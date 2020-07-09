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  3. Дания
Ольборг
1:0
Конец матча

Стадион: Зрители: 1627
Орхус
0'
32' Желтая карточка
Поульсен Николай II
1:0
38' Гол
Frederik Boersting
51' Вторая желтая карточка
Поульсен Николай II
58' Желтая карточка
Дикс Кевин
68' Желтая карточка
Ринне Якоб
79' Желтая карточка
Торстейнссон Йон
90'+6
1
Ринне
Якоб
5
Окоре
Жорес
26
Теландер
Расмус
24
Mathias
Ross
Jensen
6
Kristoffer
Pallesen
23
Robert
Kakeeto
8
Фоссум
Ивер
3
Альманн
Якоб
27
Soeren
Tengstedt
21
Ольсен
Патрик
25
Frederik
Boersting
1
Эскелинен
Виллиам
34
Дикс
Кевин
37
Sebastian
Hausner
5
Тингагер
Фредерик
16
Нильсен
Каспер
22
Benjamin
Steenfeldt
Hvidt
6
Поульсен
Николай
II
29
Блуме
Брор
17
Торстейнссон
Йон
15
Хелениус
Никлас
7
Анкерсен
Якоб
Ольборг
3-4-3
Орхус
4-3-3

Ход матча

32'
 
Поульсен Николай II
38'
Frederik Boersting
1:0
51'
 
Поульсен Николай II
58'
 
Дикс Кевин
61'
Ван Веерт Том
Frederik Boersting
 
64'
 
Albert Groenbaek
Анкерсен Якоб
64'
 
Мортенсен Патрик
Benjamin Steenfeldt Hvidt
68'
Ринне Якоб
 
72'
Куск Каспер
Soeren Tengstedt
 
74'
 
Амини Мустафа
Блуме Брор
74'
 
Мунксгор Александер
Дикс Кевин
74'
 
Frederik Ihler
Хелениус Никлас
79'
 
Торстейнссон Йон
89'
Magnus Christensen III
Robert Kakeeto
 
89'
Кристенсен Патрик
Альманн Якоб
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 5
  • 9 Удары в створ 7
  • 8 Угловые 2
  • 2 Офсайды 2
  • 13 Нарушения правил 12
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 1
  • 4 Замены 5
  • 52 Владение мячом, % 48

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Ольборг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Андерсен Лукас 10 (3) 0.3
2. Ван Веерт Том 8 0.24
3. Кауфманн Миккель 7 0.21
4. Ольсен Патрик 6 0.18
5. Куск Каспер 5 (1) 0.15
6. Frederik Boersting 4 0.12
7. Фоссум Ивер 2 0.06
8. Kristoffer Pallesen 2 0.06
9. Soeren Tengstedt 2 0.06
10. Теландер Расмус 1 0.03
11. Окоре Жорес 1 0.03
12. Magnus Christensen III 1 0.03
13. Абильдгор Оливер 1 0.03
14. Альманн Якоб 0 0
15. Кристенсен Патрик 0 0
16. Ринне Якоб 0 0
17. Oliver Klitten 0 0
18. Mathias Ross Jensen 0 0
Орхус
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мортенсен Патрик 14 (4) 0.42
2. Торстейнссон Йон 8 0.24
3. Mustapha Bundu 7 (1) 0.21
4. Блуме Брор 5 0.15
5. Анкерсен Якоб 5 0.15
6. Нильсен Каспер 3 0.09
7. Хелениус Никлас 3 0.09
8. Амини Мустафа 2 0.06
9. Мунксгор Александер 1 0.03
10. Йулсгор Йеспер 1 0.03
11. Дикс Кевин 0 0
12. Тингагер Фредерик 0 0
13. Поульсен Николай II 0 0
14. Gift Links 0 0
15. Sebastian Hausner 0 0

