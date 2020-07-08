Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Г О О О О Л - Миккель Хиллегард изменил счет на табло!

Хорошую попытку сделал Александр Линд. Удар в створ, но вратарь начеку

Rasmus Nissen тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку

Первый тайм

46' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

45' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Силькеборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

43' Расмус Карстенсен из команды Силькеборг делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

43' Силькеборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

40' Rasmus Nissen из команды Оденсе в офсайде

40' Силькеборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

39' Силькеборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

38' Силькеборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

38' Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

38' Удар от ворот произведет Оденсе

36' Йонатан Харбо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

36' Ларсен Каспер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

34' Силькеборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

34' Силькеборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

33' Удар от ворот произведет Силькеборг

32' Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

31' Силькеборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

30' Удар от ворот произведет Оденсе

30' Силькеборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

30' Удар от ворот произведет Оденсе

29' Силькеборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

28' Силькеборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

26' Расмус Карстенсен сделал результативную передачу.

26' Г О О О О Л - Хольтен Эмиль изменил счет на табло!

26' Расмус Карстенсен из команды Силькеборг сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.

26' Расмус Карстенсен из команды Силькеборг играет в стеночку с партнером по команде. Хольтен Эмиль это был.

24' Rasmus Nissen из команды Оденсе наносит удар головой очень сильно мимо ворот.

22' Удар от ворот произведет Оденсе

20' Судья сигнализирует, что Rasmus Nissen из команды Оденсе поставил подножку. Пострадал Пелле Мэттсон

18' Силькеборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

17' Фредерик Алвес Ибсен делает длинную передачу вперед

15' Удар от ворот произведет Силькеборг

14' Удар от ворот произведет Оденсе

12' Г О О О О Л - Хольтен Эмиль изменил счет на табло!

11' Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

10' Мадс Калунд делает скидку назад вдоль ворот

10' Лунд Оливер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

9' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

9' Ох, нехорошо это выглядит. Джанус Драчманн получил травму и медбригада забирает его с поля.

8' Джанус Драчманн на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

8' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

7' Силькеборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

6' Хорошую попытку сделал Бринк Марк . Удар в створ, но вратарь начеку

5' Силькеборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

4' Силькеборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

4' Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

2' Силькеборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Оденсе начинает с центра поля