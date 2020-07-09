Ольборг
0:0
Первый тайм: 20'
Стадион: Aalborg Portland Park
Орхус
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
17 Куск КасперПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Jacob Friis
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
34 Дикс КевинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Блуме БрорПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Нильсен Давид
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 3
-
1 Угловые 0
-
0 Офсайды 2
-
4 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Андерсен Лукас
|10 (3)
|0.3
|2.
|Ван Веерт Том
|8
|0.24
|3.
|Кауфманн Миккель
|7
|0.21
|4.
|Ольсен Патрик
|6
|0.18
|5.
|Куск Каспер
|5 (1)
|0.15
|6.
|Frederik Boersting
|3
|0.09
|7.
|Фоссум Ивер
|2
|0.06
|8.
|Kristoffer Pallesen
|2
|0.06
|9.
|Soeren Tengstedt
|2
|0.06
|10.
|Теландер Расмус
|1
|0.03
|11.
|Окоре Жорес
|1
|0.03
|12.
|Magnus Christensen III
|1
|0.03
|13.
|Абильдгор Оливер
|1
|0.03
|14.
|Альманн Якоб
|0
|0
|15.
|Кристенсен Патрик
|0
|0
|16.
|Ринне Якоб
|0
|0
|17.
|Oliver Klitten
|0
|0
|18.
|Mathias Ross Jensen
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мортенсен Патрик
|14 (4)
|0.42
|2.
|Торстейнссон Йон
|8
|0.24
|3.
|Mustapha Bundu
|7 (1)
|0.21
|4.
|Блуме Брор
|5
|0.15
|5.
|Анкерсен Якоб
|5
|0.15
|6.
|Нильсен Каспер
|3
|0.09
|7.
|Хелениус Никлас
|3
|0.09
|8.
|Амини Мустафа
|2
|0.06
|9.
|Мунксгор Александер
|1
|0.03
|10.
|Йулсгор Йеспер
|1
|0.03
|11.
|Дикс Кевин
|0
|0
|12.
|Тингагер Фредерик
|0
|0
|13.
|Поульсен Николай II
|0
|0
|14.
|Gift Links
|0
|0
|15.
|Sebastian Hausner
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Magnus Christensen III
|8
|0
|2.
|Альманн Якоб
|7
|0
|3.
|Ван Веерт Том
|6
|0
|4.
|Андерсен Лукас
|5
|0
|5.
|Ольсен Патрик
|5
|0
|6.
|Mathias Ross Jensen
|5
|0
|7.
|Куск Каспер
|4
|0
|8.
|Окоре Жорес
|4
|0
|9.
|Frederik Boersting
|3
|0
|10.
|Теландер Расмус
|2
|0
|11.
|Ринне Якоб
|2
|0
|12.
|Фоссум Ивер
|2
|0
|13.
|Педерсен Каспер
|2
|0
|14.
|Robert Kakeeto
|2
|0
|15.
|Kristoffer Pallesen
|1
|0
|16.
|Oliver Klitten
|1
|0
|17.
|Кауфманн Миккель
|1
|0
|18.
|Абильдгор Оливер
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Поульсен Николай II
|14
|1
|2.
|Бакман Никлас
|6
|1
|3.
|Нильсен Каспер
|6
|0
|4.
|Мунксгор Александер
|5
|0
|5.
|Zachary Duncan
|5
|0
|6.
|Йулсгор Йеспер
|4
|0
|7.
|Амини Мустафа
|4
|0
|8.
|Торстейнссон Йон
|4
|0
|9.
|Анкерсен Якоб
|3
|0
|10.
|Хелениус Никлас
|2
|0
|11.
|Эскелинен Виллиам
|2
|0
|12.
|Тингагер Фредерик
|2
|0
|13.
|Benjamin Steenfeldt Hvidt
|2
|0
|14.
|Мортенсен Патрик
|1
|0
|15.
|Дикс Кевин
|1
|0
|16.
|Йованович Александар II
|1
|0
|17.
|Mustapha Bundu
|1
|0
|18.
|Gift Links
|1
|0
|19.
|Sebastian Hausner
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ольборг
|11.11% (5)
|13.33% (6)
|22.22% (10)
|20% (9)
|15.56% (7)
|17.78% (8)
|Орхус
|13.33% (6)
|13.33% (6)
|15.56% (7)
|15.56% (7)
|24.44% (11)
|17.78% (8)
Предыдущие игры
Ольборг Последние 20 матчей: + = -Ольборг 2:0 Брондбю Ольборг 0:2 Сённерйюск Орхус 1:4 Ольборг Ольборг 0:4 Нордшелланн
Копенгаген 2:0 Ольборг Ольборг 0:2 Митьюлланд Ольборг 3:2 Орхус Ольборг 2:3 Орхус Эсбьерг 1:1 Ольборг Оденсе 3:4 Ольборг Ольборг 0:3 Митьюлланд Ольборг 0:3 Митьюлланд Ольборг 3:0 Люнгбю Ольборг 2:0 Копенгаген Копенгаген 3:2 Ольборг Ольборг 3:2 Брондбю Силькеборг 0:2 Ольборг Веннсюссель 0:3 Ольборг Ольборг 1:1 Фрайбург-2 Гётеборг 2:3 Ольборг
Орхус Последние 20 матчей: + = -Орхус 1:0 Копенгаген Орхус 1:4 Ольборг Митьюлланд 3:4 Орхус Орхус 2:1 Нордшелланн
Последние игры между собой
Ольборг: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
Орхус: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
Орхус 3:0 Ольборг Суперлига Дании Орхус 2:0 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 0:1 Орхус Суперлига Дании Ольборг 3:1 Орхус Суперлига Дании Орхус 2:2 Ольборг Суперлига Дании Орхус 0:0 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 0:0 Орхус Суперлига Дании Орхус 4:0 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 1:0 Орхус Суперлига Дании Орхус 1:2 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 2:1 Орхус Суперлига Дании Орхус 2:0 Ольборг Суперлига Дании Орхус 2:2 Ольборг Кубок Ольборг 0:2 Орхус Кубок Ольборг 2:2 Орхус Суперлига Дании Орхус 2:3 Ольборг Суперлига Дании
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Митьюлланд
|31
|24
|3
|4
|50 - 19
|75
|2.
|Копенгаген
|31
|19
|4
|8
|52 - 34
|61
|3.
|Орхус
|0:0
|32
|17
|7
|8
|50 - 36
|58
|4.
|Брондбю
|1:0
|32
|15
|6
|11
|51 - 40
|51
|5.
|Нордшелланн
|0:1
|32
|13
|6
|13
|54 - 42
|45
|6.
|Ольборг
|0:0
|32
|13
|6
|13
|50 - 42
|45
Понижение. Группа 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хорсенс
|32
|13
|7
|12
|36 - 50
|46
|2.
|Раннерс
|32
|13
|6
|13
|51 - 45
|45
|3.
|Хобро
|32
|5
|15
|12
|35 - 48
|30
|4.
|Эсбьерг
|32
|5
|7
|20
|32 - 58
|22
Понижение. Группа 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Оденсе
|32
|12
|7
|13
|43 - 42
|43
|2.
|Сённерйюск
|32
|9
|11
|12
|37 - 49
|38
|3.
|Люнгбю
|32
|9
|7
|16
|34 - 54
|34
|4.
|Силькеборг
|32
|6
|8
|18
|43 - 59
|26