Карточки

Ольборг
# Игрок      
1. Magnus Christensen III 8 0
2. Альманн Якоб 7 0
3. Ван Веерт Том 6 0
4. Андерсен Лукас 5 0
5. Ольсен Патрик 5 0
6. Mathias Ross Jensen 5 0
7. Куск Каспер 4 0
8. Окоре Жорес 4 0
9. Ринне Якоб 3 0
10. Frederik Boersting 3 0
11. Теландер Расмус 2 0
12. Фоссум Ивер 2 0
13. Педерсен Каспер 2 0
14. Robert Kakeeto 2 0
15. Kristoffer Pallesen 1 0
16. Oliver Klitten 1 0
17. Кауфманн Миккель 1 0
18. Абильдгор Оливер 1 0
Орхус
# Игрок      
1. Поульсен Николай II 15 2
2. Бакман Никлас 6 1
3. Нильсен Каспер 6 0
4. Мунксгор Александер 5 0
5. Торстейнссон Йон 5 0
6. Zachary Duncan 5 0
7. Йулсгор Йеспер 4 0
8. Амини Мустафа 4 0
9. Анкерсен Якоб 3 0
10. Хелениус Никлас 2 0
11. Эскелинен Виллиам 2 0
12. Дикс Кевин 2 0
13. Тингагер Фредерик 2 0
14. Benjamin Steenfeldt Hvidt 2 0
15. Мортенсен Патрик 1 0
16. Йованович Александар II 1 0
17. Mustapha Bundu 1 0
18. Gift Links 1 0
19. Sebastian Hausner 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ольборг 10.87% (5) 13.04% (6) 23.91% (11) 19.57% (9) 15.22% (7) 17.39% (8)
 Орхус 13.33% (6) 13.33% (6) 15.56% (7) 15.56% (7) 24.44% (11) 17.78% (8)

Предыдущие игры

Ольборг Последние 20 матчей: +10 =2 -8
Ольборг 2:0 Брондбю Ольборг 0:2 Сённерйюск Орхус 1:4 Ольборг Ольборг 0:4 Нордшелланн
Копенгаген 2:0 Ольборг Ольборг 0:2 Митьюлланд Ольборг 3:2 Орхус Ольборг 2:3 Орхус Эсбьерг 1:1 Ольборг Оденсе 3:4 Ольборг Ольборг 0:3 Митьюлланд Ольборг 0:3 Митьюлланд Ольборг 3:0 Люнгбю Ольборг 2:0 Копенгаген Копенгаген 3:2 Ольборг Ольборг 3:2 Брондбю Силькеборг 0:2 Ольборг Веннсюссель 0:3 Ольборг Ольборг 1:1 Фрайбург-2 Гётеборг 2:3 Ольборг
Орхус Последние 20 матчей: +12 =4 -4
Орхус 1:0 Копенгаген Орхус 1:4 Ольборг Митьюлланд 3:4 Орхус Орхус 2:1 Нордшелланн
Брондбю 0:0 Орхус Ольборг 3:2 Орхус Ольборг 2:3 Орхус Орхус 1:0 Оденсе Орхус 1:1 Раннерс Силькеборг 2:1 Орхус Эсбьерг 1:4 Орхус Орхус 0:0 Хобро Хорсенс 1:2 Орхус Орхус 1:1 Эстерсунд Копенгаген 0:1 Орхус Орхус 2:0 Хеккен Славия Прага 3:3 Орхус Нордшелланн 4:5 Орхус Орхус 0:2 Ольборг Орхус 2:1 Виборг

Последние игры между собой

Ольборг: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
Орхус: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
Орхус 1:4 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 3:2 Орхус Кубок Ольборг 2:3 Орхус Суперлига Дании Орхус 0:2 Ольборг Товарищеские матчи
Орхус 3:0 Ольборг Суперлига Дании Орхус 2:0 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 0:1 Орхус Суперлига Дании Ольборг 3:1 Орхус Суперлига Дании Орхус 2:2 Ольборг Суперлига Дании Орхус 0:0 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 0:0 Орхус Суперлига Дании Орхус 4:0 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 1:0 Орхус Суперлига Дании Орхус 1:2 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 2:1 Орхус Суперлига Дании Орхус 2:0 Ольборг Суперлига Дании Орхус 2:2 Ольборг Кубок Ольборг 0:2 Орхус Кубок Ольборг 2:2 Орхус Суперлига Дании Орхус 2:3 Ольборг Суперлига Дании

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Митьюлланд 0:1 32 24 3 5 50 - 20 75
2. Копенгаген 1:0 32 20 4 8 53 - 34 64
3. Орхус 32 17 6 9 50 - 37 57
4. Брондбю 32 15 6 11 54 - 40 51
5. Ольборг 32 14 5 13 51 - 42 47
6. Нордшелланн 32 13 6 13 54 - 45 45

Понижение. Группа 1

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хорсенс 32 13 7 12 36 - 50 46
2. Раннерс 32 13 6 13 51 - 45 45
3. Хобро 32 5 15 12 35 - 48 30
4. Эсбьерг 32 5 7 20 32 - 58 22

Понижение. Группа 2

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Оденсе 32 12 7 13 43 - 42 43
2. Сённерйюск 32 9 11 12 37 - 49 38
3. Люнгбю 32 9 7 16 34 - 54 34
4. Силькеборг 32 6 8 18 43 - 59 26
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