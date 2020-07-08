Оденсе
1:2
Второй тайм: 81'
Стадион: Nature Energy Park
Силькеборг
0:1
12' ГолХольтен Эмиль
0:2
26' ГолХольтен Эмиль
47' Желтая карточкаJonathan Harboe
50' Желтая карточкаЛунд Оливер
1:2
55' ГолМиккель Хиллегард
59' Желтая карточкаКристенсен Расмус
71' Желтая карточкаJeppe Okkels
14
Бринк
Марк
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
46 Jonas Skytte
-
-
25 Moses Opondo
-
-
Главный тренер: Jakob Michelsen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Бринк МаркПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
24 Герцен ЙеппеЗащитник
-
23 Лесняк ФилипПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Кент Нилсен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Не уточняется
- Не уточняется
- Не уточняется
Ход матча
12'
0:1
26'
47'
50'
55'
71'
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
1 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 6
-
1 Угловые 7
-
2 Офсайды 0
-
10 Нарушения правил 4
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
32 Владение мячом, % 68
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Свеннсен Сандер
|12 (2)
|0.38
|2.
|Кадри Башким
|10 (3)
|0.31
|3.
|Клеве Троэльс
|5
|0.16
|4.
|Джейбали Иссам
|3 (1)
|0.09
|5.
|Anders Jacobsen II
|3 (1)
|0.09
|6.
|Мадс Фрокьяер-Йенсен
|2
|0.06
|7.
|Миккель Хиллегард
|2
|0.06
|8.
|Лаурсен Якоб-Баррет
|1
|0.03
|9.
|Лаурсен Райан
|1
|0.03
|10.
|Лунд Оливер
|1
|0.03
|11.
|Греве Матиас
|1
|0.03
|12.
|Трандарсон Арон-Элис
|1
|0.03
|13.
|Moses Opondo
|1
|0.03
|14.
|Тверсков Йеппе
|1 (1)
|0.03
|15.
|Джанус Драчманн
|0
|0
|16.
|Маду Кингсли
|0
|0
|17.
|Шельвик Йорген
|0
|0
|18.
|Max Fenger
|0
|0
|19.
|Anders Klynge
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Шварц Ронни
|12 (1)
|0.38
|2.
|Валлис Николай
|6
|0.19
|3.
|Хольтен Эмиль
|5
|0.16
|4.
|Jeppe Okkels
|3
|0.09
|5.
|Мадсен Мадс Эмиль
|2
|0.06
|6.
|Махолли Шкодран
|2
|0.06
|7.
|Mads Kaalund III
|2
|0.06
|8.
|Хагельскьер Андерс
|2
|0.06
|9.
|Junior Brumado
|2
|0.06
|10.
|Кроне Свенн
|1
|0.03
|11.
|Карстенсен Расмус
|1
|0.03
|12.
|Alexander Lind
|1
|0.03
|13.
|Хебо Матиас
|1
|0.03
|14.
|Моберг Вегар
|1
|0.03
|15.
|Лесняк Филип
|0
|0
|16.
|Меллер Фредерик
|0
|0
|17.
|Деннис Флинта
|0
|0
|18.
|Фредерик Алвес Ибсен
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Лунд Оливер
|9
|1
|2.
|Тверсков Йеппе
|5
|0
|3.
|Лунд Марко
|5
|0
|4.
|Джанус Драчманн
|4
|0
|5.
|Кадри Башким
|4
|0
|6.
|Лаурсен Райан
|4
|0
|7.
|Джейбали Иссам
|4
|0
|8.
|Томасен Йенс
|4
|0
|9.
|Леувин Рамон
|2
|1
|10.
|Anders Jacobsen II
|3
|0
|11.
|Мадс Фрокьяер-Йенсен
|3
|0
|12.
|Alexander Juel Andersen
|2
|0
|13.
|Лаурсен Якоб-Баррет
|2
|0
|14.
|Клеве Троэльс
|2
|0
|15.
|Oliver Christensen
|2
|0
|16.
|Свеннсен Сандер
|1
|0
|17.
|Греве Матиас
|1
|0
|18.
|Ларсен Каспер
|1
|0
|19.
|Шельвик Йорген
|1
|0
|20.
|Moses Opondo
|1
|0
|21.
|Jonathan Harboe
|1
|0
|22.
|Кристенсен Расмус
|1
|0
|23.
|Daniel Obbekjaer
|1
|0
|24.
|Anders Klynge
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Кроне Свенн
|8
|1
|2.
|Люикс Кес
|3
|1
|3.
|Ромо Рафаэль
|4
|0
|4.
|Лесняк Филип
|3
|0
|5.
|Бринк Марк
|3
|0
|6.
|Мадсен Мадс Эмиль
|3
|0
|7.
|Герцен Йеппе
|3
|0
|8.
|Фредерик Алвес Ибсен
|3
|0
|9.
|Деннис Флинта
|2
|0
|10.
|Якобсен Симон
|2
|0
|11.
