Второй тайм

96' Обе команды могли выиграть сегодня, но Ольборг вырывает победу

96' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

96' Сегодняшная посещаемость составляет 1627 болельщиков

95' Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

94' Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

94' Удар от ворот произведет Ольборг

94' Матиас Росс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

94' Ван Веерт Том выносит мяч и сбавляет давление на ворота

93' Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

92' Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

92' Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

92' Тингагер Фредерик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

91' Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

90' Удар от ворот произведет Орхус

89' Ольсен Патрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

89' Торстейнссон Йон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

89' Удар от ворот произведет Орхус

88' Фоссум Ивер не смог попасть в створ ударом издали

86' Удар от ворот произведет Орхус

86' Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

85' Нильсен Каспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

84' Теландер Расмус выносит мяч и сбавляет давление на ворота

84' Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

83' Опасность! Ольсен Патрик из команды Ольборг отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...

83' Удар от ворот произведет Ольборг

83' Амини Мустафа оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

83' Нильсен Каспер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

81' Хорошую попытку сделал Albert Groenbaek. Удар в створ, но вратарь начеку

81' Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

80' Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

80' Ринне Якоб взял и забрал мяч на выходе

79' Ольсен Патрик из команды Ольборг направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

79' Торстейнссон Йон получил желтую карточку от судьи

78' Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

78' Матч возобновлен

78' Ох, нехорошо это выглядит. Себастьян Хауснер получил травму и медбригада забирает его с поля.

77' Себастьян Хауснер на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

77' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

76' Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

75' Кристоффер Паллесен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

75' Себастьян Хауснер из команды Орхус сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

75' Игрок из команды Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

74' Какой промах! Ван Веерт Том имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!

74' Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

73' Игрок из команды Орхус вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

72' Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

72' Тактическая замена. Серен Тенгстедт уходит с поля и его заменяет Куск Каспер

71' Какой промах! Дикс Кевин имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!

71' Опасность! Торстейнссон Йон из команды Орхус отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...

69' Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

69' Удар от ворот произведет Ольборг

68' Судье надоело, что Ринне Якоб тянет время и он наказал его горчичником

68' Дикс Кевин из команды Орхус сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

68' Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

67' Мортенсен Патрик из команды Орхус сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

67' Нильсен Каспер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

67' Торстейнссон Йон из команды Орхус сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

66' Серен Тенгстедт из команды Ольборг подал угловой справа.

65' Отличные скиллы показывает Альманн Якоб , обводя своих соперников

64' Орхус делает атакующую замену. [player1] ушел с поля, а [player2] вышел в подмогу атаке.

64' Тактическая замена. Анкерсен Якоб уходит с поля и его заменяет Albert Groenbaek

62' Бенджамин Хвидт выносит мяч и сбавляет давление на ворота

61' Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

59' Удар от ворот произведет Ольборг

59' ШТАНГА! Так было близко к голу - Торстейнссон Йон нанес удар в каркас ворот!

59' Удар от ворот произведет Орхус

58' Дикс Кевин получает желтую карточку за игру рукой

58' Отличные скиллы показывает Фредерик Бурстеринг , обводя своих соперников

58' Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

57' Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

57' Удар от ворот произведет Ольборг

56' Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

56' Теландер Расмус выносит мяч и сбавляет давление на ворота

56' Торстейнссон Йон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

54' Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

54' Матч возобновлен

53' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

53' Матч возобновлен

52' Фредерик Бурстеринг на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

52' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

50' Удар от ворот произведет Ольборг

49' Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

48' Удар от ворот произведет Ольборг

48' Отличный пас сделал Торстейнссон Йон из команды Орхус , но его одноклубник не смог ничего сделать с ним.

47' Ольсен Патрик из команды Ольборг плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.

47' Удар от ворот произведет Орхус

46' Кристоффер Паллесен из команды Ольборг делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.