 матчей: + = -
Орхус 1:0 Копенгаген Орхус 1:4 Ольборг Митьюлланд 3:4 Орхус Орхус 2:1 Нордшелланн
Брондбю 0:0 Орхус Ольборг 3:2 Орхус Ольборг 2:3 Орхус Орхус 1:0 Оденсе Орхус 1:1 Раннерс Силькеборг 2:1 Орхус Эсбьерг 1:4 Орхус Орхус 0:0 Хобро Хорсенс 1:2 Орхус Орхус 1:1 Эстерсунд Копенгаген 0:1 Орхус Орхус 2:0 Хеккен Славия Прага 3:3 Орхус Нордшелланн 4:5 Орхус Орхус 0:2 Ольборг Орхус 2:1 Виборг

Последние игры между собой

Ольборг: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
Орхус: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
Орхус 1:4 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 3:2 Орхус Кубок Ольборг 2:3 Орхус Суперлига Дании Орхус 0:2 Ольборг Товарищеские матчи
Орхус 3:0 Ольборг Суперлига Дании Орхус 2:0 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 0:1 Орхус Суперлига Дании Ольборг 3:1 Орхус Суперлига Дании Орхус 2:2 Ольборг Суперлига Дании Орхус 0:0 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 0:0 Орхус Суперлига Дании Орхус 4:0 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 1:0 Орхус Суперлига Дании Орхус 1:2 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 2:1 Орхус Суперлига Дании Орхус 2:0 Ольборг Суперлига Дании Орхус 2:2 Ольборг Кубок Ольборг 0:2 Орхус Кубок Ольборг 2:2 Орхус Суперлига Дании Орхус 2:3 Ольборг Суперлига Дании

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Митьюлланд 31 24 3 4 50 - 19 75
2. Копенгаген 31 19 4 8 52 - 34 61
3. Орхус 0:0 32 17 7 8 50 - 36 58
4. Брондбю 1:0 32 15 6 11 51 - 40 51
5. Нордшелланн 0:1 32 13 6 13 54 - 42 45
6. Ольборг 0:0 32 13 6 13 50 - 42 45

Понижение. Группа 1

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хорсенс 32 13 7 12 36 - 50 46
2. Раннерс 32 13 6 13 51 - 45 45
3. Хобро 32 5 15 12 35 - 48 30
4. Эсбьерг 32 5 7 20 32 - 58 22

Понижение. Группа 2

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Оденсе 32 12 7 13 43 - 42 43
2. Сённерйюск 32 9 11 12 37 - 49 38
3. Люнгбю 32 9 7 16 34 - 54 34
4. Силькеборг 32 6 8 18 43 - 59 26
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Aalborg Portland Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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