|Моберг Вегар
|2
|0
|12.
|Mads Kaalund III
|2
|0
|13.
|Валлис Николай
|2
|0
|14.
|Хагельскьер Андерс
|2
|0
|15.
|Рочестер Соренсен Марк
|1
|0
|16.
|Хебо Матиас
|1
|0
|17.
|Меллер Фредерик
|1
|0
|18.
|Махолли Шкодран
|1
|0
|19.
|Хольтен Эмиль
|1
|0
|20.
|Jeppe Okkels
|1
|0
|21.
|Намбиши Валанс
|1
|0
|22.
|Карстенсен Расмус
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Оденсе
|19.51% (8)
|12.2% (5)
|24.39% (10)
|12.2% (5)
|14.63% (6)
|17.07% (7)
|Силькеборг
|5.26% (2)
|21.05% (8)
|23.68% (9)
|21.05% (8)
|10.53% (4)
|18.42% (7)
Предыдущие игры
Оденсе Последние 20 матчей: + = -Сённерйюск 1:1 Оденсе Оденсе 3:1 Люнгбю Люнгбю 1:2 Оденсе Оденсе 2:0 Сённерйюск
Силькеборг 6:0 Оденсе Оденсе 3:1 Эсбьерг Орхус 1:0 Оденсе Оденсе 3:4 Ольборг Копенгаген 2:2 Оденсе Сённерйюск 1:1 Оденсе Оденсе 1:1 Силькеборг Раннерс 0:0 Оденсе Оденсе 0:2 Брондбю Оденсе 3:0 Хорсенс Оденсе 1:1 Радник Сурдулица Рубин 0:1 Оденсе Рапид Вена 0:0 Оденсе Оденсе 3:1 Хельсинборг Оденсе 3:0 Мидделфарт Копенгаген 2:1 Оденсе
Силькеборг Последние 20 матчей: + = -Силькеборг 2:0 Люнгбю Сённерйюск 1:0 Силькеборг Силькеборг 1:2 Сённерйюск Люнгбю 0:0 Силькеборг
Силькеборг 6:0 Оденсе Сённерйюск 2:2 Силькеборг Силькеборг 0:2 Нордшелланн Вайле 1:2 Силькеборг Силькеборг 2:1 Орхус Хорсенс 1:1 Силькеборг Оденсе 1:1 Силькеборг Силькеборг 1:1 Копенгаген Силькеборг 0:2 Ольборг Силькеборг 0:2 Виборг Согндаль 1:0 Силькеборг ЛАСК 6:2 Силькеборг Силькеборг 3:2 Митьюлланд Люнгбю 1:0 Силькеборг Силькеборг 2:1 Раннерс Митьюлланд 2:1 Силькеборг
Последние игры между собой
Оденсе: победы: 8, ничьи: 8, поражения: 4
Силькеборг: победы: 4, ничьи: 8, поражения: 8
Силькеборг 1:0 Оденсе Суперлига Дании Силькеборг 2:1 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 3:1 Силькеборг Суперлига Дании Силькеборг 1:1 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 0:0 Силькеборг Суперлига Дании Оденсе 1:1 Силькеборг Суперлига Дании Силькеборг 0:1 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 2:0 Силькеборг Суперлига Дании Оденсе 1:1 Силькеборг Товарищеские матчи Оденсе 3:3 Силькеборг Суперлига Дании Силькеборг 0:2 Оденсе Суперлига Дании Силькеборг 0:1 Оденсе Суперлига Дании Силькеборг 1:1 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 2:2 Силькеборг САС Лигаен Силькеборг 1:3 Оденсе САС Лигаен Оденсе 3:1 Силькеборг Товарищеские матчи
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Митьюлланд
|31
|24
|3
|4
|50 - 19
|75
|2.
|Копенгаген
|31
|19
|4
|8
|52 - 34
|61
|3.
|Орхус
|31
|17
|6
|8
|50 - 36
|57
|4.
|Брондбю
|31
|14
|6
|11
|50 - 40
|48
|5.
|Нордшелланн
|31
|13
|6
|12
|54 - 41
|45
|6.
|Ольборг
|31
|13
|5
|13
|50 - 42
|44
Понижение. Группа 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хорсенс
|32
|13
|7
|12
|36 - 50
|46
|2.
|Раннерс
|32
|13
|6
|13
|51 - 45
|45
|3.
|Хобро
|32
|5
|15
|12
|35 - 48
|30
|4.
|Эсбьерг
|32
|5
|7
|20
|32 - 58
|22
Понижение. Группа 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Оденсе
|1:2
|32
|12
|7
|13
|43 - 41
|43
|2.
|Сённерйюск
|1:1
|32
|9
|11
|12
|37 - 49
|38
|3.
|Люнгбю
|1:1
|32
|9
|7
|16
|34 - 54
|34
|4.
|Силькеборг
|2:1
|32
|6
|8
|18
|42 - 59
|26